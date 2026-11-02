Assenteismo al Comune di Sant’Agata, pioggia di prescrizioni

Sentenza a Patti 5 anni dopo la sospensione di due dipendenti, moglie e marito

Patti – Si sgretola per effetto della prescrizione l’accusa di assenteismo per 14 dipendenti del Comune di Sant’Agata Militello, sotto processo per l’accusa iniziale di truffa ai danni dello Stato e fraudolenta attestazione di presenza in servizio. Il giudice monocratico di Patti Carlo Varrasi ha emesso sentenza dichiarando il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, come sollecitato sia dal Pubblico Ministero che le difese. La prima udienza del processo risale al settembre 2022.

Moglie e marito sospesi, la scoperta dei Carabinieri

L’indagine era invece scattata nell’autunno del 2018 ed era sfociata, nel 2021, nella sospensione di due dipendenti comunali, marito e moglie, ai quali i Carabinieri contestavano sostanzialmente di timbrare il badge l’uno per l’altra, e non presentarsi a lavoro.

Dipendenti comunali pedinati

Agli atti c’erano le foto e i video girati dai militari durante gli accertamenti. Gli uomini dell’Arma avevano controllato la documentazione acquisita al Comune, confrontando le attestazioni di servizio con i risultati dei controlli “sul campo” degli indagati, scoprendo diversi episodi di assenteismo.

Il processo

Gli imputati sono stati difesi dagli avvocati Massimiliano Fabio, Filippo Alioto, Cettina Fasolo, Salvatore Cirilla, Carmelo Occhiuto, Francesco Marchese, Massimo Nicola Marchese, Salvatore Benedetti, Giuseppe Mancuso, Giuseppe Fragale, Salvatore Mancuso e Antonio Frenis.

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