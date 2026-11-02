 Assenteismo al Comune di Sant'Agata, pioggia di prescrizioni

Assenteismo al Comune di Sant’Agata, pioggia di prescrizioni

Alessandra Serio

Assenteismo al Comune di Sant’Agata, pioggia di prescrizioni

lunedì 02 Novembre 2026 - 17:41

Sentenza a Patti 5 anni dopo la sospensione di due dipendenti, moglie e marito

Patti – Si sgretola per effetto della prescrizione l’accusa di assenteismo per 14 dipendenti del Comune di Sant’Agata Militello, sotto processo per l’accusa iniziale di truffa ai danni dello Stato e fraudolenta attestazione di presenza in servizio. Il giudice monocratico di Patti Carlo Varrasi ha emesso sentenza dichiarando il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, come sollecitato sia dal Pubblico Ministero che le difese. La prima udienza del processo risale al settembre 2022.

Moglie e marito sospesi, la scoperta dei Carabinieri

L’indagine era invece scattata nell’autunno del 2018 ed era sfociata, nel 2021, nella sospensione di due dipendenti comunali, marito e moglie, ai quali i Carabinieri contestavano sostanzialmente di timbrare il badge l’uno per l’altra, e non presentarsi a lavoro.

Dipendenti comunali pedinati

Agli atti c’erano le foto e i video girati dai militari durante gli accertamenti. Gli uomini dell’Arma avevano controllato la documentazione acquisita al Comune, confrontando le attestazioni di servizio con i risultati dei controlli “sul campo” degli indagati, scoprendo diversi episodi di assenteismo.

Il processo

Gli imputati sono stati difesi dagli avvocati Massimiliano Fabio, Filippo Alioto, Cettina Fasolo, Salvatore Cirilla, Carmelo Occhiuto, Francesco Marchese, Massimo Nicola Marchese, Salvatore Benedetti, Giuseppe Mancuso, Giuseppe Fragale, Salvatore Mancuso e Antonio Frenis.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore
L’avvocato Tanino Puma: un messinese in Umbria FOTO
Tempesta Agneta sulla Sicilia, alberi sradicati dal vento e disagi a Palermo
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED