Acr Messina, Pagniello atteso in città giovedì per accelerare

Il vice presidente e direttore generale della società biancoscudata sarà a Messina con focus sul mercato

MESSINA – Per sbloccare la situazione d’impasse venutasi a creare in attesa dell’eventuale ripescaggio in Serie D e col ritiro già programmato a Cascia da lunedì in casa Acr Messina nella giornata di domani, giovedì 16 luglio, è atteso in città Morris Pagniello vice presidente e direttore generale.

Il dirigente italo-australiano attenderà in città l’esito della Covisod che dovrebbe essere pronunciato nella giornata di venerdì, a quel punto si saprà qualcosa in più sulla categoria che il Messina affronterà e che sbloccherà finalmente le ufficializzazioni di mercato. Justin Davis invece dovrebbe essere in città tra qualche settimana.

Pagniello, che lo scorso anno ha rivestito anche il ruolo di responsabile dell’area tecnica, in questa fase è più centrale e potrebbe arrivare a Messina per presentare ufficialmente Alfio Torrisi come tecnico, designato sia per la Serie D che per l’Eccellenza. Sui giocatori c’è qualche riserva col direttore sportivo Maurizio Pellegrino che ne avrebbe già individuati una ventina, pronti per il ritiro a Cascia, ma per alcuni sarà fondamentale capire la categoria in cui si giocherà.