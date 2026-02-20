Luzza: “Sì a svolta a sinistra da via Tommaso Cannizzaro verso via Cesare Battisti”

Il consigliere della IV Municipalità chiede anche di "sincronizzare i semafori all'incrocio con piazza Cairoli"

MESSINA – “La viabilità cittadina non può essere gestita ignorando ciò che accade ogni giorno sotto gli occhi di tutti”. È questa la posizione espressa dal consigliere della IV Municipalità Gianmarco Luzza in merito alle criticità presenti all’incrocio tra Via Tommaso Cannizzaro e Via Cesare Battisti, dove da anni è vietata la svolta a sinistra per chi scende in direzione mare. Un divieto che, nei fatti, viene quotidianamente disatteso da un numero elevato di automobilisti.

“Quando una regola viene sistematicamente ignorata – sottolinea il consigliere Luzza – significa che probabilmente non risponde più alle reali esigenze del traffico. Oggi quel divieto non migliora la circolazione, ma genera incertezze, rallentamenti e potenziali situazioni di pericolo”.

Dopo la proposta avanzata da Luzza in commissione viabilità, è stata formalmente avanzata richiesta al Dipartimento Viabilità affinché venga valutato il ripristino della svolta a sinistra, con un’analisi tecnica aggiornata dei flussi veicolari.

Incrocio con piazza Cairoli

Ulteriore criticità riguarda la sincronizzazione semaforica in direzione nord-sud all’altezza dell’incrocio con piazza Cairoli. “Due impianti semaforici collocati a brevissima distanza risultano da anni alternati: quando il primo è verde, il secondo è rosso, e viceversa. È evidente che una simile configurazione non snellisce il traffico ma crea ulteriori file. Serve un intervento immediato di riallineamento per garantire maggiore scorrevolezza”.