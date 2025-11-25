L’Asp di Messina in scena contro la violenza di genere

Uno spettacolo teatrale è stato realizzato e interpretato dagli impiegati dell'Azienda sanitaria provinciale

“Solo attraverso una vera rivoluzione culturale possiamo combattere la violenza di genere e vogliamo che presto anche i nostri consultori familiari e i servizi di psicologia, ma in generale tutti i dipendenti dell’azienda possano formare un paradigma unitario per lottare queste dinamiche. Tra l’altro stiamo predisponendo varie iniziative e diversi sistemi d’allerta anche nei nostri pronto soccorso per segnalare ogni caso dubbio”. Lo ha detto il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Cuccì, presentando l’iniziativa organizzata oggi contro la violenza di genere.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina infatti ha alzato il sipario su un’importante iniziativa di sensibilizzazione in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre oggi, 25 novembre. Uno spettacolo teatrale è stato realizzato e interpretato dagli impiegati dell’Azienda: Alessia Basile, Viviana Carlotta, Flavina Cucinotta, Tatiana D’Amico Emilia De Luca, Grazia Giannetto, Cristina Fazio, Anna Longo, Graziana Mollura, Mariangela Nicolosi, Flavia Tomasello, Graziella Tribulato, Paola Trifirò. L’evento, che si è tenuto nella Chiesa di Santa Maria Alemanna, è frutto di un intenso lavoro di elaborazione guidato da un regista professionista, Carmelo Formica, che ha saputo valorizzare l’esperienza degli operatori.

“I contenuti e le tematiche affrontate, infatti, – ha spiegato Antonina Santisi direttrice Uoc Psicologia e componente Tavolo tecnico aziendale contro la violenza di genere – provengono dai servizi sanitari, rielaborando e mettendo in scena le storie, le sfide e le dinamiche che il personale incontra quotidianamente nel contrasto a questo fenomeno. L’obiettivo è trasformare l’esperienza professionale in uno strumento di riflessione e cambiamento. Per dare voce a questo messaggio cruciale, l’Asp di Messina ha costituito negli ultimi anni una propria compagnia teatrale interna composta da dipendenti delle diverse aree –amministrativa e sanitaria che interpreteranno la pièce per promuovere il tema delle Pari Opportunità e del rispetto reciproco, per sensibilizzare la comunità aziendale sulla gravità del fenomeno della violenza di genere e per valorizzare il ruolo e l’impegno degli operatori sanitari come sentinelle e punti di riferimento nella rete di supporto”.