"L'arte sostiene". Collettiva a Spazioquattro per l'associazione Ninni Lab - Tempostretto

Un gruppo di volontari che aiutano persone con disabilità a creare bellezza, trascorrendo con loro buona parte del tempo a decorare e realizzare piccoli manufatti

I soci fondatori dell’Associazione Culturale Spazioquattro, appassionati d’arte, hanno sentito forte il desiderio di essere promotori dell’evento artistico “L’Arte sostiene”, a favore del Laboratorio Solidale Artigianale NinniLab.

Il mondo di NinniLab, conosciuto grazie all’artista Aurelio Valentini scomparso lo scorso marzo, è vitale per la presenza e la dedizione di un gruppo di volontari che aiutano persone con disabilità a creare bellezza, trascorrendo con loro buona parte del tempo a decorare e realizzare piccoli manufatti. E’ stato quindi spontaneo coinvolgere in questa avventura gli artisti messinesi che, in poco tempo, hanno aderito all’iniziativa, donando ciascuno un’opera d’arte, i cui proventi contribuiranno a sostenere l’associazione onlus.

La varietà di stili in mostra da sabato 17 dicembre, dalle ore 17, nei locali di Spazioquattro, in via Ghibellina 120 a Messina, sarà la prova della grande sensibilità degli artisti verso le persone con disabilità. L’evento richiamerà certamente gli appassionati d’arte che non perderanno l’occasione di dare un contributo in cambio di una delle opere messe a disposizione dai 50 artisti. Inoltre, sarà possibile ammirare e acquistare anche i manufatti realizzati dagli artisti del Laboratorio. A completare l’esposizione, una piccola mostra fotografica di Rocco Luvarà che ha realizzato degli scatti nella sede dell’associazione NinniLab, fotografando le persone “uniche e speciali” intente a decorare oggetti. La mostra collettiva sarà fruibile dal lunedì al venerdì, ore 17-20, e si concluderà venerdì 23 dicembre.

Di seguito i nomi dei cinquanta artisti che hanno reso possibile l’evento “L’arte sostiene”:

Alphatelescopii, Antonio Amato, Mario Ampelli, Mariaceleste Arena, Piero Basilicò, Daniele Battaglia, Antonello Bonanno Conti, Alessia Borgia, Francesca Borgia, Nino Bruneo, Cecilia Caccamo, Federico Calogero, Nino Cannistraci, Dora Casuscelli, Enzo Celi, Gregorio Cesareo, Chiara Costa, Enzo Currò, Grazia D’Arrigo, Fortunato Del Dotto, Concetta De Pasquale, Luigi Di Bella, Massimo Di Prima, Giovanni Fiamingo, Pippo Galipò, Giuseppe Geraci, Alessio Giocondo, Antonio Giocondo, Paolo Giocondo, Valentina Giocondo, Giacomo Lattene, Francesco Libro, Sabrina Lo Piano, Rocco Luvarà, Alessandro Mancuso, Mantilla, Laura Marchese, Laura Martines, Pippo Martino, Riccardo Orlando, Giuseppe Pittaccio, Puccio, Rosa Rigano, Silvia Ripoll, Angelo Savasta, Enzo Savasta, Demetrio Scopelliti, Piero Serboli, Alexandra Stralucica, Togo.