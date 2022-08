Aste giudiziarie su Tempostretto, nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina, Larderiia Inferiore, Letojanni, Francavilla di Sicilia, villaggio Mili Marina, Taormina, Torregrotta, Nizza di Sicilia

AVVISI PUBBLICATI IN SEZIONE IL 29/08/2022

CP 17/2012 In Messina (ME) – Lotto 1: Piena proprietà dell'edificio prospiciente la Via Bonino ad angolo con la Via Siligato, oltre diritto d'uso della superficie di mq 206,00 di viabilità ad uso comune con il lotto 2. PREZZO BASE Euro 1.800.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100.000,00. In Messina (ME) Lotto 2: Piena proprietà del compendio immobiliare posto a confine con la Via Siligato, in tale lotto ricadono: a) edificio limitrofo al Lotto1; b) edifici interni, al limite lato monte del lotto c) porzione di fabbricato a tre elevazioni (ex malteria); d) mq 206 di viabilità ad uso comune con il lotto 1. PREZZO BASE Euro 3.447.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 150.000,00. In Messina (ME), Via Bonino, angolo Via De Zardo – Lotto UNICO: Piena proprietà del compendio immobiliare composto dai lotti "n. 3‐4" limitrofo ai precedenti lotti 1) e 2) In tale lotto ricadono: a) edifici prospicienti la via Bonino, ad angolo con la via De Zardo a due elevaz. F.t. destinati a industriale, caldaia; b) porzioni edifici interni, prospicienti con la Via De Zardo due piani seminterrati e quattro piani in elevazione ex malteria, inattivo; dichiarato non agibile e pertanto non accessibile. PREZZO BASE Euro 6.580.743,30. Rilancio minimo in aumento Euro 300.000,00. In Messina (ME) – Lotto 5: Piena proprietà del pozzo ubicato in autonomo immobile in Via De Zardo ad angolo con la Via C. Valeria; l'immobile è interrato quasi per intero, fuoriesce dai limitrofi marciapiedi pubblici nel punto più alto di circa cm. 50, vi si accede da una botola superiore. PREZZO BASE Euro 22.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME) Lotto 6: Piena proprietà del pozzo ubicato in autonomo immobile in Messina SS 114 villaggio Contesse con limitrofa piccola corte esclusiva. PREZZO BASE Euro 54.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Dal 15.11.2022 ore 9:00 al 30.11.2022 ore 12:00, avrà luogo la vendita competitiva senza incanto, mediante offerte irrevocabili di acquisto, a mezzo commissionario Edicom Servizi S.r.l. accessibile dal sito www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Liquidatore giudiziale Dott. Panzera Gaetano 090695475, per info e visita immobile.

RGE 24/2021. In Messina (ME), Frazione Villaggio Larderia Inferiore, Via Salita Larderia 26 – Lotto UNICO: opificio, ricadente in area ASI ora IRSAP composto da: – capannone industriale, con un piano terra a doppia altezza dove si trova la zona dedicata alle attività produttive (lavorazione ferro e alluminio), un primo piano ammezzato in cui ricadono 2 locali ufficio di cui uno con wc annesso e un locale esposizione; -locale deposito a piano terra, retrostante al capannone; -corte esterna di pertinenza. Posto al piano T-1 sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 1.601,00. PREZZO BASE Euro 548.000,00. Offerta minima Euro 411.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 30.000,00. Asta senza Incanto 17/11/2022 ore 17:30 presso studio del delegato in Messina, Via Felice Bisazza n. 20. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Donato Fabrizio 3409127065, per info e visita immobile.

RGE 32/2019. In Letojanni (ME), Contrada Vigna Vecchia – Lotto UNICO: A. deposito commerciale a della superficie commerciale di 1.035,00 mq. Trattasi di un locale seminterrato avente accesso pedonale e carrabile da una rampa che si diparte dalla zona nord del piazzale comune a tutti gli immobili; si compone di un grande vano con accessori, quali servizi e locali tecnici di pertinenza, in origine, del capannone soprastante. L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 5 m. B. negozio della superficie commerciale di 1.300,00 mq. Questo corpo occupa la parte nord del capannone, avente una elevazione f.t. ed un piano seminterrato, descritto come corpo A, la struttura portante è in c.a. precompresso e la copertura è realizzata con onduline di lamiera grecata. Ha accesso pedonale e carrabile dal piazzale antistante il lato est, il quale ha la funzione di parcheggio, zona di carico/scarico merci e stoccaggio. C. negozio a LETOJANNI della superficie commerciale di 1.300,00 mq. Stato di possesso: locato a società terza, vendita al dettaglio di beni alimentari. Il canone di locazione mensile è pari ad € 6.330,00 compresa iva. L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 6 m. D. ufficio della superficie commerciale di 75,00 mq. L'immobile in oggetto è ubicato al piano terra di un fabbricato a due elevazioni f.t. con copertura piana, ha una superficie lorda di circa 75 mq con un'altezza utile di 3,70 m; prospetta su spazio esterno ed ha un duplice accesso, dal portico esterno e dal vano scala comune anche agli immobili soprastanti. La destinazione iniziale risulta come uffici a servizio dei locali commerciali. E. ufficio della superficie commerciale di 327,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Immobile originariamente a servizio delle unità commerciali limitrofe, posto al primo piano di un fabbricato a due elevazioni f.t. con copertura piana, ha accesso da un vano scala (senza ascensore) che si diparte dall'area parcheggi. Si compone di due unità separate aventi in comune un terrazzo che prospetta sui versanti nord ed est. F. parcheggio/area carico e scarico/stoccaggio della superficie commerciale di 12.300,00 mq. PREZZO BASE Euro 1.405.687,58. Offerta minima Euro 1.054.265,68. Rilancio minimo in aumento Euro 30.000,00. Asta senza Incanto 15/11/2022 ore 16:30 presso studio professionale in Messina in Via Nino Bixio n. 144. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Urzì Gaetano 0907382759, per info e visita immobile.

RGE 43/2016. In Francavilla di Sicilia (ME), via Silvio Pellico 45 – Lotto 1: appartamento al piano primo e secondo della superficie commerciali di mq 93,00. L'appartamento è così composto: al piano primo cucina soggiorno (con balconcino) e due camere comunicanti, mentre al piano secondo (cui si accede con scala interna) è composto da vano ingresso, una camera da letto e un terrazzo (semi chiuso con infissi in alluminio) su cui è realizzato il bagno. PREZZO BASE Euro 14.492,00. Rilancio minimo in aumento Euro 725,00. In Francavilla di Sicilia (ME), via Silvio Pellico 47 – Lotto 2: locale deposito al p.t. della superficie commerciale di mq 53,00. L'unità immobiliare costituisce l'intero p.t. del fabbricato a tre elevazioni ed è composto da un unico vano. PREZZO BASE Euro 4.239,00. Rilancio minimo in aumento Euro 212,00. Asta senza Incanto 11/11/2022 ore 11:00 presso studio delegato in Messina Via Compl. Me due Lotto D. Pal. 16. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Dott. Accordino Luigi 3283047233, per info e visita immobile.

RGE 69/2012. In Messina (ME), Vico Baglio 2/D – Lotto 1: Deposito commerciale p.terra mq 20 e p.seminterrato mq 710, composto da unico ambiente, 2 uffici di cui uno al p.terra e uno al p.seminterrato, bagno e deposito; sup. lorda tot. mq 710, esclusi accessori. PREZZO BASE Euro 108.630,00. Offerta minima Euro 81.472,50. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 16/11/2022 ore 16:30 presso studio del delegato in Messina, Via Cesare Battisti 191. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Sammartano Ennio 0907384212, per info e visita immobile.

RGE 87/2017. In Messina (ME), via Nazionale 353, frazione Villaggio Mili Marina- Mili Moleti – Lotto 1: Appartamento per civile abitazione della superficie commerciale di 60,00 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà posto al piano terra, composto da ingresso, camera, cucina, bagno. PREZZO BASE Euro 5.484,38. Offerta minima Euro 4.113,28. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. In Messina (ME), Via Nazionale 323 – Lotto 4: Appartamento per civile abitazione della superficie commerciale di 97,00 mq, con un'altezza interna di 2,70, per la quota di 1000/1000 di piena proprietà posto al piano terra (urbanisticamente seminterrato) di un fabbricato residenziale a 3 elevaz. f.t. oltre seminterrato e sottotetto. PREZZO BASE Euro 17.475,00. Offerta minima Euro 13.106,25. Rilancio minimo in aumento Euro 700,00. Asta senza Incanto 15/11/2022 ore 16:30 presso Studio del delegato in Messina, Via Cesare Battisti, 191. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avvocato Sammartano Ennio 0907384212, per info e visita immobile.

RGE 125/2018. In Messina (ME), Via Nazionale n.274, frazione Villaggio Mili Marina – Lotto UNICO: Appartamento della superficie commerciale di 70,60 mq. Trattasi di unità immobiliare posta al piano terra – rialzato oltre cantina situata al piano seminterrato di un edificio a due elevazioni fuori terra (piano terra e primo piano). L'appartamento ha una altezza interna di 3,50 e una consistenza commerciale complessiva di 70,60mq. PREZZO BASE Euro 40.307,00. Offerta minima Euro 30.230,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 15/11/2022 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina via Nicola Scotto n. 13. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Paola de Lieto Vollaro 3282912477, per info e visita immobile.

RGE 137/2019. In Taormina (ME), Frazione Trappitello, Via Francavilla – Lotto 1: quota di 1/1 del diritto di usufrutto di una villa indipendente della superficie commerciale di mq 287,10, che sviluppa 2 piani f.t., caratterizzata da una ampia corte a giardino; la villa è ricompresa all'interno di un'area condominiale costituita da un gruppo di villette con un ingresso pedonale e un ingresso carrabile. PREZZO BASE Euro 287.300,00. Offerta minima Euro 215.475,00. Rilancio minimo in aumento Euro 8.500,00. In Taormina (ME), Via Santa Filomena – Lotto 2: PUNTO A) quota 1/1 di piena proprietà di fabbricati destinati ad attività industriale, sup. commerciale di mq 64,30, sup. complessiva di mq 1.286,00. PUNTO B) quota 1/1 di nuda proprietà e quota 1/1 di usufrutto di un terreno della sup. complessiva di mq 3.168,00, commerciale di 158,40 mq. PUNTO C) quota 1/1 di piena proprietà di terreno della sup. commerciale di mq 19,50. PUNTO D) quota 1/1 di piena proprietà di fabbricato diruto della superficie commerciale di mq 236. PREZZO BASE Euro 72.851,00. Offerta minima Euro 54.638,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista tramite piattaforma www.garavirtuale.it il 16/11/2022

RGE 146/2016. In Torregrotta (ME), via Pietro Mascagni – Lotto 1: Laboratorio Artigianale posto al piano terra di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, è adibito ad attività officina meccanica di mq 188,00 con corte annessa di mq 112. Occupato da contratto di affitto 6+6. Deposito Artigianale posto al piano terra di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, è adibito ad attività officina meccanica di mq 228,00 con corte annessa di mq 132. Occupato da contratto di affitto 6+6. PREZZO BASE Euro 176.095,00. Rilancio minimo in aumento Euro 8.805,00. In Torregrotta (ME), via Pietro Mascagni – Lotto 2: deposito artigianale posto al p.t. adibito a deposito di mq 170,25. Occupato da contratto di affitto di 9 anni. PREZZO BASE Euro 68.240,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.412,00. Asta senza Incanto 11/11/2022 ore 15:00 presso studio del delegato in Messina Compl. Me Due Lotto D Pal. 16. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. Accordino Luigi 3283047233, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 151/2020. In Messina (ME), villaggio Bordonaro, contrada Sivirga – Lotto UNICO: Negozio inserito in una lottizzazione denominata “Badia” situata nel villaggio Bordonaro, contrada Sivirga, complesso Aironpak lotto F3/B. Posto al piano terra ed è composto da un unico ambiente con una configurazione ad L, un antibagno e un servizio igienico. Si sviluppa su una superficie calpestabile netta di mq.107,50 con un’altezza interna di mt. 3,50. PREZZO BASE Euro 93.000,00. Offerta minima Euro 69.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 16/11/2022 ore 15:30 presso studio del delegato in Messina, Via XXIV Maggio 61. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avvocato Lo Schiavo Cristina 090663091, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 152/2018. In Messina (ME), Via N. Panoramica dello Stretto, c.da Sena, Villaggio Pace – Lotto UNICO: Appartamento per civile abitazione, fronte mare, posto al piano primo sottostrada, edificio CD, facente parte del complesso “Terrazze Mare”, composto da salone, tre vani ed accessori per una sup. lorda di circa mq 154, oltre veranda e corte di pertinenza esclusiva per circa mq 22. Nella vendita sono ricompresi due posti auto coperti di circa mq 17 l’uno al piano seminterrato, ed un posto auto esterno scoperto. Posto auto consistenza 17 mq. Posto auto consistenza 16 mq. PREZZO BASE Euro 265.000,00. Offerta minima Euro 198.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 29/11/2022 ore 18:30 presso studio La Torre e Associati in Via Cesare Battisti n. 229, Messina. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. La Torre Michele 3276369325, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 169/1993 -172/99. In Messina (ME), SS 113 Via Nazionale 15 – Lotto 1: appartamento (risultante dalla fusione di due unità immobiliari contigue) in pessime condizioni di manutenzione al secondo piano dell’edificio C, della superficie lorda di mq. 190 circa, costituito da ampio salone, quattro camere, cucina, doppi servizi e quattro balconi coperti. terrazza di mq 150 circa. posto auto di mq 9. posto auto di mq 9. PREZZO BASE Euro 24.869,54. Offerta minima Euro 18.652,16. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), SS 113 Via Nazionale 15 – Lotto 2: box auto, diviso in due locali con ingressi autonomi, sito al piano terra della palazzina E, della superficie complessiva lorda di mq. 35 circa. PREZZO BASE Euro 1.537,74. Offerta minima Euro 1.153,31. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 25/11/2022 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. De Gregorio Attilio 0906413095, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 220/1985. In Messina (ME), via Industriale is. K n. 70 – Lotto 1: appartamento per civile abitazione sito al piano quinto, composto da ingresso, disimpegno, soggiorno, tre camere, cucina, bagno, della superficie totale di circa mq 96,00 oltre balconi della superficie di circa mq 18,70. PREZZO BASE Euro 93.217,00. Offerta minima Euro 69.913,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 11/11/2022 ore 10:00 presso studio del professionista delegato in Messina, Via Marmertini 17. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Versaci Maria Rosa 3495844938, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 237/2019. In Nizza di Sicilia (ME), Via Comandante Salvatore Todaro 68 – Lotto UNICO: Appartamento posto al piano primo (dato catastale) di un edificio condominiale; in verità, l’appartamento risulta posto rispetto alla quota del piano stradale (via Com.te S. Todaro e stradella privata lato sud), alla terza elevazione fuori terra. L’appartamento è composto da tre ambienti oltre accessori (bagno, disimpegno e balconi a livello), per complessivi quattro vani. Superficie catastale 82.00 m2. PREZZO BASE Euro 46.786,13. Offerta minima Euro 35.089,60. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 11/11/2022 ore 17:00 presso studio professionale sito in Messina, Via Madonna della Mercede 6. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Dott. De Salvo Luca 090672104, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it