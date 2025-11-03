Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

CARONIA ( ME) – CONTRADA RICCHIÒ, S.N.C. – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da ingresso·soggiorno, 2 camere, disimpegno, WC e cucina con adiacente balcone; accesso da scala esterna che conduce a terrazzino prospiciente aera adibita a corte dell’intero edificio che si innesta alla strada provinciale Caronia-Capizzi. Posto al piano primo con sup. lorda complessiva di circa mq 70. B) Piena proprietà di APPARTAMENTO composto da Ingresso/soggiorno, 2 camere, wc e cucina con adiacente balcone; accesso da scala esterna che conduce a terrazzino prospiciente area adibita a corte dell’intero edificio che si innesta alla strada provinciale Caronia-Capizzi. Posto al piano primo con sup. lorda tot. di circa mq 70. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 27.737,22. Offerta minima: Euro 20.802,92. Rilancio: Euro 1.000,00. CONTRADA GIUMENTARO – LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 2.820,00 mq per la quota di: 1/4 di piena proprietà, 1/4 di piena proprietà. Terreno agricolo in stato di abbandono, in pendio con ciglioni naturali, con forma regolare, orografia pendio. Libero. Prezzo base Euro 4.282,87. Offerta minima: Euro 3.212,15. Rilancio: Euro 200,00. LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 4.790,00 mq per la quota di: 1/8 di piena proprietà, 1/8 di piena proprietà. Terreno agricolo in stato di abbandono, in pendio con ciglioni naturali, con forma regolare, orografia pendio. Libero. Prezzo base Euro 3.637,41. Offerta minima: Euro 2.728,05. Rilancio: Euro 150,00. Vendita senza incanto 27/01/26 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 26/01/26 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 30/2014 PT902193 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA UMBERTO I, 7 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO al 2° piano (3° elevazione f.t.) facente parte di un fabbricato a 3 elevazioni f.t. composto da 4 vani più servizio igienico, ripostiglio e ampio terrazzo;. Libero. Prezzo base Euro 28.707,00. Offerta minima: Euro 21.530,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 08/01/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/01/26 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino Liuzzo tel. 0941722485 Cell. 3936669950. Rif. RGE 58/2021 PT902025 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PIRAINO ( ME) – FRAZIONE C.DA GLIACA, VIA NAZIONALE GLIACA, 132 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) COMPENDIO IMMOBILIARE composto da appartamento di circa mq 104 a piano terra, locale cantina di circa mq 10 mq e vano garage di mq 22,15 entrambi a piano seminterrato, e facenti parte di fabbricato condominiale a 3 elevazioni fuori terra oltre piano seminterrato. Appartamento composto da cucina abitabile, soggiorno-pranzo con balcone/terrazzino, bagno, 2 camere da letto, corridoio/disimpegno, wc, camera. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 92.327,25. Offerta minima: Euro 69.245,44. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 14/01/26 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 13/01/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Gabriella Donzì tel. 0941241567. Custode Giudiziario Avv. Ida Muzzupappa tel. 3477611175. Rif. RGE 65/2021 PT902038 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – VIA G. BRUNO, 12 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 8) APPARTAMENTO della consistenza di n°3 vani posti su due piani ( secondo e terzo ), composto da un disimpegno, da un bagno e da una camera al piano secondo, da una cucina e da un terrazzo al terzo piano della superficie lorda complessiva di mq 70,27 oltre a mq 15,63 terrazzo. Libero. Prezzo base Euro 23.575,00. Offerta minima: Euro 17.685,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 08/01/26 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/01/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avvocato Celestina Chillemi tel. 0941722485. Rif. RGE 75/2005 PT902028 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

UCRIA ( ME) – VIA SAN MICHELE, 2 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da: Ingresso con comunicante cantina a piano terra, camera a piano primo, soggiorno con balconcino e WC a piano secondo, camera con piccolo vano a piano terzo, cucina e terrazzo a piano quarto; Sup. complessiva lorda mq. 143 c.a. Libero. Prezzo base Euro 15.041,81. Offerta minima: Euro 11.281,35. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 13/01/26 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 12/01/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897. Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RGE 5/2023 PT902030 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

CAPRI LEONE ( ME) – VIA NAZIONALE FRAZIONE ROCCA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) IMMOBILE in palazzina con 4 piani fuori terra dotata di corte di pertinenza su 4 lati con spazi per parcheggio. L’immobile è situato al piano terra con destinazione d’uso a negozio sia catastalmente che nello stato di fatto. Sup. catastale di mq. 340. Libero. Prezzo base Euro 98.437,50. Offerta minima: Euro 73.828,13. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 08/01/26 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/01/26 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giovanni Orlando tel. 0941301363. Rif. RGE 42/2020 PT902033 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GALATI MAMERTINO ( ME) – CONTRADA SCIARA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – ALBERGO della sup. comm. di 1.175,70 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Immobile a più elevazioni f. t. realizzato con struttura in c.a. Edificio a più elevazioni sviluppa 4 piani, 3 piani fuori terra, 1 piano seminterrato destinati a sala ristorazione/pizzeria, zone magazzini – celle frigorifere – cucine – impianti e zone letto con presenza di camere dotate ognuna di bagno autonomo. Completa la proprietà ampio spazio coperto da tettoia oltre area esterna pertinenziale destinata a parcheggio. Al cespite si accede tramite stradella privata che, partendo da strada comunale a penetrazione agricola, giunge sino al bene in questione passando all’interno di proprietà altre ditte, appartenenti al medesimo nucleo familiare, nei confronti delle quali dovrà essere costituita una servitù d’accesso/transito per consentire di poter giungere sino all’immobile esecutato. La struttura alberghiera è costituita da 10 camere doppie e 6 camere quadruple, sale ristorazione da 600 posti circa. Libero. Prezzo base Euro 355.650,00. Offerta minima: Euro 266.740,00. Rilancio: Euro 15.000,00. Vendita senza incanto 08/01/26 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/01/26 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino Liuzzo tel. 0941722485 Cell. 3936669950. Rif. RGE 83/2018 PT902229 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MISTRETTA ( ME) – VIA BERSAGLIO 4, – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) DEPOSITO rustico della superficie commerciale di 19,50 mq. Deposito seminterrato, destinato in catasto a ricovero animali, ubicato al piano terra di un edificio a due elevazioni con finiture interne al rustico. Prezzo base Euro 8.625,00. Offerta minima: Euro 6.468,75. Rilancio: Euro 500,00. CONTRADA SANTA MARIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO della superficie commerciale di 2.721,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 243,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 392,00 mq. Prezzo base Euro 2.550,00. Offerta minima: Euro 1.912,50. Rilancio: Euro 100,00. CONTRADA SANTA MARIA LA SCALA – VALLE MASTRO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO della superficie commerciale di 4.650,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 11.810,00 mq; fabbricato rurale della superficie commerciale di 46,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 7.360,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 4.165,00 mq; Fabbricato diruto della superficie commerciale di 52,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 2.070,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 530,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 1.620,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 7.050,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 2.390,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 1.160,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 2.170,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 310,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 13.500,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 7.370,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 640,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 1.020,00 mq; Area fabbricato demolito della superficie commerciale di 24,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 690,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 11.600,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 1.940,00 mq; Area fabbricato demolito della superficie commerciale di 48,00; terreno agricolo della superficie commerciale di 1.790,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 7.360,00 mq; Area fabbricato demolito della superficie commerciale di 46,00; terreno agricolo a della superficie commerciale di 14.010,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 940,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 12.420,00 mqà; Area fabbricato demolito della superficie commerciale di 58,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 3.620,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 2.980,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 680,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 310,00 mq; abbricato Diruto della superficie commerciale di 28,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 4.590,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 3.110,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 11.320,00 mq; Area fabbricato demolito della superficie commerciale di 47,00. Prezzo base Euro 63.825,00. Offerta minima: Euro 47.868,75. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 08/01/26 ore 12:30. SANTO STEFANO DI CAMASTRA ( ME) – CONTRADA MULINELLO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 5) TERRENO AGRICOLO della superficie commerciale di 200,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 11.850,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 580,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 70.090,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 2.090,00 mq; fabbricato diruto della superficie commerciale di 55,00 mq; terreno agricolo a SANTO STEFANO DI CAMASTRA Contrada Mulinello sn, della superficie commerciale di 300,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 8.870,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 2.360,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 8.340,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 7.430,00 mq; terreno agricolo della superficie commerciale di 2.050,00 mq. Prezzo base Euro 43.125,00. Offerta minima: Euro 32.343,75. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 08/01/26 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/01/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 094122239 – 3351767101. Rif. RGE 43/2016 PT902112 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

NASO ( ME) – CONTRADA CAVALLARO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI STRUTTURA ALBERGHIERA CON PIU’ CORPI DI FABBRICA: A) ALBERGO a 5 stelle di antica struttura, denominata Villa Ottocentesca Cavallaro, a 3 elev. f.t. oltre torretta soprastante, immersa nella macchia mediterranea, con scenario incantevole a carattere ambientale e paesaggistico lungo il fiume Zappulla. Dislocata su 4 livelli collegati con scala interna e relativo ascensore interno, è composta: al piano terra, da cui si accede, da zona Hall d’ingresso, ampia zona a salotto, sala Bar, 2 sale ristorante, con retrostante 2 locali di servizio di cucina, disimpegno 2 locali wc con ant. wc, e corpo aggiunto adibito a servizi (bagni con ant. wc e disimpegno), occupante una sup. lorda di circa mq. 433,55. Al piano primo 8 camere, con relativi locali wc annessi, ripostiglio, locale tecnico, con 3 corridoi, tutte le camere sono dotate di balconi esclusivi ad eccezione di una camera dotata di ampio terrazzo laterale, da cui si accede anche da una scala esterna, occupante sup. lorda di circa mq. 370,45 e una sup. scoperta (balconi e terrazzo) di circa mq. 60,40. Al piano secondo 8 camere, con relativi locali wc annessi, ripostiglio sotto scala, locale tecnico, con 3 corridoi, occupante una sup. lorda di circa mq. 370,45. Nel piano attico: 2 camere, ciascuna con relativo locale wc, e zona a salotto occupante sup. lorda di circa mq. 66,42. Ampia corte di circa mq 1.566,45.B) SALA RISTORANTE a 1 elev. f. t., oltre piano seminterrato, con annessi locali di servizio della sup. comm. di 628,15 mq. C) CAMERE CON SERVIZI, SALA CONVEGNI ECC., della sup. comm. di 751,02 mq. Allo stato attuale, è in fase di completamento D) LOCALE DEPOSITO della sup. comm. di 48,89 mq. E) LOCALE DEPOSITO della sup. comm. di 37,26 mq a 2 elev fuori terra. F) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 14.544,00 mq. Prezzo base Euro 1.476.562,50. Offerta minima: Euro 1.107.421,87. Rilancio: Euro 50.000,00. Vendita senza incanto 08/01/26 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/01/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 094122239 – 3351767101. Rif. RGE 85/2015 PT902187 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – CONTRADA CAFORCHIO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI COMPLESSO IMMOBILIARE A DESTINAZIONE AGRICOLO-RICETTIVA-RISTORAZIONE composto da: A) Fabbricato con destinazione ristorante, sup. comm. di 334 mq piano T-1, in buone condizioni manutentive, costituito da un corpo edilizio a 2 elev. f.t. collegate da scala esterna. B) Fabbricato a destinazione ricettiva, sup. comm. di 219 mq piano T-1, costituito da 2 camere singole e 2 camere doppie al piano T; con 2 miniappartamenti piano 1, con vano di servizio sottoscala. C) Piccolo fabbricato terraneo ad uso ufficio, sup. comm. di 40 mq, piano T adibito ad ufficio, costituito da unico vano con w.c. D) Ruderi di 2 antichi edifici costituenti, con la corte annessa di circa mq 535, unica unità immobiliare catastale, sup. comm. di 425 mq., piano T-1. E) Terreno agricolo sup. comm. di 91.304 mq, circostante e funzionale a tutti gli edifici rivolti all’attività agricola-ricettiva, posto in gran parte su pendio a moderata pendenza ed in misura minore su zone più acclivi. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 487.927,00. Offerta minima: Euro 365.945,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 15/01/26 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 14/01/26 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Barbara Schepis tel. 3473480850. Rif. RGE 106/2019 PT902035 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – STRADA PROVINCIALE 161, SNC – FRAZIONE CONTRADA ORECCHIAZZI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO UNICO A) CAPANNONE INDUSTRIALE della sup. comm. di 5.696,40 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà il complesso industriale e costituto da: capannone di sup. complessiva lorda pari a circa mq 4.619; locali accessori (spogliatoi e/o W.C.) con sup. lorda di circa 30 mq rientrante nella consistenza dei capannoni; palazzina adibita ad uffici, con sup. lorda di mq 250, e sottostante magazzino seminterrato di mq 120; fabbricato collabente di superficie di circa mq 67; ampia area cortilizia circostante ed annessa catastalmente al capannone di circa mq 5.969. Identificazione catastale: foglio 7 particella 569 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria D/1, rendita 28.539,41 Euro, indirizzo catastale: Contrada Orecchiazzi sne, piano: S1-T. Coerenze: Strada Provinciale 161, terrene di terzi particelle 1540-280, Strada Comunale Ponte, terreno di terzi particella 487. Aggraffata con particella 570 sub 1- 568 sub 1- 281 sub 1 foglio 7 particella 1810 (catasto fabbricati), categoria F/2, indirizzo catastale: Contrada Orecchiazzi sne, piano; T. Coerenze: S.P. 161, corte capannone, terreno di terzi particella 487. Consistenza commerciale complessiva unità principali: 5.696,40 mq. Valore di vendita giudiziaria stimato in perizia del 26.06.2025 pari a Euro 2.448.425,00. B) Spezzoni di terreno ricadenti in zona D2 del PRG, di superficie commerciale pari a mq 1.637,00, per la quota di 1000/1000 di piena proprietà in Sant’Agata di Militello (ME) Strada Provinciale 161 sne, frazione Contrada Orecchiazzi, costituenti componenti pertinenziali e funzionali di un attiguo complesso industriale di proprietà della stessa ditta debitrice. La particella 898 di mq 90 è un ampio accesso carrabile anche per autoarticolati, la particella 896 di mq 650 rappresenta la Strada interna del complesso industriale, la particella 1590 di mq 897 è uno spiazzo per manovra. Risultano pavimentate con battuto di cemento e/o tracciato sterrato, in normali condizioni manutentive. Identificazione catastale: foglio 7 particella 896 (catasto terreni), qualità/classe uliveto, superficie 0,065, reddito agrario 2,35 €, reddito dominicale 5,04 €, stradella interna; foglio 7 particella 898 (catasto terreni), qualità/classe uliveto, superficie 0,009, reddito agrario 0,33 €, reddito dominicale 0,70 €, area di accesso carrabile; foglio 7 particella 1590 (catasto terreni), qualità/classe uliveto, superficie 0,0897, reddito agrario 3,24 €, reddito dominicale 6,95 €, area di manovra. Consistenza commerciale complessiva unità principali 1.637,00 mq. Valore di vendita giudiziaria stimato in perizia del 31.03.2025 pari a Euro 57.800,00. Occupato. Prezzo base Euro 2.506.225,00. Offerta minima: Euro 1.879.668,75. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 13/01/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 12/01/26 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santino Piraino tel. 3484144964. Rif. RGE 30/2024 + 79/2024 PT902023 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300