Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Immobili e terreni a Messina, Villafranca Tirrena e Giardini Naxos

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” giovedì 9 ottobre 2025

RGE 8/2021. In Messina (ME), Via Cacace, quartiere Cataratti snc – Lotto 2: Appartamento al piano secondo, consistenza 2,5 vani. PREZZO BASE Euro 33.750,00. Offerta minima Euro 25.312,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.100,00. In Messina (ME), Via Cacace, quartiere Cataratti snc – Lotto 3: Appartamento al piano primo sottostrada, consistenza 93 mq. PREZZO BASE Euro 69.743,25. Offerta minima Euro 52.307,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.200,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/12/2025 ore 17:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Ugo Bassi n. 52 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott. Capillo Giovanni 0906512777, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 129/2022. In Messina (ME), Via Adolfo Vetrano, Larderia Superiore – Lotto UNICO: Fabbricato composto da 3 piani fuori terra. L’immobile per civile abitazione costituito da una cucina/pranzo e un bagno al piano terra e, un primo piano da due camere, ed un secondo piano con una camera e un bagno ed un piccolo terrazzo. Superficie catastale totale è di mq 107 escluso le aree scoperte di 101 mq. PREZZO BASE Euro 17.706,57. Offerta minima Euro 13.280,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 17/12/2025 ore 10:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Maffei n° 5. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 141/2023 Messina, Vill. Camaro Sup., Via Castello Appartamento a P.4, Corpo A , composto da ingresso, cucina – soggiorno, due vani letto, bagno, corridoio e due balconi, di mq. lordi complessivi 113,50 circa, con tracce di umidità nei balconi e nella zona in cucina limitrofa alla gabbia dell’ascensore, con posto auto scoperto a P. T., di mq. lordi 15 circa, chiuso da cancello in ferro e pavimentato. Dall’APE allegato alla CTU appartamento in classe D. Prezzo base d’asta: euro 104.284,00 Offerta minima: euro 78.213,00 Offerte minime in aumento in caso di gara: euro 3.000,00. VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 16.12.2025 alle ore 11.00, in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott. Paolo Petrolo Professionista Delegato e custode: Avv. Valentino Giordano – 090-2130617 / 338 8176376 valegiordano@virgilio.it Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti pubblicazione: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, web TV/sito internet www.canaleaste.it; sistema Aste Click; Rivista Aste Giudiziarie Nazionale ed. digitale; Portali www.immobiliare.it, www.casa.it e www.idealista.it

RGE 144/2021. In Villafranca Tirrena (ME), Via Consortile 45 – Lotto UNICO: Quota 1/1 di piena proprietà di appartamento oltre lastrico solare, superficie lorda mq. 275,37. PREZZO BASE Euro 78.000,00. Offerta minima Euro 58.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 30/01/2026 ore 17:00 presso studio del delegato sito in Messina Via Nicola Fabrizi 71. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Grosso Fabrizio 090670703, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 177/2023. In Giardini-Naxos (ME), Via Pietre Nere n. 55, Contrada Porticato – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di una unità immobiliare. Appartamento sito nel Condominio Les Roches Noires lotto” Villaggio Canadese”, piano 2 scala P interno 6 da planimetria catastale, sito nel Comune di Giardini Naxos. PREZZO BASE Euro 26.333,00. Offerta minima Euro 19.749,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 14/01/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Bottari Maria Rita 0902928097, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 196/2020. In Messina (ME), Via XXIV Maggio 4 – Lotto UNICO: Negozio al piano T, superficie commerciale di 51 mq, più seminterrato. PREZZO BASE Euro 64.192,50. Offerta minima Euro 48.144,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/12/2025 ore 16:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Ugo Bassi n. 52 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott.ssa Capillo Clemenza 0906512777, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 197/2021. In Messina (ME), Piazza Monsignor Alizzi, ex via Torrente Papardo, contrada Timpazzi, villaggio Faro Superiore 9 – Lotto UNICO: appartamento della sup. commerciale di 113,00 mq, si sviluppa al piano primo e secondo. PREZZO BASE Euro 45.124,29. Offerta minima Euro 33.843,22. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/12/2025 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via Pippo Romeo is. 183/a n. 21 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Capone Sebastiano 3472937012, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 359/2012. Messina, via Palermo 555 Piena proprietà di immobile ad uso abitativo posto a P. 1°, (II el. f.t.), di tre vani, due ripostigli, cucina, w.c. ed un balcone con chiusure in alluminio. PREZZO BASE D’ASTA: euro 70.454,71 VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 17.12.2025 ore 15.35 Luogo: via Nino Bizio 89 – 98100 Messina Per info: 090.9148111, 090.914822 G.E. Dott. Paolo Petrolo Notaio Delegato: Andrea Zuccarello Marcolini Custode: Avv. Giovanni Cardillo: tel.090/713135 – 3487023046 mail: avvgiovannicardillo@gmail.com Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it., www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it

RGE 1715/2011 Messina, Via degli Orti 19 Appartamento a P. T, scala C, di tre vani ed accessori, di complessivi mq. lordi 72,51 circa, con cantina di pertinenza al P. seminterrato. Prezzo base d’asta: euro 86.287,00 Offerta minima: euro 64.715,25 Rilancio minimo in aumento: euro 2.500,00 VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA Deliberazione sulle offerte 17.12.2025 alle ore 10.30 Luogo: Via della Munizione n. 3 Messina nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott. Petrolo Notaio Delegato: Notaio Claudio Ciappina 090/716247 – cciappina@notariato.it) Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.canaleaste.it – www.rivistaastegiudiziarie.it

RGF 4/2004. In Messina (ME), Via Giuseppe Garibaldi 266 – Lotto UNICO: immobile al piano terra di mq 83 con destinazione catastale C/2 magazzini e locali a deposito classe 5. PREZZO BASE Euro 92.611,01. Offerta minima Euro 69.458,26. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 10/02/2026 ore 10:30 presso studio del curatore in Messina via XXVII Luglio 61. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avvocato Valentini Nicolò 0908930152, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 23/1999. In Messina (ME), Contrada S. Jachiddu – Lotto 7: Terreni superficie totale pari a mq 34.750. PREZZO BASE Euro 52.000,00. Offerta minima Euro 39.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 17/12/2025 ore 16:00 presso studio del curatore sito in Messina, Via Felice Bisazza n. 20. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Donato Fabrizio 3409127065, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it