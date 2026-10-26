Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI D’ASTA PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” Venerdì 23 ottobre 2026

TRIBUNALE DI BARCELLONA

Avvisi pubblicati con allegati nella sezione Aste Giudiziarie: https://www. tempostretto.it/aste- giudiziarie

Abitazioni e box

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA FONDACO NUOVO, 80 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO sito a Barcellona Pozzo di Gotto, Via Fondaco Nuovo n°80 posto al piano primo di un fabbricato a tre elevazioni f.t. composto da ingresso, n°5 camere di cui 3 camere da letto, n°2 bagni, n°2 ripostigli, cucina-pranzo con terrazzo di collegamento al balcone perimetrale, n°2 disimpegni che separano la zona notte dalla zona giorno, superficie commerciale di 241,46 mq. Identificazione catastale: Foglio 36 particella 1483 sub. 9 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 10, consistenza 207 mq, rendita 581,01 Euro. Prezzo base Euro 137.155,65. Offerta minima: Euro 102.867,00. Termine presentazione offerte: 14/12/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/12/26 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Gaetano Volpe. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Crea Grazia tel. 3476349788. Rif. RGE 81/2024 BC918204

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA GIACOMO LEOPARDI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO sito Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via Giacomo Leopardi, quartiere Quartalari, della superficie commerciale di 104,30 mq. facente parte di un fabbricato di quattro elevazioni fuori terra, posto ad angolo tra la via Cairoli e la via Giacomo Leopardi, il cui accesso principale avviene dalla via Giacomo Leopardi. E’ strutturato su due piani ed è composto dal Piano Primo: bagno, una cucina e un salone e Piano Secondo da due camere da letto e un bagno. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 36, particella 1736, subalterno 6, categoria A/2, classe 12, consistenza 6 vani, R.C. € 526,79, indirizzo catastale: Viale Giacomo Leopardi, interno 2, Piano 1-2; – Mansarda della superficie commerciale di 36,61 mq. situata al quarto piano, ad uso deposito, non abitabile. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 36 particella 1736 sub. 10, categoria C/2, classe 1, R.C. € 196,25, indirizzo catastale: Viale Giacomo Leopardi, piano 4. Prezzo base Euro 106.500,00. Offerta minima: Euro 79.875,00. Termine presentazione offerte: 14/12/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/12/26 ore 13:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Gaetano Volpe. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Calogero Pisana tel. 0909799688 – 3409874381. Rif. RGE 65/2024 BC918184

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA IDRIA, 50 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA DI ½ DI FABBRICATO a tre elevazioni fuori terra sito in Barcellona Pozzo di Gotto, via Idria n. 50, piano terra, primo piano e lanternino scala di copertura al secondo piano, con annessa piccola corte retrostante. Nel catasto fabbricati del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto risulta al foglio 56, particella 34, sub. 1, Via Idria snc, piano T-1-2, superficie commerciale 191,10 mq, superficie catastale 186,00 mq, categoria A/2, classe 9, vani 8, rendita euro 433,82. Prezzo base Euro 13.500,00. Offerta minima: Euro 10.125,00. Termine presentazione offerte: 14/12/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/12/26 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Cappellano tel. 3890795057. Rif. RGE 37/2024 BC918169

LIPARI (ME) – VIA AREA MORTE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO UNICO – PIENA PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE PER CIVILE ABITAZIONE, ubicato nell’Isola di Lipari, frazione Quattropani, via Area Morte snc. L’immobile ha una superficie coperta complessiva di circa mq. 110,55 e si compone di tre camere da letto, un bagno, una cucina, un soggiorno. Inoltre, all’esterno è ubicato un ulteriore vano adibito a ripostiglio. L’immobile, a unico piano, si a?accia direttamente sulla strada pubblica via Area Morte e l’accesso è consentito da un cancelletto in ferro e una stradella interna che permette di addivenire a più immobili. Si precisa che è sopravvenuto un crollo di parte del soffitto interno della cucina come da foto. Prezzo base Euro 50.625,00. Offerta minima: Euro 37.968,75. Termine presentazione offerte: 07/01/27 ore 12:00. Vendita senza incanto 11/01/27 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Gaetano Volpe. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Antonio Italiano tel. 0909281831. Rif. RGE 89/2024 BC917486

MILAZZO (ME) – VIA CIANTRO, 78 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1 (UNICO LOTTO): INTERO EDIFICIO CON DUE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE A CIVILE ABITAZIONE che si sviluppa in due piani fuori terra con corte esterna di mq 375 e con accesso al piano primo da scala esterna. Immobile costruito nel 2001 e ristrutturato nel 2021. Ricade in zona E. Piena proprieta di immobile sito in Comune di Milazzo (ME), Via Ciantro n. 78, P.T. id. in catasto fabbricati del Comune di Milazzo, al fg. 12 part. 277, sub 1, cat. A/2, classe 7, vani 4,5, superficie comm.mq. 105,78, rend. Catastale €. 244,03, e piano I^id. in catasto fabbricati del Comune di Milazzo, al fg. 12 part.277 sub 2, cat. A/4, classe 6, vani 2,5, superficie comm. mq. 62,00 con terrazzo, rend. Catastale 77,47. Prezzo base Euro 87.525,00. Offerta minima: Euro 65.644,00. Termine presentazione offerte: 14/12/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/12/26 ore 11:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Gaetano Volpe. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppina Coppolino tel. 0909707200. Rif. RGE 1/2026 BC918201

MILAZZO (ME) – VIA GIORGIO RIZZO, 132 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO in Condominio sito nel Comune di Milazzo (ME), Via Giorgio Rizzo n. 132, Piano terzo (quarta elevazione f.t.), della superficie commerciale di mq 88, per la quota intera di piena proprietà. Appartamento composto da cucina-soggiorno, due camere da letto, un bagno Catasto: fabbricato sito nel Comune di Milazzo (ME), foglio 6, particella 499 sub 8, cat. A/4, Classe 7, 4 vani, superficie catastale tot mq 91, r.c. €. 144,61. Prezzo base Euro 41.770,30. Offerta minima: Euro 31.327,73. Termine presentazione offerte: 14/12/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/12/26 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Davide Coppolino tel. 3496762517. Rif. RGE 16/2025 BC918207

MILAZZO (ME) – VIA MADONNA DEL BOSCHETTO, 21 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) In territorio del Comune di Milazzo (ME), Via Madonna del Boschetto n.21, PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO adibito a civile abitazione, sito al piano terra di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, oltre piano interrato, identificato al catasto fabbricati del Comune di Milazzo al foglio 11, particella 248, sub 5, categoria A/4, classe 8, consistenza 6,5 vani, rendita 278,63, Via Madonna del Boschetto n.23, piano terra. L’unità immobiliare ha una superficie commerciale di 175,99 mq ed è composta da un vano ingresso-soggiorno, una sala pranzo, due camere da letto, un vano cucina, un bagno e una piccola lavanderia oltre a piccoli ripostigli e corridoi/disimpegni. Confina a nord con Via Parco Vecchio, a sud con Via Madonna del Boschetto, ad ovest con particella 247 e ad est con particella 245. Costituisce pertinenza dell’appartamento una cantina della superficie commerciale di 12,50 mq, posta al piano seminterrato del fabbricato ed accessibile dalla Via Parco Vecchio, costituita dadue piccoli magazzini, identificata in catasto fabbricati al foglio 11, particella 248, sub 6, categoria C/2, classe 4, consistenza 20 mq, rendita 56,81, Via Parco Vecchio 16, piano Seminterrato. Prezzo base Euro 135.712,80. Offerta minima: Euro 101.784,60. Termine presentazione offerte: 17/12/26 ore 13:00. Vendita senza incanto 18/12/26 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Claudia Modaudo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santo Napoli tel. 0909762374. Rif. RGE 6/2026 BC918205

MILAZZO (ME) – VIA SPIAGGIA DI PONENTE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) Mappale 285, mappali 440 e 2625 (ex 284) e mappale 46. Il mappale 285 è una stradella che consente l’accesso a più unità immobiliari, con una superficie pianeggiante. I mappali 440 e 2625 identificano un fabbricato ad una elevazione fuori terra e sottotetto. Il mappale 46 è un fabbricato in muratura ordinaria, ad una elevazione fuori terra, privo di rifiniture interne ed esterne. Prezzo base Euro 170.064,00. Offerta minima: Euro 127.548,00. Termine presentazione offerte: 14/12/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/12/26 ore 16:00. Per informazioni gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco La Tella tel. 0909791382 – 3386993693. Rif. RG 893/1993 BC917482

MONTALBANO ELICONA (ME) – VIA NAPOLEONE BONAPARTE, 35 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO a tre elevazioni f.t. adibito ad uso abitativo, composto, al piano terra da un ingresso con vano scala, un soggiorno ed una cucina; al piano primo da un pianerottolo da cui si accede alla camera da letto e ad un bagno; al piano secondo da un pianerottolo da cui si accede ad un vano di servizio e ad una terrazza. L’intero edificio ha una consistenza commerciale di mq. 86,25 ed è identificato al nceu del comune di Montalbano Elicona al foglio 32, particella 612 (catasto fabbricati), categoria a/4, classe 3, consistenza 4,5 vani, rendita euro 195,22. Prezzo base Euro 13.340,00. Offerta minima: Euro 10.004,76. Termine presentazione offerte: 14/12/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/12/26 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Claudia Modauco. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Santo Napoli tel. 0909762374. Rif. RGE 30/2024 BC918161

SAN PIER NICETO (ME) – CONTRADA ZIFRONTE – VIA POZZO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – A APPARTAMENTO padronale della superficie commerciale di 389,60 mq. Il fabbricato, adibito a civile abitazione è realizzato in parte su due livelli: il piano terra risulta parzialmente seminterrato, mentre il piano primo da un lato è in sopraelevazione, mentre dall’altro (terrazza di copertura del piano sottostante) risulta in quota al piano di calpestio dei terreni circostanti. L’immobile si compone di due distinti corpi di fabbrica, uno a due elevazioni e l’altro a una elevazione seminterrata, circondato da un giardino privato in continuità con i terreni circostanti. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 702, categoria A/2, classe 5, vani 17, R.C. € 921,88, Piano S1-T; B terreno agricolo, in prossimità al fabbricato di cui costituisce pertanto una sorta di pertinenza diretta, risulta in parte piastrellato e in parte lasciato incolto; quasi al centro è presente una vasca/fontana di forma circolare posta in corrispondenza dell’uscita secondaria del grande salone al piano seminterrato. Una scalinata realizzata in prossimità del confine della proprietà, collega questa zona con la terrazza di copertura del fabbricato principale. Identificato in Catasto Terreni al foglio 8 particella 703, qualità/classe FICO D’INDIA classe 1, superficie are 02 ca 55, R.A. € 0,40, R.D. € 1,38; C monolocale posto parzialmente in aderenza al muro di confine con la strada comunale, è un piccolo fabbricato ad un’unica elevazione fuori terra, con copertura a tetto a falde. All’interno sono presenti un vano principale collegato direttamente con l’angolo cottura da cui si accede al WC. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 778, categoria A/2, classe 2, consistenza 2 vani, R.C. € 66,11, Piano T;D terreno agricolo, piuttosto pianeggiante, è costituito prevalentemente da piante di ulivo: risulta posizionato in continuità del giardino del fabbricato principale. Su quest’area è presente un grande gazebo con struttura in ferro e copertura in PVC, di circa 10m*10m; Identificato in Catasto Terreni al foglio 8 particella 699, qualità/classe ULIVETO classe 2, superficie are12 ca 96, R.A. € 6,02, R.D. € 7,03 E terreno agricolo, piuttosto pianeggiante, è costituito prevalentemente da piante di ulivo e da alberi da frutto: risulta posizionato in posizione centrale rispetto al Lotto. Identificati in Catasto Terreni al foglio 8 particella 779, qualità/classe ULIVETO di classe 3, superficie are 61 ca 52, R.A. € 25,42, R.D. € 28,60 F monolocale FARAH costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; G monolocale DARIA costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 2, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; H monolocale MINU’ costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 3, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; I monolocale LEILI costituito da un unico fabbricato posto in posizione piuttosto centrale, composto da n° 4 monolocali, circondati dai terreni ricchi di uliveto, Tale fabbricato, di forma quadrata, circondato da un’ampia superficie di pertinenza (circa mq 45,00), piastrellata e parzialmente coperta da travi in legno, è costituito appunto dai 4 monolocali speculari, ciascuno dotato di bagno privato e con finiture analoghe. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 677 sub. 4, categoria A/2, classe 2, consistenza 1,5 vani, R.C. € 49,58, Piano T; L terreno agricolo, piuttosto pianeggiante, è costituito prevalentemente da piante di ulivo e da alberi da frutto: risulta posizionato in posizione di confine rispetto al Lotto. Identificato In Catasto Terreni al foglio 8 particella 782, qualità/classe ULIVETO di classe 2, superficie are 8 ca 46, R.A. € 3,93, R.D. € 4,59 M ricovero animali, della superficie commerciale di 44,00 mq ad una elevazione f.t., presenta una superficie complessiva di mq. 50,00 circa ed è costituito da tre vani indipendenti, tutti con accesso dal giardino adiacente (part. 782) aventi rispettivamente una superficie di mq 16, 50, mq 15,20 e mq. Identificato in Catasto Fabbricati al foglio 8 particella 678, categoria C/6, classe 3, consistenza 44 mq, R.C. € 90,90. Prezzo base Euro 111.692,00. Offerta minima: Euro 83.769,00. Termine presentazione offerte: 14/12/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/12/26 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Gaetano Volpe. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Giuseppe Rizzo tel. 0909764680 – 3495608941. Rif. RGE 91/2022 BC918196

SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – VIA PATTINA, 37 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE al piano II. In catasto al fg. 27, part. 17, sub. 3, cat. A/2, classe 5, mq. 148,39, rendita 300,58. Prezzo base Euro 41.006,25. Offerta minima: Euro 30.754,69. Termine presentazione offerte: 14/12/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/12/26 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Gaetano Volpe. Professionista Delegato alla vendita Avv. Melangela Scolaro tel. 090/9715031 – 3474007226. Custode Giudiziario Avv. Maria Letizia Navarra tel. 090671582. Rif. RGE 67/2023 BC918168

TERME VIGLIATORE (ME) – VIA NAZIONALE, 76 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO sito in comune di Terme Vigliatore (ME), via Nazionale 76. Attualmente occupato con contratto di locazione biennale stipulato in data 30.11.2024 e scadenza 30.11.2026. Piena proprietà per la quota di 1/1. Immobile destinato a civile abitazione, presenta una superficie commerciale di 191,95 mq, di cui utile calpestabile mq. 140,60 esclusi i due terrazzi rispettivamente di mq. 47,00 posti ai lati nord e sud del fabbricato. L’immobile è composto da un unico ambiente ingresso-soggiorno-cucina con camino trifacciale padronale; tre camere da letto, un bagno padronale con vasca e un doppio servizio con doccia; un ripostiglio. L’unità immobiliare è posta al piano terzo di un edificio che si sviluppa in sei piani, ha un’altezza interna di 1.98 e 3.46, catastalmente identificato al fg. 8, particella 119 sub 8 (catasto fabbricati), categoria A/2 classe 5, consistenza 8 vani, rendita 1.080.000,00 euro. L’immobile si presenta in buone condizioni ed è stato costruito nel 1983. Prezzo base Euro 104.372,81. Offerta minima: Euro 78.279,61. Termine presentazione offerte: 14/12/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/12/26 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marianna Mannino tel. 3479944955. Rif. RGE 45/2025 BC918172

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

MILAZZO (ME) – VIA GIORGIO RIZZO, 28-30 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) IMMOBILE AD USO COMMERCIALE, adibito a negozio in Milazzo Via Giorgio Rizzo 28-30 di superf. comm 215,30 mq, piano terra di un fabbricato a 6 el f.t. olre piano cantinato e lastrico solare. Piena proprieta di immobile commerciale sito in Comune di Milazzo (ME), Via Giorgio Rizzo, id in catasto fabbr del Comune di Milazzo al fg. 6, part. 756, sub 35, classe 9, consistenza 187 mq, rend cat € 5.176,55. L’immobile e da ristrutturare, e posto al piano terra, ed e composto da un locale principale di 95 mq, un locale secondario di mq 85,65 con servizi igienici e accesso al cortile di pertinenza di mq 33,20, piu un piccolo ripostiglio di mq 1,80. Prezzo base Euro 261.366,84. Offerta minima: Euro 196.025,13. Termine presentazione offerte: 17/12/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/12/26 ore 12:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Claudia Modaudo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Nunzio Fugazzotto tel. 0909707200 – 3472576421. Rif. RGE 8/2013 BC918199

PACE DEL MELA (ME) – ZONA INDUSTRIALE, FRAZIONE C/DA GABBIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI LABORATORIO INDUSTRIALE sito in Pace del Mela zona Industriale, frazione c/da Gabbia, l’immobile è composto da due corpi di fabbrica: – Corpo di fabbrica “A” capannone industriale articolato su due livelli f.t. con struttura prefabbricata adibito a deposito e laboratorio per la preparazione di prodotti alimentari, della superficie di circa 1774 mq a piano; il piano terra (adibito a deposito di derrate alimentari) e il primo piano (adibito a laboratorio, cucine e celle frigorifere) sono collegati da due vani scala uno interno e l’altro esterno e da due montacarichi; – Corpo di fabbrica “B” capannone ad una elevazione f.t. con struttura in muratura adibito a magazzino, deposito mezzi e garage della superficie di 390 mq circa; I due corpi edili insistono su un’area complessiva di circa 4350 mq ubicata ad angolo tra la strada di scorrimento veloce dell’agglomerato industriale – ex ASI – e la diramazione D 28/1. Nell’area di pertinenza sono stati inoltre individuati altri due piccoli volumi tecnici adibiti a centrale termica e cabina elettrica. Cortile di pertinenza Trattasi di un’area rotabile di mq 2186 circa, pavimentata con conglomerato cementizio, con accesso carrabile sia dalla diramazione D28/1 frazione Giammoro, sia dalla strada di penetrazione dell’area industriale a scorrimento veloce. Identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Pace del Mela al foglio 2 particella 19, Categoria D/1, R.C. € 39.818,83, indirizzo catastale: contrada Gabbia Pace del Mela, piano: T-1;. Prezzo base Euro 729.248,00. Offerta minima: Euro 546.936,00. Termine presentazione offerte: 14/12/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/12/26 ore 14:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Gaetano Volpe. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Benedetto Calderone tel. 0909795034 – 3284144658. Rif. RGE 27/2026 BC918195

PACE DEL MELA (ME) – VIA STATALE, 195 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – QUOTA IN PIENA PROPRIETÀ DI UN NEGOZIO sito a Pace del Mela (Me) Via Statale 195, della superficie commerciale di 130,00. L’immobile ricade all’interno del “corpo B” del complesso edilizio a quattro elevazioni denominato “Recidence Marano”. Costituito da una bottega commerciale posta al piano terra, con ingresso dal cortile comune che è prospicente al cancello d’ingresso condominiale dal civico 195 della via Statale. Identificato in Catasto fabbricati del Comune di Pace del Mela al foglio 4 particella 34 sub. 21, categoria C/1, classe 1, consistenza 113 mq, rendita catastale € 1.902,52, indirizzo catastale: Via Statale, 195, piano: T., e posto auto in semiinterrato adibito a parcheggio di pertinenza (Ad uso esclusivo). Prezzo base Euro 104.782,00. Offerta minima: Euro 78.587,00. Termine presentazione offerte: 14/12/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/12/26 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Gaetano Volpe. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Imbesi tel. 0907388307 – 3397292420. Rif. RGE 75/2024 BC918179

TERME VIGLIATORE (ME) – VIA NAZIONALE, 76 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) NEGOZIO sito in comune di Terme Vigliatore (ME), via Nazionale 76. Libero. Piena proprietà per la quota di 1/1. Negozio, in passato adibito a centro estetico e parrucchieria, da ultimo a studio medico, presenta una superficie commerciale di 54,35 mq. L’immobile è costituito da un unico ambiente suddiviso in due vani da una parete in cartongesso, con servizio igienico e antibagno da completare. L’unità immobiliare è posta al piano terra di un edificio che si sviluppa in sei piani, ha un’altezza interna di 3,35, catastalmente identificato al fg. 8, partic. 119 sub 9 (catasto fabbricati), categoria C/1, classe 6, consistenza 38 mq, rendita 629,97 euro. L’immobile si presenta in buone condizioni ed è stato costruito nel 1983. Prezzo base Euro 52.719,37. Offerta minima: Euro 39.539,53. Termine presentazione offerte: 14/12/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/12/26 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marianna Mannino tel. 3479944955. Rif. RGE 45/2025 BC918173

Terreni

MILAZZO (ME) – VIA SPIAGGIA DI PONENTE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) Mappale 40. Il mappale ha una conformazione planimetrica regolare, pianeggiante, con una costruzione fatiscente in lamiera. Ricade nel PRG del comune di Milazzo, in zona “SP”. Prezzo base Euro 64.800,00. Offerta minima: Euro 48.600,00. Termine presentazione offerte: 14/12/26 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) Mappale 950. Il mappale ha una conformazione trapezoidale, pianeggiante, con una costruzione fatiscente in lamiera. Confina con la particella 285 (stradella d’accesso). Prezzo base Euro 47.500,00. Offerta minima: Euro 35.625,00. Termine presentazione offerte: 14/12/26 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/12/26 ore 16:00. Per informazioni gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco La Tella tel. 0909791382 – 3386993693. Rif. RG 893/1993 BC917483

TRIBUNALE DI MESSINA

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