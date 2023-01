Milazzo. Giulia Visconti nuovo direttore dell'Area Marina Protetta

Laureata in scienze naturali, con un dottorato in biologia marina, Giulia Visconti è il nuovo direttore dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo

MILAZZO – L’Area Marina Protetta di Capo Milazzo ha un nuovo direttore. Si tratta di Giulia Visconti, laureata in scienze naturali con un dottorato in biologia marina e un curriculum caratterizzato da diversi progetti legati all’ambiente e agli ecosistemi marini.

Il 17 gennaio l’insediamento, con un incontro al quale hanno presenziato il sindaco di Milazzo Pippo Midili, il presidente del consorzio di gestione dell’Amp Capo Milazzo Giovanni Mangano, il Direttore Generale di Marevivo Carmen Di Penta e i componenti del Consiglio d’Amministrazione Massimo Geraci e Ivana Bonaccorsi.

Ecco i primi commenti del neo direttore: «Sono orgogliosa di dirigere una riserva marina moderna già conosciuta e apprezzata a livello nazionale e pronta a lavorare in sinergia con le istituzioni ed i vari operatori del territorio per sviluppare opportunità di miglioramento e attività all’altezza di un tratto di costa e di mare così ricco di storia e bellezza straordinari. Sono consapevole che ci sia tanto ancora da fare e che procederemo con entusiasmo, determinazione e con la collaborazione di tutti; sono fiduciosa di offrire il mio contributo per far crescere sempre di più l’Area marina protetta “Capo Milazzo”».