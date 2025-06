Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

BROLO ( ME) – VIA LEONARDO SCIASCIA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 3) VILLA con vasta corte esterna dotata di piscina – piano S1 – T – 1 mq. 971,00. Prezzo base Euro 1.100.000,00. Offerta minima: Euro 825.000,00. Rilancio: Euro 25.000,00. LOTTO 5) VILLA BIFAMILIARE su 4 piani con corte esterna – piano S1-T-1-2 mq. 283,00. Prezzo base Euro 449.800,00. Offerta minima: Euro 337.350,00. Rilancio: Euro 10.000,00. VIA ALCIDE DE GASPERI, SNC – LOTTO 4) ABITAZIONE su 2 piani con corte esterna – piano S1 – T mq. 170,00. Prezzo base Euro 217.500,00. Offerta minima: Euro 163.125,00. Rilancio: Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 25/09/25 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 24/09/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Francesca La Torre tel. 3486515598. Rif. RGE 43/2015 PT885556 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPRI LEONE ( ME) – FRAZIONE ROCCA, VIA FIUME, 23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) BENE A) APPARTAMENTO in corso di costruzione, al piano primo, sup. lorda tot. di circa mq 200. BENE B) APPARTAMENTO in corso di costruzione, al piano secondo, sup. lorda tot. di circa mq 186. Libero. Prezzo base Euro 20.762,57. Offerta minima: Euro 15.571,93. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 23/09/25 ore 16:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 22/09/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giovanni Mazzone tel. 3397497941. Rif. RGE 50/2020 PT885460 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

NASO ( ME) – CONTRADA MADUNNUZZA, 98 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al primo piano composto da corridoio/disimpegno, cucina, soggiorno, bagno, due camere da letto e ripostiglio. Sup. comm. di circa mq 121,75, prospetta a nord, a sud e ad est. In Corso di liberazione. Prezzo base Euro 30.817,95. Offerta minima: Euro 23.113,50. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 16/09/25 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/09/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonella Sicilia tel. 0941562486. Rif. RGE 101/2017 PT885456 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA DELLA STAZIONE, SNC – TERRAZZA DI COPERTURA, allo stato rustico, al quarto piano di fabbricato per civile abitazione. Libero. Prezzo base Euro 7.200,00. Offerta minima: Euro 5.400,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 29/07/25 ore 12:00. c/o Tribunale di Patti Via Molino Croce Patti Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Termine presentazione offerte: 28/07/25 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Professionista Delegato alla vendita e Curatore Fallimentare Dott.ssa Donatella Mamì tel. 0941956475-3338125073. Rif. FALL 18/2019 PT886006 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA CALARCO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 149 mq; A.1) Piena proprietà di posto auto scoperto, di 4,60 Mq. A.2) Piena proprietà di posto auto scoperto di 4,60 Mq. A.3) Piena proprietà per la quota di 1/7 di terreno di 0,07 Mq. A.4) Piena proprietà per la quota indivisa di 1/7 di terreno di 0,11 Mq. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 116.833,97. Offerta minima: Euro 87.625,47. Rilancio: Euro 1.000,00. PIRAINO ( ME) – FRAZIONE CALANOVELLA. VIA CALANOVELLA – LOTTO 7) A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 72 mq. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 68.391,00. Offerta minima: Euro 51.293,25. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 08/10/25 ore 17:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/10/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 35/2020 PT885491 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’ANGELO DI BROLO ( ME) – CONTRADA PIANO CROCE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – A) IMMOBILI COMPRESI NEL LOTTO UNICO Opificio industriale composto da: – Piano interrato con accesso a mezzo scala esterna posta sul lato S-O. Il piano sviluppa una superficie lorda di circa 205 mq e – Piano terra di circa 1840 mq – Piano primo suddiviso in due porzioni con accesso indipendente. Nello specifico una prima porzione e direttamente collegata al piano terra a mezzo scala interna ed è destinato a uffici, sala riunione, archivio e locale servizi igienici sviluppa una superficie lorda di circa 187mq. La restante parte del piano primo ha accesso a mezzo scala esterna e sviluppa una superficie lorda di circa 82 mq e altezza netta interna di circa 3,00m e il balcone sviluppa una superficie di circa 35mq. – Completa il lotto lo spazio a piano terra che circonda il fabbricato pari a circa 4430 mq. B) BENI MOBILI/ATTREZZATURE COMPRESE NEL LOTTO UNICO descritte dettagliatamente nell’avviso di vendita a cui si rimanda. Libero. Prezzo base Euro 912.768,75. Offerta minima: Euro 684.576,56. Rilancio: Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 07/10/25 ore 17:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/10/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Concetta Alacqua. Professionista Delegato alla vendita e Curatore Fallimentare Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. LG 4/2023 PT885492 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

BROLO ( ME) – VIA ALCIDE DE GASPERI, 64-66 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) DEPOSITO COMMERCIALE, piano terra, sup. comm. di 91,25 mq, altezza interna di 3,70. Prezzo base Euro 60.575,00. Offerta minima: Euro 45.431,25. Rilancio: Euro 2.000,00. PIAZZA VESPRI SICILIANI – LOTTO 2) DEPOSITO COMMERCIALE, sup. comm. di 158,00 mq, altezza interna di 3,40. Prezzo base Euro 93.451,35. Offerta minima: Euro 70.088,51. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 04/09/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/09/25 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Curatore Fallimentare Dott. Sergio Sirna tel. 3886050103. Rif. FALL 9/2020 PT885468 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA PROVINCIALE (GIÀ CONTRADA GALICE) – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 3) COMPOSTO DA PIENA PROPRIETÀ DI: A) IMMOBILE SUDDIVISIBILE IN 2 PORZIONi delle quali una con struttura in legno e adibito ad ufficio (mq 24,50), l’altra con struttura metallica e tamponamenti in pannelli coibentati con zona soppalcata (mq 96). B) TERRENO di forma irregolare, orografia pianeggiante. C) TERRENO a forma irregolare pianeggiante coltivato. Nel lotto sono compresi i beni mobili meglio descritti in avviso di vendita. Prezzo base Euro 40.406,00. Offerta minima: Euro 30.304,50. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 08/10/25 ore 15:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/10/25 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Curatore Fallimentare Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. FALL 8/2017 PT885490 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Terreni

CARONIA ( ME) – CONTRÀ FIUMARA, SNC – TERRENO AGRICOLO della superficie commerciale di 11.018,10 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Trattasi di terreni agricoli in zona pianeggiante, non coltivati e con la presenza per lo più di alberi di ulivo. Il fondo è esteso catastalmente ha.1.02.25 e, secondo le previsioni del vigente P.R.G., ricade interamente in zona “E”, verde agricolo. È presente una struttura in ferro (scheletro di un capannone artigianale regolarmente edificato in forza di una concessione edilizia, oggi scaduta), per una superficie di 793,10 mq in buone condizioni di manutenzione e conservazione. Libero. Prezzo base Euro 74.860,00. Offerta minima: Euro 56.146,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 29/07/25 ore 11:00. c/o Tribunale Aula Udienza via Molino Croce Patti Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Termine presentazione offerte: 28/07/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Concetta Alacqua. Professionista Delegato alla vendita e Curatore Fallimentare Dott.ssa Donatella Mamì tel. 0941956475-3338125073. Rif. PU.L.G. 5/2023 PT885909 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300