Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA GEN. ANGELO CAMBRIA, 9/A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – DIRITTO DI NUDA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI APPARTAMENTO con annessa cantina allocato al piano secondo di un fabbricato a quattro elevazioni f.t., oltre piano seminterrato, sito in Via Gen. Angelo Cambria n. 9/A, del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, con superficie commerciale di 122,82 mq. Prezzo base Euro 12.190,00. Offerta minima: Euro 9.143,00. Termine presentazione offerte: 12/12/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/12/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino La Rosa tel. 0909701880. Rif. RGE 56/2022 BC901119

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA LEOTTI, 20 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITA IMMOBILIARE al piano quarto con ascensore. Ha superficie di mq. 155 e si compone di ingresso, salone, 3 camere da letto, un bagno, un servizio igienico, un ripostiglio, una cucina. Ha una altezza interna di 3.00 metri e tutti gli ambienti sono provvisti di aperture che consentono una corretta illuminazione ed areazione naturale. I rivestimenti e le rifiniture interne sono di ottima qualità. Prezzo base Euro 55.687,00. Offerta minima: Euro 41.766,00. Termine presentazione offerte: 05/01/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 09/01/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Erminia Pirri tel. 0909795051. Rif. RGE 91/2023 BC900503

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – FRAZIONE DI SPINESANTE, QUARTIERE CANTONI – VIA PEZZANAVE, 45 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO piano terra della superficie commerciale di 133,61 mq. Foglio di mappa n. 15 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) particella 1080 sub 2 piano terra categoria A/2, classe 8, consistenza 5,5 vani, totale 130 mq., totale escluse aree scoperte 126 mq., rendita € 252,81. Prezzo base Euro 56.250,00. Offerta minima: Euro 31.640,25. Termine presentazione offerte: 11/12/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/12/25 ore 12:00.VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) APPARTAMENTO piano primo della superficie commerciale di 155,00 mq Foglio di mappa 15 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) particella 1080 sub 3 al piano T-1, categoria A/2 , classe 8, consistenza 6 vani, totale 155 mq., totale escluse aree scoperte 150 mq., rendita € 275,79. Prezzo base Euro 65.250,00. Offerta minima: Euro 36.703,25. Termine presentazione offerte: 11/12/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/12/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) APPARTAMENTO piano secondo della superficie commerciale di 163,27 mq Foglio di mappa 15 del Comune Barcellona Pozzo di Gotto (ME) particella 1080 sub 4 al piano 1-2 , categoria A/2, classe 8, consistenza 6,5 vani, totale 157 mq., totale escluse aree scoperte 149 mq., rendita € 298,77. Prezzo base Euro 73.500,00. Offerta minima: Euro 41.375,00. Termine presentazione offerte: 11/12/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/12/25 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Professionista Delegato alla vendita Avv. Antonella Di Maio tel. 3404718368. Custode Giudiziario Avv. Antonella Di Maio tel. 3404718368. Rif. RGE 94/2024 BC902267

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA STATALE ORETO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 7) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO allo stato semirustico ubicato al secondo piano di un edificio a cinque elevazioni f.t., di mq. 155,00 circa, oltre balconi di mq. 27,65 circa. Prezzo base Euro 19.364,07. Offerta minima: Euro 14.523,05. Termine presentazione offerte: 15/12/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 9) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO allo stato rustico, senza rifinitura delle pareti, ubicato al terzo piano di un edificio a cinque elevazioni f.t., di mq. 158,00 circa, oltre balconi di mq. 32,87 circa. Prezzo base Euro 17.465,63. Offerta minima: Euro 13.099,22. Termine presentazione offerte: 15/12/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 12) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO allo stato rustico, ubicato al quarto piano di un edificio a cinque elevazioni f.t., di mq. 155,00 circa, oltre balconi di mq. 32,87 circa. L’unità immobiliare è composta da un vano, allo stato, risulta costituita da un unico ambiente, senza tramezzature e pareti interne. Prezzo base Euro 17.718,75. Offerta minima: Euro 13.288,89. Termine presentazione offerte: 15/12/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 14) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN LOCALE ACCESSORIO E LASTRICO SOLARE, ubicato al quinto piano di un edificio a cinque elevazioni f.t. L’unità immobiliare risulta costituita da un unico vano, con destinazione lavanderia, di mq. 65,74 e da un ampio terrazzo, di mq. 530,36. Prezzo base Euro 8.986,31. Offerta minima: Euro 6.739,73. Termine presentazione offerte: 15/12/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/12/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Scardino tel. 0909703648. Rif. RGE 24/2015 BC901146

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA STRETTO ZIGARI , QUARTIERE ZIGARI, 27/B – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO E ANNESSA CANTINA IN VIA STRETTO ZIGARI 27/B, QUARTIERE ZIGARI, della superficie commerciale di 180,68 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Gli immobili oggetto di stima sono costituiti da un appartamento e da una cantina. L’appartamento è localizzato al primo piano di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra oltre piano semicantinato, privo di ascensore e con accesso dalla via Stretto Zigari 27/B. La cantina è localizzata al piano seminterrato accessibile dal vano scala. Il fabbricato di cui l’unità immobiliare (appartamento) oggetto di stima occupa l’intero piano primo è in parte allo stato rustico. Esso confina con la corte del fabbricato su due lati, con terreno di altra ditta sul terzo lato e fabbricato di altra ditta sul quarto lato, da cui è separato da apposito giunto tecnico. Non risulta completata la scala condominiale che si presenta priva di intonaci e senza pavimentazione sia dei pianerottoli che dei gradini. Il vano scala è privo di portone di accesso, di impianto citofonico e di ascensore di cui comunque esiste il vano anch’esso allo stato rustico, privo di intonaci al pari del vano scala. La facciata non risulta completata ed in molti tratti è priva dello strato di rifinitura. L’ultimo piano del fabbricato in oggetto è allo stato rustico privo di intonaci esterni. L’immobile risulta occupato. Prezzo base Euro 83.740,10. Offerta minima: Euro 62.805,10. Termine presentazione offerte: 05/01/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 09/01/26 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonio Luigi Fiorentino tel. 0909223545 – 3294529194. Rif. RGE 74/2024 BC900709

CASTROREALE (ME) – FRAZIONE BAFIA, VIA PAPAIANNI, 24 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ per la quota di 1/1 DI FABBRICATO A SCHIERA UNIFAMILIARe sito a CASTROREALE Via Papaianni n. 24, frazione Bafia, a triplice elevazione fuori terra oltre seminterrato, della superficie totale di circa 180 mq, composto da zona giorno e angolo cottura al piano terra, tre camere da letto e wc al piano primo, terrazza e torrino scala con deposito al piano secondo, due locali di sgombero al piano seminterrato da cui si accede a corte esterna. NCEU del Comune di Castroreale, foglio 47 particella 2433, cat. A/2, classe 4, cons. 8 vani, r.c. € 256,16. Prezzo base Euro 31.851,56. Offerta minima: Euro 23.888,67. Termine presentazione offerte: 15/12/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/12/25 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Massimiliano Chiofalo tel. 0909798682. Rif. RGE 118/2023 BC900502

LIPARI (ME) – VIA COMUNALE TIMPONE ROCCA DI CIAVOLE, SN – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO UNO) FABBRICATO ad una elevazione f.t. composto da due camere, wc, cucinotto, terrazzo panoramico con sedile e colonne eoliane, coperto da incannucciato.L’accesso avviene tramite portone in legno dalla strada Comunale Timpone al terrazzo suddetto. In catasto è individuato al fo.18 part.352 sez. urbana 5, zona censuaria 5, cat A/4,cl. U, vani 3, rendita euro 278,89 in ditta esatta. Costruito nel 2003. Vi è una concessione edilizia n.46/2001 per demolizione e ricostruzione presentata in data 29.09.1984 con il n. 17978 e rilasciata il 22.08.2001. Non c’è agibilità. Il fabbricato presenta difformità alla C.E. 46/2001 nell’ambito della stessa volumetria ed ampliamento per servizi. Ricade in zona “A.3″sottoposta a vincolo urbanistico secondo P.R.G. i costi da affrontare si riferiscono alla demolizione delle difformità ed ai trasporti dei materiali inerti di risulta alla più vicina discarica. Si tratta di una spesa che si orienta intorno ad euro 40.000. L’immobile risulta non conforme e non regolarizzabile. Il bene è libero perché parte debitrice ha residenza in altra regione e lo occupava soltanto nei periodi di pausa lavorativa. Prezzo base Euro 116.500,00. Offerta minima: Euro 87.500,00. Termine presentazione offerte: 15/12/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/12/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosaria Calabro’ tel. 0909797099 – 3935727629. Rif. RGE 87/2022 BC900707

LIPARI (ME) – VICOLO EOLO – QUARTIERE CENTRO STORICO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO al piano terzo. L’immobile è realizzato nel sottotetto del condominio “Il Mulino”, composto da un ampio soggiorno con un piccolo terrazzino, tre camere da letto due servizi igienici e una cucina. Identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Lipari (Me) al foglio 88 particella 405 sub. 64, sezione urbana 1, categoria A/2, classe 7, vani 6, R.C. € 759,19, indirizzo catastale: Vicolo Eolo n. snc, Scala C, Interno 6, Piano 3. Prezzo base Euro 125.195,00. Offerta minima: Euro 93.897,00. Termine presentazione offerte: 15/12/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/12/25 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Domenico Turrisi tel. 3286265696. Rif. RGE 70/2024 BC901139

MERI’ (ME) – VIA DOTT. BORGHESE, 37 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al primo piano di uno stabile a tre elevazioni f.t. composto piccolo ingresso, soggiorno, cucina, camera da letto, disimpegno, bagno, cameretta, ripostiglio. Superficie commerciale mq. 170 più 23 mq. di balconi. Sul balcone retrostante sono presenti due verande adibite a vano caldaia e wc/lavanderia. In catasto fabbricati fg. 1 part. 669 sub. 5 ( ex sub. 2), categoria A/2, classe 2, consistenza 7 vani, rendita € 227,76. L’immobile è non conforme ma regolarizzabile (costo di regolarizzazione al genio civile e comune di Merì € 5.000,00). Prezzo base Euro 84.650,25. Offerta minima: Euro 63.487,68. Termine presentazione offerte: 11/12/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/12/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Stefania Provvidenza Calabrò tel. 3209430050. Rif. RGE 3/2024 BC901282

MONTALBANO ELICONA (ME) – VIA NAPOLEONE BONAPARTE, 35 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO a tre elevazioni f.t. adibito ad uso abitativo, composto, al piano terra da un ingresso con vano scala, un soggiorno ed una cucina; al piano primo da un pianerottolo da cui si accede alla camera da letto e ad un bagno; al piano secondo da un pianerottolo da cui si accede ad un vano di servizio e ad una terrazza. L’intero edificio ha una consistenza commerciale di mq. 86,25 ed è identificato al nceu del comune di Montalbano Elicona al foglio 32, particella 612 (catasto fabbricati), categoria a/4, classe 3, consistenza 4,5 vani, rendita euro 195,22. Prezzo base Euro 20.925,00. Offerta minima: Euro 15.693,75. Termine presentazione offerte: 15/12/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/12/25 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Santo Napoli tel. 0909762374. Rif. RGE 30/2024 BC889423

SAN PIER NICETO (ME) – CONTRADA ZIFRONTE – VIA POZZO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – A APPARTAMENTO PADRONALE della superficie commerciale di 389,60 mq. Il fabbricato, adibito a civile abitazione è realizzato in parte su due livelli: il piano terra risulta parzialmente seminterrato, mentre il piano primo da un lato è in sopraelevazione, mentre dall’altro (terrazza di copertura del piano sottostante) risulta in quota al piano di calpestio dei terreni circostanti. L’immobile si compone di due distinti corpi di fabbrica, uno a due elevazioni e l’altro a una elevazione seminterrata, circondato da un giardino privato in continuità con i terreni circostanti. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 702, categoria A/2, classe 5, vani 17, R.C. € 921,88, Piano S1-T; B TERRENO AGRICOLO, in prossimità al fabbricato di cui costituisce pertanto una sorta di pertinenza diretta, risulta in parte piastrellato e in parte lasciato incolto; quasi al centro è presente una vasca/fontana di forma circolare posta in corrispondenza dell’uscita secondaria del grande salone al piano seminterrato. Una scalinata realizzata in prossimità del confine della proprietà, collega questa zona con la terrazza di copertura del fabbricato principale. Identificato in Catasto Terreni al foglio 8 particella 703, qualità/classe FICO D’INDIA classe 1, superficie are 02 ca 55, R.A. € 0,40, R.D. € 1,38; C MONOLOCALE posto parzialmente in aderenza al muro di confine con la strada comunale, è un piccolo fabbricato ad un’unica elevazione fuori terra, con copertura a tetto a falde. All’interno sono presenti un vano principale collegato direttamente con l’angolo cottura da cui si accede al WC. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 778, categoria A/2, classe 2, consistenza 2 vani, R.C. € 66,11, Piano T; D TERRENO AGRICOLO, piuttosto pianeggiante, è costituito prevalentemente da piante di ulivo: risulta posizionato in continuità del giardino del fabbricato principale. Su quest’area è presente un grande gazebo con struttura in ferro e copertura in PVC, di circa 10m*10m; Identificato in Catasto Terreni al foglio 8 particella 699, qualità/classe ULIVETO classe 2, superficie are12 ca 96, R.A. € 6,02, R.D. € 7,03 E TERRENO AGRICOLO, piuttosto pianeggiante, è costituito prevalentemente da piante di ulivo e da alberi da frutto: risulta posizionato in posizione centrale rispetto al Lotto. Identificati in Catasto Terreni al foglio 8 particella 779, qualità/classe ULIVETO di classe 3, superficie are 61 ca 52, R.A. € 25,42, R.D. € 28,60 F MONOLOCALE FARAH costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; G MONOLOCALE DARIA costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 2, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; H MONOLOCALE MINU’ costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 3, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; I MONOLOCALE LEILI costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 4, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; L TERRENO AGRICOLO, piuttosto pianeggiante, è costituito prevalentemente da piante di ulivo e da alberi da frutto: risulta posizionato in posizione di confine rispetto al Lotto. Identificato In Catasto Terreni al foglio 8 particella 782, qualità/classe ULIVETO di classe 2, superficie are 8 ca 46, R.A. € 3,93, R.D. € 4,59 M RICOVERO ANIMALI, della superficie commerciale di 44,00 mq ad una elevazione f.t., presenta una superficie complessiva di mq. 50,00 circa ed è costituito da tre vani indipendenti, tutti con accesso dal giardino adiacente (part. 782) aventi rispettivamente una superficie di mq 16, 50, mq 15,20 e mq. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 678, categoria C/6, classe 3, consistenza 44 mq, R.C. € 90,90. Prezzo base Euro 297.844,00. Offerta minima: Euro 223.384,00. Termine presentazione offerte: 12/12/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/12/25 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Giuseppe Rizzo tel. 0909764680 – 3495608941. Rif. RGE 91/2022 BC901134

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche ed agricole

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA CASE SPARSE POPOLARI FONDACO NUOVO, 18 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – – negozio a piano terra di una fabbricato a tre elevazioni f.t. costituito da un unico vano, antiwc e wc, di natura C1 ( Negozio e Bottega) in catasto fabbricati fg. 12 part. 748 sub. 18 superficie commerciale mq. 121,00. L’unità immobiliare presenta la sola pertinenza esclusiva del parcheggio posto all’interno dell’area condominiale per una superficie pari a 33,28 mq.; – negozio a piano terra di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra costituito 5 vani, 2 disimpegni, anti wc, wc, wc disabili, di natura C1 ( Negozio e Bottega) in catasto fabbricati fg. 12 part. 748 sub. 34 superficie commerciale 112 mq, L’unità immobiliare ha una superficie di pertinenza esclusiva ovvero il parcheggio destinato all’attività commerciale di mq. 33,50. Le due unità immobiliari sono messe in comunicazione mediante l’apertura di un varco sulla muratura di confine dei due subalterni. Presentano difformità edilizia e catastali regolarizzabili. Prezzo base Euro 48.625,00. Offerta minima: Euro 38.468,75. Termine presentazione offerte: 11/12/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/12/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Stefania Provvidenza Calabrò tel. 3209430050. Rif. RGE 90/2022 BC901269

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 268 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOCALE COMMERCIALE in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Garibaldi n. 268, sito al piano terra del fabbricato a cinque elevazioni fuori terra, consistenza 43 mq (superficie commerciale 53 mq), in N.C.E.U. al Fg. 53 part. 1010 sub 9, cat. C/1, cl. 10, rendita Euro 1.563,42, classe energetica F. L’unità immobiliare si compone di un locale principale ed un w.c. in buono stato di conservazione, un deposito retrostante in condizioni scadenti ed un cortiletto esterno. Libero, presenta difformità edilizie sanabili con una spesa stimata in Euro 8.266,00. Prezzo base Euro 42.500,00. Offerta minima: Euro 31.875,00. Termine presentazione offerte: 15/12/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/12/25 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Pirri tel. 0909797099. Rif. RGE 6/2025 BC900702

FURNARI (ME) – CONTRADA BAZIA – VIA PRESTIPAOLO, 27 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE NEGOZIO/DEPOSITO ED AREA DI PERTINENZA posta di fronte all’ingresso dell’immobile, collocati al primo piano di un fabbricato a due elevazioni. In Catasto Urbano negozio cat. C\1 f. 3 part. 424 sub 56 mq. 55 e portico scoperto cat. C\2 f. 3 part. 424 sub 138 mq. 24. Prezzo base Euro 74.205,00. Offerta minima: Euro 55.653,75. Termine presentazione offerte: 15/12/25 ore 15:00. Vendita senza incanto 19/12/25 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Dott. Rodolfo Fiumara tel. 3476117511. Rif. RGE 92/2022 BC901065

PACE DEL MELA (ME) – FRAZIONE GIAMMORO, VIA LIBERTÀ, 131 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) A) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI CANTINA della superficie commerciale di 17,80, costituito da un’unità immobiliare posto al piano seminterrato di un fabbricato a 3 elevazioni fuori terra. In Catasto Fabbricati al foglio 5 particella 87 sub. 5, categoria C/2, classe 2, consistenza 18 mq, R.C. € 23,24, indirizzo catastale: via Libertà, piano: S1 B) quota in piena proprietà di cantina sita in Pace del Mela (Me) via Libertà n. 131, frazione Giammoro, della superficie commerciale di 19,80 mq, costituito da un’unità immobiliare posto al piano seminterrato di un fabbricato a 3 elevazioni fuori terra. In Catasto Fabbricati al foglio 5 particella 87 sub. 6, categoria C/2, classe 2, consistenza 21 mq, R.C. € 27,11, piano: S1. Prezzo base Euro 2.267,00. Offerta minima: Euro 1.701,00. Termine presentazione offerte: 15/12/25 ore 12:00. FRAZIONE GIAMMORO, VIA LIBERTÀ – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 10) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI MAGAZZINO (SOTTOTETTO) della superficie commerciale di 46,50 mq. costituito da un’unità immobiliare, posta al piano terzo (sottotetto) di un fabbricato a 3 elevazioni fuori terra. In catasto Fabbricati al foglio 5 particella 1618 sub. 5, categoria C/2, classe 2, consistenza 47 mq, R.C. € 60,68, indirizzo catastale: via Libertà, piano: 3. Prezzo base Euro 8.569,00. Offerta minima: Euro 6.427,00. Termine presentazione offerte: 15/12/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/12/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Tiziana Rotondo tel. 3496792928. Rif. RGE 94/2023 BC901137

SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – FRAZIONE CONTRADA SAN GIOVANNI – CONTRADA SAN GIOVANNI, 16 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI UN DEPOSITO ARTIGIANALE, superficie commerciale mq. 30,00, in catasto fabbricati fg. 14 part. 463, categoria C/2, classe 1, p.t., consistenza mq. 26, rendita € 29,54 p.t. Prezzo base Euro 4.500,00. Offerta minima: Euro 3.375,00. Termine presentazione offerte: 11/12/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/12/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Stefania Provvidenza Calabrò tel. 3209430050. Rif. RGE 3/2024 BC901284

Terreni

LIPARI (ME) – ISOLA VULCANO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO D.1) INTERA PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO ubicato a destra della strada provinciale che conduce a Vulcanello, esteso catastalmente mq 192.570, incolto produttivo, individuato nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 2, part. 271 (ex part. 3), di ha 17 are 21 ca 60, in ditta a terzi (dal 18.04.1997); part.272 (ex part. 3), in ditta aggiornata, di ha 1 are 00 ca 10; part. 273 (ex part. 3), in ditta aggiornata, di ha 1 are 04 ca 00. Prezzo base Euro 172.654,03. Offerta minima: Euro 129.490,52. Rilancio minimo € 7.500,00. Termine presentazione offerte: 15/12/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO D.3) INTERA PIENA PROPRIETÀ DI FONDO intercluso, nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 6, particella 6, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto sterile, ha 2 are 13 ca 20. Prezzo base Euro 19.112,63. Offerta minima: Euro 14.334,47. Rilancio minimo € 800,00. Termine presentazione offerte: 15/12/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO D.4) INTERA PIENA PROPRIETÀ DI FONDO rustico ubicato alla destra della strada Provinciale che conduce a Vulcano Piano, distinto nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 6, part. 53, pascolo cespugliato, are 14 ca 76, in ditta a terzi (dal 18.04.1997); part. 54, in ditta aggiornata, incolto produttivo, are 81 ca 43; part.168 (ex part.55), in ditta aggiornata, incolto produttivo, are 59 ca 61; part.169 (ex part.55), in ditta aggiornata, incolto produttivo, are 22 ca 80; part.170 (ex part.58), qualità incolto produttivo, are 13 ca 24; part.171 (ex part.58), qualità incolto produttivo, are 3 ca 14; part.172 (ex part.58), qualità incolto produttivo, are 1 ca 62. Sulle particelle 169 e 170 risulta pendente giudizio di merito per l’accertamento dell’acquisto per usucapione; altro giudizio di merito per l’acquisto a titolo di usucapione risulta pendente sulle particelle 54, 168 e 172. Prezzo base Euro 35.142,19. Offerta minima: Euro 26.356,64. Rilancio minimo € 1.500,00. Termine presentazione offerte: 15/12/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO D.10) INTERA PIENA PROPRIETÀ DI VASTO FONDO costituito da terreni, confinanti tra loro, che ricadono in parte sulle pendici del vulcano ed in parte nella vallata e sono separati dalla strada provinciale che conduce alle Località Vulcano Piano e Gelso. Una porzione del detto fondo, estesa catastalmente mq 69.200, è censita nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 6, part. 12, pascolo, ha 3 are 46, in ditta a terzi (dal 18.04.1997); part.143 (ex particella 13), in ditta a terzi (dal 18.04.1997), porzione AA: pascolo cespugliato, are 25 ca 06 – porzione AB: pascolo, ha 3 are 20 centiare 94. L’altra porzione del fondo, estesa catastalmente mq 2.511.540, è censita nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 7, part. 417 (ex part.13), in ditta aggiornata, incolto sterile, ha 113 are 91 centiare 30; part.14, in ditta a terzi (dal 16.07.1998), pascolo cespugliato, ha 64 are 67 ca 20; part.15, in ditta a terzi (dal 16.07.1998), pascolo cespugliato, ha 1 are 82 ca 40; part.16, in ditta a terzi (dal 16.07.1998), pascolo cespugliato, ha 41 are 47 ca 80; part.22, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto sterile, ha 19 are 30 centiare 82; part.32, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto sterile, are 86 ca 29; part.33, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto sterile, ha 7 are 06 ca 79; part.62, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, ha 1 are 62 ca 40; part.63, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, are 16; part.64, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, are 24 ca 40. Prezzo base Euro 694.077,19. Offerta minima: Euro 520.557,89. Rilancio minimo € 30.000,00.Termine presentazione offerte: 15/12/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA CONTRADA SARACENO – LOTTO D.11) INTERA PIENA PROPRIETÀ DI FONDO rustico ubicato nell’isola di Vulcano (Lipari), contrada Saraceno, avente superficie complessiva di mq. 600.900 ed individuato nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 9, part.1, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto produttivo, ha 2 are 64; part.3, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto produttivo, ha 15 are 96 centiare 90; part.4, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, are 45 ca 50; part.5, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, ha 1 are 22 centiare 60; part.7, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, ha 39 are 35 centiare 80; part. 8, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, are 28 ca 40; part.9, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, are 15 ca 80. Prezzo base Euro 161.615,35. Offerta minima: Euro 121.211,51. Rilancio minimo € 7.000,00. Termine presentazione offerte: 15/12/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO D.12) INTERA PIENA PROPRIETÀ DI FONDO che ricade lungo le pendici del Cratere e interessa in parte un vecchio sentiero comunale che conduce alla sommità del cratere stesso, distinto nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 7, part.21, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto sterile, ha 2 are 15 ca 57; part.71, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto sterile, are 45 ca 97. Prezzo base Euro 23.446,13. Offerta minima: Euro 17.584,60. Rilancio minimo € 1.000,00. Termine presentazione offerte: 15/12/25 ore 12:00. ISOLA DI VULCANO – CONTRADA SARACENO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO D.11- BIS) INTERA PIENA PROPRIETÀ DI FONDO rustico ubicato nell’isola di Vulcano (Lipari), contrada Saraceno, avente superficie complessiva di mq. 363.200 ed individuato nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 9, part.2, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), porzione AA: pascolo cespugliato, ha 1 are 97 centiare 63 – porzione AB , pascolo, ha 34 are 34 centiare 37. Risulta sottoposto a provvedimento di sequestro probatorio da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Barcellona P.G. Prezzo base Euro 97.674,93. Offerta minima: Euro 73.256,20. Rilancio minimo € 4.000,00. Termine presentazione offerte: 15/12/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/12/25 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Natale Galipò tel. 3287377354. Custode Giudiziario Avv.ti Natale Galipò e Attilio De Gregorio tel. 3287377354. Rif. RGE 158-163/1995 BC901149

MERI’ (ME) – CONTRADA LANZERIA O CANALE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI UN TERRENO AGRICOLO in catasto terreni fg. 3 particella 300, uliveto, classe 3, superficie mq. 920,00, reddito agrario € 3,80, reddito dominicale € 3,33, confinante a sud-ovest con via pubblica, per i restanti fronti confina con terreni appartenenti a terzi. Prezzo base Euro 2.070,00. Offerta minima: Euro 1.552,50. Termine presentazione offerte: 11/12/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/12/25 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Stefania Provvidenza Calabrò tel. 3209430050. Rif. RGE 3/2024 BC901283

MILAZZO (ME) – LOCALITA’ BRIGANDÌ, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) TERRENO ricadente nel PRG in zona agricola “E”, avente estensione di mq. 2.450 (al catasto terreni al fg. 22, part. 1154), con fabbricato allo stato rustico a due elevazioni f.t., un manufatto ad una elevazione f.t. ed una struttura precaria adibita a deposito, tutti realizzati in assenza di concessione edilizia e non sanabili. Prezzo base Euro 40.753,13. Offerta minima: Euro 30.564,85. Termine presentazione offerte: 15/12/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/12/25 ore 18:00. c/o Via Ten. Col. Arcodaci n. 44 Barcellona Pozzo Di Gotto Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Alberto Di Mario tel. 0909799847. Per info VEGA tel. 0909799847.Rif. RGE 53/2012 BC902274