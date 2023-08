APP meteo: istruzioni per l'uso, sono realmente affidabili? - Tempostretto

Alcune informazioni sulle previsioni automatizzate che ogni ora si aggiornano sui vostri cellulari

Le app meteo e i siti con previsioni automatiche sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni, offrendo previsioni aggiornate di continuo per qualsiasi località del mondo. Le previsioni automatiche sono nate con internet stessa e sono fra i prodotti più richiesti e consultanti dai navigatori in rete e dagli utilizzatori di smart phone.

Come funzionano le app meteo automatiche sui nostri cellulari

Le app meteo sono applicazioni per smartphone, o sezioni di siti web, non solo meteorologici, che mettono a disposizione previsioni puntuali su qualsiasi località del mondo. La previsione dei fenomeni e della nuvolosità è sintetizzata da un simbolo grafico, che facilita la lettura ed è più intuitivo per il cervello umano rispetto alla lettura di un bollettino.

Le app meteo automatiche sono basate sull’uscita diretta dei modelli. In pratica, le previsioni che vedete nelle mappe meteo vengono espresse in modo puntuale sulla località prescelta o su dove ci si trova mediante georeferenziazione. Molte APP sono basate sulle previsioni automatiche degli aeroporti più vicini. Questo spiega perchè spesso vi sarà capitato di ricevere notifiche sull’arrivo della pioggia quando splende il sole, visto che generalmente qui da noi a Messina le APP basano le loro previsioni automatiche sull’aeroporto di Catania. E come ben si sa anche dal punto di vista climatico Catania e Messina sono molto diverse, spesso se piove sul capoluogo peloritano (ad esempio da maestrale) a Catania il sole domina lo scenario meteorologico per l’intero giorno.

All’inizio dell’era internet, le prime previsioni automatiche erano supervisionate da meteorologi che validavano o correggevano l’output. Ma la previsione era limitata a poche località. Miglioramenti di modelli e di algoritmi nonché il successo stesso e la richiesta dell’utenza di estenderle a tutto il mondo hanno fatto si che si passasse alla completa automazione del processo.

Sono affidabili le app meteo automatiche?

L’affidabilità delle APP e delle previsioni automatiche segue quella tipica delle previsioni meteo. Ovvero, ottima precisione (90-85%) fino a 48 ore, buona (80-90%) da 3 a 5 giorni, indicative della tendenza (60-80%) ma non del dettaglio da 5 a 8 giorni. Oltre gli 8 giorni le previsioni meteo non sono affidabili, anzi per certe situazioni è solo tempo perso affidarsi a una previsione di oltre 5 giorni.

Va detto che, soprattutto per aree ad orografia complessa come l’Italia, distinguere il tempo da una località anche limitrofe non ha senso. Altrettanto, il dettaglio ora per ora va preso come indicazione dell’andamento della giornata. Ad esempio, il simbolo pioggia per tutte le ore del giorno non significa necessariamente che piove di continuo, ma che la probabilità pioggia è alta per molte ore.

In particolare le APP automatiche non possono prevedere il momento in cui arriva la pioggia e gli eventi meteorologici estremi come nubifragi, temporali intensi, grandinate, tornado o dettagliare in modo preciso le nevicate.

Come e per cosa usare le APP meteo

Le APP meteo sono uno strumento per così dire consumer, a disposizione di tutti ma non destinate a decisioni cruciali o per pianificare attività critiche. Possiamo usarle per capire se farà tendenzialmente caldo o freddo, se c’è rischio pioggia o altro per usi individuali.

E’ bene leggerle attentamente, senza limitarsi al simbolo riassuntivo della giornata, facendo attenzione in particolare al dato di probabilità di pioggia. Ricordarsi inoltre che, specie in montagna, la pioggia può anticipare o ritardare di diverse ore rispetto a quanto prevedono i modelli. Le APP non cambiano la previsione, ma si aggiornano con i vari run modellistici ogni 6 o 12 ore. Usare previsioni più “fresche” e vicine alla data di interesse ci dà maggiore affidabilità.

Per attività come sport di montagna o uscite in mare o altre che presentano rischi, è opportuno approfondire la previsione con gli articoli previsionali e con bollettini specialistici.

Basarsi sulla APP per decidere cosa fare o non fare dopo 5-7 giorni, e se confermare o annullare una gita o una prenotazione turistica non è mai opportuno.

Non sono idonee ad usi professionali come organizzare eventi, concerti e simili, pianificare la gestione dei trasporti, energia e simili. Per queste attività è bene affidarsi ad un meteorologo o esperto meteo, che conosce bene il microclima del luogo.

APP meteo e turismo

Le previsioni del tempo influenzano l’industria turistica e le polemiche riguardo alle previsioni errate mettono spesso gli albergatori contro i meteorologi. Le APP però, ricordiamolo, non sono prodotte direttamente dai meteorologi.

Un recente articolo pubblicato sull’Italian Economic Journal ha esaminato l’effetto delle condizioni meteo e delle previsioni sul settore alberghiero. La ricerca ha dimostrato che le previsioni influenzano i prezzi degli alberghi, con una diminuzione del 3-4% quando è prevista pioggia durante il weekend, ma anche un aumento quando è previsto bel tempo. Gli effetti sono più pronunciati in piena estate e nei giorni immediatamente precedenti al soggiorno, quando le previsioni sono più affidabili, per la permanenza dell’anticiclone sul Mediterraneo.