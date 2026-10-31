Vadalà: “Nessun verdetto può togliere l’orgoglio per il Messina, restiamo uniti”

L'assessore allo Sport commenta la penalizzazione alla squadra di calcio. Gallo: "Solleciterò il ministro dello Sport, ci sono aspetti opachi". Carbone: "Intervengano in Lega amministrazione e società"

MESSINA – “Ci sono decisioni che colpiscono dritto al cuore di una comunità sportiva. E questa sanzione (20 punti di penalizzazione, n.d.r.) è una di quelle. Vedere la nostra squadra scivolare di colpo dal primo all’ultimo posto della classifica, dopo aver conquistato la vetta con merito, gioco e sacrifici sul campo, fa davvero male e lascia un profondo senso di amarezza. Come assessore alle Politiche sportive, ma prima di tutto come appassionato, sento il bisogno di stringermi forte ai ragazzi, allo staff e ai tifosi. Questa mazzata cancella mesi di vittorie e gioie meritate, ma non può minimamente scalfire il valore reale di questo gruppo. Quello che il Messina ha espresso sul terreno di gioco resta scritto e sotto gli occhi di tutti. Nessun verdetto, per quanto pesante, potrà toglierci l’orgoglio, la nostra storia e la dignità calcistica”. A parlare è l’assessore del Comune di Messina Stello Vadalà.

“La salita adesso è diventata ripidissima, ma il mio pensiero va a tutta la tifoseria e alla squadra: questo è il momento in cui dobbiamo restare uniti. Dobbiamo compattarci e trasformare la rabbia per questa situazione nell’energia necessaria a tentare un’impresa che avrebbe dello storico. Come assessore allo Sport vi garantisco che sarò sempre al vostro fianco, pronto a sostenere il Messina per difendere, a testa alta, l’onore della nostra squadra e della nostra città”.

Gallo: “Solleciterò il ministro dello Sport, ci sono aspetti opachi”

Così, invece, il deputato di Sud chiama Nord ed ex assessore Francesco Gallo: “Come cittadino, come tifoso e come parlamentare di questa città esprimo vicinanza all’Acr Messina. A una prima lettura del dispositivo, questa penalizzazione di 20 punti rivela aspetti opachi che mi auguro si possano chiarire nelle successive fasi di giudizio. Al presidente Justin posso assicurare che potrà contare sul mio sostegno per tutto ciò che è necessario fare, anche sollecitando l’intervento del ministro dello Sport affinché si faccia chiarezza”.

Carbone: “Chiedo ad amministrazione e società una presa di posizione forte in Lega e Federazione”

A sua volta, questo il pensiero del consigliere Dario Carbone, di Fratelli d’Italia: “Tifare Messina è un calvario ma questo provvedimento supera ogni limite. Mi stupisce la mano pesante della giustizia sportiva nei confronti di una realtà sportiva finalmente solida e che non ha alcuna responsabilità rispetto ai fatti contestati, figli di gestioni scellerate che non pagheranno mai abbastanza. Ricordo a me stesso che numerose altre realtà calcistiche in casi analoghi – ed anzi molto più gravi – non hanno mai subito un tale accanimento. Chiedo alla società e alla amministrazione comunale – senza giri di parole – una presa di posizione forte in Lega e Federazione, Messina merita rispetto”.

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