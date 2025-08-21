Archeoclub Area Jonica trova casa nella biblioteca di Roccafiorita

La consegna della nuova sede è avvenuta in apertura della VII edizione di Kalfaracconta. Inaugurata anche una nuova piazzetta con uno spettacolo e la presentazione di due libri

ROCCAFIORITA – La VII edizione di Kalfaracconta, la rassegna culturale organizzata da Archeoclub e Comune, con la collaborazione dell’Osservatorio dei Beni Culturali dell’Unione e dil Mu.Ma (Museo Madonna dell’Aiuto) di Roccafiorita, si è aperta con una bella notizia per il sodalizio presieduto da Filippo Brianni. Il sindaco di Roccafiorita, Concetto Orlando, ha infatti consegnato ad Archeoclub Area Jonica le chiavi dei nuovi locali all’interno della biblioteca comunale che diventeranno sede dell’associazione. “Avere la sede nel borgo più piccolo del sud ed all’interno di questa bellissima biblioteca è per noi un onore. Anche perché, per Archeoclub, valorizzare i borghi non è uno slogan ma un modo di operare”, ha commentato Brianni.

La nuova piazzetta

Subito dopo Kalfaracconta si è trasferita nella nuova piazzetta realizzata dal Comune al centro del borgo, un’idea progettuale gratuitamente concessa al Comune dal vice presidente di Archeoclub Area Jonica Messina, arch. Ketty Tamà. Sono stati demoliti alcuni ruderi, col balcone di uno di questi è stato realizzato una sorta di “podio” rialzato e, dove c’erano i ruderi, è stata ricavata una cavea con una rosa dei venti all’interno di due punti terminali che riportano i famosi riferimenti a “virtute” e “canoscenza”.

Proprio per rendere omaggio a questi riferimenti, al termine dell’evento, alcuni ragazzi di Cinemadamare (il campus cinematografico in corso a Roccafiorita questa settimana, con 60 giovani filmmakers provenienti da tutto il mondo) hanno recitato un tratto del XXVI canto della Divina Commedia proprio dove è contenuto l’incitamento di Ulisse a “spingersi oltre” l’apparente limite invalicabile. Ad impersonare Dante c’era l’attore regista albanese Mateo Çili; Virgilio aveva la voce di Pantaleone Palladino e Ulisse quella di Martino Fiorentini. Delle riprese si sono occupati il genovese Davide Strada e l’iraniano Hamid Rasouli.

Matteo Cili, Pantaleone Palladino e Martino Fiorentini

Il sindaco, Concetto Orlando, ha espresso tutta la sua gioia “per essere riusciti a realizzare qualcosa che resta davvero, a disposizione dei bambini, della nostra comunità, della cultura”. Il giornalista Franco Rina, direttore di Cinemadamare ha evidenziato l’importanza di realizzare spazi di confronto, anche fisici, all’interno dei borghi.

Nella nuova piazza sono stati presentati due testi. L’assessore alla cultura Emilia Mazzullo ha dialogato con Filippo Brianni, autore del romanzo storico “Il monastero perduto” (Vgs Libri Editore), ambientato in tutta la Val d’Agrò con cenni particolari proprio a Roccafiorita. Proprio sulle “scene” ambientate sul monte Kalfa è stata incentrata una parte del dialogo, mentre l’altra ha riguardato il concetto di identità, sia nelle tumultuose fasi in cui la Sicilia ha attraversato diverse dominazioni, narrando le proficue dinamiche di coesistenza di varie “identità”, sia a seguito del fenomeno migratorio che ha riguardato queste terre nel secolo scorso.

Marcello Mento, Ketty Tamà, Emilia Mazzullo, Filippo Brianni

Il secondo testo, “Ai confini del mondo” (Edas Editore) è stato scritto dal noto giornalista Marcello Mento, con il quale ha dialogato Ketty Tamà. Il libro racconta le tre settimane vissute da Nietzche a Messina nel 1882, raccontando sia la Messina dell’epoca sia le positive sensazioni del filosofo, cristallizzate in varie lettere che lo stesso inviava e riceveva. Ne viene fuori una bellissima Messina, cosmopolita, legata alle attività del porto, ricca di verde. Ma anche le contraddizioni, tra la sua parte nobile e ricca e quella poverissima. Ma né è venuto fuori anche uno spaccato identitario del filosofo molto particolare ed è stata soprattutto evidenziata la tangibile influenza di Messina e del periodo vissuto in via allo Stretto sul pensiero e sulla produzione filosofica di Nietzsche.

Fotomaraton, terza edizione

Anche quest’anno si terrà Fotomaraton, giusto alla terza edizione. Si tratta di un concorso fotografico aperto a tutti, sue alcune tematiche caratteristiche di Roccafiorita. Una volta iscritti (questo il link) entro il 30 agosto, si potranno scattare le foto (soprattutto durante la festa della Madonna dell’Aiuto, da giovedì a domenica prossimi) ed inviarle. I lavori saranno poi premiati ed esibiti in una mostra presso la biblioteca di Roccafiorita.