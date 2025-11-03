Arco di Cristo Re, via ai lavori dal 5 novembre

Ordinanza viabile per definire i provvedimenti necessari per l'allestimento del cantiere a Messina

MESSINA – Partiranno il 5 novembre i lavori relativi al progetto di riqualificazione dell’Arco di Cristo Re.

L’intervento, atteso da tempo, è finanziato dalla Città metropolitana grazie ai fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per un costo complessivo di 500.000 euro.

Obiettivo giugno 2026

I lavori, affidati al Consorzio Integra di Bologna (in nome dell’impresa Cipae Soc. Coop.), hanno una durata prevista di sei mesi, con l’obiettivo di completare tutte le opere entro il 30 giugno 2026.

L’antica muraglia, parte del sistema difensivo voluto da Carlo V nel Cinquecento, versa da anni in condizioni precarie, con parti instabili e protette da reti. Il progetto, approvato dalla Soprintendenza ai beni culturali, prevede la rimozione delle protezioni e la pulizia approfondita della struttura, il consolidamento degli intonaci e la riparazione delle lesioni, il restauro della volta e del camminamento superiore.

Modifiche alla viabilità da martedì 5 novembre

Per consentire l’allestimento del cantiere e la messa in sicurezza dell’area, il Comune ha emanato l’Ordinanza numero 1542 del 30 ottobre 2025 che dispone alcune modifiche alla viabilità in Viale Principe Umberto, in vigore dal 5 novembre 2025 e fino al termine dei lavori:

Divieto di Sosta: Sarà istituito il divieto di sosta (0-24) sul lato nord di Viale Principe Umberto in prossimità dell’Arco.

Sarà istituito il divieto di sosta (0-24) sul lato nord di Viale Principe Umberto in prossimità dell’Arco. Transito Pedonale: I rispettivi tratti di marciapiede saranno interdetti al transito e gli attraversamenti pedonali esistenti saranno spostati ai margini dell’area di cantiere e protetti con appositi dissuasori.

I rispettivi tratti di marciapiede saranno interdetti al transito e gli attraversamenti pedonali esistenti saranno ai margini dell’area di cantiere e protetti con appositi dissuasori. Limite di Velocità: Sarà istituito un limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia nel tratto adiacente all’area di intervento.

L’Amministrazione ha dato l’avvio all’esecuzione anticipata dei lavori, per velocizzare un intervento strategico per la valorizzazione culturale e turistica della città.