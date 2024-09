Asp Messina, al completo la direzione strategica per il prossimo triennio

Nominati direttore sanitario e amministrativo. La soddisfazione di Cuccì: "Ora necessario concentrare gli sforzi"

MESSINA – Con la nomina del dott. Giuseppe Ranieri Trimarchi a direttore sanitario, che fa seguito a quella dell’avv. Giancarlo Niutta quale direttore amministrativo, si compone per il prossimo triennio la direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina.​

Il direttore generale, Giuseppe Cuccì, si è detto “soddisfatto per le recenti nomine di professionisti già dipendenti della nostra azienda e con profonda conoscenza delle dinamiche sanitarie”. Cuccì ha espresso ai neo direttori “i migliori auguri di buon lavoro, consapevole che mai come ora sia necessario concentrare gli sforzi per garantire le necessità di salute provenienti dall’intero territorio di un’azienda che consta di 7 presidi ospedalieri e 8 distretti sanitari”.