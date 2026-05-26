Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA IDRIA, 50 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA DI ½ DI FABBRICATO a tre elevazioni fuori terra sito in Barcellona Pozzo di Gotto, via Idria n. 50, piano terra, primo piano e lanternino scala di copertura al secondo piano, con annessa piccola corte retrostante. Nel catasto fabbricati del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto risulta al foglio 56, particella 34, sub. 1, Via Idria snc, piano T-1-2, superficie commerciale 191,10 mq, superficie catastale 186,00 mq, categoria A/2, classe 9, vani 8, rendita euro 433,82. Prezzo base Euro 18.000,00. Offerta minima: Euro 13.500,00. Termine presentazione offerte: 13/07/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/07/26 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Cappellano tel. 3890795057. Rif. RGE 37/2024 BC912078

FURNARI (ME) – CONTRADA SAIATINE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – CASA INDIPENDENTE (villetta a schiera) a Furnari (ME), C.da Saiatine (Villaggio Laura), della superficie commerciale 56 mq per la quota intera di piena proprietà di (dato oscurato). Fabbricato a due elevazioni f.t. composto da: Piano terra: soggiorno, una zona letto, un bagno. Piano primo: una zona letto, un bagno, balcone. La casa è dotata di: cortile anteriore e posteriore di 58 mq tot., posto auto scoperto di pertinenza di mq 11. Catasto: Fabbricato (X) sito nel Comune di Furnari (ME), Contrada Siena Interno 6 Piano T-1 in catasto foglio 1 particella 486, graffata con part. 470 e part. 431 sub 5, cat. A/2, cl. 3, vani 3,5, superficie catastale totale 66 mq, escluso aree scoperte 57 mq, r.c. €.124,72. Contrada Siena Interno 30 Piano T in catasto foglio 1, part. 523 sub 1, cat. C/6, cl. 1, mq 10, r.c. €. 13,43. Prezzo base Euro 41.906,25. Offerta minima: Euro 31.429,70. Termine presentazione offerte: 27/07/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 31/07/26 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Davide Coppolino tel. 3496762517. Rif. RGE 63/2023 BC912119

MERI’ (ME) – VIA DOTTORE DE GAETANI, 29 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) APPARTAMENTO della superficie commerciale di 89,30 mq al primo e secondo piano di un fabbricato in muratura a 3 elevazioni f.t. Situato nel centro storico del comune di merì. In catasto fabbricati al foglio 2 particella 295 sub 4, categoria a/2, classe 4, consistenza 5 vani, rendita € 222,08. L’immobile è occupato. Prezzo base Euro 48.222,00. Offerta minima: Euro 36.166,50. Termine presentazione offerte: 20/07/26 ore 12:00. VIA MALENCHINI ANGOLO VIA MEDICI, 46 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 8) APPARTAMENTO della superficie commerciale di 53,00 mq al primo piano di un fabbricato a 3 elevazioni f.t., composto da ingresso, cucina, due camere e bagno e antibagno. In catasto fabbricati al foglio 2 particella 847 sub 14, categoria a/2, classe 4, consistenza 4 vani, rendita € 177,66. Con posto auto composto da area scoperta. L’immobile è occupato ed è locato ad uso abitativo non opponibile alla procedura. Prezzo base Euro 44.698,50. Offerta minima: Euro 33.524,00. Termine presentazione offerte: 20/07/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/07/26 ore 17:00. c/o Localita’ Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Santina Genovese tel. 0909701612. Rif. RGE 45/2024 BC912104

MILAZZO (ME) – VIA GIORGIO RIZZO, 132 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO in Condominio sito nel Comune di Milazzo (ME), Via Giorgio Rizzo n. 132, Piano terzo (quarta elevazione f.t.), della superficie commerciale di mq 88, per la quota intera di piena proprietà. Appartamento composto da cucina-soggiorno, due camere da letto, un bagno Catasto: fabbricato sito nel Comune di Milazzo (ME), foglio 6, particella 499 sub 8, cat. A/4, Classe 7, 4 vani, superficie catastale tot mq 91, r.c. €. 144,61. Prezzo base Euro 55.693,73. Offerta minima: Euro 41.770,30. Termine presentazione offerte: 20/07/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/07/26 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Davide Coppolino tel. 3496762517. Custode Delegato Avv. Davide Coppolino tel. 3496762517. Rif. RGE 16/2025 BC912100

MILAZZO (ME) – VIA TUKORY, 41 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) APPARTAMENTO della superficie commerciale di 37,40 mq al piano terra (scala corpo c) di un fabbricato a 6 elevazioni f.t., composto da ingresso, cucina, un bagno e una camera. In catasto fabbricati al foglio 5 particella 1689 sub 28, categoria a/2, classe 8, consistenza 3,5 vani, rendita € 225,95. L’immobile è occupato ed è locato ad uso abitativo non opponibile alla procedura. Prezzo base Euro 38.565,20. Offerta minima: Euro 29.924,00. Termine presentazione offerte: 20/07/26 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 6) APPARTAMENTO della superficie commerciale di 30,70 mq al piano terra di un fabbricato a 6 elevazioni f.t., composto da cucina, un bagno e una camera. In catasto fabbricati al foglio 5 particella 1689 sub 29, categoria a/2, classe 8, consistenza 2,5 vani, rendita € 161,39. Con posto auto composto da area scoperta. L’immobile è occupato. Prezzo base Euro 33.404,60. Offerta minima: Euro 25.043,50. Termine presentazione offerte: 20/07/26 ore 12:00. VIA MISSORI, 13 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 9) APPARTAMENTO della superficie commerciale di 74,00 mq al piano secondo (scala corpo c) di un fabbricato a 5 elevazioni f.t., con ascensore, composto da cucina, soggiorno, due bagni, ripostiglio e una camera. In catasto fabbricati al foglio 5 particella 1838 sub 16, categoria a/2, classe 7, consistenza 4,5 vani, rendita € 244,03. Con posto auto composto da area scoperta. L’immobile è occupato. Prezzo base Euro 104.156,80. Offerta minima: Euro 78.118,00. Termine presentazione offerte: 20/07/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/07/26 ore 17:00. c/o Localita’ Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Santina Genovese tel. 0909701612. Rif. RGE 45/2024 BC912105

MILAZZO (ME) – TRAVERSA SAN PAOLINO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE costituito da appartamento per civile abitazione, ubicato ai piani 1° e e 2° di un fabbricato a tre elevazioni f.t., della superficie commerciale di 269,00 mq (comprensiva di balconi e veranda scoperta). Prezzo base Euro 116.437,50. Offerta minima: Euro 87.328,13. Termine presentazione offerte: 13/07/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/07/26 ore 16:00. c/o Via San Giovanni 114 Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Fortunato Gitto tel. 0909701257 – 3493792916. Custode Giudiziario Avv. Fortunato Gitto tel. 0909701257 – 3493792916. Rif. RGE 52/2024 BC912098

MILAZZO (ME) – VIA SPIAGGIA DI PONENTE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) MAPPALE 285, MAPPALI 440 E 2625 (EX 284) E MAPPALE 46. Il mappale 285 è una stradella che consente l’accesso a più unità immobiliari, con una superficie pianeggiante. I mappali 440 e 2625 identificano un fabbricato ad una elevazione fuori terra e sottotetto. Il mappale 46 è un fabbricato in muratura ordinaria, ad una elevazione fuori terra, privo di rifiniture interne ed esterne. Prezzo base Euro 172.960,00. Offerta minima: Euro 129.720,00. Termine presentazione offerte: 20/07/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/07/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco La Tella tel. 0909791382 – 3386993693. Rif. RG 893/1993 BC912113

MILAZZO (ME) – VIA VITTORIO VENETO, 10 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE posto in fabbricato a 7 piani, di cui 6 f.t., e 1 interrato, con ascensore e cortile condominiale, in Comune di Milazzo, Via Vittorio Veneto n. 10, mq. 154,81, più balconi. Piena proprieta di immobile sito in Comune di Milazzo (ME), Via Vittorio Veneto n. 10 piano II, scala A , interno 6; id. in catasto fabbricati del Comune di Milazzo, al fg. 6 part. 1448, sub 73, cat. A/2, classe 6, vani 5,5, rend. Catastale €. 252,81. L’immobile e in buono stato conservativo e composto da cucina, due camere da letto, un salotto e due bagni, con balconi. Prezzo base Euro 139.329,00. Offerta minima: Euro 104.496,75. Termine presentazione offerte: 13/07/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/07/26 ore 11:30. c/o Via Generale A. Cambria 102 Barcellona Pozzo Di Gotto Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppina Coppolino tel. 0909707200. Rif. RGE 71/2024 BC912079

MONTALBANO ELICONA (ME) – STRADA S.P. 110 – C.DA MILIZZO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) VILLA SINGOLA della superficie commerciale di 180,00 mq circa, composta da un piano terra e un piano seminterrato indipendente collegato da una scala esterna. Il piano terra è costituito da soggiorno, cucina, due camere, due bagni; il piano seminterrato è costituito da cucina, soggiorno, due camere. In catasto fabbricati al foglio 50 particella 182 categoria a/2, classe 2, consistenza 9 vani, rendita € 357,90. Terreno agricolo, su cui insiste il corpo scala esterno che permette l’accesso al piano seminterrato. In catasto terreni al foglio 50 particella 188, qualità/classe pascolo 3, superficie 20, reddito agrario 0,01 €, reddito dominicale 0,01. L’immobile è libero. Prezzo base Euro 113.232,00. Offerta minima: Euro 84.924,00. Termine presentazione offerte: 20/07/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/07/26 ore 17:00. c/o Localita’ Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Santina Genovese tel. 0909701612. Rif. RGE 45/2024 BC912102

SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – VIA ROMA, 42 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – – APPARTAMENTO della superficie commerciale di 98,65 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’appartamento oggetto della perizia è situato al piano primo di un edificio condominiale residenziale in c.a. che è costituito da tre piani fuori terra e un piano seminterrato. Si accede da un vano scala condominiale e non vi è l’ascensore. L’appartamento ha una altezza di interpiano pari a 2.80. E’ contraddistinto al catasto al foglio 17 particella 345 sub. 8 (catasto fabbricati), sezione urbana u, categoria A/2, classe 3, consistenza 99 mq, rendita € 198,84 e allo stesso competono tutti i diritti di comproprietà pro quota sulle parti ed impianti comuni del fabbricato: zona parcheggio al piano terra 80 mq sub 6 , piano S/1 , e la terrazza di copertura del fabbricato sub 12 (lastrico solare). Il fabbricato è stato realizzato negli anni 80 e regolarizzato a seguito di concessione in sanatoria ed è costituito da una zona cucina, pranzo-soggiorno, due camere da letto, un bagno ed un ripostiglio, ha una superficie lorda commerciale di mq 99,00 (5,5 vani). Escluso il bagno e il ripostiglio, ogni altro vano ha accesso diretto ai balconi. I balconi sono ampi e si estendono lungo i prospetti Est e Ovest. Le finiture ed impianti si presentano in un discreto stato di conservazione. L’immobile risulta occupato. – CANTINA della superficie commerciale di 11,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. E’ contraddistinta al catasto al foglio 17 particella 345 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 2, consistenza 11 mq, rendita € 14,20. Il magazzino si trova al piano seminterrato e si accede da una porta che si trova nel disimpegno comune collegato al vano scala. Il magazzino è annesso, mediante una porta esterna metallica, un piccolo cortile/giardino in stato di semiabbandono. Il Magazzino è attualmente utilizzato come deposito e vi è una cucina non utilizzata. Altezza di interpiano mt 2.5. Pur essendo autonoma rispetto all’appartamento, tuttavia, per le modeste dimensioni e la funzione di servizio all’immobile, viene venduta insieme all’appartamento di cui sopra. Prezzo base Euro 27.160,00. Offerta minima: Euro 20.370,00. Termine presentazione offerte: 20/07/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/07/26 ore 15:00. c/o PIAZZA SAN FRANCESCO 11 Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita Avv. Antonio Luigi Fiorentino tel. 0909223545 – 3294529194. Custode Giudiziario Avv. Antonio Luigi Fiorentino tel. 0909223545 – 3294529194. Rif. RGE 1/2023 BC912101

TERME VIGLIATORE (ME) – VIA I MAGGIO SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO al piano secondo della superficie commerciale di 104,35 mq, di un fabbricato a due elevazioni. In catasto fabbricati del comune di Terme Vigliatore (ME) al foglio 6 particella 2238 sub. 19, cat. A/2, classe 5, consistenza 4,5 vani, R.C. € 218,46, indirizzo catastale: Via I Maggio SNC, piano: 2. Piena ed esclusiva proprietà di cantina posta al piano seminterrato della superficie commerciale di 21,00 mq identificato in catasto fabbricati del comune di Terme Vigliatore al foglio 6 particella 2238 sub 6, cat. C/2, classe 2, R.C. € 28,20; indirizzo catastale: Via I Maggio SNC, piano: S1. Prezzo base Euro 80.987,00. Offerta minima: Euro 60.741,00. Termine presentazione offerte: 20/07/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/07/26 ore 15:00. c/o Via Largo Calabria 18 Barcellona Pozzo Di Gotto Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Attilio Meo tel. 0909072912. Custode Giudiziario Avv. Attilio Meo tel. 0909072912 – 3495874478. Rif. RGE 30/2019 BC912108

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

FURNARI (ME) – CONTRADA BAZIA – VIA PRESTIPAOLO, 27 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE NEGOZIO/DEPOSITO ed area di pertinenza posta di fronte all’ingresso dell’immobile, collocati al primo piano di un fabbricato a due elevazioni. In Catasto Urbano negozio cat. C\1 f. 3 part. 424 sub 56 mq. 55 e portico scoperto cat. C\2 f. 3 part. 424 sub 138 mq. 24. Prezzo base Euro 41.740,31. Offerta minima: Euro 31.305,23. Termine presentazione offerte: 25/07/26 ore 15:00. Vendita senza incanto 29/07/26 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Rodolfo Fiumara tel. 3476117511. Rif. RGE 92/2022 BC912116

LIPARI (ME) – FRAZIONE CANNETO – VIA CESARE BATTISTI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE DESTINATO A STRUTTURA RICETTIVA, composto da ALBERGO: fabbricato a tre elevazioni fuori terra della superficie di circa 433,75 mq, nel NCEU del Comune di Lipari alla sez. 001, fg. 67, part. 725 sub. 1 cat. D/2, rendita € 5.880,00, indirizzo catastale Via Cesare Battisti snc., piano terra, primo e secondo; BOX singolo della superficie di mq 56 circa nel NCEU del Comune di Lipari alla sez. 001, fg. 67, part. 725 sub. 2 cat. C/6, cl 1, indirizzo catastale Via Cesare Battisti, piano terra; POSTO AUTO della superficie di mq 15 circa nel NCEU del Comune di Lipari alla sez. 001, fg. 67, part. 725 sub. 3 cat. C/6, cl 1, indirizzo catastale Via Cesare Battisti, piano terra. Prezzo base Euro 462.860,00. Offerta minima: Euro 462.860,00. Termine presentazione offerte: 20/07/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/07/26 ore 11:00. c/o Via Cesare Battisti snc Lipari Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Santina Genovese tel. 0909701612. Rif. CC 59/2024 BC912107

MERI’ (ME) – VIA DOTTORE DE GAETANI, 27 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) LOCALE DEPOSITO posto a piano terra di un fabbricato a 3 elevazioni f.t., della superficie commerciale di 35,00 mq circa. Costituito da un vano, un bagno e ripostiglio. In catasto fabbricati al foglio 2 particella 295 sub. 1, categoria c/2, classe 4, consistenza 24 mq, rendita € 49,58. L’immobile è occupato ed è locato ad uso abitativo. Prezzo base Euro 8.850,00. Offerta minima: Euro 6.637,50. Termine presentazione offerte: 20/07/26 ore 12:00. VIA MORRA, 5 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) LOCALE DEPOSITO posto a piano terra di un fabbricato a 3 elevazioni f.t., della superficie commerciale di 28,00 mq circa. Costituito da un vano e un bagno. In catasto fabbricati al foglio 2 particella 295 sub. 2, categoria c/2, classe 4, consistenza 21 mq, rendita € 43,38. L’immobile è occupato ed è locato ad uso abitativo non opponibile alla procedura. Prezzo base Euro 7.210,00. Offerta minima: Euro 5.407,50. Termine presentazione offerte: 20/07/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/07/26 ore 17:00. c/o Localita’ Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Santina Genovese tel. 0909701612. Rif. RGE 45/2024 BC912103

PACE DEL MELA (ME) – FRAZIONE GIAMMORO, VIA LIBERTÀ – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 10) QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI MAGAZZINO (sottotetto) sito in Pace del Mela (Me) via Libertà, frazione Giammoro, della superficie commerciale di 46,50 mq. costituito da un’unità immobiliare, posta al piano terzo (sottotetto) di un fabbricato a 3 elevazioni fuori terra. In catasto Fabbricati al foglio 5 particella 1618 sub. 5, categoria C/2, classe 2, consistenza 47 mq, R.C. € 60,68, indirizzo catastale: via Libertà, piano: 3. Prezzo base Euro 6.427,00. Offerta minima: Euro 4.821,00. Termine presentazione offerte: 20/07/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/07/26 ore 17:00. c/o Via Libertà Pace Del Mela Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Tiziana Rotondo tel. 3496792928. Rif. RGE 94/2023 BC912081

Terreni

MILAZZO (ME) – VIA SPIAGGIA DI PONENTE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) MAPPALE 40. Il mappale ha una conformazione planimetrica regolare, pianeggiante, con una costruzione fatiscente in lamiera. Ricade nel PRG del comune di Milazzo, in zona “SP”. Prezzo base Euro 64.800,00. Offerta minima: Euro 48.600,00. Termine presentazione offerte: 20/07/26 ore 12:00. LOTTO 3) MAPPALE 950. Il mappale ha una conformazione trapezoidale, pianeggiante, con una costruzione fatiscente in lamiera. Confina con la particella 285 (stradella d’accesso). Prezzo base Euro 47.500,00. Offerta minima: Euro 35.625,00. Termine presentazione offerte: 20/07/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/07/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco La Tella tel. 0909791382 – 3386993693. Rif. RG 893/1993 BC912114

MONTALBANO ELICONA (ME) – STRADA S.P. 110 – C.DA MILIZZO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 7) TERRENO AGRICOLO, della superficie commerciale complessiva di 2.525 mq costituito da due porzioni di terreno confinanti a nord-ovest. In catasto terreni: al foglio 50 particella 24, porzione aa, qualità/classe noccioleto 4, superficie 700, reddito agrario 0,40 €, reddito dominicale 2,35 €; foglio 50 particella 24 porzione ab, qualità/classe seminativo 5, superficie 420, reddito agrario 0,09 €, reddito dominicale 0,35 €. E 1.405,00 mq forma rettangolare. In catasto terreni: foglio 50 particella 25 (catasto terreni), porzione aa, qualità/classe noccioleto 4, superficie 1200, reddito agrario 0,68 €, reddito dominicale 4,03 €; foglio 50 particella 25, porzione ab, qualità/classe seminativo 5, superficie 205, reddito agrario 0,04 €, reddito dominicale 0,17 €. Il terreno presenta un’orografia declivio accentuato, una tessitura prevalente, incolto con presenza di noccioleti. Prezzo base Euro 7.575,00. Offerta minima: Euro 5.682,00. Termine presentazione offerte: 20/07/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 24/07/26 ore 17:00. c/o Localita’ Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Santina Genovese tel. 0909701612. Rif. RGE 45/2024 BC912106