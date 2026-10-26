Basket School Messina rimonta sulla sirena, vincono anche Milazzo e Barcellona

Nella quinta giornata di Serie B Interregionale successo per le tre messinesi che viaggiano nelle prime posizioni della classifica

Una vittoria di carattere, costruita con pazienza e completata con un finale da brividi. La Via Lattea Messina Basket School supera Angri 63-59 al termine di una partita vissuta a lungo in salita, decisa dalla tripla pesantissima di Samardzic a 40” dalla sirena e sigillata dalla freddezza di Marinelli dalla lunetta. I campani conducono per gran parte dell’incontro, ma i giallorossi non mollano, ritrovano progressivamente ritmo ed energie e piazzano la rimonta nel momento decisivo.

Per la squadra di coach Pippo Sidoti arriva la terza vittoria stagionale, già un segnale importante per il gruppo e per il campionato. La Via Lattea Messina vince la battaglia a rimbalzo (55-42), grazie ai 15 di Gojkovic e i 14 di Keita (che segna anche 16 punti). Una rimonta di squadra, impreziosita dal ventello di Marinelli e dagli 11 punti di Dancetovic (9 nell’ultimo quarto), che consegna agli scolari una vittoria pesante e la consapevolezza di poter competere anche nelle serate più difficili.

Le altre due messinesi in questa quinta giornata di campionato di B Interregionale riportano altrettante vittorie. Barcellona piega in casa Termoli per 83 a 74, mentre colpo esterno della Svincolati Milazzo che passa sul parquet del fanalino di coda Rende col punteggio di 75-84. In classifica visto lo stop di Gela in casa contro Sarno Barcellona va nel gruppo di testa a quota otto, a quota sei nel gruppo in seconda posizione ci sono anche Messina e Milazzo.

Le dichiarazioni degli “scolari”

Coach Pippo Sidoti al termine della gara: “una partita strana sin dalla palla a due, siamo entrati con un quintetto che ha fatto fatica a fare canestro e soprattutto a difendere. Loro sono partiti bene e noi abbiamo rimediato con qualche cambio anche se siamo stati sempre a rincorrere. Pian pianino siamo stati li attaccati, in difesa siamo stati superlativi. Da un paio di settimane provavo soluzioni diverse, oggi abbiamo giocato con due lunghi e due piccoli, mischi le carte sino a quando trovi le soluzioni per contrastare una squadra forte come Angri. Abbiamo vinto una partita importante, merito a noi”.

Samardzic, l’eroe di giornata: “Complimenti ad Angri che ci ha messo in difficoltà, poi abbiamo avuto alti e bassi ma siamo stAti uniti difendendo forte. Alla fine con il tiro della vittoria abbiamo portato importanti punti a casa. È stato molto emozionante vedere la palla entrare, ho guardato il pubblico e ho visto tutti festeggiare. Tutti mi abbracciavano non capisci più nulla”.

Basket School Messina – Angri 63-59

L’avvio è tutto di Angri, che con Izzo, Milojevic e Cardinali piazza subito un parziale di 8-0, costringendo Messina al timeout dopo appena tre minuti. La Basket School fatica a trovare la via del canestro e scivola fino al -10, prima di sbloccarsi con la schiacciata di Keita dopo cinque minuti. Le triple di Samardzic e Maiorana riducono il divario, ma il primo quarto si chiude sul 7-17 con la bomba di Arnaut. Anche nella seconda frazione i giallorossi attraversano momenti complicati, nonostante l’immediato 3/3 dalla lunetta di Marinelli, con palle perse e poca precisione al tiro, mentre Zustovich firma il 10-23. Lo stesso Marinelli e Gojkovic provano a scuotere la squadra (17-23 a 4’39”), nonostante i problemi di falli dello stesso serbo e di Samardzic, tre ciascuno. Il capitano colpisce anche dall’arco, in un momento in cui la direzione arbitrale non convince (antisportivo ad Arnaut, ma tecnici allo stesso Marinelli e a Sidoti). Keita dà sostanza alla rimonta, riportando Messina sul 26-34 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi la partita cambia progressivamente volto. Messina segna subito con Maiorana, aumenta l’intensità, trova punti anche con Dancetovic, Keita e Marinelli e torna a contatto (34-38 a 5’25” dalla sirena). Milojevic riporta Angri sul +7, Angri cattura tanti rimbalzi offensivi e allora Sidoti gioca la carta del doppio lungo, con Keita e Gojkovic contemporaneamente in campo. E la scossa arriva: gioco da tre punti di Marinelli, tre canestri consecutivi di Keita e punteggio sul 45-46 quando si entra negli ultimi dieci minuti. E proprio Keita inchioda anche il primo vantaggio della serata de La Via Lattea Messina, ma Angri risponde con due triple di Zustovich per il 47-52. La Basket School resta agganciata alla gara, nonostante sprechi la chance del nuovo -1 con un contropiede condotto da Maiorana e Keita. È qui che arriva il capolavoro giallorosso. Dancetovic sale in cattedra con nove punti nella frazione conclusiva, trova due triple fondamentali e contribuisce a riportare il punteggio in equilibrio sul 56-56 a 2’05” dalla fine. Gran tripla di Milojevic,ma Messina non perde lucidità: Dancetovic segna dopo rimbalzo d’attacco, la difesa successiva è eccellente e, a 40” dalla sirena, Samardzic infila la tripla che vale il sorpasso e indirizza definitivamente la sfida. Le successive conclusioni di Izzo e Gallo non trovano il bersaglio, mentre Marinelli, trascinatore con 20 punti e tre preziosi recuperi difensivi, chiude i conti dalla lunetta sul 63-59.

Risultati 5ª giornata B Interregionale

Gela – Sarno 56-73

Catanzaro – Sora 90-80

Rende – Milazzo 75-84

Marigliano – Matese 64-58

Barcellona – Termoli 83-74

Ragusa – Benevento 69-75

Messina – Angri 63-59

Classifica girone F

Barcellona, Gela, Sarno, Academy Catanzaro 8

Basket School Messina, Benevento , Milazzo 6

Termoli, Angri, Sora, 4

Ragusa, Matese, Marigliano 2

Rende 0