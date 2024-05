Arte e musica al Duomo per i turisti: il ritorno della “via degli Artisti” è un successo FOTO

Dopo il primo appuntamento parzialmente "boicottato" dal maltempo, centinaia di croceristi hanno invaso la piazza, tra dipinti, disegni, sculture, danza e canto

MESSINA – Gli artisti messinesi sono tornati in piazza tra disegni, dipinti, sculture, canto, ballo e performance di ogni tipo, accogliendo al meglio l’imponente numero di croceristi approdati in città a metà mattinata. Stavolta il meteo è stato clemente e l’iniziativa la “via degli Artisti“, giunta al secondo appuntamento, è riuscita al meglio, con centinaia di turisti incuriositi dalle varie opere, pronti ad acquistare un ricordo o a postare sui social quanto visto.

Il tutto a pochi metri dal Duomo e dal Campanile, che come sempre ha affascinato i presenti. Una giornata piena di sorrisi e colori, quella degli artisti, ma anche dei tanti messinesi che si sono fermati, almeno per un attimo, durante le loro giornate lavorative. L’iniziativa tornerà già tra qualche settimana, probabilmente il 21 maggio, quando a Messina arriveranno ancora un volta migliaia di turisti con diverse navi da crociera. In una stagione ormai nel clou, quella dei croceristi, l’evento della Via degli Artisti può rappresentare un piccola chicca.