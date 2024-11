Arbitro aggredito al “Bonanno”, Basile esprime solidarietà: “Una violenza inaccettabile”

Il primo cittadino e l'assessore Finocchiaro sull'accaduto: "Episodio che non ha nulla a che vedere con i valori dello sport"

MESSINA – Il sindaco Federico Basile ha espresso la propria solidarietà all’arbitro aggredito al termine di una partita di calcio giovanile tra Riviera Nord e Trinacria, domenica 24 novembre al campo “Nicola Bonanno”. Il primo cittadino ha affermato: “Esprimo a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale la nostra vicinanza e piena solidarietà al giovane arbitro e condanniamo fermamente quanto accaduto.

Basile: “Violenza inaccettabile”

E ha aggiunto: “La violenza, in qualsiasi forma e contesto è inaccettabile e ancor più grave quando simili atti sono perpetrati nei confronti di un giovanissimo arbitro impegnato nel proprio ruolo. Episodi di violenza come questo non hanno nulla a che vedere con i valori che lo sport è in grado di trasmettere quali, la lealtà, il rispetto e la sana competizione specialmente ai più giovani. La circostanza poi, che sia un adulto responsabile dell’aggressione, dal quale ci si aspetta un ruolo di responsabilità, è ancor più grave. Apprezziamo inoltre le parole e la presa di posizione del presidente del Riviera Nord Dario Denaro, il quale ha ribadito con forza il rifiuto di comportamenti violenti e intimidatori”.

Finocchiaro: “Lo sport deve essere crescita”

L’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro, ha aggiunto: “L’amministrazione a tal fine manifesta il proprio impegno a promuovere lo sport come valore positivo attraverso percorsi educativi e iniziative per sensibilizzare famiglie, giovani atleti e dirigenti sportivi al rispetto delle regole e all’importanza di favorire un clima sereno nei contesti sportivi. Lo sport deve essere occasione di crescita e aggregazione e, lì dove si pratica, deve essere luogo di rispetto e inclusione e non un campo di scontro. Confidiamo che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto, affinché siano adottati i provvedimenti necessari per garantire il rispetto della legalità e dei valori sportivi”.