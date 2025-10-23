Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

RG 7533/2014. In Messina (ME), via Siracusa – Lotto UNICO: locale autorimessa di complessivi mq. lordi 1664 circa. locale, censito come deposito, di complessivi mq. 50 circa. locale, censito come deposito, di complessivi mq. 25 circa. locale deposito, adibito a garage, di complessivi mq. lordi 178 circa. PREZZO BASE Euro 545.625,00. Offerta minima Euro 409.218,75. Rilancio minimo in aumento Euro 15.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 13/01/2026 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via Largo Seggiola n. 160 nonché in via telematica sul portale www.venditegiudiziarieitalia.it. G.I. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Michienzi Simone 090770378, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 59/2022. In Giardini-Naxos (ME), Contrada Bruderi – Lotto 1: Villa singola – “Residence Portofino” – Corpo C snc, della superficie commerciale di 133,67 mq. con annesso box singolo “Residence Portofino” – Corpo C snc, della superficie commerciale di 53,72 mq. PREZZO BASE Euro 108.343,00. Offerta minima Euro 81.257,63. Rilancio minimo in aumento Euro 2.167,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 16/01/2026 ore 11:00 presso studio del professionista delegato sito in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Marconi n. 214, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Munafò Nino 3922560476, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 95/2017. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto UNICO: Intera piena proprietà di appartamento della superficie commerciale mq. 50,15, piano T. L’appartamento è composto da una zona soggiorno con angolo cottura, una camera, un bagno ed una piccola camera avente una altezza media pari a ml. 2,50 attraverso la quale si accede ad un piccolo spazio esterno direttamente collegato con la via Pietro Castelli da una intercapedine. PREZZO BASE Euro 29.892,49. Offerta minima Euro 22.469,37. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 16/12/2025 ore 10:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via La Farina n. 171 is.G. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3427735702, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 95/2024. In Messina (ME), Via Comunale Santa Margherita 18 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di unità immobiliare (appartamento a civile abitazione di tipo popolare con garage) L’immobile, posto al piano terra di un fabbricato con solo un’elevazione fuori terra, allo stato è composto da una corte d’ingresso che sporge sulla strada, un disimpegno, una camera da letto, un bagno, una cucina e due camerette irregolari in quanto urbanisticamente corrispondenti al garage. La superficie lorda dell’appartamento è pari a 62,78 mq circa. PREZZO BASE Euro 44.534,00. Offerta minima Euro 33.400,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 15/01/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. BOMBARA BASILE DANIELE 090662828, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 124/2020. In Messina (ME), Via Circuito , Torre Faro – Lotto 1: Proprietà per 1/1 di appartamento posto al primo piano (2° livello F.T.) di un fabbricato con superiore sottotetto di un fabbricato con relative terrazze a livello. L’appartamento, della superficie lorda di circa mq. 80,00 è composto da: un ampio soggiorno, un disimpegno, un ambiente cucina, un ambiente W.C. e una camera da letto. PREZZO BASE Euro 35.400,00. Offerta minima Euro 26.550,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 09/01/2026 ore 16:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via XXVII Luglio, 61. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Tumeo Veronica 0908930152, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 135/2023. In Messina (ME), Via Forno 8 – Lotto UNICO: Piena proprietà di unità immobiliare singola ad uso residenziale composta da due elevazioni fuori terra e terrazza calpestabile sovrastante, collegati da una scala interna della superficie commerciale di mq 98,20. L’abitazione è composta da cucina, disimpegno, tre camere, un bagno, un balcone ed una terrazza praticabile. PREZZO BASE Euro 27.530,00. Offerta minima Euro 20.647,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 20/01/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Bisignano Michela 3452181917, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 139/2002. In Messina (ME), S.S. 113 bis km 21,550 Villaggio Spartà – Lotto 1: appartamento al piano primo composto da pranzo-soggiorno, cucina disimpegno bagno e due balconi; al piano secondo da due camere da letto, corridoio, bagno, balcone e piccolo terrazzo a livello; al piano terzo da terrazzo-lastrico solare. PREZZO BASE Euro 46.080,00. Offerta minima Euro 34.560,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 02/12/2025 ore 11:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via La Farina n.171, is. G. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3427735702, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 181/2018. In Messina (ME), S.S. 114 km. 15,300, frazione vill. Giampilieri Marina – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di laboratorio artigianale della superficie commerciale di 389,21 mq. L’immobile oggetto di vendita si sviluppa su due livelli piano terra e piano primo sottostrada. PREZZO BASE Euro 305.752,50. Rilancio minimo in aumento Euro 8.000,00. In Messina (ME), S.S. 114 KM 15,300, frazione vill. Giampilieri Marina – Lotto 3: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento della superficie commerciale di 136,14 mq. L’immobile costituito da un appartamento sito al piano 3 (4 elev. f.t.) risulta costituito da un ingresso, un corridoio, 4 camere 2 w.c. angolo cottura con zona pranzo soggiorno, oltre 1 balcone lato ovest e 1 balcone lato est. PREZZO BASE Euro 80.532,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/12/2025 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina via San Filippo Bianchi n. 60 o tramite la piattaforma usata da Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Sparacino Dario 3332069199, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 191/2024. In Fiumedinisi (ME), Via Umberto I 62 – Lotto UNICO: Abitazione di tipo civile, in piena proprietà. Al Catasto Fabbricati del Comune di Fiumedinisi (ME) al foglio 17, particella 456 sub 2, particella 457 sub 4 e particella 458 sub 4, cat. A/2, classe 6, vani 9, superficie catastale 171 mq, comprensivi di superfici scoperte. PREZZO BASE Euro 20.989,50. Offerta minima Euro 15.742,13. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 30/01/2026 ore 16:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Sammartano Ennio 0907384212, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 227/2024. In Messina (ME), Via Palermo 293 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di una unità immobiliare della superficie commerciale di mq 85,60. L’unità immobiliare risulta ubicata al piano terra di un corpo di fabbrica e presenta destinazione d’uso residenziale. Dal punto di vista distributivo consta di un ingresso, un vano abitabile, di un soggiorno con angolo cottura, un servizio igienico, ripostiglio ed una piccola corte. PREZZO BASE Euro 58.365,00. Offerta minima Euro 43.773,75. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 14/01/2026 ore 16:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avvocato Visco Antonio 0908968717, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 261/2010. In Roccalumera (ME), contrada Torre o San Nicola – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 500/1000 di un terreno composto da varie particelle. PREZZO BASE Euro 39.900,00. Offerta minima Euro 29.925,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 28/01/2026 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina via Romagnosi n. 42 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Passaro Daniele 3779922132, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it