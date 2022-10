Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Villafranca Tirrena, San Piero Patti, Brolo, Sinagra, Capo d'Orlando, Naso, Sant'Agata Militello, Caronia, Pettineo, Santa Teresa Riva, Letojanni, Taormina, Gaggi ,Francavilla di Sicilia, Santa Domenica Vittoria

BROLO ( ME) – VIA VITTORIO EMANUELE III, 169 – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO a piano secondo, della sup. comm. di 132,50 mq costituito da stanza da pranz -soggiorno, tre camere, cucina, due w.c., ripostiglio, oltre accessori e pertinenze condominiali. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 143.000,00. Offerta minima: Euro 107.250,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 19/01/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 18/01/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RGE 49/2019 PT809715 CAPO D'ORLANDO ( ME) – VIA CONSOLARE ANTICA, 326/C – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA – FABBRICATO a 3 elevazioni fuori terra al piano T-1-2, della sup. comm. di 243,04 mq; unità immobiliare distribuita su tre piani, prospetto esterno allo stato rustico, annesso fabbricato abusivo di pertinenza ubicato sulla corte. Immobile non conforme ma regolarizzabile. Prezzo base Euro 188.000,00. Offerta minima: Euro 141.000,00. Rilancio: Euro 2.500,00. Vendita senza incanto 19/01/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 18/01/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Barbiera tel. 094122712 – 3381613301. Rif. RGE 67/2018 PT809206 CAPO D'ORLANDO ( ME) – VIA NAZIONALE PALERMO, 43 – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA – APPARTAMENTO RESIDENZIALE al piano 1 e 2 di fabbricato a quattro elevazioni fuori terra, di mq.135,21 al piano secondo (terza elevazione f.t.) e di un 1 locale caldaia e cortiletto coperto di pertinenza posti al piano primo. Prezzo base Euro 116.241,67. Offerta minima: Euro 87.161,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 19/01/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 18/01/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmen Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 79/2021 PT810030 CARONIA ( ME) – CONTRADA RICCHIÒ, S.N.C. – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da ingresso·soggiorno, 2 camere, disimpegno, WC e cucina con adiacente balcone; ha accesso da una scala esterna che conduce a terrazzino prospiciente aera adibita a corte dell'intero edificio che si innesta alla strada provinciale Caronia-Capizzi. Posto al piano primo sviluppa una sup. lorda complessiva di circa mq 70. B) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da Ingresso/soggiorno, 2 camere, wc e cucina con adiacente balcone; ha accesso da una scala esterna che conduce a terrazzino prospiciente area adibita a corte dell'intero edificio che si innesta alla strada provinciale Caronia-Capizzi. Posto al piano primo sviluppa una sup. lorda tot. di circa mq 70. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 32.632,03. Offerta minima: Euro 24.474,02. Rilancio: Euro 1.500,00. CONTRADA GIUMENTARO – LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 2.820,00 mq per la quota di: 1/4 di piena proprietà (omissis), 1/4 di piena proprietà (omissis). Terreno agricolo in stato di abbandono, in pendio con ciglioni naturali, con forma regolare, un'orografia pendio. Libero. Prezzo base Euro 4.282,87. Offerta minima: Euro 3.212,15. Rilancio: Euro 200,00. LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 4.790,00 mq per la quota di: 1/8 di piena proprietà (omissis), 1/8 di piena proprietà (omissis). Terreno agricolo in stato di abbandono, in pendio con ciglioni naturali, con forma regolare, un'orografia pendio. Libero. Prezzo base Euro 3.637,41. Offerta minima: Euro 2.728,05. Rilancio: Euro 150,00. Vendita senza incanto 10/01/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/01/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 30/2014 PT809713 NASO ( ME) – CONTRADA MADUNNUZZA, 98 – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al primo piano composto da corridoio/disimpegno, cucina, soggiorno, bagno, due camere da letto e ripostiglio. Sup. comm. di circa mq 121,75, prospetta a nord, a sud e ad est. In Corso di liberazione. Prezzo base Euro 73.050,00. Offerta minima: Euro 54.787,50. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 19/01/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 18/01/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Antonella Sicilia tel. 0941562486. Custode Giudiziario Avv. Antonella Sicilia tel. 0941562486. Rif. RGE 101/2017 PT809769 SAN PIERO PATTI ( ME) – CONTRADA MARIÀ, 9 – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA – FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE a 2 elevazioni f. t. e seminterrato, oltre locali a deposito-cantina, zona garage e corte esclusiva pertinenza antistante e retrostante. II fabbricato, nel piano seminterrato, occupante una sup. lorda di circa mq 122,60 e da porzione di corte esclusiva di pertinenza, antistante, da cui si accede. Composto da ampio locale garage, locale magazzino, locale cantina, wc, locale tecnico e scala per il piano soprastante adibito a zona giorno. Iimmobile a piano terra, occupante una sup. lorda di circa mq. 87,50 costituito da ampio soggiorno, zona pranzo, cucina, locale wc, corridoio e scala di collegamento la zona giorno con la soprastante zona notte, oltre a superficie scoperta, adibita a balcone e pianerottolo di arrivo scala e ampio terrazzo di sup.lorda di circa mq 64,50 con relativa porzione di corte retrostante. Immobile al piano primo occupante una superficie lorda di circa mq 87,50, si compone di 3 camere da letto, bagno, ripostiglio, corridoio con annessi 2 balconi di sup. lorda di circa mq 26,50. Prezzo base Euro 147.637,41. Offerta minima: Euro 110.728,06. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 12/01/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 11/01/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 70/2021 PT809480 SANT'AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA SALARONA, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) NUDA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da un piano terra di mq. 75,00, piano primo di mq. 95,40 e mansarda non praticabile di mq. 95,40 il tutto per una sup. lorda tot. di circa mq 266,40. B) NUDA PROPRIETÀ DI IMMOBILE destinato a cantina con annesso forno e cucina, al piano terra della sup. lorda tot. di mq. 35,27. C) NUDA PROPRIETÀ DI TERRENO agricolo con alcune piante di ulivo ed annesso rudere. Libero. Prezzo base Euro 46.338,00. Offerta minima: Euro 34.753,50. Rilancio: Euro 2.000,00. CONTRADA SANGUINERA – LOTTO 2) NUDA PROPRIETÀ DI TERRENO agricolo della superficie di 1570 mq. coltivato ad uliveto ed in discreto stato vegetativo. Libero. Prezzo base Euro 4.708,50. Offerta minima: Euro 3.531,37. Rilancio: Euro 200,00. Vendita senza incanto 12/01/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 11/01/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv. Pino Campione tel. 0941241572 – 3289658040. Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Carianni tel. 0941362145 – 3454906550. Rif. RGE 82/2014 PT809714 SANT'ANGELO DI BROLO ( ME) – FRAZIONE SAN SILVESTRO – VIA PROVINCIALE – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA – LOTTO 4) PALAZZINA a 3 elevazioni f.t. di mq. 334. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 43.063,10. Offerta minima: Euro 32.297,32. Rilancio: Euro 2.000,00. CONTRADA PIANO CROCE, 34 – LOTTO 1) OPIFICIO INDUSTRIALE a 3 elevazioni f.t. destinato alla produzione di salumi di mq. 1.795 circa. Occupato contratto di affitto. Prezzo base Euro 95.621,32. Offerta minima: Euro 71.715,99. Rilancio: Euro 4.000,00. Vendita senza incanto 21/12/22 ore 09:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per partecipare alla vendita piattaforma www.garavirtuale.it. Termine presentazione offerte: 20/12/22 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Marco Merenda tel. 3498073210. Custode Giudiziario Avv Gianfranco Spanò tel. 094121542. Rif. RGE 37/2014 PT810328 SINAGRA ( ME) – CONTRADA GORGHI – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della sup. comm. di mq 118, RGE 36/2020 PT809836 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300 Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche BROLO ( ME) – VIA UMBERTO I, 25 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A RISTORANTE in prossimita di piazzetta adibita a parcheggio, al piano terra fabbricato a due elevazioni, entrambe fuori terra. Esso comprende: sala interna con ingresso da Via Umberto I, cucina, servizi igienici per clienti, servizi igienici per il personale, 2 ripostigli, corte-giardino adibita a sala esterna estiva. Immobile completo e rifinito, recentemente ristrutturato all’interno. Prezzo base Euro 219.958,75. Offerta minima: Euro 164.969,06. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 12/01/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 11/01/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 6/2020 PT809479 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300 Abitazioni e box PETTINEO ( ME) – VIA CASTAGNA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI RIMESSA/AUTORIMESSA, sup. lorda tot. di circa mq 86. Prezzo base Euro 16.957,50. Offerta minima: Euro 12.718,12. Rilancio: Euro 800,00. VIA ROMA, 1 – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da soggiorno, cucina, due camere, w.c., disimpegno e da un vano adibito a ripostiglio, sup. lorda tot. di circa mq 125. Prezzo base Euro 36.585,00. Offerta minima: Euro 27.438,75. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 19/01/23 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 18/01/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa MIchela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Tamburello tel. 0921383844 – 3334747179. Rif. RGE 1/2012 MST810256 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Tribunale di MessinaAbitazioni e box FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) – VIA LIBERTÀ, 11 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1000/1000 DI APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE al quale si accede tramite la scala interna di collegamento ai piani. Lo stesso è posto al primo piano di un fabbricato sito in via Libertà n° 11 del comune di Francavilla di Sicilia (ME), si articola come segue: ingresso, disimpegno, soggiorno, cucina, ripostiglio, due wc, tre camere da letto. Tutti gli ambienti sono facilmente fruibili percorrendo il disimpegno. La superficie utile è pari a mq. 142,00 circa e la superficie lorda occupa mq. 162,50 circa. I due balconi, quello prospiciente su via Libertà misura mq. 21,00 circa e l’altro fronte retro misura mq. 16.50 circa. Piena proprietà per la quota 1000/1000 di garage, posto al piano terra dell’edificio, cui si accede da via Libertà n° 11 e tramite il cortile del fabbricato è costituito da un ambiente e occupa una superficie utile pari a mq. 29,20 circa. La superficie commerciale è pari a mq. 33.80. Prezzo base Euro 118.042,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 88.531,50. Vendita senza incanto 20/12/22 ore 16:00. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Maria Ruggeri tel. 090774220. Rif. RGE 337/2018 ME808526Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). Tribunale di MessinaAbitazioni e box LETOJANNI (ME) – CONTRADA MASTRO PIETRO – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 100/100 DI APPARTAMENTO di mq. 50,53. Appartamento di civile abitazione al secondo piano, ingresso, camera da letto, bagno, salone con angolo cucina, balcone. Prezzo base Euro 29.600,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 22.200,00. Vendita senza incanto 20/12/22 ore 10:30. G.E. Claudia Giovanna Bisignano. Professionista Delegato alla vendita Avv. Giulia Bellomo tel. 090711376. Custode Giudiziario Avv Giulia Bellomo tel. 090 663987- 3386993961. Rif. RGE 347/2017 ME806839Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). Tribunale di MessinaAbitazioni e box MESSINA (ME) – VILLAGGIO CAMARO SUPERIORE, VIA SPADAFORA, 43 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI unità immobiliare facente parte di un fabbricato più ampio, la cui epoca di costruzione è antecedente al 27/12/1939. Posto al piano terra e vi si i accede direttamente da un terrazzino comune. La superficie utile è pari a mq. 54,30 circa e la superficie lorda occupa mq. 80,00 circa. Prezzo base Euro 30.720,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 23.040,00. Vendita senza incanto 16/12/22 ore 16:00. G.E. Claudia Giovanna Bisignano. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Anna Prestifilippi tel. 0909071711. Rif. RGE 312/2018 ME806521Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). Tribunale di MessinaAbitazioni e box MESSINA (ME) – SS.114 KM KM 9 FRAZIONE MILI MARINA, LOCALITÀ MOLETI, COMPLESSO GARDENIA – ALLOGGIO sito al piano primo di quattro vani costituiti da pranzo soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno e ripostiglio, distribuiti da un corridoio centrale, dotato di parcheggio in area condominiale, sito in Messina, SS.114 KM Km 9 – frazione Mili Marina, Località Moleti, complesso Gardenia. Prezzo base Euro 98.333,25. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 73.749,94. Vendita senza incanto 22/12/22 ore 19:00. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Merenda tel. 3498073210. Per info A.DEL (Associazione professionisti delegati alle procedure esecutive).Rif. RGE 310/2015 ME808427Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). Tribunale di MessinaAbitazioni e box MESSINA (ME) – VIA PALERMO, 142 – L’UNITÀ IMMOBILIARE è ubicata a Messina, in via Palermo n. 142 al piano secondo (terza elevazione f.t.) della palazzina G. Prezzo base Euro 20.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 15.000,00. Vendita senza incanto 16/12/22 ore 16:45. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Antonino Interdonato tel. 090/9219027 / 3492955306. Rif. RGE 56/2017 ME808300Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). Tribunale di MessinaAbitazioni e box MESSINA (ME) – CONTRADA RODIA – VIA POLICARA SNC – LOTTO 1) PIENA PROPRIETA’ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO sito a MESSINA Via Policara snc – Contrada Rodia, della superficie commerciale di 134,00 mq, posta al piano terra. L’intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, 0 piano interrato e ne costituiscono accessori, un deposito artigianale, comunicante col fabbricato part. 2133, che sviluppa una superficie commerciale di 14,50 Mq, che non risulta censito all’ Agenzia del territorio e di esso non è stata richiesta, nè rilasciata alcun parere autorizzativo da parte del Comune di Messina, ed un Terreno di mq. 1367 della superficie commerciale di 1.367,00 mq, ricadente per il 28,48% in zona territoriale omogenea di piano regolatore generale B5a (zona di recupero) e per la restante parte pari al 71,52% in zona E1 (verde agricolo). Prezzo base Euro 26.258,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 19.693,50. Vendita senza incanto 16/12/22 ore 16:00. G.E. Claudia Giovanna Bisignano. Professionista Delegato alla vendita Avv. Rosita Capano e Custode Giudiziario Avv. Rosita Capano tel. 347/1234875. Rif. RGE 165/2020 ME808316Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). Tribunale di MessinaAbitazioni e box MESSINA (ME) – QUARTIERE RIONE GIOSTRA, VIA MICHELANGELO RIZZO, ISOLATO 9 PAL. A INT. 9 – APPARTAMENTO sito in Messina Via Michelangelo Rizzo, isolato 9 pal. A int. 9, P.2, 1, quartiere Rione Giostra, della superfice lorda complessiva di circa mq 52,55 per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’immobile consiste in un appartamento sito al piano secondo (terza elevazione f. t.) di uno di fabbricati costituenti l’isolato 9. Si tratta di un’unità immobiliare ad uso civile abitazione della palazzina A, all’interno 9 con ingresso da ballatoio, avente superficie lorda poco superiore a 52,00 mq. cui deve aggiungersi la superficie del balcone, su prospetto rivolto su Via M. Rizzo, pari a 1,61 mq. ed altezza interna di 3,00 mt. L’immobile è sprovvisto di ascensore e si compone di due vani e servizi. Prezzo base Euro 28.427,25. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 21.320,44. Vendita senza incanto 16/12/22 ore 16:00. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Annamaria Marino tel. 3478302804. Rif. RGE 13/2020 ME808411Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). Tribunale di MessinaAbitazioni e box SANTA DOMENICA VITTORIA (ME) – VIA S. ANTONIO, 62-64 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI IMMOBILE abitativo sito nel comune di Santa Domenica Vittoria (Me), Via S. Antonio n. 62-64, composto da soggiorno-cucina e ripostiglio al piano terra, due camere e wc al piano secondo, vano internamente allo stato rustico al piano terzo; posto al piano T-1-2 sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 128 circa. Prezzo base Euro 20.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 15.000,00. Vendita senza incanto 22/12/22 ore 17:00. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Sebastiano Faramo tel. 0909573683. Rif. RGE 335/2017 ME808303Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). Tribunale di MessinaAbitazioni e box SANTA TERESA DI RIVA (ME) – VIA SAVOCA, SNC – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO per civile abitazione sito a Santa Teresa di Riva (ME) in via Savoca snc e posto al primo piano di un fabbricato residenziale. L’immobile oggetto di vendita si sviluppa su un unico livello ed è composto da: un ingresso corridoio dal quale si accede al vano soggiorno, ad una cucina abitabile, ad una camera da letto matrimoniale, ad una camera singola, ad una camera adibita a guardaroba, ad un ripostiglio e a due WC (uno bagno e l’altro doccia). L’appartamento in oggetto è dotato di due ampi balconi su cui si affacciano la maggior parte degli ambienti che sono tutti arieggiati e illuminati direttamente dall’esterno. L’immobile oggetto di vendita consta di una superficie catastale di circa 113 mq., mentre la superficie dei balconi è pari a circa 37 mq. Prezzo base Euro 112.571,20. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 84.428,40. Vendita senza incanto 20/12/22 ore 16:00. G.E. Dott. Pietro Rosso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giovanni Laresca tel. 090712146. Rif. RGE 43/2018 ME808310Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). Tribunale di MessinaAbitazioni e box SANTA TERESA DI RIVA (ME) – VIA SAVOCA, SNC – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI posto auto coperto sito nel locale garage al piano seminterrato del fabbricato a uso residenziale sito in via Savoca snc del Comune di Santa Teresa di Riva. L’immobile in questione ha una superficie commerciale di 15,00 mq. e si presenta in discreto stato ed in discrete condizioni di manutenzione. Prezzo base Euro 8.252,40. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 6.189,30. Vendita senza incanto 20/12/22 ore 16:00. G.E. Dott. Pietro Rosso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giovanni Laresca tel. 090712146. Rif. RGE 43/2018 ME808311Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). Tribunale di MessinaAbitazioni e box TAORMINA (ME) – VICO SAN PROCOPIO N.7 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO sito in Taormina (Messina) Vico San Procopio n.7. Composto da ingresso con rampa di scale, soggiorno con balcone, w.c. e studio al piano terra, disimpegno camera da letto con balconcino e cameretta al piano primo, sovrastante terrazza di copertura su parte della quale insiste un v a no adibito a cucina con copertura a falda leggera e una verandina, collegati detti piani da una scaletta di pertinenza esclusiva. Prezzo base Euro 213.657,73. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 160.243,29. Vendita senza incanto 16/12/22 ore 16:00. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Eugenio Costa tel. 090719409. Per info A.D.V.G. Messina tel. 090.2137769.Rif. RGE 58/2020 ME808373Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). Tribunale di MessinaAbitazioni e box VILLAFRANCA TIRRENA (ME) – STRADA PROVINCIALE 52 – APPARTAMENTO di mq. 135,28, posta al piano terra ed ha un’altezza interna di 3,20 m con una terrazza calpestabile e accessibile mediante una scala metallica esterna. E’ composto da ingresso, due camere da letto, cucina, bagno, soggiorno e pranzo, con uno sviluppo di una superficie lorda complessiva di circa mq. 99,80 (escluso aree scoperte di pertinenza). Prezzo base Euro 80.328,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 60.246,00. Vendita senza incanto 16/12/22 ore 09:30. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Notaio Maria Flora Puglisi tel. 3930449557. Rif. RGE 157/2020 ME808324Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). Tribunale di MessinaImmobili industriali e commerciali, strutture turistiche MESSINA (ME) LOTTO 1 BOTTEGA in Messina, Via G. Garibaldi n.72 is.297 Una luce a piano terra mq 43 con soppalco e piano cantinato mq. 41 Prezzo base : € 80.000,00 Asta senza incanto del 16 dicembre 2022 ore 12,30 ; luogo asta: Via C. Battisti 229- Messina Prof.Del. e custode: Francesca La Torre Proc N. 60/18 RGE di Messina-tel. 348 6515598 ME809562Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761). Tribunale di MessinaImmobili industriali e commerciali, strutture turistiche MESSINA (ME) – VIA INDUSTRIALE, 106-108 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI NEGOZIO ADIBITO A LOCALE DEPOSITO ED UFFICIO, che si disloca su due piani interrato e terra; composto al piano interrato da un ampio locale ed un piccolo disimpegno che conduce all’ascensore condominiale. Il piano terra è composto da un vano oblungo adibito sia a deposito che ufficio, da un disimpegno, da un ripostiglio e da un locale wc. Il Negozio sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq.146,06. Prezzo base Euro 95.853,74. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 71.890,31. Vendita senza incanto 16/12/22 ore 17:00. G.E. Claudia Giovanna Bisignano. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Anna Prestifilippi tel. 0909071711. Rif. RGE 312/2017 ME808295Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

RGF 31/2010. In Messina (ME), Villaggio Santo, via Comunale 234-236 – Lotto 5: appartamento per civile abitazione al fg. 123 p.lla 397 sub 5 consistenza catastale lorda mq 110, libero e quota parte della sub 397 sub 14, area di parcheggio e manovra, a meno del diritto di parcheggio già riservato per le tre alienazioni già effettuate le porzioni sub 4, sub 6 e sub 7 del fabbricato 397. PREZZO BASE Euro 43.593,00. Offerta minima Euro 32.694,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), via Augusto Bette, Rione Gazzi – Lotto 11: locale commerciale consistenza 64 mq sup. catastale mq 79 posto al piano terra. PREZZO BASE Euro 67.505,00. Offerta minima Euro 50.628,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), via Tirone, zona Vill. Santo – Lotto 12: fabbricato rurale in grave stato di abbandono, parzialmente demolito, sup. catastale mq 29,30. fabbricato rurale in grave stato di abbandono, parzialmente demolito, sup. catastale mq 31,90. fabbricato di tipo popolare in grave stato di abbandono sup. catastale mq 43. fabbricato di tipo popolare in grave stato di abbandono sup. catastale mq 44. PREZZO BASE Euro 44.460,00. Offerta minima Euro 33.345,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 19/01/2023 ore 10:00 presso Tribunale di Messina via Tommaso Cannizzaro Piazza S. Pugliatti. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avvocato Turzi Rossana 3482741717, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 45/2019. In Messina (ME), via Giuseppe Arenaprimo n. 47, quartiere Villaggio Aldisio – Lotto UNICO: Quota intera (1/1) di proprietà di appartamento della superficie commerciale di 88,27 mq. (superficie calpestabile 69,00 mq. circa), altezza interna mt. 3,70, posto al piano terra di un edificio di maggior consistenza a sei elevazioni f.t. edificato nell’anno 1966. L’appartamento risulta composto da zona ingresso, zona pranzo con angolo cottura, bagno, disimpegno e due camere da letto. PREZZO BASE Euro 48.980,80. Offerta minima Euro 36.735,60. Rilancio minimo in aumento Euro 1.715,00. Asta senza Incanto 31/01/2023 ore 10:30 presso Studio Legale dell’Avv. Simone La Rocca in Messina, via Giuseppe La Farina n. 64. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. La Rocca Simone 0902934889, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 92/2020. In Messina (ME), via Ghibellina n. 143 – Lotto UNICO: Quota intera (1/1) di proprietà di Magazzino/Locale Deposito della superficie di mq. 27,90 (superficie commerciale mq. 32,60) posto al piano terra di un edificio in cemento armato di maggior consistenza a sei elevazioni f.t. edificato nell’anno 2006 su un’area del centro cittadino. PREZZO BASE Euro 25.936,56. Offerta minima Euro 19.452,42. Rilancio minimo in aumento Euro 908,00. Asta senza Incanto 24/01/2023 ore 10:30 presso Studio Legale dell’Avv. Simone La Rocca in Messina, via Giuseppe La Farina n. 64. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. La Rocca Simone 0902934889, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 160/2018. In Gaggi (ME), via Calvario 20 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione composto da un angolo cottura, un soggiorno, tre camere da letto e due bagni. L’intero edificio sviluppa due piani, tre piani f.t. e sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 80. PREZZO BASE Euro 43.037,15. Offerta minima Euro 32.278,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 20/01/2023 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via XXIV Maggio n. 21. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molteni Martina Rebecca 3356686828, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 172/2018. In Messina (ME), contrada San Filippo, frazione Santo Saba – Lotto UNICO: Corpo A. Fabbricato diruto sup. catastale 0.01.60. Corpo B. terreno agricolo pertinente al fabbricato identificato come corpo “A”, qualità uliveto, sup. cat. 3090. Corpo C. terreno agricolo pertinente al fabbricato identificato come corpo “A”, qualità uliveto, sup. cat. 2800. PREZZO BASE Euro 54.607,19. Offerta minima Euro 40.955,39. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/01/2023 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Prestipino Claudia 3498417917, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it