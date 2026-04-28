Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” il 24 aprile 2026 – Tribunale di Messina

TRIBUNALE DI MESSINA

RG 2856/2025. In Roccalumera (ME), Via Francesco Aurelio di Bella 171 – Lotto 1: a) Piena proprietà per la quota di 1000/1000 abitazione unifamiliare, superficie commerciale 180,40 mq, composta da: soggiorno, camera, cucina e bagno oltre corridoio e ripostiglio al piano terreno; due camere, cucina, bagno oltre corridoio e disimpegni al piano primo. Entrambi i piani godono di ampia balconata. È inoltre presente un piccolo locale deposito, di circa 25 mq, al piano seminterrato (solo parzialmente edificato). classe 5, consistenza 176 mq. b) Piena proprietà per la quota di 1000/1000 terreno della superficie di 330,00 mq di forma trapezoidale irregolare, in parte ricadente in area edificabile B1 (200 mq circa) ed in parte in area F1 verde attrezzato (130 mq. circa) Vi è la presenza di fabbricati abusivi, realizzati in assenza di provvedimenti autorizzativi. PREZZO BASE Euro 179.010,00. Offerta minima Euro 134.257,50. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. In Roccalumera (ME), Via Francesco Aurelio di Bella – Lotto 2: a) Piena proprietà per la quota di 1000/1000 fabbricato collabente, realizzato in muratura portante e copertura lignea ad una elevazione fuori terra provvisto di corte di pertinenza, della superficie commerciale di 119,00 mq in area edificabile zona B1, classe 6. b) Piena proprietà per la quota di 1000/1000 Terreno agricolo intercluso, della superficie commerciale di 356,00 mq, ricadente in zona sottoposta a “vincolo di rispetto stradale” (fascia autostradale), confinante con il fabbricato di cui alla lett. a) del lotto. Qualità/classe agrumeto/2. PREZZO BASE Euro 37.080,00. Offerta minima Euro 27.810,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.200,00. In Furci Siculo (ME), Furci Siculo – Lotto 3: a) Piena proprietà per la quota di 1000/1000 Terreno della superficie commerciale di 2.640,00 mq. Trattasi di un terreno incolto, di forma poligonale irregolare, pianeggiante e ricadente in maggior parte in area destinata a “Strada di nuova previsione” (zona “S**”), in minor parte in area destinata a Parcheggio di progetto (zona “P”) e in piccola parte in area destinata a Verde attrezzato (zona “F2”). Qualità/classe Agrumeto. PREZZO BASE Euro 42.714,00. Offerta minima Euro 32.035,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 08/07/2026 ore 12:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via degli amici n. 6, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.I. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Morfino Maria 0909430373, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 20/2021. In Messina (ME), Via dei Carrai, frazione contrada Arcipeschieri 11 – Lotto UNICO: Terreno della consistenza di 180 mq. PREZZO BASE Euro 26.200,00. Offerta minima Euro 19.650,00. Rilancio minimo in aumento Euro 800,00. Asta senza Incanto 26/06/2026 ore 10:30 presso locali in Messina, Via Romagnosi n. 13. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Cannistraci Silvana 3492634866, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 39/2011 +178/12. In Sant’Alessio Siculo (ME), Via Sant’Alessio Nuovo 29/a – Lotto 2: Fabbricato in corso di costruzione con destinazione alberghiera, a quattro el. f.t., oltre seminterrato, con aree di pertinenza adibite a rampa d’accesso al piano seminterrato dell’edificio e a parcheggio a servizio dell’edificio medesimo. PREZZO BASE Euro 404.000,00. Offerta minima Euro 303.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Asta senza Incanto 18/06/2026 ore 16:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via Felice Bisazza n. 20. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Donato Fabrizio 3409127065, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 90/2025. In Messina (ME), strada provinciale n. 40, frazione zafferia, complesso Il Falco, Pal. A – Lotto 1: Piena proprietà di appartamento per civile abitazione, piano primo, consistenza 6,5. Costituiscono pertinenza dell’immobile due posti macchina scoperti e la comproprietà del lastrico solare soprastante e del terreno destinato a parcheggio. PREZZO BASE Euro 85.000,00. Offerta minima Euro 63.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 01/07/2026 ore 11:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Arena Antonio 090711157, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 99/2025. In Messina (ME), Via Ernesto Cianciolo 45 – Lotto UNICO: piena proprietà di immobile complesso Airon Park, is. F/4, posto al piano T, icl. 9, vani 4, rendita Euro159,07, composta da ingresso, corridoio disimpegno, un bagno, due stanze da letto, sala da pranzo, una veranda parzialmente chiusa. PREZZO BASE Euro 52.416,00. Offerta minima Euro 39.312,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 23/07/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 104/2021. In Messina (ME), Via Luigi Capuana 82, Villaggio Mangialupi – Lotto UNICO: Piena proprietà di un appartamento di tipo ultrapopolare (A/5), facente parte di un edificio a schiera, con ingresso diretto da ampio spazio pubblico destinato a parcheggio. PREZZO BASE Euro 33.800,00. Offerta minima Euro 25.350,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 15/07/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Donato Fabrizio 3409127065, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 121_91

Messina, Vill. San Michele, C.da Avarna, nel Complesso “Poggio dei Pini

LOTTO 9 – appartamento, corpo A, P. 2°, int. 4 scala E. Pertinenze: cantina al P. 1/S stessa scala (n. 5) e lastrico solare soprastante l’appartamento; si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili. Occupato da terzi

Prezzo base d’asta: euro 17.323,26

Offerta minima: euro 12.992,45

LOTTO 31 – appartamento, corpo “B”, Scala T, int. 2, in catasto P. 7°. Pertinenze: cantina (n. 5) e 1/3 indiviso di box auto al P. 1/S del Corpo A scala T; si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 16.249,54

Offerta minima: euro 12.187,16

LOTTO 32 – appartamento, corpo “B”, Scala A, int. 4, in catasto P. 7°. Pertinenze: cantina (n. 4) e 1/2 indiviso di un box auto al P. 1/S del Corpo A scala A; si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili. Occupato.

Prezzo base d’asta: euro 13.602,99

Offerta minima: euro 10.202,24

LOTTO 33 – appartamento, corpo “B” Scala A, int. 5, in catasto P. 8°. Pertinenze: cantina (n. 3) e 1/3 indiviso di un box auto al P. 1/S del Corpo A scala A; si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 12.170,41

Offerta minima: euro 9.127,81

LOTTO 34 – appartamento, corpo “B”, Scala B, int. 2, in catasto P. 6°. La corte lato nord chiusa con ampliamento dell’immobile. Pertinenza cantina (n. 4) al P. 1/S del Corpo A scala B. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 16.126,26

Offerta minima: euro 12.094,70

LOTTO 35 – appartamento, corpo “B”, Scala B, int. 3, in catasto P. 7°. Parte del balcone lato nord chiusa con ampliamento dell’immobile. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 11.472,96

Offerta minima: euro 8.604,72

LOTTO 36 – appartamento, corpo “B” nella Scala B, int. 6, in catasto P. 8°. Parte del balcone lato nord chiusa con ampliamento dell’immobile. Pertinenze: cantina (n. 10) e 1/3 indiviso di un box auto al P. 1/S del Corpo A scala B. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 16.666,20

Offerta minima: euro 12.499,65

LOTTO 37 – appartamento, corpo “B”, Scala B, int. 7, in catasto P. 8. Il balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile. Pertinenze: cantina (n. 9) e 1/3 indiviso di un box auto al P. 1/S del Corpo A scala B. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 16.429,86

Offerta minima: 12.322,40

LOTTO 38 – appartamento, corpo “B”, Scala C, int. 5, in catasto P. 7°. Pertinenze: cantina (n. 6) e 1/3 indiviso di un box auto al P. 1/S del Corpo A scala C. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 15.523,41

Offerta minima: 11.642,56

LOTTO 41 – appartamento, corpo “B”, Scala D, int. 6, in catasto P. 8°. Pertinenza: 1/3 indiviso di un box auto al P. 1/S del Corpo A scala D. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 18.484,52

Offerta minima: euro 13.863,39

LOTTO 42 – appartamento, corpo “B”, Scala E, int. 2, in catasto P. 6°. Pertinenza: cantina int. 3 al P. 1/S del Corpo A scala B. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili. Occupato.

Prezzo base d’asta: euro 15.708,09

Offerta minima: euro 11.781,07

LOTTO 43 – appartamento, corpo “B”, Scala E, int. 3, in catasto P. 6°. Corte lato nord chiusa con ampliamento dell’immobile. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili. Occupato.

Prezzo base d’asta: euro 16.521,00

Offerta minima: euro 12.390,75

LOTTO 44 – appartamento, corpo “B”, Scala E, int. 4, in catasto P. 7°. Balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile. Pertinenza la cantina int. 1 al P. 1/S del Corpo A scala E. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili. Occupato.

Prezzo base d’asta: euro 18.491,28

Offerta minima: euro 13.868,46

LOTTO 46 – appartamento, corpo “B”, Scala E, int. 6, in catasto P. 8°. Balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile. Pertinenze: cantina al P. 1/S Corpo A scala E (n. 10) e 1/3 indiviso di un box auto al P. 1/S del Corpo A scala D. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili. Occupato.

Prezzo base d’asta: euro 19.191,72

Offerta minima: euro 14.393,79

LOTTO 48 – appartamento, corpo “B”, Scala F, int. 3, in catasto P. 4°. Corte lato nord chiusa con ampliamento dell’immobile. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 16.190,53

Offerta minima: euro 12.142,90

LOTTO 49 – appartamento, corpo “B”, Scala F, int. 4, in catasto P. 5°. Pertinenze: cantina al P.T. Corpo C (n. 12) e ½ indiviso di un box auto al P. 1/S del Corpo C. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili. Occupato.

Prezzo base d’asta: euro 18.858,84

Offerta minima: euro 14.144,13

LOTTO 50 – appartamento, corpo “B”, Scala F, int. 6, in catasto P. 6°. Balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile. si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Occupato.

Prezzo base d’asta: euro 18.441,42

Offerta minima: euro 13.831,07

LOTTO 51 – appartamento, corpo “B”, Scala G, int. 1, in catasto P. 2. Corte lato nord chiusa con ampliamento dell’immobile. si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 15.993,86

Offerta minima: euro 11.995,40

LOTTO 52 – appartamento, corpo “B”, Scala G, int. 4, in catasto P. 3°. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili. Occupato.

Prezzo base d’asta: euro 16.763,66

Offerta minima: euro 12.572,75

LOTTO 53 – appartamento, corpo “B”, Scala G, int. 5, in catasto P. 4°. Balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile e sulla terrazza a livello realizzate opere abusive. Risulta chiuso ballatoio scala condominiale antistante accessi lotti 53 e 54. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili. Occupato.

Prezzo base d’asta: euro 18.756,74

Offerta minima: euro 14.067,56

LOTTO 54 – appartamento, corpo “B”, Scala G, int. 6, in catasto P. 4°. Parte del balcone lato nord chiusa con ampliamento dell’immobile. Risulta chiuso ballatoio scala condominiale antistante accessi lotti 53 e 54. si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Occupato.

Prezzo base d’asta: euro 15.348,49

Offerta minima: euro 11.511,37

LOTTO 55 – appartamento, corpo “B”, Scala H, int. 1, in catasto P. T. Corte lato nord chiusa con ampliamento dell’immobile. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 13.059,90

Offerta minima: euro 9.794,93

LOTTO 56 – appartamento, corpo “B” nella Scala H, int. 2, in catasto P. 1°. Parte del balcone lato nord chiusa con ampliamento dell’immobile. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 7.341,74

Offerta minima: euro 5.506,31

LOTTO 57 – appartamento, corpo “B” nella Scala H, int. 3, in catasto P. 1°. Pertinenza: cantina al P. 1/S del Corpo C scala C (n. 14). Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Occupato.

Prezzo base d’asta: euro 7.726,12

Offerta minima: euro 5.794,59

LOTTO 58 – appartamento, corpo “B”, Scala H, int. 4, in catasto P. 1°. Corte lato nord chiusa con ampliamento dell’immobile. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 9.621,91

Offerta minima: euro 7.216,43

LOTTO 59 – appartamento, corpo “B”, Scala H, int. 5, in catasto P. 2°. Pertinenza: cantina al P. 1/S Corpo C scala C (n. 16). Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 11.821,16

Offerta minima: euro 8.865,87

LOTTO 60 – appartamento, corpo “B” nella Scala H, int. 7, in catasto P. 3°.Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili. Occupato.

Prezzo base d’asta: euro 18.843,83

Offerta minima: euro 14.132,87

LOTTO 61 – appartamento, corpo “C”, P. T., int. 1 scala A. Pertinenze: cantina al P. 1/S stessa scala (n. 2) e un box auto in catasto al P. T. stessa scala. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili

Prezzo base d’asta: euro 20.602,68

Offerta minima: euro 15.452,01

LOTTO 62 – appartamento, corpo “C”, P. 1°, int. 2 scala A. Balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile. Pertinenze: cantina al P. 1/S stessa scala (n. 3) e 1/2 indiviso del box auto in catasto al P. T. stessa scala. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili. Occupato.

Prezzo base d’asta: euro 22.522,80

Offerta minima: euro 16.892,10

LOTTO 63 – appartamento, corpo “C”, P. 1°, int. 3 scala A. Pertinenze: cantina al P. 1/S (n. 13) e 1/2 indiviso del box auto in catasto al P. T. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili. Occupato.

Prezzo base d’asta: euro 13.997,74

Offerta minima: euro 10.498,31

LOTTO 64 – appartamento, corpo “C”, P. 2°, int. 4 scala A. Balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile. Pertinenze: cantina al p. 1/S (n. 5), 1/2 indiviso del box auto in catasto al P.T. e il lastrico solare della scala A. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 20.854,33

Offerta minima: euro 15.640,75

LOTTO 65 – appartamento, corpo “C”, P. 1°, int. 1 scala B. Pertinenze: cantina al P. 1/S (n. 9) e 1/2 indiviso del box auto in catasto al P.T.. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili. Occupato.

Prezzo base d’asta: euro 13.966,35

Offerta minima: euro 10.474,76

LOTTO 66 – appartamento, corpo “C”, P. 2°, int. 3 scala B; detto appartamento è unificato di fatto con il lotto 67; costi per il ripristino dello stato dei luoghi in conformità alla planimetria catastale a carico della parte aggiudicataria. Pertinenze: lastrico solare sovrastante, cantina al P. 1/S (n. 4) e 1/2 indiviso del box auto in catasto al P.T. Balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 18.580,31

Offerta minima: euro 13.935,23

LOTTO 67 – appartamento, corpo “C”, P. 2°, int. 4 scala B; detto appartamento è unificato di fatto al lotto 66; costi per il ripristino dello stato dei luoghi in conformità alla planimetria catastale a carico della parte aggiudicataria. Pertinenze: lastrico solare sovrastante, cantina al P.1/S (n. 6) e 1/2 indiviso del box auto in catasto al P.T. Balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 16.742,32

Offerta minima: euro 12.556,74

LOTTO 68 – appartamento, corpo “C”, P. 2°, int. 3 scala C; detto appartamento è unificato di fatto con il lotto 69; costi per il ripristino dello stato dei luoghi in conformità alla planimetria catastale a carico della parte aggiudicataria. Pertinenze: lastrico solare sovrastante, cantina al P. 1/s (n. 10) e 1/2 indiviso del box auto in catasto al P.T. Balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile.

Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili. Occupato.

Prezzo base d’asta: euro 16.792,93

Offerta minima: euro 12.594,70

LOTTO 69 – appartamento, corpo “C”, P.2°, int. 4 scala C; detto appartamento è unificato di fatto con il lotto 68; costi per il ripristino dello stato dei luoghi in conformità alla planimetria catastale a carico della parte aggiudicataria. Pertinenze: lastrico solare sovrastante, cantina al P. 1/S (n. 11) e 1/2 indiviso del box auto in catasto al P.T. Balcone lato nord chiuso con ampliamento dell’immobile. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili. Occupato.

Prezzo base d’asta: euro 16.792,93

Offerta minima: euro 12.594,70

LOTTO 70 – appartamento, corpo “C”, P. 1°, int. 1 scala D. Balcone lato nord chiuso con ampliamento immobile. Pertinenze: cantina al P. 1/S (n. 17) e ½ indiviso del box auto in catasto al P.T. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 14.753,29

Offerta minima: euro 11.064,97

LOTTO 71 – appartamento, corpo “C”, P. 2°, int. 2 scala D. Balcone lato nord chiuso con ampliamento immobile. Pertinenze: cantina al P. 1/S (n. 18) e ½ indiviso del box auto in catasto al P.T.. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili. Occupato.

Prezzo base d’asta: euro 15.098,18

Offerta minima: euro 11.323,64

LOTTO 17 – appartamento, corpo “D”, p. 1°, int. 9. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 8.622,61

Offerta minima: euro 6.466,96

LOTTO 19 – unità immobiliare, corpo “D”, P. T, int. 1, in progetto negozio, ma catastata in Cat. A/2, internamente allo stato rustico e non divisa dalle unità adiacenti. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 5.788,94

Offerta minima: euro 4.341,71

LOTTO 20 – unità immobiliare, corpo “D”, P. T., int. 2, in progetto negozio, ma catastata in Cat. A/2, internamente allo stato rustico e non divisa dalle unità adiacenti. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 5.319,73

Offerta minima: euro 3.989,80

LOTTO 21 – unità immobiliare, corpo “D”, P. T., int. 3, in progetto negozio, ma catastata in Cat. A/2, internamente allo stato rustico e non divisa dalle unità adiacenti. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 4.797,71

Offerta minima: euro 3.598,28

LOTTO 22 – unità immobiliare, corpo “D”, P.T., int. 4, in progetto negozio, ma catastata in Cat. A/2, internamente allo stato rustico e non divisa dalle unità adiacenti. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili

Prezzo base d’asta: euro 7.752,25

Offerta minima: euro 5.814,19

LOTTO 23 – intero P. primo sottostrada del Corpo D, non inserito in progetto, seminterrato su tre lati, composto da sei ambienti divisi da muri in cemento armato, di complessivi mq. 399 circa. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta ridotto: euro 19.621,63

Offerta minima: euro 14.716,22

LOTTO 25 – appartamento, corpo “D”, P. 4°, int. 22. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili. Occupato.

Prezzo base d’asta: euro 6.084,47

Offerta minima: euro 4.563,35

LOTTO 27 – appartamento, corpo “D” a P. 1°, int. 5. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 13.530,08

Offerta minima: euro 10.147,56

LOTTO 28 – appartamento, corpo “D”, P. 1°, int. 6. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 13.532,32

Offerta minima: euro 10.149,24

LOTTO 29 – appartamento, corpo “D”, P. 1°, int. 7. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 11.371,68

Offerta minima: euro 8.528,76

LOTTO 30 – appartamento, corpo “D”, P. 2°, int. 10. Si vende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

Prezzo base d’asta: euro 11.375,90

Offerta Minima: euro 8.531,93

VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 25.06.2026 alle ore 10.00

Luogo: Studio del delegato Via della Munizione n. 3 Messina

Per info: 090/6409852 info@uneim.it G.E. Dott.ssa D’Angelo – Notaio Delegato e custode: Claudio Ciappina. Rif. Proc. es. n. 121/91 R.E.

Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it- Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 140/2022. In Messina (ME), Via dei Cherubini 87 – Lotto UNICO: Appartamento della superficie commerciale di 137,50 mq. Si tratta di un immobile per civile abitazione posto al piano terra di un fabbricato a due elevazioni fuori terra. PREZZO BASE Euro 36.000,00. Offerta minima Euro 27.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 09/07/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Donato Fabrizio 3409127065, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 150/2024. In Messina (ME), Via 41 C, rione Valle degli Angeli – Lotto UNICO: piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento al piano secondo e si compone di un ingresso soggiorno ed angolo cottura in un unico ambiente, due camere e un bagno. Il vano giorno e una camera da letto affacciano su una terrazza coperta da cui si accede ad un ulteriore vano deposito, classe 06, vani 6, superficie catastale mq 92, rendita 77,47 Euro. PREZZO BASE Euro 21.000,00. Offerta minima Euro 15.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 08/07/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Puglisi Marilena 3802980779, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 163/2021. In Venetico (ME), Via Roma 1 – Lotto 1: Piena proprietà di abitazione di tipo civile, e terreno di pertinenza. L’immobile, si sviluppa su unico livello ed è composto da un ingresso, un disimpegno, una sala da pranzo, due camere da letto, un ripostiglio, un corridoio, un wc e una lavanderia. La lavanderia è stata edificata su una porzione di terreno (intestata ad altra ditta), in possesso dell’esecutata per mezzo di scrittura privata registrata, ma non frazionata e volturata, quindi non stimata in quanto non oggetto di pignoramento. PREZZO BASE Euro 57.009,19. Offerta minima Euro 42.756,89. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 01/07/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Pronestì Daniela 3389024009, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 163/2022. In Messina (ME), Salita Ogliastri 32 – Lotto 1: Appartamento p.t. composto da soggiorno, cucina abitabile, due ampie stanze, bagno e il cortiletto che gira intorno all’intero immobile. Sup. comm. 112 mq. PREZZO BASE Euro 71.100,00. Offerta minima Euro 53.325,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/07/2026 ore 10:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Ganzirri Via Lago Grande n. 90/A nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Arena Eleonora 3483400675, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 373/1987. In Rometta (ME), Via Giampaolo – Lotto 13: Appartamento a piano 1 e 2 Pal. G, int. 6, di quattro vani ed accessori, oltre balconi, di complessivi mq. lordi 238,72 circa (part. 2465/6). Occupato da terzi. Descrizione dettagliata nell’avviso di vendita e nella perizia di stima. PREZZO BASE Euro 119.850,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.600,00. Vendita senza incanto il 25/06/2026 ore 09:45 presso studio del notaio delegato in Via della Munizione n. 3 – Messina. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 090716247. Custode Giudiziario dott. Massimo Salomone 090692323 per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it