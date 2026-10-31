Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

BROLO ( ME) – VIA GIOVANNI VERGA, 28/BIS – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 DELL’APPARTAMENTO, composto da: ingresso, pranzo-soggiorno con angolo cottura; due camere, bagno e wc disimpegnati da un corridoio; tre balconi che si affacciano su due lati (sud ed est) dell’immobile. L’immobile posto al piano primo sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq. 120,00. Identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Brolo al foglio 6, mappale 95 subalterno 5, categoria A/2, classe 6, superficie catastale 120 mq. Totale escluse aree scoperte: mq. 112, composto da vani 5, piano I, rendita € 211,75. Coerenze: a nord su area di corte, a sud con proprietà altra ditta, ad est su area di corte, ad ovest con unità immobiliare altra ditta e gabbia sede condominiale, a piano terra con unità immobiliare altra ditta e a piano secondo con altra unità immobiliare. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 114.000,00. Offerta minima: Euro 85.500,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 05/01/27 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/01/27 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Antonella Martina Nigrone. Custode Delegato Avv. Antonella Martina Nigrone tel. 0921331469. Rif. RGE 113/2017 PT917988 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D‘ORLANDO ( ME) – CONTRADA SCAFA, 193 (EX 145) – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 100/100 DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di 125.38 mq, ubicato a piano terra, in ottime condizioni e ben rifinito, con una superficie interna calpestabile di circa 98,80 mq distribuita in: cucina-soggiorno, n.3 stanze da letto, n.2 bagni, corridoio, ripostiglio e cantina esterna. La superficie scoperta deriva da un ampio cortile in comune, posto antistante l’ingresso principale, della consistenza di mq 56. Occupato. Prezzo base Euro 110.250,00. Offerta minima: Euro 82.687,50. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 19/01/27 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 18/01/27 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Maria Federica Cadili tel. 094121031. Rif. RGE 23/2024 PT917998 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

NASO ( ME) – CONTRADA BAGNARA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO a piano terra con sup. lorda tot. mq 47, allo stato rustico, con annessa corte esclusiva di circa mq 220. Composto da 3 vani oltre servizio igienico, disimpegni e piccolo ripostiglio. Libero. Prezzo base Euro 15.000,00. Offerta minima: Euro 11.250,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO AGRICOLO della superfice complessiva di mq. 1180 circa. Prezzo base Euro 2.000,00. Offerta minima: Euro 1.500,00. Rilancio: Euro 300,00. Vendita senza incanto 12/01/27 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 11/01/27 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Antonino Fallo tel. 0941240185. Rif. RGE 85/2012 PT917993 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

NASO ( ME) – CONTRADA CARIA FERRO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO di tipo civile, della superficie commerciale di 237,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’immobile è composto: al Piano Terra da un ingresso principale che conduce direttamente nel soggiorno, una cucina, una camera, un bagno e un ripostiglio. Al Piano Primo da n. 2 camere da letto, un bagno, un ripostiglio e un locale di sgombero non del tutto rifinito. Le camere sono disimpegnate ed hanno affaccio su balcone. Non è presente alcuna scala di collegamento tra i due piani. Libero. Prezzo base Euro 56.590,81. Offerta minima: Euro 42.443,10. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 21/01/27 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 20/01/27 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 38/2022 PT917999 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PIRAINO ( ME) – FRAZIONE C.DA ZAPPARDINO, VIA ANTONELLO DA MESSINA SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) VILLA SINGOLA, superficie commerciale di 336,00 mq, quota di 1/1 di piena proprietà. Edificio di quattro piani, tre fuori terra e uno interrato, composto da piano seminterrato e piano terra adibiti a zona giorno con servizi, terrazza coperta, patio, vasca ornamentale e tre balconi, piano primo adibito a zona notte con servizi e mansarda. Accesso dalla corte comune. Identificato nel catasto fabbricati del comune di Piraino (ME) al foglio 2, particella 1238, categoria A/7, classe U, consistenza 12 vani, rendita 960,61 euro. Occupato. Prezzo base Euro 525.402,00. Offerta minima: Euro 394.051,50. Rilancio: Euro 20.000,00. Vendita senza incanto 12/01/27 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 11/01/27 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosalia Amata tel. 094121542 – 3483153749. Rif. RGE 48/2024 PT918000 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT‘AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA ORECCHIAZZI, 58 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI IMMOBILE adibito a civile abitazione della superficie commerciale di 106,67 mq. L’unità immobiliare è situata a piano primo e secondo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra con ingresso dalla facciata principale. La facciata esterna è rifinita con intonaco al civile. Il piano primo si compone da tre camere, bagno e due ripostigli, illuminati rispettivamente da aperture comprese di serramenti oscuranti. Il piano secondo è composto dalla cucina accessibile dal vano scale e il terrazzo che ricopre gran parte della superficie del secondo piano. Occupato. Prezzo base Euro 27.421,87. Offerta minima: Euro 20.566,40. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 19/01/27 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 18/01/27 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 13/2024 PT917996 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia. it – www.astalegale.net oppure 02 800 300