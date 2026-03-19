“Arte, Cultura, Turismo e Solidarietà”, cerimonia di premiazione a Palazzo Zanca

Domani pomeriggio nel Salone delle Bandiere la manifestazione organizzata dall'Accademia Internazionale "Amici della Sapienza". Ecco chi sarà premiato

MESSINA – Si terrà domani a partire dalle 16,30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la cerimonia di premiazione a conclusione della Settimana “Arte, Cultura, Turismo e Solidarietà”, organizzata dall’Accademia Internazionale “Amici della Sapienza”, presieduta dalla professoressa Teresa Rizzo.

I premi assegnati

Durante l’evento verranno consegnati il premio letterario ‘Nunzio Giordano Bruno’, quello ‘Amici della Sapienza- Preside dell’anno’, il premio per il ‘Concorso di Poesia- Speciale Scuola’ ed i Rriconoscimenti a benemeriti: della Cultura, dell’Arte, del Turismo e della Solidarietà che verranno assegnati alla prof. Dott. Giovanna Spatari, Magnifica Rettrice dell’Università di Messina, al Gen. Gabriele Lupini, Ispettore Nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa, al Dott. Orazio Miloro, Presidente dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele, ad AluMnime, Associazione ex allievi dell’Università di Messina presieduta dal Prof. Francesco Rende ed affiancato dalla dott. Natalia La Rosa, giornalista e dalla Prof. Valentina Prudente, al Cav. Dott. Massimiliano Baffa, imprenditore, al prof. Francesco De Leo, baritono, al dott. Rosario Ranno, direttore dell’UOC di Chirurgia Plastica e del Centro grandi Ustionati del Cannizzaro di Catania, al dott. Antonio Granata, direttore dell’UOC di nefrologia e dialisi del Cannizzaro di Catania ed il dott. Antonio Rapisarda, direttore dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico dei Catania.

Durante la manifestazione coordinata, oltre che dalla presidente-rettrice dell’Accademia, Teresa Rizzo e dai professori Paola Colace Radici e Letterio Calbo, già docenti Unime, e dalle giornaliste Lella Battiato, psicoterapeuta e Lorenza Mazzeo, medico, saranno premiati alcuni studenti delle scuole medie e superiori di Messina e provincia e ci sarà modo di visitare la mostra di pittura ‘Strett’inArte’ allestita fino al 21 marzo nello stesso Salone delle Bandiere.