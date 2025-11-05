Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” martedì 4 novembre 2025

TRIBUNALE DI MESSINA

RGE 6/2016. In Valdina (ME), Via Nazionale 143 – Lotto UNICO: Piena proprietà di capannone industriale composto da: a) fabbricato a due elevazioni fuori terra con struttura portante in c.a.; b) un capannone a una elevazione fuori terra a tre campate con struttura portante in acciaio e tamponatura esterna in muratura; c) tre tettoie a una elevazione fuori terra con struttura portante in acciaio. PREZZO BASE Euro 296.300,00. Offerta minima Euro 222.225,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 28/01/2026 ore 11:00 presso studio del professionista delegato in Messina, Via Romagnosi, 42 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Passaro Daniele 3779922132, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 24/2012. In Messina (ME), Frazione S. Chiara, Via Riccardo int. 95 – Lotto 1: piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un immobile composto da ingresso-disimpegno, vano soggiorno, cucina, tre camere da letto, un bagno, WC ed un ripostiglio; sup. lorda mq 114,36. PREZZO BASE Euro 40.114,00. Offerta minima Euro 30.085,50. Rilancio minimo in aumento Euro 700,00. Asta senza Incanto 30/01/2026 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Viale San Martino 116. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Picciolo Gaetano 3934275580, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 123/1996. Messina, Via Manzoni, is. 471, Comparto 5B LOTTO 10 – Quota pari ad 1/2 indiviso dell’immobile a P. T., avente destinazione a parcheggio del fabbricato scale A e B, nell’intero di complessivi mq. lordi coperti 342,00 circa e di mq. 60 circa scoperti (lotto 1 in perizia). Ai condomini dell’edificio spetta il diritto reale d’uso sul parcheggio realizzato ai sensi della legge cd. Ponte. Prezzo base d’asta: euro 20.944,17 VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il giorno 27.01.2026 alle ore 10 Luogo: Studio Notaio Adele Penna, via Cavalieri della Stella 7 – Messina Per info: 0906409852 – 090344892 G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Adele Penna Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it

RGE 124/2022. In Messina Villaggio Granatari (ME), – Lotto UNICO: Terreni. PREZZO BASE Euro 104.550,00. Offerta minima Euro 78.412,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 16/01/2026 ore 11:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Della Zecca n. 85 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Di Renzo Maria 3403862913, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 156/2023. Messina, Vill. Salice, Via Persa, IV Quartiere LOTTO 1 Deposito al n. 29, a P. T., di fatto sem., di mq. commerciali 12,33 circa, in pessimo stato di conservazione, privo di aperture esterne ed intercluso, cui si accede da part. 474/6 non pignorata Prezzo base d’asta: euro 1.560,00 Offerta minima: euro 1.170,00 Offerte minime in aumento in caso di gara: Euro 1.000,00 Lotto 2 – Appartamento al n. 33, a P. 1, insistente su due fabbricati contigui ante 1967, di mq. commerciali 120,48 circa, in pessimo stato di conservazione, composto da ingresso, quattro vani, cucina, bagno, w.c. e disimpegno e tre balconi, di cui uno parzialmente chiuso a veranda. Non vi è planimetria catastale. Dall’APE in classe E. Prezzo base d’asta: euro 33.300,00 Offerta minima: euro 24.975,00 Offerte minime in aumento in caso di gara: Euro 1.000,00 VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 28.01.2026 alle ore 9.30, in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Claudio Ciappina 090/716247 – cciappina@notariato.it) Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti pubblicazione: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, web TV/sito internet www.canaleaste.it; sistema Aste Click; Rivista Aste Giudiziarie Nazionale ed. digitale; Portali www.immobiliare.it, www.casa.it e www.idealista.it

RGE 165/2022. In Messina (ME), Largo Villa Lina – Lotto UNICO: Piena proprietà per 1000/1000 di unità immobiliare posta al piano terra della Palazzina 29 a quattro elevazioni fuori terra. L’appartamento è composto da: un corridoio, una cucina, un w.c., una cameretta con veranda, una camera e un soggiorno con un piccolo ripostiglio, che nell’insieme, allo stato di fatto, sviluppano una superficie lorda di 94,40 mq. PREZZO BASE Euro 28.942,00. Offerta minima Euro 21.706,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 16/01/2026 ore 10:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Nino Bixio n. 144 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Urzì Gaetano 0907382759, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 214/2023. In Messina (ME), 76 – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento della superficie commerciale di 105,00 mq. L’Appartamento è posto al primo piano facente parte di un fabbricato realizzato nei primi anni 2000, costituito da 5 elevazioni fuori terra. Esso è composto da ingresso, cucina, bagno e wc, disimpegno e tre vani, con annesso balcone circostante l’appartamento da tre lati. Parte di tale balcone è chiuso da una struttura metallica e vetri, non regolarizzata. PREZZO BASE Euro 124.048,62. Offerta minima Euro 93.036,47. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 27/01/2026 ore 15:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Melazzo Giuseppe 0902932021, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 293/2018. In Messina (ME), Via Ficarella Località Altolia 18 – Lotto UNICO: Piena proprietà di unità collabente della superficie commerciale di 32,55 mq, consistente in piano terra e primo piano. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T. In perizia identificata come Lotto 1. Piena proprietà di terreno agricolo della superficie commerciale di 936,00 mq. In perizia identificato come Lotto 2A. Piena proprietà di terreno agricolo della superficie commerciale di 1.160,00 mq. In perizia identificato come Lotto 2C. Piena proprietà di terreno agricolo della superficie commerciale di 1.390,00 mq. In perizia identificato come Lotto 3A. Piena proprietà di terreno agricolo. I terreni in oggetto sono accessibili dalla strada provinciale 33 attraverso una scala, percorsi interni ed un sentiero in ascesa. In perizia identificato come Lotto 5D2. Piena proprietà di terreno agricolo sito in Messina, frazione Altolia, della superficie commerciale di 420 mq. In perizia identificato come Lotto 8. PREZZO BASE Euro 13.290,60. Offerta minima Euro 9.967,95. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 12/02/2026 ore 09:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 6/2014. In Sant’Agata di Militello (ME), Piazza Capita – Lotto 1: locale commerciale adibito a supermercato a p.t. rialzato, superficie commerciale di mq 440 circa, oltre aree esterne e balconi di mq 74 circa, completo di tutta l’attrezzatura per supermercato. sottostante locale deposito al piano seminterrato della sup. catastale di mq 195. PREZZO BASE Euro 161.471,53. Offerta minima Euro 121.103,65. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Capri Leone (ME), frazione Rocca, Via Nazionale – Lotto 4: bottega a p.t. della superficie catastale di mq 98 circa. PREZZO BASE Euro 23.592,96. Offerta minima Euro 17.694,72. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 11/02/2026 ore 11:30 presso studio del curatore sito in Messina, Via Ghibellina n. 77. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avvocato Arena Letterio 090718242, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 12/2024. In Messina (ME), Via Adolfo Celi 205/A – Lotto UNICO: Piena proprietà, per la quota di 1/1, di appartamento condominio “Amato”, identificato nel Catasto fabbricati al fg. 140, part. 808 sub 39, piano V°, z.c.2 categ. A/2, cl.9 vani 4, R.C. euro 159,07. L’immobile si presenta in fase di costruzione essendo stato interessato da un profondo intervento di manutenzione straordinaria che riguarda sia gli impianti che le finiture. PREZZO BASE Euro 35.100,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 05/02/2026 ore 10:30 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Alfredo Cappellini n. 8 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avv. Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 18/2022. In Furnari (ME), Portorosa – Lotto 10: piena proprietà su un lastrico solare ubicato all’ultimo piano di un fabbricato a due elevazioni f.t.; consistenza mq. 344 circa. PREZZO BASE Euro 6.000,00. Offerta minima Euro 6.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. A partire dal 20.01.2026 ore 12:00 al 23.01.2026 ore 12:00 avrà luogo in via esclusiva una procedura competitiva di vendita telematica accessibile dal sito www.doauction.it. tramite commissionario Gruppo Edicom Spa. G.D. D’Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avv. Cucinotta Giuseppe Carmelo 0906010075, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it