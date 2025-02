Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA GIACOMO LEOPARDI, 76 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE posto al piano primo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra. E’ individuato al catasto fabbricati al foglio 35 particella 1425 sub. 9, cat. A/2, cl. 11, vani 11,5, rendita euro 861,19, in ditta esatta. Detto appartamento è libero da tutti e quattro i lati. L’immobile di cui sopra è stato costruito in forza della Licenza Edilizia n. 1691 rilasciata in data 14.05.1973 e successive varianti. Successivamente è stata rilasciata in data 28.12.1984 Concessione Edilizia n. 1577281284 e successive varianti e successiva Concessione Edilizia in variante n. 2369060488 rilasciata il 06.04.1988. Non è presente il certificato di agibilità. In catasto l’appartamento è censito come unica unità immobiliare mentre di fatto sono due appartamenti regolarmente autorizzati. Prezzo base Euro 85.880,00. Offerta minima: Euro 64.410,00. Termine presentazione offerte: 05/05/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 09/05/25 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosaria Calabro’ tel. 3935727629 – 0909799847. Rif. RGE 62/2023 BC878497

CASTROREALE (ME) – FRAZIONE BAFIA, VIA PAPAIANNI, 24 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ per la quota di 1/1 di fabbricato a schiera unifamiliare sito a CASTROREALE Via Papaianni n. 24, frazione Bafia, a triplice elevazione fuori terra oltre seminterrato, della superficie totale di circa 180 mq, composto da zona giorno e angolo cottura al piano terra, tre camere da letto e wc al piano primo, terrazza e torrino scala con deposito al piano secondo, due locali di sgombero al piano seminterrato da cui si accede a corte esterna. NCEU del Comune di Castroreale, foglio 47 particella 2433, cat. A/2, classe 4, cons. 8 vani, r.c. € 256,16. Prezzo base Euro 56.625,00. Offerta minima: Euro 42.468,75. Termine presentazione offerte: 05/05/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 09/05/25 ore 16:30. c/o Via Firenze n. 50 Barcellona Pozzo Di Gotto Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Massimiliano Chiofalo tel. 0909798682. Rif. RGE 118/2023 BC879317

FURNARI (ME) – VIA F.CRISPI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE a piano terra con pertinenze esclusive (garage, lavanderia W.C. e corte), sito in via F.Crispi ( traversa cui si accede da via Risorgimento), costituito da ingresso, disimpegno, tre camere, cucina, pranzo-soggiorno e bagno, dotato di cortile retrostante e latistante (spazio di isolamento), di locale lavanderia,W.C. e locale garage edificati sullo spazio di isolamento al confine ovest con altra ditta. Rispetto al progetto approvato, presenta delle difformità sanabili ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e altre non sanabili ma suscettibili di ripristino alle previsioni progettuali, secondo quanto indicato nella relazione di stima.In catasto è identificato al fg. 9 part. 873 sub 3, Cat. A/4, cl. 5, vani 6,5, rend. € 352,48, p.T. Prezzo base Euro 66.000,00. Offerta minima: Euro 49.500,00. Termine presentazione offerte: 10/04/25 ore 12:00. LOTTO 2) APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE costituito da ingresso, disimpegno, tre camere, cucina, bagno, locale W.C., posto al piano primo di un fabbricato sito in via F.Crispi ( traversa cui si accede da via Risorgimento), con pertinenze esclusive ( locale deposito al piano secondo, copertura terrazzata di quest’ultimo e lastrico solare). Rispetto al progetto approvato presenta delle difformità sanabili ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e altre non sanabili ma suscettibili di ripristino delle previsioni progettuali, secondo quanto indicato nella relazione di stima. In catasto l’appartamento è identificato al fg. 9 part. 873 sub 5, Cat. A/4, cl. 5, vani 7,5, rend. € 406,71, p. 1°. Prezzo base Euro 60.000,00. Offerta minima: Euro 45.000,00. Termine presentazione offerte: 10/04/25 ore 12:00. CONTRADA SAIATINE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) VILLETTA UNIFAMILIARE ad un’elevazione fuori terra di tipo economico in c.da Saiatine, costituita da un’unità immobiliare e portico di pertinenza, composta da due camere, locale-pranzo-soggiorno, disimpegno, cucinino, bagno, oltre portico esterno. Nel catasto del Comune di Furnari è identificata al fg. 2, part. 1081 (catasto fabbricati), partita 1840, cat. A/4, cl. 5, vani 5,5, rendita € 298,25. Prezzo base Euro 42.750,00. Offerta minima: Euro 32.000,00. Termine presentazione offerte: 10/04/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 16/04/25 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Daniela Cultrera tel. 0909224046. Rif. RGE 9/2022 BC879518

MILAZZO (ME) – VIA SAN PAOLINO, 63 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – qUOTA INTERA IN PIENA PROPRIETÀ sita nel Comune di Milazzo, Via San Paolino, n. 63 (piano terra e piano primo) sono parti di un unico immobile in stile VILLA PADRONALE DI CAMPAGNa, la cui costruzione, legata all’attività agricola dei vecchi proprietari, si presume, risalga a data antecedente al 1939. Si distinguono in: – ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE, posta a piano primo, composta da nove vani e accessori, libera da costruzioni su tutti e quattro i lati principali poiché delimitata all’esterno da uno spazio adibito a giardino e corte comune, di pertinenza. Il prospetto principale si affaccia sulla Via San Paolino. Nel Catasto fabbricati del comune di Milazzo, risulta censita al foglio 8, particella 189, sub 2, categoria A/2, classe 4, consistenza 9 vani e rendita euro 297,48. Sviluppa una superficie complessiva di 138,88 mq totale (s.u.n. + s. aree scoperte). – ABITAZIONE, posta a piano terra, composto da tre vani e accessori, utilizzata come ufficio. Nel Catasto fabbricati del comune di Milazzo, risulta censito al foglio 8, particella 189, sub 3, categoria A/1, classe 1, consistenza 3 vani e rendita euro 348,61. Sviluppa una superficie complessiva di 86,61 mq totale (s.u.n. + s. aree scoperte). – Abitazione, posta a piano terra, composto da cinque vani. Nel Catasto fabbricati del comune di Milazzo, risulta censito al foglio 8, particella 189, sub 4, categoria A/4, classe 4, consistenza 5 vani e rendita euro 111,04. Sviluppa una superficie complessiva di 51,98 mq totale. L’immobile risulta disabitato e in stato di completo abbandono. Prezzo base Euro 216.169,00. Offerta minima: Euro 162.127,00. Termine presentazione offerte: 14/04/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/04/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Benedetto Calderone tel. 0909795034 – 3284144658. Rif. RGE 98/2023 BC879389

MILAZZO (ME) – FRAZIONE SAN PIETRO DI MILAZZO – VIA ON. LUIGI FULCI, 12/A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI VILLA singola, posta al piano terra e primo piano, adibita a civile abitazione. Si sviluppa due piani fuori terra, cui si accede da un ingresso in terra battuta, comune ad altre abitazioni adiacenti. Al foglio 19, particella 18, sub 1, cat. A/2, classe 5, vani 4,5, rendita catastale. 174,30, mq 119,49. Prezzo base Euro 70.640,00. Offerta minima: Euro 52.980,00. Termine presentazione offerte: 02/05/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 08/05/25 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Amelia Nicolina Mannino tel. 0909794235 – 3479123541. Rif. RGE 17/2023 BC879328

MONTALBANO ELICONA (ME) – VIA NAPOLEONE BONAPARTE, 35 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO a tre elevazioni f.t. adibito ad uso abitativo, composto, al piano terra da un ingresso con vano scala, un soggiorno ed una cucina; al piano primo da un pianerottolo da cui si accede alla camera da letto e ad un bagno; al piano secondo da un pianerottolo da cui si accede ad un vano di servizio e ad una terrazza. L’intero edificio ha una consistenza commerciale di mq. 86,25 ed è identificato al nceu del comune di Montalbano Elicona al foglio 32, particella 612 (catasto fabbricati), categoria a/4, classe 3, consistenza 4,5 vani, rendita euro 195,22. Prezzo base Euro 37.200,00. Offerta minima: Euro 27.900,00. Termine presentazione offerte: 12/04/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 16/04/25 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santo Napoli tel. 0909762374. Rif. RGE 30/2024 BC878515

PACE DEL MELA (ME) – VIA FONTANA, 9 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – QUOTA DI ½ DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DEL SEGUENTE COMPENDIO IMMOBILIARE: 1) FABBRICATO ADIBITO AD ABITAZIONE per la quota di 1/2 indivisa, realizzato presumibilmente negli anni ’80, si sviluppa su 2 piani, di cui 1 fuori terra ed uno parzialmente interrato: tutto il compendio ha un unico accesso, sia carrabile che pedonale, su via Fontana, n° 9, mediante un cancello in metallo che consente l’accesso carrabile al lotto fino ad una piccola piazzola di sosta. L’intero compendio si articola su terreni in pendenza. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 9 particella 1441, categoria A/2, classe 6, consistenza 5,5 vani, rendita 258,49 Euro, indirizzo catastale: via Fontana, piano: ST – 1 2) TERRENO AGRICOLO per la quota di 1/2 indivisa. In Catasto Terreni al foglio 9 particella 582, qualità/classe vigneto arb, superficie 680, R.A. € 1,72, R.D. € 7,02 3) TERRENO AGRICOLO per la quota di 1/2 indivisa. In Catasto Terreni al foglio 9 particella 824, qualità/classe vignato, superficie 580, R.A. € 2,70, R.D. € 8,09 4) TERRENO AGRICOLO per la quota di 1/2 indivisa. In Catasto Terreni al foglio 9 particella 1983, qualità/classe vigneto arb., superficie 50, R.A. € 0,13, R.D. € 0,52 5) TERRENO AGRICOLO per la quota di 1/2 indivisa. In Catasto Terreni al foglio 9 particella 585, qualità/classe uliveto, superficie 180, R.A. € 0,79, R.D. € 0,93 6) TERRENO AGRICOLO per la quota di 1/2 indivisa. In Catasto Terreni al foglio 9 particella 586, qualità/classe vigneto arb., superficie 340, R.A. € 0,88, R.D. € 3,51. Prezzo base Euro 54.750,00. Offerta minima: Euro 41.062,50. Termine presentazione offerte: 14/04/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/04/25 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Giuseppe Rizzo tel. 0909764680 – 3495608941. Rif. RGE 46/2024 BC879388

SAN PIER NICETO (ME) – CONTRADA ZIFRONTE – VIA POZZO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – A APPARTAMENTO PADRONALE della superficie commerciale di 389,60 mq. Il fabbricato, adibito a civile abitazione è realizzato in parte su due livelli: il piano terra risulta parzialmente seminterrato, mentre il piano primo da un lato è in sopraelevazione, mentre dall’altro (terrazza di copertura del piano sottostante) risulta in quota al piano di calpestio dei terreni circostanti. L’immobile si compone di due distinti corpi di fabbrica, uno a due elevazioni e l’altro a una elevazione seminterrata, circondato da un giardino privato in continuità con i terreni circostanti. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 702, categoria A/2, classe 5, vani 17, R.C. € 921,88, Piano S1-T; B TERRENO AGRICOLO, in prossimità al fabbricato di cui costituisce pertanto una sorta di pertinenza diretta, risulta in parte piastrellato e in parte lasciato incolto; quasi al centro è presente una vasca/fontana di forma circolare posta in corrispondenza dell’uscita secondaria del grande salone al piano seminterrato. Una scalinata realizzata in prossimità del confine della proprietà, collega questa zona con la terrazza di copertura del fabbricato principale. Identificato in Catasto Terreni al foglio 8 particella 703, qualità/classe FICO D’INDIA classe 1, superficie are 02 ca 55, R.A. € 0,40, R.D. € 1,38; C MONOLOCALE posto parzialmente in aderenza al muro di confine con la strada comunale, è un piccolo fabbricato ad un’unica elevazione fuori terra, con copertura a tetto a falde. All’interno sono presenti un vano principale collegato direttamente con l’angolo cottura da cui si accede al WC. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 778, categoria A/2, classe 2, consistenza 2 vani, R.C. € 66,11, Piano T;D TERRENO AGRICOLO, piuttosto pianeggiante, è costituito prevalentemente da piante di ulivo: risulta posizionato in continuità del giardino del fabbricato principale. Su quest’area è presente un grande gazebo con struttura in ferro e copertura in PVC, di circa 10m*10m; Identificato in Catasto Terreni al foglio 8 particella 699, qualità/classe ULIVETO classe 2, superficie are12 ca 96, R.A. € 6,02, R.D. € 7,03 E TERRENO AGRICOLO, piuttosto pianeggiante, è costituito prevalentemente da piante di ulivo e da alberi da frutto: risulta posizionato in posizione centrale rispetto al Lotto. Identificati in Catasto Terreni al foglio 8 particella 779, qualità/classe ULIVETO di classe 3, superficie are 61 ca 52, R.A. € 25,42, R.D. € 28,60 F MONOLOCALE FARAH costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; G MONOLOCALE DARIA costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 2, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; H MONOLOCALE MINU’ costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 3, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; I MONOLOCALE LEILI costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 4, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; L TERRENO AGRICOLO, piuttosto pianeggiante, è costituito prevalentemente da piante di ulivo e da alberi da frutto: risulta posizionato in posizione di confine rispetto al Lotto. Identificato In Catasto Terreni al foglio 8 particella 782, qualità/classe ULIVETO di classe 2, superficie are 8 ca 46, R.A. € 3,93, R.D. € 4,59 M RICOVERO ANIMALI, della superficie commerciale di 44,00 mq ad una elevazione f.t., presenta una superficie complessiva di mq. 50,00 circa ed è costituito da tre vani indipendenti, tutti con accesso dal giardino adiacente (part. 782) aventi rispettivamente una superficie di mq 16, 50, mq 15,20 e mq. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 678, categoria C/6, classe 3, consistenza 44 mq, R.C. € 90,90. Prezzo base Euro 529.500,00. Offerta minima: Euro 397.125,00. Termine presentazione offerte: 14/04/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/04/25 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla venditae Custode Giudiziario Dott. Giuseppe Rizzo tel. 0909764680 – 3495608941. Rif. RGE 91/2022 BC879324

TERME VIGLIATORE (ME) – ACCESSO VIA BOCCACCIO, 61 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) IMMOBILE sito nel Comune di Terme Vigliatore (ME), con accesso via Boccaccio n°61, Prefabbricato in legno, posto su un basamento in cemento rialzato di circa 90 cm rispetto al piano – al catasto Foglio 4, particella 1095, cat. A/2 (abitazione), composto da vani 6 per una superficie totale di 135 mq e totale escluse aree scoperte di 100 mq – Buono stato. Prezzo base Euro 20.671,88. Offerta minima: Euro 15.503,91. Termine presentazione offerte: 14/04/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/04/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Alessandro Campo tel. 0909410307. Rif. RGE 174/2012 BC879312

