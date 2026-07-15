Asp Messina: arriva “Legal”, la piattaforma che azzera i rischi finanziari nel contenzioso

Sia i legali interni che i patrocinatori esterni dell'Azienda potranno accedere direttamente e in modo controllato al sistema

L’efficienza amministrativa e la trasparenza contabile delle aziende sanitarie passano inevitabilmente attraverso una gestione virtuosa del contenzioso legale. In questo scenario, l’Asp di Messina si pone come modello d’avanguardia nell’intero panorama delle aziende sanitarie siciliane grazie all’adozione di “Legal”.

Una svolta tecnologica e finanziaria

Si tratta di un applicativo della rete informatica sviluppato sulla base dell’experience dell’Avvocatura interna, oggi diretta dall’avvocata Caterina Tomasello, altamente innovativo, progettato, con la collaborazione del funzionario informatico Liliana Esposito, specificamente per la gestione puntuale, digitalizzata e completa di tutte le pratiche legali e dei contenziosi dell’Azienda. La vera svolta, tuttavia, non è solo tecnologica, ma strategica e finanziaria, posizionando l’azienda messinese un passo avanti nella tutela delle risorse pubbliche.

Un’eccellenza unica in Sicilia è la rivoluzione del “Fondo Rischi”. Nelle aziende sanitarie regionali, la stima e l’accantonamento delle somme destinate a coprire i potenziali esiti negativi dei giudizi rappresentano da sempre una delle sfide più complesse e delicate.

La gestione scientifica del Fondo Rischi

La novità assoluta di “Legal” che ne decreta l’unicità nel panorama siciliano risiede proprio nella sezione denominata “Fondo Rischi”. Questa funzionalità introduce un automatismo in grado di elaborare schemi riepilogativi (suddivisi per anno e per importo totale) di tutti i contenziosi in corso. Grazie a questa tecnologia, l’Asp di Messina è oggi in grado di effettuare una rilevazione scientifica, corretta e attendibile delle somme da accantonare a Fondo Rischi, eliminando margini d’errore e garantendo una stabilità di bilancio senza precedenti.

L’applicativo si distingue per un’interfaccia estremamente intuitiva che semplifica la catalogazione dei fascicoli, seguendoli fedelmente dal primo grado di giudizio fino all’ultimo.

I vantaggi operativi dell’applicativo

I vantaggi operativi immediati includono:

Profondità storica perché l’Asp Messina ha digitalizzato e reso accessibile l’intero storico dei contenziosi dal 2007 al 2026;

Aggiornamenti in tempo reale con possibilità di effettuare verifiche, modifiche e consultazioni in tempo reale;

Analisi dei dati flessibile: il sistema consente di estrapolare resoconti e riepiloghi incrociando svariati parametri aziendali, come l’anno, la tipologia di procedimento, la categoria giudiziale, i gradi di giudizio, specifici periodi temporali o i legali di riferimento;

Sicurezza e monitoraggio: zero scadenze mancate.

Il sistema di avviso automatico per le scadenze

Un altro pilastro fondamentale di “Legal” è il suo sofisticato sistema di avviso automatico. Sviluppati per azzerare il rischio di sanzioni o decadenze procedurali, questi avvisi automatici permettono di monitorare rigorosamente ogni scadenza legale; verificare l’effettiva acquisizione di tutti i documenti necessari alla fase istruttoria; tracciare il deposito degli atti conclusivi per una definizione impeccabile di ogni singola pratica.

I prossimi passi della digitalizzazione

Il percorso di digitalizzazione dell’Asp di Messina non si ferma qui. Il prossimo passo evolutivo del programma informatico prevede l’apertura della piattaforma ai professionisti esterni.

In un futuro prossimo, sia i legali interni che i patrocinatori esterni dell’Azienda potranno accedere direttamente e in modo controllato al sistema, consultando e integrando autonomamente le pratiche di propria competenza. Con l’introduzione di “Legal”, l’Asp di Messina non ha semplicemente adottato un nuovo programma gestionale, ma ha ridefinito gli standard di efficienza, sicurezza finanziaria e trasparenza.