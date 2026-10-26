La Team Ambiente & Sicurezza Messina parte alla grande conquistando i tre punti a Mazara

Vittoria per tre set a zero contro Mazara del Vallo nella prima di Serie C, coach Laganà: “Contenti ma la strada è lunga”

MESSINA – La Team Volley Messina inizia con una vittoria piena il campionato di Serie C. Per la Team Ambiente & Sicurezza Messina dei coach Laganà-Donato-Romano-Chitè la prima giornata porta subito in dote i tre punti sul campo della formazione di Mazara del Vallo. La partita è stata vinta senza sbavature con i biancorossi che si sono imposti per 25-13 25-11 25-17. Si mette in luce l’opposto Kevin Barbera in doppia cifra con 14 punti, segue Caravello con 9 e Mihran Warnakulasuriya con 7.

Queste le parole di coach Paola Laganà dopo l’incontro: “Contenti per aver vinto la prima di campionato fuori casa. I ragazzi hanno giocato concentrati commettendo pochissimo errori, efficaci in battuta e determinati in attacco. In evidenza il giovane centrale Mihran e anche efficiente a muro, buona la difesa e la ricezione di capitan Germanà e ottimo l’esordio di Barbera. D’Arrigo ha dato il via a delle ottime battute e infine i due attaccanti ‘fuori quota’ De Francesco, gioco in attacco d’esperienza, e il ritorno alla grande di Caravello, veloce in difesa. Vi sono stati dei cambi che hanno funzionato alla perfezione, sfruttando nei tre set il doppio cambio in regia Giliberto e opposto Spavara, Zuccaro che si è fatto trovare pronto ed infine i giovani U19 Vinci e il libero Merrino. Solo Rizzo dovrà attendere ancora visto il leggero fastidio al braccio. Adesso ci godiamo la vittoria, lunedì si ricomincia per affrontare la seconda partita di campionato, la strada è lunga”.

Così l’allenatore-dirigente Franco Donato: “Veniamo da mesi di lavoro complicati per la difficoltà ad allenarci è trovare i giusti sincronismi, ma siamo stati bravi ad entrare in campo con la giusta motivazione. Una partita lineare, pochi errori e siamo felici del risultato e del debutto di tanti ragazzi, lavoreremo per migliorare alcuni meccanismi, ma siamo sulla strada giusta. Adesso prepariamo la prossima”.

Mazara – Team Ambiente & Sicurezza Messina 13-25 11-25 17-25

Lo staff tecnico sceglie come sestetto iniziale Grimaldi al palleggio e Barbera suo opposto, in banda gli esperti De Francesco e Caravello, al centro “Mihran” Warnakulasuriya e D’Arrigo con il capitano Germanà libero. A partita in corso utilizzato il doppio cambio sulla diagonale con gli ingressi di Giliberto e Spavara, spazio anche a Zuccaro e i due Under19 Vinci e Merrino a partita in corso. Rizzo che ha accusato fastidi nella pre season è stato tenuto precauzionalmente a riposo. La partita scorre via agevolmente dalla parte di Messina che nei primi due set non rischia praticamente mai lasciando rispettivamente 13 e 11 punti agli avversari locali, nel terzo con anche una formazione abbastanza rimaneggiata Mazara arriva a 17 ma non contende mai realmente nessun parziale.

Risultati 1ª giornata Serie C maschile

Mazara del Vallo – Team Ambiente & Sicurezza Messina 0-3

Spadafora – Monreale 3-1

Terrasini – Milazzo 2-3

Volo Palermo – Partanna 3-0

Ribera – Erice 3-1

Altavilla Milicia – Barcellona 3-1

Classifica girone A

Team Ambiente & Sicurezza Messina, Spadafora, Volo Palermo, Altavilla Milicia, Ribera 3

Milazzo 2

Terrasini 1

Mazara del Vallo, Monreale, Partanna, Erice, Barcellona 0