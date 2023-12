Arriva il portale tributi del Comune: con lo Spid tasse e multe in tempo reale - Tempostretto

Il sindaco Basile e l'asssessore Cicala hanno presentato la nuova piattaforma. Prima Imu e Tari e poi Amam

MESSINA – Dall’8 gennaio, alle 10 di mattina, ogni cittadino potrà controllare con lo spid la propria situazione relativa a Imu e Tari. Poi, entro tre mesi, toccherà anche a passi carrabile e altri tributi. E a giugno arriverà l’Amam. Questo sarà l’obiettivo del nuovo portale tributi lanciato dal Comune, presentato oggi a Palazzo Zanca.

Il sindaco Federico Basile presenta il portale: “Questa piattaforma sarà un valido supporto non solo per i cittadini ma per tutto il tessuto sociale che ha a che fare con i tributi. Questo era un piccolo sogno, un mio pallino, che non sono riuscito a realizzare da direttore generale. Ora diventerà realtà, da gennaio. Collegandomi con lo spid ci sarà la possibilità di controllare la propria situazione e regolarizzare tutto. È uno strumento utile, ma non solo per il comune, anche per l’utente che potrà controllare la propria situazione di natura fiscale e anche relativa alle multe. È uno degli strumenti più utili che abbiamo mai adottato”.

“Si potranno pagare subito Imu e Tari”

L’assessore con delega ai Tributi, Roberto Cicala: “Questo strumento è moderno, lavora con la banca dati del Comune. Faccio un esempio: il cittadino potrà pagare immediatamente Imu e Tari. Lanceremo il portale giorno 8, con identità digitale quindi sicura. Ogni utente vedrà la situazione per la Tari, fino a sei o sette anni indietro. Sono date che accorceremo, arrivando in linea. Si può vedere il documento in pdf, scaricare l’f24, vedere se e come è stato fatto il pagamento. Per le attività commerciali servirà una delega a un amministratore con spid. Dopo saranno abilitati all’accesso. Si potranno autorizzare anche i commercialisti. Per l’Imu, che è in autoliquidazione, se non vedo niente ho pagato, se vedo qualcosa sono provvedimenti che sono stati inviati per pagare. Per gli accertamenti siamo fermi al 2019, ma vogliamo portare avanti una politica di accorciamento anche qui. Nel pannello dell’Imu ci sono anche dettagli sulla casa. Nei primi tre mesi aggiungeremo i passi carrabili. Dal 15 gennaio cominceremo a tappeto ad analizzarli tutti in tutte le strade, per capire chi è in regola con le autorizzazioni.

Cicala prosegue: “L’altra parte importante riguarda le sanzioni amministrative, come le multe. È accessibile tramite spid ed è già attivo da qualche mese dalla pagina del Comune. Questo dà la possibilità di verificare, attraverso la targa e il numero della sanzione, immediatamente il verbale e pagare immediatamente, anche con lo sconto del 30 per cento entro 30 giorni. Così facendo si può verificare subito dov’è stata presa la multa, ad esempio. Ci sono anche le multe iscritte al ruolo, che si pagano poi dal portale Agenzia dell’Entrate. Il portale è utilissimo anche per le attività commerciali che devono presentare richieste, ad esempio sul suolo pubblico. Vedere già prima se si è in regola permette di non rischiare di avere bocciature nelle domande presentate”.

Basile conclude: “Il portale non serve solo a pagare ma a dare tutte le informazioni corrette al cittadino, permettendo anche questo accorciamento dei processi burocratici”. E Cicala annuncia: “Entro 30 giugno inseriremo anche Amam, entro il 30 marzo suolo pubblico, pubblicità e passi carrabili”.

