Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” mercoledì 24 settembre 2025

TRIBUNALE DI MESSINA

RGE 37/2024. In Messina (ME), Via del Santo 43 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento composto da: ingresso/disimpegno, due camere, cucina, bagno. Durante l’ispezione dei luoghi è stato rilevato l’ampliamento del vano bagno, ottenuto per annessione dell’originario “cucinotto”, e la copertura del limitrofo terrazzino a livello (prospiciente il fronte Sud), ove è stata realizzata ex novo la cucina. Posto al P. 1°, sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 60,00 circa. PREZZO BASE Euro 39.000,00. Offerta minima Euro 29.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 18/11/2025 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Gullo Antonella Barbara 3498388075, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 39/2011 +178/12. In Sant’Alessio Siculo (ME), Via Sant’Alessio Nuovo 29/a – Lotto 2: Fabbricato in corso di costruzione con destinazione alberghiera, a quattro el. f.t., oltre seminterrato, con aree di pertinenza adibite a rampa d’accesso al piano seminterrato dell’edificio e a parcheggio a servizio dell’edificio medesimo. PREZZO BASE Euro 620.000,00. Offerta minima Euro 465.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 20.000,00. Asta senza Incanto 18/12/2025 ore 16:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via Felice Bisazza n. 20. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Donato Fabrizio 3409127065, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 93/2018. In Nizza di Sicilia (ME), Corso Umberto I 328 – Lotto UNICO: proprietà per la quota di 1/1 di una casa signorile della superficie commerciale di mq. 234, composta da un fabbricato a tre elevazioni fuori terra comunicanti con una scala interna. PREZZO BASE Euro 167.821,87. Offerta minima Euro 125.866,40. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 08/01/2026 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina, Viale Giostra n. 43 is. 487 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Filocamo Santina Roberta 3492197925, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 116/2021. In Roccavaldina (ME), Vico Gesù e Maria, nn. 9-11-13 – Lotto UNICO: Unità immobiliare autonoma piano T-1-2, consistenza 4,5 vani. L’immobile, costituito da porzione di agglomerato urbano del centro storico, a due elevazioni f.t. oltre copertura a terrazza praticabile sviluppa una superficie lorda complessiva (tra aree coperte e scoperte sui tre livelli) di circa mq. 162,15 ed è dotato di un piccolo balcone al piano primo, a servizio della camera da letto matrimoniale, e di un lastrico solare praticabile al secondo piano. PREZZO BASE Euro 44.625,00. Offerta minima Euro 33.468,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/12/2025 ore 10:45 presso sede Associazione Vendite Delegate, in Messina, Corso Cavour n. 206 is. 371 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Marullo Giuseppe 0906010161, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 140/2022. In Messina (ME), Via dei Cherubini 87 – Lotto UNICO: Appartamento della superficie commerciale di 137,50 mq. Si tratta di un immobile per civile abitazione posto al piano terra di un fabbricato a due elevazioni fuori terra. PREZZO BASE Euro 64.000,00. Offerta minima Euro 48.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 18/12/2025 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Donato Fabrizio 3409127065, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 151/2023. In Pagliara (ME), Via Cesare Battisti 34-36 – Lotto UNICO: Piena proprietà di un fabbricato singolo con destinazione residenziale della superficie commerciale di mq 214,02. L’unità immobiliare è posta al piano seminterrato, terra, primo e secondo, ed ha un’altezza interna di 2,7 altezza media. PREZZO BASE Euro 35.503,51. Offerta minima Euro 26.627,64. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 11/12/2025 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Bottari Maria Rita 0902928097, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 163/2024. In Rometta (ME), Via Vincenzo Bellini 60 – Lotto UNICO: Intera piena proprietà di appartamento per civile abitazione posto al piano terra e avente superficie commerciale di mq. 47,00 circa, composto da una cucina soggiorno, un bagno, una camera e un ripostiglio. Costituisce pertinenza esclusiva dell’appartamento una veranda a livello di 8,00 mq antistante il vano cucina soggiorno; l’immobile gode dell’uso di spazi condominiali adibiti a verde e strade ove è possibile parcheggiare un veicolo. PREZZO BASE Euro 45.000,00. Offerta minima Euro 33.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 27/11/2025 ore 10:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Galipò Natale 0906413095, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 181/2024. In Santa Teresa di Riva (ME), Via Regina Margherita 113 – Lotto UNICO: intera piena proprietà di appartamento per civile abitazione avente superficie commerciale di mq 97,90, posto al quinto piano, composto da tre vani oltre accessori, con terrazzino a livello. PREZZO BASE Euro 90.014,40. Offerta minima Euro 67.510,80. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 25/11/2025 ore 10:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Galipò Natale 0906413095, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 184/2023. In Messina (ME), Via Santa Marta 316 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento posto al piano S1, è composto da un ingresso/soggiorno, n.3 ripostigli , un wc, n.1 cucina, n.1 camera con annesso un ripostiglio. L’appartamento complessivamente sviluppa una superficie lorda di circa 87,00 mq. L’immobile è attualmente occupato. PREZZO BASE Euro 46.150,00. Offerta minima Euro 34.612,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 13/01/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Molica Colella Gianpiero 3402202897, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 200/2023. In Messina (ME), Via del Santo 234 – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento per la quota di 1000/1000 posta al piano primo e con corte esclusiva posta al piano terra, facente parte di un edificio composto da tre elevazioni fuori terra e copertura a terrazzo, vano scala. L’unità immobiliare è composta da un ingresso/soggiorno, un wc di superficie con annesso un ripostiglio, n. 2 vani di superficie, n. 2 balconi di cui, uno, risulta chiuso con struttura amovibile ed al suo interno è posta la cucina. PREZZO BASE Euro 87.200,00. Offerta minima Euro 65.400,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 18/12/2025 ore 09:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it