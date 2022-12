Arisme, Vincenzo La Cava nuovo presidente. Nel Cda Pietro Currò e Francesca Martello - Tempostretto

Il nuovo CdA entra in carica dopo le dimissioni dell'ex presidente, Alessia Giorgianni, per la querelle sull'aumento di stipendi

Con decreto numero 51 del 9 dicembre 2022, il sindaco Federico Basile ha stabilito i componenti e i rispettivi ruoli in seno al Consiglio di Amministrazione di Arisme (Agenzia comunale per il risanamento) che risulta formato dai professionisti: presidente Vincenzo La Cava, componenti Pietro Currò e Francesca Martello.

Alla pubblicazione del decreto è seguito l’incontro a Palazzo Zanca, tra il sindaco Basile e i componenti del CdA, cui ha preso parte il vicesindaco e assessore ai Rapporti con A.ris.Mé, Salvatore Mondello, per augurare buon lavoro, “un compito importante per una Partecipata del Comune fondamentale per il suo ruolo di soggetto attuatore del commissario per il proseguimento del percorso già in atto del Risanamento delle baraccapoli della Città di Messina”, ha detto Basile.

Il nuovo CdA entra in carica dopo le dimissioni dell’ex presidente, Alessia Giorgianni, per la querelle sull’aumento di stipendi.