Arti marziali, al PalaMili l’evento “Pound for Pound”

Domenica 23 novembre sul ring ci saranno i migliori atleti da Sicilia, Calabria e Campania. L'evento principale la sfida tra Kevin Sciuto e Faress

Si alza il sipario sul gala di arti marziali “Pound for Pound”, organizzato da Saro Presti e dalla Goldenfighter che si terrà giorno 23 novembre presso il PalaMili. A sfidarsi sul ring ci saranno i migliori atleti provenienti dalla Sicilia, Calabria e Campania. La serata, dove protagoniste saranno le discipline del K1 e della Muay Thai, si articolerà in due momenti distinti. Prima andranno di scena le gare valide per la demo. Successivamente spazio al Gala.

Match clou della serata quello tra Kevin Sciuto, alfiere della Goldenfighter, che ha conseguito titoli internazionali sia nella Muay Thai che nella KickBoxing e Pugilato e il fortissimo Faress. Antonio Reale, invece, di fronte avrà l’atleta belga\marocchino Bindach. Tra gli ospiti importanti della kermesse anche Salvatore Spinella, vice campione del Mondo WBC Muay Thai che per l’occasione sfiderà il fortissimo atleta catanese Alessandro Puglisi.

Per garantire la massima sicurezza, l’organizzazione si avvale della presenza di uno dei migliori medici sportivi della città, dott. Alberto Bernava, molto conosciuto per la sua esperienza e professionalità che, per l’occasione, provvederà a verificare l’idoneità degli atleti.

Il management, la presentazione della serata infine, tutta al femminile, è stata affidata a Magda e Giovanna Migliardi. Gli atleti della “Goldenfighter” a bordo ring saranno seguiti dai maestri Presti e Adnan Roufid. Le tempistiche infine sono affidate a Mourad Roufid. Per la riuscita degli eventi Saro Presti ci tiene a ringraziare anche Natale Pappa, organizzatore dei mactmaking a livello dilettantistico. Considerato pilastro della Goldenfighter, sempre attento alla crescita dei giovani atleti.