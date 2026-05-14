Assif Sicilia Community parte da Messina

Via al nuovo percorso di incontro tra fundraising, territori e comunità

Prende ufficialmente il via Assif Sicilia Community, promosso dal gruppo territoriale siciliano di Assif – Associazione Italiana Fundraiser, con l’obiettivo di rafforzare la rete di fundraiser in Sicilia e creare nuove occasioni di incontro, confronto e contaminazione tra professionisti, organizzazioni del terzo settore e realtà impegnate nel campo della filantropia e dell’innovazione sociale.

Assif, chi sono e cosa fanno

Assif è la comunità professionale italiana dedicata al fundraising che da anni promuove diffusione di competenze, buone pratiche e principi etici, contribuendo alla crescita di una cultura del dono sempre più strutturata e consapevole. In Sicilia è attivo dal 2017 ed è oggi coordinato da Nadia La Torre. Ora il gruppo sceglie di dare forma a un progetto itinerante che ascolta i territori e ne valorizza esperienze, relazioni e progettualità. Assif Sicilia Community nasce infatti come spazio di relazione e apprendimento reciproco, un calendario di incontri ospitati da organizzazioni del territorio per conoscere da vicino esperienze significative, modelli organizzativi, strategie di fundraising e pratiche generative sviluppate nelle diverse province siciliane. Tra gli obiettivi vi sono il rafforzamento della comunità professionale dei fundraiser siciliani e la diffusione di una visione del fundraising come leva strategica per lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni e delle comunità.

Sicilia Community parte da Messina

Il primo incontro del percorso si è svolto a Messina, presso il Cesv – Centro Servizi per il Volontariato, alla presenza del Direttore Rosario Ceraolo, di Carmelo Schepisi del Consiglio Direttivo dell’ente e di Silvia Gheza, referente area consulenza, servizio civile e qualità. Una delegazione di Assif Sicilia è stata accolta negli spazi del Cesv per un primo momento di confronto.

Cesv e fundraising

Cesv rappresenta per il fundraising una delle prime realtà del terzo settore nel territorio siciliano ad aver compreso il valore strategico di queste discipline per il mondo associativo. Da anni il Centro Servizi messinese promuove percorsi formativi capaci di restituire al mondo del volontariato strumenti concreti. Negli ultimi anni il Cesv ha inoltre dato vita a EsserCi Festival, progetto culturale e partecipativo che mette al centro il volontariato, le giovani generazioni, la cittadinanza attiva e i temi sociali contemporanei, trasformando la città in uno spazio diffuso di incontro, dialogo e costruzione di comunità.

Assif Sicilia Community, le prossime tappe

Assif Sicilia Community proseguirà nei prossimi mesi con nuove tappe itineranti che coinvolgeranno organizzazioni, fondazioni e realtà del territorio regionale. Il prossimo appuntamento si terrà il 6 giugno a Palermo, ospiti di Ail Palermo, mentre il 4 luglio il percorso farà tappa nuovamente nel messinese presso Autismo Onlus di Nizza di Sicilia, realtà impegnata quotidianamente nel supporto alle persone con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie.