Arrestato un 39enne argentino a Oliveri, è accusato di truffa

Un mandato di arresto internazionale eseguito dalla polizia nel Messinese

MESSINA – È accusato di truffa. Un cittadino argentino di 39 anni è stato arrestato, nella notte del 5 agosto, in un’abitazione a Oliveri, su mandato d’arresto internazionale dalla polizia. Avrebbe fatto dei raggiri per farsi consegnare, attraverso bonifico bancario, la somma di 4 milioni e 300 mila pesos argentini, trasferendo poi i fondi su un altro conto bancario a lui intestato, senza tuttavia consegnare all’acquirente quanto pattuito.

Il mandato di cattura è stato emesso dall’Autorità giudiziaria argentina – Oficina Judicial de la Ciudad de Goya, Provincia de Corrientes – per un reato punito dal codice penale argentino con la pena massima di sei anni di reclusione. Il ricercato, il cui nominativo era stato inserito nella banca dati informatica dell’Interpol, è stato rintracciato dagli agenti della polizia del commissariato di Patti all’interno di una

casa nel centro del Comune di Oliveri.

L’uomo è ora nella Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione della Corte d’Appello di Messina e della Procura generale presso la Corte d’Appello di Messina.

Fa sapere la polizia: “Dai successivi accertamenti svolti in merito alla regolarità della posizione dell’argentino sul territorio nazionale, è emerso che lo stesso – in violazione del Testo unico immigrazione – si è trattenuto nel territorio italiano oltre il periodo consentito dalla normativa in vigore. Il tutto verosimilmente per evitare di fare rientro in Argentina e così sottraendosi al mandato di arresto. Per questi fatti, è stato deferito dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Patti alla Procura della Repubblica sempre del Tribunale di Patti.