Dario Rondinella

Reggio. 16enne in prognosi riservata dopo incidente: guidava moto senza patente e assicurazione

venerdì 05 Dicembre 2025 - 14:53

Lo scontro con un'autovettura. Indagini in corso per definire le responsabilità

REGGIO CALABRIA – Il 16enne coinvolto in un violento scontro tra un’autovettura e una moto nel quartiere di Ravagnese nella tarda serata del 2 dicembre, si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove i medici stanno monitorando costantemente le sue condizioni.

L’incidente si è verificato intorno alle 22.30, per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute le pattuglie del Nucleo Radiomobile della Polizia Locale, coordinate dal comandante Salvatore Zucco, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

Dai primi approfondimenti è emerso che il sedicenne, alla guida del motociclo, era privo di patente. Il mezzo, inoltre, risultava con revisione scaduta da oltre dieci anni e privo di copertura assicurativa. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro giudiziario, mentre per il motociclo è scattato anche il fermo amministrativo. Le indagini della Polizia Locale proseguiranno nei prossimi giorni per definire le responsabilità e chiarire ogni dettaglio del sinistro.

