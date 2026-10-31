Oggi a Brolo i funerali di Edo Ratto, 5 indagati per la morte del 18enne

Chi sono. Alle 15 l'addio alla giovane vittima dell'incidente sulla Ss 113

Lutto cittadino oggi a Brolo dove alle 15 nella chiesa madre saranno celebrati i funerali di Edoardo Ratto, morto a 18 anni in un incidente stradale. La salma del giovane arriverà in chiesa intorno alle 10.30.

Cinque indagati per la morte di Edo, chi sono

La Procura di Patti ha infatti disposto il dissequestro della salma dopo che il medico legale Gennaro Baldino ha effettuato l’autopsia, ordinata per chiarire l’esatta causa della morte e contribuire a individuare eventuali responsabilità. L’inchiesta è nelle mani del sostituto procuratore Vittorio Fiume e del procuratore capo facente funzioni Andrea Apollonio. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone; per tutti l’ipotesi è di omicidio colposo. Si tratta di funzionari e tecnici Anas responsabili a vario titolo della sicurezza e manutenzione del tratto di Ss 113 in cui è avvenuta la tragedia. Sotto la lente ci sono in questa fase, infatti, le condizioni della barriera di sicurezza della Statale. Sono adeguate? Se lo fossero state, Edoardo poteva salvarsi?

Quella tragica coincidenza e l’incidente del 23 ottobre

In attesa dei chiarimenti della magistratura, intanto oggi a Brolo la comunità si prepara a stringersi intorno ai familiari di Edo. Una comunità ancora sotto choc, quella della cittadina della costa saracena, anche per via del fatto che la famiglia Ratto era stata già colpita dal lutto qualche anno fa. Il papà del giovane, Gino Roberto Ratto, è morto infatti in un incidente in moto avvenuto nel 2013 sulla Ss 113 all’altezza di Capo d’Orlando, poco lontano dal punto dove è avvenuto lo schianto che è costato la vita al figlio. Edoardo il 23 ottobre scorso viaggiava in sella ad uno scooter insieme a un amico, rimasto gravemente ferito quando si è schiantato contro la barriera laterale all’altezza del viadotto Antinori. la famiglia di Edo ora chiede chiarezza e si è affidata all’avvocato Domenico Magistro, che ha sollecitato l’intervento della Procura con un esposto.