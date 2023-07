Assicurazione viaggio, per una vacanza in tutta sicurezza - Tempostretto

REDAZIONALE



REDAZIONALE – Sei pronto per le tue vacanze? Hai comprato il volo o il viaggio in nave; hai selezionato tra decine di appartamenti quello che più corrispondeva alle tue esigenze; hai prenotato le escursioni che gli amici ti hanno segnalato come imperdibili, o gli ingressi nei musei più belli delle città dove andrai.

Magari hai già preso informazioni sui ristoranti dove potrai provare i piatti tipici della zona. Sei sicuro che non manchi nulla? Negli ultimi decenni, e soprattutto a seguito della pandemia da COVID 19, i viaggiatori si sono dimostrati sempre più attenti rispetto a tutto ciò che è l’assicurazione viaggio. E a buona ragione. Infatti, il prevedere un’assicurazione viaggio ti permette di vivere la vacanza in totale tranquillità.

Cosa prevede un’assicurazione viaggio?

Ci sono diverse tipologie di assicurazione viaggio, ognuna con le proprie condizioni e caratteristiche. In generale, però, l’assicurazione viaggio copre le spese mediche, le chiamate di emergenza, i bagagli persi o rubati, l’annullamento o l’interruzione del viaggio. Vi sono alcune assicurazioni viaggio, come quella proposta Assivia assicurazione , che prevedono anche la franchigia per il noleggio auto. Altre, sfruttando le ultime opportunità offerta dalla tecnologia, che presentano App per monitorare gli orari dei voli e cercare in tempo reale l’ospedale più vicino nella zona in cui ti trovi. Sono tre le macro aree che di solito vengono incluse nei pacchetti base delle assicuzioni viaggi:

assicurazione sanitaria: è una polizza che copre le spese mediche sostenute in caso di infortunio o malattia. Se, malauguratamente, hai problemi di salute o hai un incidente mentre sei in viaggio e devi rivolgerti a strutture sanitarie per cure, esami, degenze, questa polizza ti permette di sostenere solo le spese previste dalla franchigia, mentre il resto ti viene rimborsato. Questo tipo di assicurazione viaggio viene consigliato in particolar modo per quei Paesi dove l’assistenza sanitaria è precaria e poco organizzata. annullamento viaggio: può accadere che poco prima del viaggio, tu debba annullare tutte le

prenotazioni. Per motivi tuoi di salute, o per malattia o decesso di un familiare, o per licenziamento o nuova assunzione, incendio e furto in casa. Se l’assicurazione prevede

l’annullamento viaggio (di solito incluso nel pacchetto base e comprensivo anche di interruzione viaggio), allora puoi vederti rimborsata la somma spesa per il volo, l’hotel o comunque le spese di maggiore entità, nella loro totalità o in percentuale. Esistono diverse tipo di polizze che propongono condizioni differenti di rimborso, ad esempio a seconda di quando si cancelli il viaggio rispetto alla partenza. Il consiglio è quindi leggere con attenzione il contratto prima di decidere.

Responsabilità civile: nel caso in cui si provochino danni a cose, animali o persone terze, allora questo tipo di assicurazione ti agevola nel loro rimborso. La responsabilità civile verso terzi compre gli eventi accidentali inerenti alla sfera privata, alle attività sportive non professionali, agli hobby, fino a situazioni particolari come la guida di barche a remi o vela fino a 6,50 metri.

Quanto costa un’assicuzione viaggio?

Il costo di un’assicurazione viaggio varia secondo tre fattori principali: la durata del viaggio, la destinazione, l’età dell’assicurato. Se il Paese in cui ti stai per recare viene considerato più a rischio per situazione politica o sociale, allora il costo dell’assicurazione tenderà a crescere. Anche se sei un viaggiatore over 65 la polizza potrebbe avere costi maggiori. Dall’altra parte, per i ragazzi sotto 18 o, secondo alcune compagnie assicurative, sotto i 16 anni sono previste delle scontistiche. Agevolazioni sono spesso proposte per assicurazioni viaggio che riguardino tutta la famiglia.Un’ultima nota: nel momento in cui andrai a valutare le varie proposte in base a condizioni e costi, tieni sempre bene a mente che avere un’assicurazione viaggio significa poter organizzare e trascorrere una vacanza davvero all’insegna del relax.