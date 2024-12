Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Immobili in vendita a Torregrotta, Spadafora, Messina, S. Alessio Siculo, Francavilla di Sicilia, Venetico, Giardini Naxos, Gaggi, Antillo e S. Agata di Militello

RCP 6/2017. In Torregrotta (ME), Via Giovanni Verga 9 – Lotto 1: Fabbricato destinato ad attività produttiva e commerciale composto da un unico fabbricato costituito da 3 corpi separati tra loro da giunti tecnici, a due el. f.t più piano seminterrato e un ammezzato posto tra il p.t. e il primo piano, ad uso insediamento produttivo per attività artigianale e commercio. La sup. tot. del lotto risulta di circa mq. 4.850,00, con le seguenti destinazioni: sup. coperta mq. 1.943,00, sup destinata a parcheggio di progetto 662,50 mq., area libera mq. 2.244,50 circa. PREZZO BASE Euro 1.950.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 50.000,00. In Torregrotta (ME), Via Giovanni Verga 1 – Lotto 2: appartamento con annesso deposito seminterrato composto da un salone, cucina, quattro camere, bagno, wc, due ampi ripostigli, posto al piano primo, sviluppa una sup. lorda, escluso l’accessorio, di circa mq 259,84. L’immobile risulta occupato da terzi con titolo non opponibile alla procedura. PREZZO BASE Euro 87.397,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Torregrotta (ME), Via Giovanni Verga 1 – Lotto 3: appartamento catastato negozio composto da un’entrata, tre stanze, posto al piano terra, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 125,46 Identificato al catasto fabbricati, foglio 2, mappale 1103, subalterno 6, cat. C/1, classe 1, superficie catastale 98 mq., posto al piano T, – rendita: € 1.462,72. Il tutto come meglio individuato e descritto nella perizia cui si rinvia per ogni ulteriore notizia e informazione relativa al lotto in vendita. PREZZO BASE Euro 47.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 21/02/2025 ore 16:00 presso studio del liquidatore giudiziale dott. Gaetano Panzera in Messina, Via Giordano Bruno 75, tel. 090695475, per info e visita immobile. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Maggiori informazioni sui siti:www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 13/2023. In Spadafora (ME), Via Sicilia 14 – Lotto 1: Deposito per la quota di 1/8 di piena proprietà. Consistenza mq 53. Abitazione per la quota di 1/8 sita al piano terra e piano primo. Autorimessa per la quota di 1/8. PREZZO BASE Euro 345.695,00. Offerta minima Euro 259.271,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 05/02/2025 ore 16:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Ghibellina n. 46. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Alfa Cettina 3487920740, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 28/2022. In Messina (ME), Via Consolare Valeria 186 – Lotto UNICO: Negozio posto al piano terra della sup.lorda complessiva di mq 88,00. L’immobile è composto da un ampio vano bottega di circa mq 33,70, da un disimpegno che distribuisce ad un vano retrobottega di mq 13,92, un vano deposito di mq 7.43 e di un wc di mq 2,95. PREZZO BASE Euro 67.000,00. Offerta minima Euro 50.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/02/2025 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. LONGO GIOVANNI 3488326680, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 39/2011 +178/12. In Sant’Alessio Siculo (ME), Via Sant’Alessio Nuovo 29/a – Lotto 2: Fabbricato in corso di costruzione con destinazione alberghiera, a quattro el. f.t., oltre seminterrato, con aree di pertinenza adibite a rampa d’accesso al piano seminterrato dell’edificio e a parcheggio a servizio dell’edificio medesimo. PREZZO BASE Euro 1.066.000,00. Offerta minima Euro 799.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 40.000,00. Asta senza Incanto 18/02/2025 ore 16:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via Felice Bisazza n. 20. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Donato Fabrizio 3409127065, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 75/2011. In Messina (ME), Via Berto, Villaggio Larderia Superiore – Lotto 1: piena proprietà di immobile al p.t. composto da: ingresso, soggiorno, due camere, cucina, bagno e ripostiglio disimpegnati da corridoio di distribuzione. IL piano primo è composto da: ingresso, cucina, due camere e bagno disimpegnati da corridoio di distribuzione; il piano seminterrato è collegato al piano terra mediante scala interna. Mentre una scala esterna conduce dal piano terra al piano primo privo di tramezzature, con struttura allo stato rustico e non ancora rifinito. PREZZO BASE Euro 43.826,85. Offerta minima Euro 32.870,14. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/02/2025 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Santonocito Salvatore 090716116, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 91/2021. In Messina (ME), Via S. Riccardo rione Santa Chiara – Lotto UNICO: Abitazione di tipo civile della sup. lorda di 99,71 mq, oltre mq 11,50 destinata a due balconi, per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’immobile risulta composto da ingresso, disimpegno, zona pranzo-soggiorno, cucina, 2 vani letto, bagno. PREZZO BASE Euro 69.757,80. Offerta minima Euro 52.318,35. Rilancio minimo in aumento Euro 2.092,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 25/02/2025 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Potestà Leonida 0903692667, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 92/2022. In Messina (ME), Via San Jachiddu 90 – Lotto UNICO: Proprietà superficiaria temporanea di un appartamento con terrazza a livello e giardino. L’appartamento di trova in buone condizioni di manutenzione ed è attualmente occupato, in quanto condotto in locazione dal 02.03.2019 in forza di contratto opponibile alla procedura e avente scadenza l’01.03.2027. PREZZO BASE Euro 136.000,00. Offerta minima Euro 102.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 07/02/2025 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Anastasi Nunziello 3483917011, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 97/2023. In Francavilla di Sicilia (ME), C.da Rinazzo- Santa Caterina – Lotto UNICO: Capannone industriale e locali ufficio piano terra. Completa il bene una corte esclusiva di superficie pari a circa 2.160 mq. Trattasi di un capannone industriale (deposito) di sup. 625 mq circa e di locali ufficio di sup. 110 mq circa. Completa il una corte di mq 2160 circa e risulta essere locato a terzi. Fa parte del lotto unico il terreno adiacente di pertinenza di sup. 430 mq circa, non coltivato e utilizzato dai locatari. PREZZO BASE Euro 130.900,00. Offerta minima Euro 98.175,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/02/2025 ore 12:00 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Santonocito Salvatore 3473604868, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.ite www.tribunale.messina.it

RGE 100/2022. In Messina (ME), Via Marco Polo 144 – Lotto UNICO: Negozio/bottega della superficie commerciale di 131,25 mq, composto da un vano collegato a due camere più w.c e cucina. PREZZO BASE Euro 77.860,00. Offerta minima Euro 58.395,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 11/03/2025 ore 10:00 presso Studio del delegato sito in Messina Via La Farina n. 171 is. G. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3427735702, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it ewww.tribunale.messina.it

RGE 109/2022. In Messina (ME), Via Mario Aspa 18 – Lotto UNICO: Piena proprietà di un’autorimessa sita al piano terra, mq 46. PREZZO BASE Euro 46.950,00. Offerta minima Euro 35.212,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 11/02/2025 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Molteni Martina Rebecca 3356686828, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 112/2016. In Messina (ME), Villaggio SS. Annunziata vicolo II Trieste – Lotto UNICO: appartamento posto al piano terra, composta da 3,5 vani catastali. Al primo piano è stata realizzata una piccola costruzione di circa 26 mq. annessa alla terrazza di circa 47,50 mq. PREZZO BASE Euro 11.865,23. Offerta minima Euro 8.898,93. Rilancio minimo in aumento Euro 700,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 12/02/2025 ore 12:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Delegato alla vendita Avv. Giorgianni Alessia 3383811621, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 121/91. Messina, Vill. San Michele, C.da Avarna. Nel Complesso “Poggio dei Pini”, in pessime condizioni di manutenzione. Si precisa che molti lotti si trovano in condizioni cattive/disastrose e che la descrizione fatta di essi nelle relazioni di C.T.U. risalenti al 1996/1997 e 2002 oggi non corrisponde allo stato dei luoghi. Si avverte che, solo ove sussistano tutti i requisiti di cui all’art. 9 del D. Lgs. 20.06.2005 n. 122 e s.m.i., i lotti oggetto di aggiudicazione dovranno essere offerti in prelazione ai rispettivi aventi diritto. Risultano formalità non opponibili al creditore fondiario pignorante in quanto trascritte e/o iscritte in data successiva all’iscrizione di ipoteca in favore di esso creditore del 15/7/1988 ai nn. 1900/1620, rinnovata il 9/7/2008 ai nn. 25292/3964. Descrizione dettagliata dei lotti e notizie urbanistiche nell’avviso integrale di vendita.

Corpo “A”:

LOTTO 9 – appartamento a P. 2°, int. 4 scala E. Pertinenze: cantina al P. 1/S stessa scala (n. 5) e lastrico solare soprastante l’appartamento. Prezzo base d’asta ridotto: euro 51.557,33. Offerta minima: euro 38.668,00. Occupato da terzi.

Corpo “B”:

LOTTO 31 – appartamento nella Scala T, int. 2, in catasto P. 7°. Pertinenze: cantina (n. 5) e 1/3 indiviso di box auto al P. 1/S del Corpo A scala T. Prezzo base d’asta: euro 75.755,40. Offerta minima: euro 56.816,55. LOTTO 32 – appartamento nella Scala A, int. 4, in catasto P. 7°. Pertinenze: cantina (n. 4) e 1/2 indiviso di un box auto al P. 1/S del Corpo A scala A. Occupato. Prezzo base d’asta: euro 63.417,20. Offerta minima: euro 47.562,90 LOTTO 33 – appartamento nella Scala A, int. 5, in catasto P. 8°. Pertinenze: cantina (n. 3) e 1/3 indiviso di un box auto al P. 1/S del Corpo A scala A. Prezzo base d’asta: euro 56.738,50. Offerta minima: euro 42.553,88. LOTTO 34 – appartamento nella Scala B, int. 2, in catasto P. 6°. La corte lato nord chiusa con ampliamento dell’immobile. Pertinenza cantina (n. 4) al P. 1/S del Corpo A scala B. Prezzo base d’asta: euro 75.180,70. Offerta minima: euro 56.385,53. LOTTO 35 – appartamento nella Scala B, int. 3, in catasto P. 7°. Parte del balcone lato nord chiusa con ampliamento dell’immobile. Prezzo base d’asta: euro 53.487,00. Offerta minima: euro 40.115,25. LOTTO 36 – appartamento nella Scala B, int. 6, in catasto P. 8°. Parte del balcone lato nord chiusa con ampliamento dell’immobile. Pertinenze: cantina (n. 10) e 1/3 indiviso di un box auto al P. 1/S del Corpo A scala B. Prezzo base d’asta: euro 77.697,90. Offerta minima: euro 58.273,43. LOTTO 37 – appartamento nella Scala B, int. 7, in catasto P. 8. Il balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile. Pertinenze: cantina (n. 9) e 1/3 indiviso di un box auto al P. 1/S del Corpo A scala B. Prezzo base d’asta: euro 76.596,10. Offerta minima: 57.447,08. LOTTO 38 – appartamento nella Scala C, int. 5, in catasto P. 7°. Pertinenze: cantina (n. 6) e 1/3 indiviso di un box auto al P. 1/S del Corpo A scala C. Prezzo base d’asta: euro 72.370,20. Offerta minima: 54.277,65. LOTTO 41 – appartamento nella Scala D, int. 6, in catasto P. 8°. Pertinenza: 1/3 indiviso di un box auto al P. 1/S del Corpo A scala D.Prezzo base d’asta: euro 86.174,90. Offerta minima: euro 64.631,18. LOTTO 42 – appartamento nella Scala E, int. 2, in catasto P. 6°. Pertinenza: cantina int. 3 al P. 1/S del Corpo A scala B. Occupato. Prezzo base d’asta: euro 73.231,20. Offerta minima: euro 54.923,40. LOTTO 43 – appartamento nella Scala E, int. 3, in catasto P. 6°. Corte lato nord chiusa con ampliamento dell’immobile. Occupato. Prezzo base d’asta: euro 77.021,00. Offerta minima: euro 57.765,75. LOTTO 44 – appartamento nella Scala E, int. 4, in catasto P. 7°. Balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile. Pertinenza la cantina int. 1 al P. 1/S del Corpo A scala E. Occupato. Prezzo base d’asta: euro 86.206,40. Offerta minima: euro 64.654,80. LOTTO 46 – appartamento nella Scala E, int. 6, in catasto P. 8°. Balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile. Pertinenze: cantina al P. 1/S Corpo A scala E (n. 10) e 1/3 indiviso di un box auto al P. 1/S del Corpo A scala D. Occupato. Prezzo base d’asta: euro 89.471,90 Offerta minima: euro 67.103,93. LOTTO 47 – appartamento nella Scala F, int. 2, in catasto P. 4°. Pertinenza: cantina al P. 1/S del Corpo A scala B (n. 5). Prezzo base d’asta: euro 66.830,40. Offerta minima: euro 50.122,80. LOTTO 48 – appartamento nella Scala F, int. 3, in catasto P. 4°. Corte lato nord chiusa con ampliamento dell’immobile. Prezzo base d’asta: euro 75.480,30 Offerta minima: euro 56.610,23. LOTTO 49 – appartamento nella Scala F, int. 4, in catasto P. 5°. Pertinenze: cantina al P.T. Corpo C (n. 12) e 1/2 indiviso di un box auto al P. 1/S del Corpo C. Occupato. Prezzo base d’asta: euro 87.920,00. Offerta minima: euro 65.940,00. LOTTO 50 – appartamento nella Scala F, int. 6, in catasto P. 6°. Balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile. Occupato. Prezzo base d’asta: euro 85.974,00. Offerta minima: euro 64.480,50. LOTTO 51 – appartamento nella Scala G, int. 1, in catasto P. 2. Corte lato nord chiusa con ampliamento dell’immobile. Prezzo base d’asta: euro 74.563,46. Offerta minima: euro 55.922,60. LOTTO 52 – appartamento nella Scala G, int. 4, in catasto P. 3°. Occupato. Prezzo base d’asta: euro 78.152,24. Offerta minima: euro 58.614,18. LOTTO 53 – appartamento nella Scala G, int. 5, in catasto P. 4°. Balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile e sulla terrazza a livello realizzate opere abusive. Risulta chiuso ballatoio scala condominiale antistante accessi lotti 53 e 54. Occupato. Prezzo base d’asta: euro 87.444,00. Offerta minima: euro 65.583,00. LOTTO 54 – appartamento nella Scala G, int. 6, in catasto P. 4°. Parte del balcone lato nord chiusa con ampliamento dell’immobile. Risulta chiuso ballatoio scala condominiale antistante accessi lotti 53 e 54. Occupato. Prezzo base d’asta: euro 71.554,70. Offerta minima: euro 53.666,03. LOTTO 55 – appartamento nella Scala H, int. 1, in catasto P. T. Corte lato nord chiusa con ampliamento dell’immobile. Prezzo base d’asta: euro 60.885,30. Offerta minima: euro 45.663,98. LOTTO 56 – appartamento nella Scala H, int. 2, in catasto P. 1°. Parte del balcone lato nord chiusa con ampliamento dell’immobile. Prezzo base d’asta: euro 34.227,20. Offerta minima: euro 25.670,40. LOTTO 57 – appartamento nella Scala H, int. 3, in catasto P. 1°. Pertinenza: cantina al P. 1/S del Corpo C scala C (n. 14). Occupato. Prezzo base d’asta: euro 36.019,20. Offerta minima: euro 27.014,40. LOTTO 58 – appartamento nella Scala H, int. 4, in catasto P. 1°. Corte lato nord chiusa con ampliamento dell’immobile. Prezzo base d’asta: euro 44.857,40. Offerta minima: euro 33.643,05. LOTTO 59 – appartamento nella Scala H, int. 5, in catasto P. 2°. Pertinenza: cantina al P. 1/S Corpo C scala C (n. 16). Prezzo base d’asta: euro 55.110,30. Offerta minima: euro 41.332,73. LOTTO 60 – appartamento nella Scala H, int. 7, in catasto P. 3°. Occupato. Prezzo base d’asta: euro 87.850,00. Offerta minima: euro 65.887,50.

Corpo “C”:

LOTTO 61 – appartamento a P. T., int. 1 scala A. Pertinenze: cantina al P. 1/S stessa scala (n. 2) e un box auto in catasto al P. T. stessa scala. Prezzo base d’asta: euro 96.049,80. Offerta minima: euro 72.037,35. LOTTO 62 – appartamento a P. 1°, int. 2 scala A. Balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile. Pertinenze: cantina al P. 1/S stessa scala (n. 3) e 1/2 indiviso del box auto in catasto al P. T. stessa scala. Occupato. Prezzo base d’asta: euro 105.001,40. Offerta minima: euro 78.751,05. LOTTO 63 – appartamento a P. 1°, int. 3 scala A. Pertinenze: cantina al P. 1/S (n. 13) e 1/2 indiviso del box auto in catasto al P. T. Occupato. Prezzo base d’asta: euro 65.257,50. Offerta minima: euro 48.943,13. LOTTO 64 – appartamento a P. 2°, int. 4 scala A. Balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile. Pertinenze: cantina al p. 1/S (n. 5), 1/2 indiviso del box auto in catasto al P.T. e il lastrico solare della scala A. Prezzo base d’asta: euro 97.223,00. Offerta minima: euro 72.917,25. LOTTO 65 – appartamento a P. 1°, int. 1 scala B. Pertinenze: cantina al P. 1/S (n. 9) e 1/2 indiviso del box auto in catasto al P.T.. Occupato. Prezzo base d’asta: euro 65.111,20. Offerta minima: euro 48.833,40. LOTTO 66 – appartamento a P. 2°, int. 3 scala B; detto appartamento è unificato di fatto con il lotto 67; costi per il ripristino dello stato dei luoghi in conformità alla planimetria catastale a carico della parte aggiudicataria. Pertinenze: lastrico solare sovrastante, cantina al P. 1/S (n. 4) e 1/2 indiviso del box auto in catasto al P.T. Balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile. Prezzo base d’asta: euro 86.621,50. Offerta minima: euro 64.966,13. LOTTO 67 – appartamento a P. 2°, int. 4 scala B; detto appartamento è unificato di fatto al lotto 66; costi per il ripristino dello stato dei luoghi in conformità alla planimetria catastale a carico della parte aggiudicataria. Pertinenze: lastrico solare sovrastante, cantina al P.1/S (n. 6) e 1/2 indiviso del box auto in catasto al P.T.. Balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile. Prezzo base d’asta: euro 78.052,80. Offerta minima: euro 58.539,60. LOTTO 68 – appartamento a P. 2°, int. 3 scala C; detto appartamento è unificato di fatto con il lotto 69; costi per il ripristino dello stato dei luoghi in conformità alla planimetria catastale a carico della parte aggiudicataria. Pertinenze: lastrico solare sovrastante, cantina al P. 1/s (n. 10) e 1/2 indiviso del box auto in catasto al P.T.. Balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile. Occupato. Prezzo base d’asta: euro 78.288,70. Offerta minima: euro 58.716,53. LOTTO 69 – appartamento a P.2°, int. 4 scala C; detto appartamento è unificato di fatto con il lotto 68; costi per il ripristino dello stato dei luoghi in conformità alla planimetria catastale a carico della parte aggiudicataria. Pertinenze: lastrico solare sovrastante, cantina al P. 1/S (n. 11) e 1/2 indiviso del box auto in catasto al P.T. Balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile. Occupato. Prezzo base d’asta: euro 78.288,70. Offerta minima: euro 58.716,53. LOTTO 70 – appartamento a P. 1°, int. 1 scala D. Balcone lato nord chiuso con ampliamento immobile. Pertinenze: cantina al P. 1/S (n. 17) e 1/2 indiviso del box auto in catasto al P.T. Prezzo base d’asta: euro 68.779,90. Offerta minima: euro 51.584,93. LOTTO 71 – appartamento a P. 2°, int. 2 scala D. Balcone lato nord chiuso con ampliamento immobile. Pertinenze: cantina al P. 1/S (n. 18) e ½ indiviso del box auto in catasto al P.T.. Occupato. Prezzo base d’asta: euro 70.387,80. Offerta minima: euro 52.790,85.

Corpo “D”

LOTTO 17 – appartamento a p. 1°, int. 9. Prezzo base d’asta: euro 25.267,71. Offerta minima: euro 18.950,78. LOTTO 19 – unità immobiliare a P. T, int. 1, in progetto negozio, ma catastata in Cat. A/2, internamente allo stato rustico e non divisa dalle unità adiacenti. Prezzo base d’asta: euro 16.963,92. Offerta minima: euro 12.722,94. LOTTO 20 – unità immobiliare a P. T., int. 2, in progetto negozio, ma catastata in Cat. A/2, internamente allo stato rustico e non divisa dalle unità adiacenti. Prezzo base d’asta: euro 15.588,94. Offerta minima: euro 11.691,71. LOTTO 21 – unità immobiliare a P. T., int. 3, in progetto negozio, ma catastata in Cat. A/2, internamente allo stato rustico e non divisa dalle unità adiacenti. Prezzo base d’asta: euro 14.059,22. Offerta minima: euro 10.544,42. LOTTO 22 – unità immobiliare a P.T., int. 4, in progetto negozio, ma catastata in Cat. A/2, internamente allo stato rustico e non divisa dalle unità adiacenti. Prezzo base d’asta: euro 22.717,21. Offerta minima: euro 17.037,91. LOTTO 23 – intero P. primo sottostrada del Corpo D, non inserito in progetto, seminterrato su tre lati, composto da sei ambienti divisi da muri in cemento armato, di complessivi mq. 399 circa. Prezzo base d’asta ridotto: euro 57.499,27. Offerta minima: euro 43.124,45. LOTTO 25 – appartamento a P. 4°, int. 22. Occupato. Prezzo base d’asta ridotto: euro 17.829,94. Offerta minima: euro 13.372,46. LOTTO 27 – appartamento a P. 1°, int. 5. Prezzo base d’asta: euro 39.648,57. Offerta minima: euro 29.736,43. LOTTO 28 – appartamento a P. 1°, int. 6. Prezzo base d’asta: euro 39.655,16. Offerta minima: euro 29.741,37. LOTTO 29 – appartamento a P. 1°, int. 7. Prezzo base d’asta: euro 33.323,60. Offerta minima: euro 24.992,70 LOTTO 30 – appartamento a P. 2°, int. 10. Prezzo base d’asta: euro 33.335,96. Offerta Minima: euro 25.001,97. VENDITA SENZA INCANTO: Deliberazione sulle offerte il 25.02.2025 alle ore 9.45. Luogo: Studio del delegato Via della Munizione n. 3 Messina. Per info: 090/6409852 info@uneim.it. G.E. Dott.ssa D’Angelo. Notaio Delegato e custode: Claudio Ciappina. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it — www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it

RGE 138/2022. In Venetico (ME), Via Sicilia – Lotto UNICO: piena proprietà di locale commerciale piano terra della superficie commerciale di mq 111. PREZZO BASE Euro 115.425,00. Offerta minima Euro 86.568,75. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 07/02/2025 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 151/2022. In Giardini-Naxos (ME), Via Umberto I 165-167 – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1/2 ciascuno e insieme per l’intero di immobile consistenza totali mq 126, superficie totale mq 168. PREZZO BASE Euro 183.150,71. Offerta minima Euro 137.364,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Giardini-Naxos (ME), Via Umberto I 129 – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 1/1 di immobile consistenza totali mq 64, superficie totale mq 164. PREZZO BASE Euro 147.523,46. Offerta minima Euro 110.642,60. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 26/02/2025 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 167/2015. In Gaggi (ME), Via Umberto I n. 159, contrada Palmara – Lotto UNICO: Piena proprietà dell’appartamento posto al piano terzo (quarta elevazione fuori terra) , della superficie lorda di mq. 136, composto da un’entrata, corridoio-disimpegno, un salone, una cucina, camera da letto matrimoniale, una cameretta, due bagni ed un ripostiglio e confinante con altro appartamento, vano scala e proprietà condominiale, del lastrico solare posto al piano quarto di mq. 132 e di un garage posto al piano seminterrato di mq. 28. lastrico solare posto al piano quarto i mq. 132. garage posto al piano seminterrato di mq. 28. PREZZO BASE Euro 52.803,14. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 14/02/2025 ore 16:00 presso studio in Messina, Via Dei Mille n. 243, is. 101, scala piano 1 (presso lo studio dell’Avv. Filippo Marcello Siracusano). G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Interdonato Monica 3491923094, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 168/2020. In Messina (ME), S.S. 113 dir – Villaggio Spartà – Lotto UNICO: Edificio commerciale della superficie commerciale di 2.109,10 mq a due elevazioni f.t. (oltre piano cantinato carrabile e corte annessa) e da un deposito esterno annesso. L’edificio commerciale è identificato al Catasto del Comune di Messina al foglio 1 particella n. 1156 subalterni nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; il deposito esterno alla particella 1157 sub 1. deposito esterno annesso. PREZZO BASE Euro 945.000,00. Offerta minima Euro 708.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 30.000,00. Asta senza Incanto 07/02/2025 ore 16:30 presso studio legale “Melazzo Saija & associati” in Messina, Via Enzo Geraci is. 78 n. 23. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Nucita Carlo 0902923291, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 172/2021. In Messina (ME), Via Torrente Trapani 84 – Lotto 1: Piena proprietà 1000/1000 di appartamento piano terra, composto da ingresso, un disimpegno, un salone, una camera da letto matrimoniale, due camere ad uso ripostiglio, due servizi igienici. PREZZO BASE Euro 35.354,00. Offerta minima Euro 26.515,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.400,00. In Messina (ME), Via Torrente Trapani Alto 84 – Lotto 2: Piena proprietà 1000/1000 di appartamento piano primo, composto da ingresso/disimpegno, salone, due camere, un bagno, una cucina, un ripostiglio e un balcone lato sud. PREZZO BASE Euro 50.490,00. Offerta minima Euro 37.867,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Via Torrente Trapani Alto 84 – Lotto 3: Piena proprietà 1000/1000 di appartamento piano primo, composto da ingresso/disimpegno, salone, due camere, un bagno, una cucina, un ripostiglio e un balcone lato sud. PREZZO BASE Euro 57.460,00. Offerta minima Euro 43.095,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Via Torrente Trapani Alto 78 – Lotto 4: Piena proprietà di locale garage posto al piano terra. PREZZO BASE Euro 17.340,00. Offerta minima Euro 13.005,00. Rilancio minimo in aumento Euro 700,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 27/02/2025 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Di Pietro Teresa 090669650, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 174/2003. In Messina (ME), Via E.L. Pellegrino is. 156 – Lotto 1: Quota indivisa del 50% di bottega mq 35, costituito da unico grande vano. PREZZO BASE Euro 36.510,56. Offerta minima Euro 27.382,92. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 13/02/2025 ore 12:00 presso domicilio professionale sito in Messina, Via Dogali n. 50 ( Studio Avv. Trimarchi). G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Pronesti Daniela 3389024009, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 201/2012. In Roccella Valdemone (ME), Via Santa Maria 44 – Lotto UNICO: Appartamento su 3 piani composto da salotto, ripostiglio, 2 camere, bagno, cucina; sup. lorda coperta mq 99 oltre terrazzo e lavatoio mq 16,50. PREZZO BASE Euro 15.841,00. Offerta minima Euro 11.880,75. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 07/02/2025 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina, Viale San Martino 116. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Picciolo Gaetano 3934275580, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 209/2016. In Messina (ME), Via 40E 13 – Lotto UNICO: appartamento ai piani 1-2 e deposito al piano terra, con superficie complessiva di circa mq 168,00 compreso balconi e corte esterna) di cui residenziale coperta mq 78,00. deposito mq 39,00. PREZZO BASE Euro 13.928,76. Offerta minima Euro 10.446,57. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 11/03/2025 ore 10:30 presso Studio Legale dell’Avv. Simone La Rocca in Messina, via Giuseppe La Farina n. 64. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. La Rocca Simone 0902934889, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 294/2018. In Antillo (ME), località Moro – Lotto 1: Piena intera proprietà di terreni aventi una estensione complessiva di mq 36.780. PREZZO BASE Euro 5.428,46. Offerta minima Euro 4.071,35. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Antillo (ME), località Parrinazzo – Lotto 2: Piena intera proprietà di appezzamento di terreno avente una estensione complessiva di mq mq. 26010. PREZZO BASE Euro 2.425,85. Offerta minima Euro 1.819,39. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Antillo (ME), località Barbaschi – Lotto 3: Piena intera proprietà di appezzamenti di terreni aventi una estensione complessiva di mq 105798. PREZZO BASE Euro 20.485,73. Offerta minima Euro 15.364,30. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 11/03/2025 ore 09:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via La Farina n.171, is. G. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3427735702, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 310/2018. In Messina (ME), Via Fulci, Giampilieri 4/6 – Lotto 1: Casa indipendente della superficie commerciale di 201,08 mq, posta al piano terra, piano rialzato, piano primo e sottotetto. PREZZO BASE Euro 68.000,00. Offerta minima Euro 51.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.400,00. Asta senza Incanto 19/02/2025 ore 12:00 presso studio del Professionista Delegato sito in Messina, via Cesare Battisti n. 191 Is. 217. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Cacciotto Alessandro 3458049032, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 322/2012. Lotto 1 – Messina, Fraz. Orto Liuzzo, Loc. Pontegallo, Via Nazionale n. 50 Piena proprietà di appartamento a P. T. rialzato (in catasto P. 1), di tre vani ed accessori, di mq. lordi complessivi 98,88 circa. Dall’APE allegato alla CTU in classe G. PREZZO BASE D’ASTA: euro 87.480,00.

Lotto 2 – Messina, Fraz. Orto Liuzzo – Pontegallo, C.da Pontegallo Piena proprietà di terreno esteso are 47.53 dalla perizia nel PPE di Ortoliuzzo in zona F1m e di piccolo fabbricato. PREZZO BASE D’ASTA: euro 46.800,00 VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 19.02.2025 alle ore 15.40 Luogo: via Nino Bizio 89 – 98100 Messina Per info: 090.9148111, 090.9148222 G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Andrea Zuccarello Marcolini Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it.,www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it

PROC. ES. 331/89 R.E. Messina, C.da Savoia, Vill. S. Michele Lotto unico – Fabbricato da terra a cielo, a più el. f.t., costituito da due Corpi, A e B, composto da quattro unità censite a deposito, tre a P. T. (di cui una adibita a vano contatori) e una al P. 1, e, per il resto, da appartamenti per civile abitazione e relative pertinenze, comprese tra esse le parti condominiali e il terreno esterno, quest’ultimo in parte parcheggio innanzi al Corpo A e in parte area libera a monte del Corpo B; il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e nello stato di conservazione descritto nell’elaborato peritale in atti.Dalla suddetta relazione, il cui contenuto deve intendersi integralmente richiamato, il Corpo A (dal quale e dalle cui relative aree esterne circostanti lo stesso si accede al Corpo B), deve essere adeguato sismicamente presentando cedimenti strutturali. Con ordinanze sindacali n. 283 del 20.12.2019 e n. 28 del 6.2.2020 è stata decretata l’inagibilità per motivi statici di tutti gli immobili ricadenti nel fabbricato, fino all’esecuzione dei lavori di adeguamento. Vi è agli atti della procedura documentazione tecnica, redatta dal C.T.U., relativa ai lavori di adeguamento sismico da effettuarsi. Notizie urbanistiche nella perizia in atti. Prezzo base d’asta: euro 57.888,68 Offerta minima: euro 43.416,51 Rilancio minimo in aumento: Euro 1.800,00 VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA Deliberazione sulle offerte 7.02.2025 alle ore 10.15 Luogo: Via della Munizione n. 3 Messina nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.i G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Claudio Ciappina 090/716247 – 090/6409852 – info@uneim.it) Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it

RGF 4/2004. In Messina (ME), Via Giuseppe Garibaldi 266 is 479 – Lotto UNICO: immobile al piano terra di mq 83. PREZZO BASE Euro 135.736,76. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 07/02/2025 ore 10:30 presso studio del curatore in Messina via XXVII Luglio 61. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avvocato Valentini Nicolò 0908930152, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 6/2014. In Sant’Agata di Militello (ME), Piazza Capita – Lotto 1: locale commerciale adibito a supermercato a p.t. rialzato, superficie commerciale di mq 440 circa, oltre aree esterne e balconi di mq 74 circa, completo di tutta l’attrezzatura per supermercato. sottostante locale deposito al piano seminterrato della sup. catastale di mq 195. PREZZO BASE Euro 252.299,26. Offerta minima Euro 189.224,45. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Capri Leone (ME), frazione Rocca, Via Nazionale – Lotto 4: bottega a p.t. della superficie catastale di mq 98 circa. PREZZO BASE Euro 36.864,00. Offerta minima Euro 27.648,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 13/02/2025 ore 11:00 presso studio del curatore sito in Messina, Via Ghibellina n. 77. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avvocato Arena Letterio 090718242, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it