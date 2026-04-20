Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA CASE ALESCI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO della superficie commerciale di 133,63 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’appartamento è composto da un soggiorno, una cucina , una camera matrimoniale, due camerette e due bagni. E’ posto al piano primo di un fabbricato costituito da tre piani fuori terra in c.a. interno 1, scala 1;vani 5. Prezzo base Euro 60.921,77. Offerta minima: Euro 45.691,32. Termine presentazione offerte: 19/06/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/06/26 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Imbruglia tel. 3406267585. Rif. RGE 77/2024 BC910549

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA G. MATTEOTTI, 22 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, situato al piano secondo di un fabbricato a più elevazione f.t., si compone di n. 4 vani oltre doppi servizi, cucina, ingresso per una superficie complessiva di circa 115,00 mq escluse le superficie non residenziali (balconi). L’immobile è identificato in catasto fabbricati del Comune di Barcellona al foglio 18 particella 974 sub. 16 (ex sub 7), Cat. A/2, classe 8, vani 7,5, R.C. € 344,73, indirizzo catastale: via Giacomo Matteotti n. 22 Piano 2 L’immobile risulta occupato. Prezzo base Euro 77.565,00. Offerta minima: Euro 58.174,00. Termine presentazione offerte: 15/06/26 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, situato al piano secondo di un fabbricato a quattro elevazioni f.t., l’immobile si presenta ancora allo stato rustico. L’immobile è identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Barcellona P.G. al foglio 18, particella 974 sub. 6, cat. A/2, classe 8, vani 7, R.C. € 321,75, indirizzo catastale: via Giacomo Matteotti n. 22 Piano 2 L’immobile risulta occupato. Prezzo base Euro 36.501,00. Offerta minima: Euro 27.376,00. Termine presentazione offerte: 15/06/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/06/26 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Anna Andaloro tel. 0909224107. Rif. RGE 50/2024 BC910551

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – FRAZIONE DI SPINESANTE, QUARTIERE CANTONI – VIA PEZZANAVE, 45 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO piano terra della superficie commerciale di 133,61 mq. Foglio di mappa n. 15 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) particella 1080 sub 2 piano terra categoria A/2, classe 8, consistenza 5,5 vani, totale 130 mq., totale escluse aree scoperte 126 mq., rendita € 252,81. Prezzo base Euro 56.250,00. Offerta minima: Euro 17.797,85. Termine presentazione offerte: 04/06/2026 ore 12:00. Vendita senza incanto 10/06/2026 ore 12:00.VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) APPARTAMENTO piano primo della superficie commerciale di 155,00 mq Foglio di mappa 15 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) particella 1080 sub 3 al piano T-1, categoria A/2 , classe 8, consistenza 6 vani, totale 155 mq., totale escluse aree scoperte 150 mq., rendita € 275,79. Prezzo base Euro 65.250,00. Offerta minima: Euro 20.645,57. Termine presentazione offerte: 04/06/2026 ore 12:00. Vendita senza incanto 10/06/2026 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) APPARTAMENTO piano secondo della superficie commerciale di 163,27 mq Foglio di mappa 15 del Comune Barcellona Pozzo di Gotto (ME) particella 1080 sub 4 al piano 1-2 , categoria A/2, classe 8, consistenza 6,5 vani, totale 157 mq., totale escluse aree scoperte 149 mq., rendita € 298,77. Prezzo base Euro 73.500,00. Offerta minima: Euro 23.255,85. Termine presentazione offerte: 04/06/2026 ore 12:00. Vendita senza incanto 10/06/2026 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonella Di Maio tel. 3404718368. Rif. RGE 94/2024 BC910303

FURNARI (ME) – VIA F.CRISPI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) Comune di Furnari, APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE a piano terra con pertinenze esclusive (garage, lavanderia W.C. e corte), sito in via F.Crispi ( traversa cui si accede da via Risorgimento), costituito da ingresso, disimpegno, tre camere, cucina, pranzo-soggiorno e bagno, dotato di cortile retrostante e latistante (spazio di isolamento), di locale lavanderia,W.C. e locale garage edificati sullo spazio di isolamento al confine ovest con altra ditta. Rispetto al progetto approvato, presenta delle difformità sanabili ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e altre non sanabili ma suscettibili di ripristino alle previsioni progettuali, secondo quanto indicato nella relazione di stima.In catasto è identificato al fg. 9 part. 873 sub 3, Cat. A/4, cl. 5, vani 6,5, rend. € 352,48, p.T. Prezzo base Euro 37.125,00. Offerta minima: Euro 27.844,00. Termine presentazione offerte: 05/06/26 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) Comune di Furnari, APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE costituito da ingresso, disimpegno, tre camere, cucina, bagno, locale W.C., posto al piano primo di un fabbricato sito in via F.Crispi ( traversa cui si accede da via Risorgimento), con pertinenze esclusive ( locale deposito al piano secondo, copertura terrazzata di quest’ultimo e lastrico solare). Rispetto al progetto approvato presenta delle difformità sanabili ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e altre non sanabili ma suscettibili di ripristino delle previsioni progettuali, secondo quanto indicato nella relazione di stima. In catasto l’appartamento è identificato al fg. 9 part. 873 sub 5, Cat. A/4, cl. 5, vani 7,5, rend. € 406,71, p. 1°. Prezzo base Euro 33.750,00. Offerta minima: Euro 25.312,00. Termine presentazione offerte: 05/06/26 ore 12:00. CONTRADA SAIATINE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) VILLETTA UNIFAMILIARE ad un’elevazione fuori terra di tipo economico in c.da Saiatine, costituita da un’unità immobiliare e portico di pertinenza, composta da due camere, locale-pranzo-soggiorno, disimpegno, cucinino, bagno, oltre portico esterno. Nel catasto del Comune di Furnari è identificata al fg. 2, part. 1081 (catasto fabbricati), partita 1840, cat. A/4, cl. 5, vani 5,5, rendita € 298,25. Prezzo base Euro 24.000,00. Offerta minima: Euro 18.000,00. Termine presentazione offerte: 05/06/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 11/06/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Daniela Cultrera tel. 0909224046. Rif. RGE 9/2022 BC910449

FURNARI (ME) – VIA TORRE FORTE, 42-44 – FRAZIONE TONNARELLA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – QUOTA DI 1/1 DI PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO a piano terra di mq 50,40 (composto da cucina, piccolo disimpegno, una camera da letto, un bagno e un ripostiglio) con corte esterna esclusiva di mq 36, facente parte del Corpo B del complesso immobiliare residenziale “Sonia Mare” a tre piani f.t. Al Catasto Fabbricati si individua al Foglio 4 particella 1289 sub 9 graffata alla particella 79 sub 24 del Foglio 4. Immobile occupato. Presenti difformità catastali: immobile non conforme ma regolarizzabile. Prezzo base Euro 39.405,00. Offerta minima: Euro 29.554,00. Termine presentazione offerte: 06/07/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 10/07/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Irene Gambadauro tel. 0909702648 – 3471900336. Rif. RGE 24/2025 BC910554

LIPARI (ME) – VIA AREA MORTE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO UNICO – PIENA PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE PER CIVILE ABITAZIONE, ubicato nell’Isola di Lipari, frazione Quattropani, via Area Morte snc. L’immobile ha una superficie coperta complessiva di circa mq. 110,55 e si compone di tre camere da letto, un bagno, una cucina, un soggiorno. Inoltre, all’esterno è ubicato un ulteriore vano adibito a ripostiglio. L’immobile, a unico piano, si a?accia direttamente sulla strada pubblica via Area Morte e l’accesso è consentito da un cancelletto in ferro e una stradella interna che permette di addivenire a più immobili. Prezzo base Euro 90.000,00. Offerta minima: Euro 67.500,00. Termine presentazione offerte: 06/06/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 10/06/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Antonio Italiano tel. 0909281831. Rif. RGE 89/2024 BC910448

MONFORTE SAN GIORGIO (ME) – VIA TRENTO, 5 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE INDIPENDENTE per civile abitazione a due elevazioni f.t. oltre sottotetto di mq 154,62 più balconi. Piena proprietà di immobile indipendente sito in comune di Monforte San Giorgio (ME), via Trento n. 5 piano t-1-2; id. in catasto fabbricati del comune di Monforte San Giorgio, al fg. 8, part. 702, sub 4, cat. A/4, classe 2, vani 4, rend. catastale €. 115,69. L’immobile è in buono stato conservativo – occupato. Prezzo base Euro 111.067,50. Offerta minima: Euro 83.300,62. Termine presentazione offerte: 15/06/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/06/26 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Nunzio Fugazzotto tel. 0909707200 – 3472576421. Rif. RGE 26/2025 BC910550

SAN FILIPPO DEL MELA (ME) – VIA PROFESSOR GAETANO MARTINO, 36/D – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) 1/1 NUDA PROPRIETÀ, 1/1 USUFRUTTO DI UNA VILLETTA A SCHIERA ADIBITA A CIVILE ABITAZIONE, sito in Via Professor Gaetano Martino 36/D di mq 204,00,suddiviso in piano semi cantinato di mq 55,00, piano terra e primo piano, ognuno di 68,00 mq circa. L’immobile ha degli spazi esterni di pertinenza così suddivisi: corte esterna mq 215,00 ; rampa di accesso mq 23,00; locale di sgombero su corte esterna mq 33,00 cortile coperto con tettoia mq 24,00; striscia di giardino mq 6,00; porzione di corte coperta con tettoia per posto macchina mq 14,72. L’immobile è identificato catastalmente al foglio 4, part. 1038 sub. 5, categoria A/7, classe 5, consistenza 7,5 vani, rendita Euro 383,47. Prezzo base Euro 132.875,00. Offerta minima: Euro 99.656,25. Termine presentazione offerte: 01/06/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 05/06/26 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Anna Maria Catania tel. 0909798244. Rif. RGE 59/2024 BC910533

SAN PIER NICETO (ME) – VIA MENDOLIERE, 43 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) APPARTAMENTO al piano primo e sovrastante mansarda, ai quali si accede dalla scala condominiale. L’appartamento ha superficie lorda complessiva di circa mq. 85,60 e balcone della superficie lorda complessiva di circa mq. 9,90; il piano mansardato ha superficie commerciale di circa mq. 67,37. Al N.C.E.U. al fg. 3, part. 198, sub 3, cat. A/2, classe 3. Prezzo base Euro 20.231,34. Offerta minima: Euro 15.173,51. Termine presentazione offerte: 15/06/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/06/26 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita Avv. Alberto Di Mario. Custode Giudiziario Avv. Alberto Di Mario tel. 0909799847. Rif. RGE 75/1992 BC910536

TERME VIGLIATORE (ME) – VIA ALCIDE DE GASPERI, 1 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) QUOTA DI 1/4 DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO a piano terra con annesso garage, veranda e corte nella quale si trovano una tettoia ed un locale forno, della superficie commerciale di 129,87 mq. Al N.C.E.U. al fg. 5, part. 1570, sub 6, cat. A/2, classe 4, ed al fg. 5, part. 1570, sub 7, cat. C/6, classe 5. Prezzo base Euro 1.991,25. Offerta minima: Euro 1.493,44. Termine presentazione offerte: 15/06/26 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) QUOTA DI 1/4 DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO a piano primo con balcone nel quale è ricavata una lavanderia, della superficie commerciale di 145,75 mq. Al N.C.E.U. al fg. 5, part. 1570, sub 8, cat. A/2, classe 4. Prezzo base Euro 2.885,63. Offerta minima: Euro 2.164,22. Termine presentazione offerte: 15/06/26 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) QUOTA DI 1/4 DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELLA MANSARDA ADIBITA AD ABITAZIONE a piano terzo con balcone nel quale è ricavato un ripostiglio, della superficie commerciale di 32,32 mq. e dell’appartamento a piano secondo con balcone nel quale è ricavato un locale di sgombero, della superficie commerciale di 147,85 mq. Al N.C.E.U. la mansarda al fg. 5, part. 1570, sub 10, cat. A/2, classe 4 e l’appartamento al fg. 5, part. 1570, sub 9, cat. A/2, classe 4. Prezzo base Euro 6.755,63. Offerta minima: Euro 5.066,72. Termine presentazione offerte: 15/06/26 ore 12:00. VIA ALCIDE DE GASPERI, 3 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) QUOTA DI 1/4 DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO a piano terra con annesso garage, della superficie commerciale di 152,11 mq. Al N.C.E.U. al fg. 5, part. 1570, sub 12, cat. A/2, classe 4, ed al fg. 5, part. 1570, sub 13, cat. C/6, classe 5. Prezzo base Euro 4.567,50. Offerta minima: Euro 3.425,63. Termine presentazione offerte: 15/06/26 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) QUOTA DI 1/4 DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO a piano primo con balcone nel quale è ricavato un locale di sgombero, della superficie commerciale di 156,53 mq. Al N.C.E.U. al fg. 5, part. 1570, sub 14, cat. A/2, classe 4. Prezzo base Euro 4.320,00. Offerta minima: Euro 3.240,00. Termine presentazione offerte: 15/06/26 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 6) QUOTA DI 1/4 DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO al piano secondo con balcone e terrazzo, della superficie commerciale di 156,36 mq., e dell’immobile allo stato rustico al piano terzo con balcone, della superficie commerciale di 34,94 mq. Al N.C.E.U. l’appartamento al fg. 5, part. 1570, sub 15, cat. A/2, classe 4 e l’immobile rustico al fg. 5, part. 1570, sub 16, cat. F/3. Prezzo base Euro 7.233,75. Offerta minima: Euro 5.425,31. Termine presentazione offerte: 15/06/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/06/26 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Alberto Di Mario tel. 0909799847. Rif. RGE 73/2021 BC910534

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA G. MATTEOTTI, 22 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) USUFRUTTO SU UN IMMOBILE ADIBITO A NEGOZIO, situato al piano terra di un fabbricato a tre elevazione f.t.L’immobile è identificato in Catasto Fabbricati al foglio 18 particella 974 sub 14 (ex sub 1) Cat. C/1, classe 9, mq. 57, R.C. € 1.781,00, indirizzo catastale: via Giacomo Matteotti n. 24-26 Piano T e foglio 18 particella 974 sub 15 (ex sub 1) Cat. C/6, classe 6, mq. 61, R.C. € 119,71, indirizzo catastale: via Giacomo Matteotti n. 28 Piano T. Prezzo base Euro 31.649,00. Offerta minima: Euro 23.737,00. Termine presentazione offerte: 15/06/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/06/26 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Anna Andaloro tel. 0909224107. Rif. RGE 50/2024 BC910553

Terreni

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA ALICUDI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO vincolato a standard, della superficie commerciale di 602,00 mq. L’immobile è identificato in Catasto Terreni del Comune di Barcellona P.G. al foglio 10 particella 1424, qualità/classe 2 agrumeto, superficie 602, R.A. € 6,84 R.D. € 19,59. – piena proprietà di terreno vincolato a standard della superficie commerciale di 660,00. L’immobile è identificato in Catasto Terreni del Comune di Barcellona P.G. foglio 10 particella 1679, qualità/classe 1 agrumeto, R.A. € 9,54, R.D. € 18,58. Prezzo base Euro 8.831,00. Offerta minima: Euro 6.624,00. Termine presentazione offerte: 15/06/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 19/06/26 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Anna Andaloro tel. 0909224107. Rif. RGE 50/2024 BC910552