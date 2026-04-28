Da Città metropolitana di Messina a “Metropoli dello Stretto”: Basile punta al “salto di qualità”

Infrastrutture, collegamenti tra poli industriali e nodi portuali e autonomia energetica alla base dei programmi del candidato sindaco per i 108 Comuni: il punto.

MESSINA – Dopo giovani e Green deal ed Area integrata dello Stretto, Federico Basile si è concentrato sulla Città metropolitana di Messina nel terzo incontro sul programma, nato “dall’ascolto” e dagli incontri tenutisi nella Chiesa di Santa Maria Alemanna nelle ultime tre settimane. L’ex sindaco, oggi candidato di Sud chiama Nord, presenterà il programma completo il prossimo 30 aprile mentre domani, mercoledì 29, sarà a Palazzo Zanca per depositare ufficialmente le liste di candidati al Consiglio comunale e alle sette circoscrizioni.

Basile: “Un salto di qualità per diventare Metropoli dello Stretto”

Intanto, nell’ormai consueto incontro alla Galleria Vittorio Emanuele, in mattinata Basile ha parlato di quello che ha definito “l’ultimo elemento (del programma, ndr), la Città metropolitana”. Il candidato sindaco di ScN ha spiegato: “La Città metropolitana è davanti a un bivio storico tra il restare un mero ente di coordinamento e il fare un salto di qualità per diventare un soggetto di respiro europeo in grado di intercettare risorse. Vogliamo che la Città metropolitana diventi una Metropoli dello Stretto. Oggi ci sono le condizioni per farlo. Per anni l’ente non ha avuto i bilanci approvati, oggi la situazione è diversa. Deve avere una sua autonomia e puntare a un nuovo modello di governance. Il primo elemento è quello delle infrastrutture, ma bisogna anche parlare di mobilità. Le strade provinciali collegano tutti i 108 Comuni. Bisogna continuare a lavorare per potenziare queste connessioni”.

I collegamenti tra nodi portuali e poli industriali

Basile ha sottolineato l’importanza del “collegamento rapido tra i nodi portuali e tra i poli industriali. Bisogna anche ragionare sulla intermodalità gomma-ferro-mare. In tal senso serve un’infrastruttura moderna capace di centralizzato il trasporto pubblico”. E tra gli altri temi anche quello dell’edilizia scolastica, poiché “le scuole devono diventare Hub civici per garantire ai giovani formazione continua”.

La formazione, il triangolo industriale e l’autonomia energetica

Poi il sistema produttivo, che “passa dalla formazione. Ragionare con gli strumenti che abbiamo per creare il triangolo industriale di cui parliamo da anni è fondamentale. La strategia passa dalla metamorfosi del polo di Milazzo come distretto dell’energia. Questo è un tema che deve essere messo al primo posto. L’autonomia energetica è la sfida che la Città metropolitana deve e può portare avanti”.

Basile: “I Nebrodi sono un patrimonio”

L’ex sindaco si è focalizzato anche sul “patrimonio” dei Nebrodi, parlando anche di “turismo, ambiente e sostenibilità come opportunità di lavoro. Abbiamo gruppi di turisti che vengono dall’estero per fare attività sportiva sui Nebrodi. Dobbiamo andarne fieri e dobbiamo esportare questo fenomeno. Collegato al turismo c’è anche la cultura. Penso alle Officina metropolitane e all’identità di 108 Comuni, che hanno ciascuno le proprie peculiarità. Questo per noi è una grande opportunità. Esiste il Tourism Bureau che deve essere in tal senso lo strumento da utilizzare”.

E tra gli investimenti, Basile ha citato “il Dopo di Noi, che è realtà. In questi mesi si cominceranno a costruire i padiglioni. La Città metropolitana non è mai stata lasciata indietro e non vuole lasciare indietro gli ultimi. È un ente che ha pagato le conseguenze di un torto amministrativo nazionale. Ha continuato a lavorare e oggi deve diventare il polo attrattivo per cui è stata creata”.