Da aprile si ferma il tram. Primi lavori in viale San Martino

Cinque sub cantieri in contemporanea, dovrebbero durare un anno e mezzo

“Dai primi di aprile inizieranno i lavori di riqualificazione della linea tranviaria e sulla pavimentazione di viale San Martino”. Lo conferma la presidente di Atm, Carla Grillo.

“I materiali sono quasi tutti arrivati – prosegue -, saranno cambiati cinquanta chilometri di cavi elettrici. Non ci sarà un solo cantiere ma cinque sub cantieri in contemporanea con l’obiettivo di fare più presto possibile e limitare i disagi dei commercianti. Il servizio tranviario sarà bloccato per un anno e mezzo, insieme al vicesindaco Mondello stiamo predisponendo un potenziamento del servizio dei bus”.

In attesa di un servizio migliore

Da aprile, dunque, niente più tram per tutto il 2025 e il 2026, proprio mentre il servizio si accingeva a normalizzarsi, dopo lunghi tempi di soppressioni e sostituzioni quotidiane. Entro il 14 marzo, aveva annunciato qualche giorno fa la presidente, ci saranno 16 nuovi autisti, che si aggiungeranno agli attuali 18, per un totale di 34. Un numero finalmente adeguato per garantire il servizio previsto.

Ci sono poi due tram rinnovati fermi da tempo: la vettura T 11 Duomo, fuori uso da quasi un anno, dall’incidente del 26 aprile 2024; e la vettura T 5 Peloro, ferma da luglio. “Una arriverà entro marzo e l’altra entro aprile” – conclude la Grillo. Ma sarà troppo tardi. Per rivedere il tram in linea dovremo attendere la fine del 2026.