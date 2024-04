La “via degli Artisti” per i croceristi: Messina si fa bella per chi arriva in città

Quattro appuntamenti grazie al sodalizio tra artisti, Autorità Portuale e Comune. Ci saranno musicisti, disegnatori, giocolieri, nel quadrilatero del Duomo

MESSINA – Quattro date a partire da domani, martedì 16 aprile, con protagonisti gli artisti di ogni tipo, che saranno in strada per allietare la visita a Messina dei croceristi. Intorno a Piazza Duomo, dal Municipio alla Galleria, in tutto il quadrilatero, musicisti, disegnatori, artisti di ogni tipo, allieteranno la visita dei croceristi. Saranno circa 25 tra cui anche alcuni stranieri, “ma è aperta a tutti”. Il percorso, a cui porta un codice qr, collega diversi luoghi di arte e bellezza in pieno centro.

Il sindaco Federico Basile ha spiegato: “Dobbiamo accompagnare i turisti alla scoperta della città. Penso che già col welcome point sia stato dato un primo input e ora dobbiamo continuare a lavorare. Questo percorso è ancora in costruzione e oggi presentiamo un servizio, un altro percorso che ha il titolo via degli Artisti in Piazza Duomo, che permetterà di dare spazio agli artisti di ogni tipo e dar modo ai croceristi e ai turisti di apprezzarli. Immaginatevi uno spazio aperto da far usufruire a chi non vuole vedere solo un luogo ma anche come lo si vive. Per anni forse gli artisti si sono sentiti costretti nei loro spazi ma ora la città si sta aprendo”.

Poi una notizia: “Da domani il Monte di Pietà sarà aperto nei giorni d’arrivo delle navi da crociera”.

Il ruolo dell’Autorità Portuale

Il sindaco ha ringraziato gli artisti e Cristiana Laurà, dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, che ha sottolineato: “L’idea è nata insieme agli artisti e a Lelio Bonaccorso in strada. Questa è un’iniziativa che riconosce la bellezza dell’arte e degli artisti della città. L’Adsp che io oggi rappresento continua a promuovere non solo il porto ma tutto il territorio circostante perché siamo convinti che questo possa portare ricchezza alla città. L’idea è stata poi subito accolta favorevolmente dalla giunta. La bellezza di questa città diventa risorsa dei croceristi, dobbiamo presentarla al meglio, allietata dall’arte e dalle intelligenze degli artisti. Questo sarà un grande biglietto da visita. Ma sottolineo che quando prepariamo iniziative simili non lo si fa solo per i turisti ma anche per i cittadini che finalmente vedono quant’è bella la città, quant’è bella Messina. E ne beneficiano anche gli artisti che possono finalmente venire apprezzati”.

Gli artisti

Poi l’artista Lelio Bonaccorso: “Sei mesi fa è stato approvato in Consiglio il regolamento degli artisti di strada. Questa idea, nata dai continui dialoghi con tanti enti, non ha un leader seguito da tutti gli altri. La nostra idea è far tornare Messina al suo splendore antico, come hanno fatto i sognatori concreti che erano riusciti a farlo in passato. Ma si esce vincenti solo uniti, sono anni che parliamo con tutti e sono felice di aver trovato questa sinergia con l’Autorità Portuale e la giunta. L’idea è semplice e riguarda le migliaia di persone che arrivano con le crociere. Può creare un vantaggio agli artisti, anche economico, ma può creare anche un vantaggio al territorio se pensate a quanti video e foto finiranno in ogni parte del mondo. Il mio appello è ai commercianti: questo è un volano, dobbiamo farlo tutti insieme, anche loro devono fare il massimo. Ci crediamo molto, l’invito è per tutti. Questo non vuole essere un evento ma una consuetudine. La via degli Artisti c’è. Guardiamo anche al futuro e pensiamo anche a dei festival. Abbiamo in mente una strategia, non è una cosa campata in aria”. Lelio Bonaccorso ha spiegato che tutti, “completando l’iter del regolamento degli artisti di strada, potranno partecipare”.

Daniele Mircuda, artista e giocoliere: “Vedremo di tutto, ballerini, musicisti, giocolieri, disegnatori, e tanto altro. Sono stato a Brolo qualche giorno fa dove c’è stato un festival molto interessante e anche lì ho capito quanta forza può avere l’arte. È di grande impatto e arriva anche ai più piccoli. È importante che anche Messina si stia sbloccando, perché ci sono tanti creativi e aver avuto questa possibilità è importante. Sarebbe bello portare a Messina il Buskers, il festival degli artisti di strada, ma sarebbe bello portarlo in zone più periferiche, in quartieri magari difficili. Può essere importante”.

E ancora la scrittrice Eliana Camaioni: “Il percorso nasce anche per la sinergia degli artisti tra di loro. La cosa bella è stata farli incrociare tra loro. Troveremo disegnatori lungo il percorso, ma con le varie tappe e col fatto che si può spostare, magari sarà affiancato dal musicista”.

“Far conoscere la bellezza di Messina”

L’assessora Liana Cannata ha poi concluso: “Questo è il risultato di una serie di incontri. Noi vogliamo creare bellezza diffusa e vogliamo spiegare che chi vuole, grazie al regolamento, può esibirsi tutto il giorno. È importante per far conoscere la bellezza di Messina. Oggi presentiamo una tappa di un percorso partito da lontano, guardando a un cambiamento che è anche culturale. Questa è una delle tante iniziative che faremo per far conoscere Messina anche al di fuori del territorio comunale”. E l’assessore alla cultura Enzo Caruso: “Questa è una vetrina. Pensiamo ai Maneskin, che hanno iniziato proprio così”.