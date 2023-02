Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite a Messina, Mandanici, Nizza di Sicilia, Antillo, Letojanni, Villafranca Tirrena, Spadafora

RGE 7/2022. In Messina (ME), Villaggio Faro Superiore, Via Messina s.n. – Lotto 1: piena proprietà del deposito al piano seminterrato e dell’annessa unità immobiliare al piano terra. e annessa unità immobiliare. PREZZO BASE Euro 135.000,00. Offerta minima Euro 101.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Messina (ME), Villaggio Faro Superiore, Via Messina s.n. – Lotto 2: piena proprietà dell’appartamento al piano terra. PREZZO BASE Euro 65.000,00. Offerta minima Euro 48.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. In Messina (ME), Villaggio Pistunina, SS 114 n. snc – Lotto 3: piena proprietà dell’unità immobiliare a destinazione commerciale al piano terra e primo piano, con annesso posto auto esterno. posto auto esterno. PREZZO BASE Euro 470.000,00. Offerta minima Euro 352.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 09/05/2023 ore 14:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Gabrielemaria 09049599, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 13/2019. In Mandanici (ME), Via Rocca 13, quartiere del Santissimo Salvatore – Lotto UNICO: Appartamento (casa singola) della superficie commerciale di 134,00 mq. L’intero edificio sviluppa 5 piani: 4 piani fuori terra, 1 piano seminterrato. PREZZO BASE Euro 13.729,63. Offerta minima Euro 10.297,22. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/04/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Dott.ssa Capillo Clemenza 0906512777, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 15/2019. In Nizza di Sicilia (ME), Comandante Todaro 64/A – Lotto UNICO: appartamento piano 2, interno 8, scala A, della superficie commerciale di mq 168,00. PREZZO BASE Euro 122.094,00. Offerta minima Euro 91.570,50. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. Asta senza Incanto 18/04/2023 ore 10:30 presso Associazione Professionale COPAS in Messina, Viale S. Martino is. 79/B n. 261 int. 29. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 24/2021. In Messina (ME), Frazione Villaggio Larderia Inferiore, Via Salita Larderia 26 – Lotto UNICO: opificio, ricadente in area ASI ora IRSAP composto da: – capannone industriale, con un piano terra a doppia altezza dove si trova la zona dedicata alle attività produttive (lavorazione ferro e alluminio), un primo piano ammezzato in cui ricadono 2 locali ufficio di cui uno con wc annesso e un locale esposizione; -locale deposito a piano terra, retrostante al capannone; -corte esterna di pertinenza. Posto al piano T-1 sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 1.601,00. PREZZO BASE Euro 411.000,00. Offerta minima Euro 309.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 30.000,00. Asta senza Incanto 18/04/2023 ore 17:30 presso studio del delegato in Messina, Via Felice Bisazza n. 20. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Donato Fabrizio 3409127065, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 32/2019. In Letojanni (ME), Contrada Vigna Vecchia – Lotto UNICO: A. deposito commerciale a della superficie commerciale di 1.035,00 mq. Trattasi di un locale seminterrato avente accesso pedonale e carrabile da una rampa che si diparte dalla zona nord del piazzale comune a tutti gli immobili; si compone di un grande vano con accessori, quali servizi e locali tecnici di pertinenza, in origine, del capannone soprastante. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un’altezza interna di 5 m. B. negozio della superficie commerciale di 1.300,00 mq. Questo corpo occupa la parte nord del capannone, avente una elevazione f.t. ed un piano seminterrato, descritto come corpo A, la struttura portante è in c.a. precompresso e la copertura è realizzata con onduline di lamiera grecata. Ha accesso pedonale e carrabile dal piazzale antistante il lato est, il quale ha la funzione di parcheggio, zona di carico/scarico merci e stoccaggio. C. negozio a LETOJANNI della superficie commerciale di 1.300,00 mq. Stato di possesso: locato a società terza, vendita al dettaglio di beni alimentari. Il canone di locazione mensile è pari ad € 6.330,00 compresa iva. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un’altezza interna di 6 m. D. ufficio della superficie commerciale di 75,00 mq. L’immobile in oggetto è ubicato al piano terra di un fabbricato a due elevazioni f.t. con copertura piana, ha una superficie lorda di circa 75 mq con un’altezza utile di 3,70 m; prospetta su spazio esterno ed ha un duplice accesso, dal portico esterno e dal vano scala comune anche agli immobili soprastanti. La destinazione iniziale risulta come uffici a servizio dei locali commerciali. E. ufficio della superficie commerciale di 327,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Immobile originariamente a servizio delle unità commerciali limitrofe, posto al primo piano di un fabbricato a due elevazioni f.t. con copertura piana, ha accesso da un vano scala (senza ascensore) che si diparte dall’area parcheggi. Si compone di due unità separate aventi in comune un terrazzo che prospetta sui versanti nord ed est. F. parcheggio/area carico e scarico/stoccaggio della superficie commerciale di 12.300,00 mq. PREZZO BASE Euro 1.265.118,75. Offerta minima Euro 948.839,06. Rilancio minimo in aumento Euro 30.000,00. Asta senza Incanto 19/04/2023 ore 16:30 presso studio professionale in Messina in Via Nino Bixio n. 144. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Urzì Gaetano 0907382759, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 44/2021. In Messina (ME), Villa Lina sn, quartiere rione Giostra – Lotto UNICO: appartamento della superficie commerciale di 87,02 mq, posto al piano terra della Palazzina n.37, distinto con il numero 1. L’intero edificio sviluppa 4 piani, 4 piani fuori terra. PREZZO BASE Euro 57.000,00. Offerta minima Euro 42.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.300,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/04/2023 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Bicchieri Antonio 090663987, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 69/2012. In Messina (ME), Vico Baglio 2/D – Lotto 1: Deposito commerciale p.terra mq 20 e p.seminterrato mq 710, composto da unico ambiente, 2 uffici di cui uno al p.terra e uno al p.seminterrato, bagno e deposito; sup. lorda tot. mq 710, esclusi accessori. PREZZO BASE Euro 86.904,00. Offerta minima Euro 65.178,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 20/04/2023 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina, Via Cesare Battisti 191. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Sammartano Ennio 0907384212, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 143/2021. In Villafranca Tirrena (ME), via Zizzo n. 62 – Lotto 1: piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento posto al piano terra di un fabbricato per civile abitazione a tre elevazioni f.t. Diritto a posto auto scoperto indicato nell’atto di acquisto ma non specificata la posizione precisa. PREZZO BASE Euro 50.295,00. Offerta minima Euro 37.721,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/04/2023 ore 10:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Caruso Pierpaolo 090672197, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 154/2019. In Messina (ME), Via del Fante snc, Villaggio SS. Annunziata – Lotto UNICO: appartamento che si sviluppa su due elevazioni piano 3-4 della superficie commerciale di mq 106,35. PREZZO BASE Euro 93.600,00. Offerta minima Euro 70.200,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/04/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Licordari Manuela 3498530594, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 164/2020. In Messina (ME), Via Santa Marta is. 162 – Lotto UNICO: piena proprietà dell’appartamento della superficie commerciale di 87,38 mq. PREZZO BASE Euro 43.500,00. Offerta minima Euro 32.625,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona telematica 10/05/2023 ore 15:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Gabrielemaria 09049599, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 232/2018. In Messina (ME), Via Antonino Amodeo is. 13, frazione Rione Gazzi – Lotto UNICO: appartamento della superficie commerciale di 59,38 mq. L’appartamento è composto da ingresso, tre vani, cucina, bagno con vasca e balcone. Il fabbricato ha una copertura a falde con tegole. L’appartamento è posto al secondo piano e necessita di ristrutturazione. Il fabbricato è sprovvisto di ascensore. Il fabbricato, di cui fa parte l’immobile oggetto di pignoramento, è stato realizzato in data antecedente l’1 settembre 1967. Il fabbricato non dispone né di licenza edilizia né di abitabilità. PREZZO BASE Euro 32.450,00. Offerta minima Euro 24.337,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 14/04/2023 ore 15:30 presso uffici siti in Messina, Piazza Duomo, n. 32/A piano II. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Ferraro Fabrizio 3477733507, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 275/2018. In Messina (ME), via Paolo La Badessa, frazione Camaro San Paolo – Lotto UNICO: Appartamento economico popolare posta al piano 2 della superficie commerciale di 70,50 mq, composto da due vani con bagno e cucina con disimpegno ingresso centrale. PREZZO BASE Euro 24.497,00. Offerta minima Euro 18.372,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 14/04/2023 ore 10:00 presso studio del professionista delegato in Messina, Via Sant’Agostino, 24. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Burgio Danilo 0903697630, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 282/2018. In Spadafora (ME), via Grangiara, contrada Ruvolà – Lotto 1: -deposito artigianale la cui superficie utile è di mq 133. -fabbricato diruto danneggiato nella copertura, privo di muri perimetrali ed altro. PREZZO BASE Euro 13.360,00. Offerta minima Euro 10.020,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Spadafora (ME), via Grangiara, contrada Ruvolà – Lotto 3: appartamento posto al primo piano sull’appartamento censito al secondo lotto. PREZZO BASE Euro 28.560,00. Offerta minima Euro 21.420,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 21/04/2023 ore 17:00 presso sede dell’associazione A.D.V.G. in Messina, Via Buganza is. 49 scala A. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Arena Antonio 3472491833, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 287/1999. In Messina (ME), Villaggio Bordonaro – Lotto UNICO: appartamento coop. Edimil pal. 1, piano 4, interno n. 7, della superficie coperta di mq 81 composto da tre vani, cucina, bagno, ripostiglio e disimpegno, con assegnato un posto auto scoperto nella zona condominiale destinata a parcheggio. PREZZO BASE Euro 71.202,00. Offerta minima Euro 53.401,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 20/04/2023 ore 10:00 presso studio notarile in Messina, Via Ghibellina n. 143. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Notaio Magno Silverio 0906512281, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 294/2018. In Antillo (ME), località Moro – Lotto 1: Piena intera proprietà di terreni aventi una estensione complessiva di mq 36.780. PREZZO BASE Euro 12.522,41. Offerta minima Euro 9.391,81. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Antillo (ME), località Parrinazzo – Lotto 2: Piena intera proprietà di appezzamento di terreno avente una estensione complessiva di mq mq. 26010. PREZZO BASE Euro 5.595,98. Offerta minima Euro 4.196,99. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Antillo (ME), località Barbaschi – Lotto 3: Piena intera proprietà di appezzamenti di terreni aventi una estensione complessiva di mq 105798. PREZZO BASE Euro 47.256,60. Offerta minima Euro 35.442,45. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 09/05/2023 ore 11:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via La Farina n.171, is. G. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it