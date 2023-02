Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

TRIBUNALE DI PATTI Abitazioni e box

ACQUEDOLCI ( ME) – VIA ARCHIMEDE, 5 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE a Piano Terra di fabbricato a tre elevazioni fuori terra, composta da diversi ambienti distribuiti come di seguito descritto: 2 vani adibiti a Letto, soggiorno-pranzo; cucina; bagno e disimpegno. Sup. lorda tot. mq 95,00, oltre l’ampliamento pari a mq. 9,70 e la corte esclusiva di mq. 11,46 circa. Libero. Prezzo base Euro 46.178,43. Offerta minima: Euro 34.633,82. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 09/05/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/05/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Balletta tel. 0941241567- 3397829125. Rif. RGE 37/2020 PT827847 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – VIA TRENTO, 278 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 così composta: A) APPARTAMENTO (mq 168), situato al terzo piano di un edificio a sei elevazioni; attualmente in fase di costruzione, privo di tutti gli infissi esterni (comprese le serrande ed il portone d’ingresso), delle porte interne, degli arredo bagno e delle rubinetterie, degli allacci alle reti idriche, elettriche (è presente solo il cablaggio) e del gas. B) LASTRICO SOLARE (mq 78), costituisce una quota parte dell’intera copertura a terrazza praticabile del fabbricato. Libero. Prezzo base Euro 133.000,00. Offerta minima: Euro 99.750,00. Rilancio: Euro 6.000,00. Vendita senza incanto 09/05/23 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/05/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Leo Decembrino tel. 3286590210. Rif. RGE 59/2019 PT829342 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA CERTARI CROCEVIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – FABBRICATO sviluppantesi ai piani seminterrato, terra e primo, composto al piano seminterrato da 3 grandi vani di cui uno con angolo cottura, cantina, disimpegno, lavatoio e w.c. oltre corte annessa; al piano terra da 6 vani ed accessori ed al piano primo da 3 vani e sottotetto. Sup. Cat.404 mq, totale escluse aree scoperte mq 403. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 456.862,50. Offerta minima: Euro 342.646,88. Rilancio: Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 11/05/23 ore 15:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/05/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Vermiglio tel. 0902923702. Rif. RGE 106/2016 PT827902 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA STANISLAO MANCINI, 4/D – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di 89,96 mq. sito al piano primo di un fabbricato a cinque elevazioni fuori terra. Risulta composto da un pranzo – soggiorno, due camere, una cucina, due bagni, un piccolo ripostiglio e due balconcini, entrambi posti sul prospetto principale e prospettanti sul cortile condominiale. Ha affaccio esterno su tre lati, su cortile condominiale nella parte posteriore, su un decoroso ed ampio cortile condominiale, con aiuole, nella parte anteriore e con altre proprietà sul restante fronte. Tutti i locali, fatta eccezione del ripostiglio, sono dotati di illuminazione ed aerazione esterna. Trae accesso da un comodo vano scala, fornito di ascensore. Prezzo base Euro 159.698,85. Offerta minima: Euro 119.774,14. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 25/05/23 ore 15:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 24/05/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 89/2021 PT828989 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA TRAZZERA MARINA, 607 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO a piano terra della sup. comm. di mq 160,81, altezza interna 3,10. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 144.403,10. Offerta minima: Euro 108.302,32. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 09/05/23 ore 13:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/05/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv. Rosa Natoli. Custode Giudiziario Avv. Rosa Natoli tel. 3384598480. Rif. RGE 40/2020 PT829172 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPRI LEONE ( ME) – VIA DELLA MARINA, 38 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE destinata a civile abitazione (mq 134) al piano secondo, oltre a posto auto scoperto e numerato nello spazio esterno condominiale, facente parte di complesso condominiale. Presente ascensore condominiale. Prezzo base Euro 82.500,00. Offerta minima: Euro 61.875,00. Rilancio: Euro 4.000,00. Vendita senza incanto 09/05/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/05/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Leo Decembrino tel. 3286590210. Rif. RGE 87/2021 PT829343 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MONTAGNAREALE ( ME) – VIA BELVEDERE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) IMMOBILE al piano seminterrato, categoria C/2 consistenza 128 mq Rendita € 185,10. Libero. Prezzo base Euro 11.589,96. Offerta minima: Euro 8.692,47. Rilancio: Euro 500,00. LOTTO 2) IMMOBILE al piano seminterrato, categoria C/2 consistenza 128 mq Rendita € 185,10. Immobile al piano terra, categoria A/2 consistenza 8,5 vani Rendita € 162,43. Libero. Prezzo base Euro 47.274,90. Offerta minima: Euro 35.456,18. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 3) IMMOBILE al piano primo, categoria A/2 consistenza 8,5 vani Rendita € 504,84. Occupato. Prezzo base Euro 47.896,46. Offerta minima: Euro 35.922,35. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 4) IMMOBILE al piano secondo, categoria F/6 Lastrico Solare consistenza 208 mq. Occupato. Prezzo base Euro 8.525,40. Offerta minima: Euro 6.394,05. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 11/05/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/05/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Balletta tel. 0941241567- 3397829125. Rif. RGE 49/2016 PT827858 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

NASO ( ME) – VIA CARIA FERRO, 133 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) APPARTAMENTO della sup. comm. di 129,49 mq composto da 4 vani più servizio igienico, disimpegno, ripostiglio, balconi e veranda, con annessa corte di pertinenza, al piano terra di fabbricato a due elevazioni, comprendente anche un piano seminterrato adibito a magazzino/deposito. Sup. coperta pari a circa mq 118, oltre a balconi e veranda per un totale di circa mq 41,50. Il terreno di pertinenza, a corte dell’intero fabbricato, ha estensione di circa 1.083 mq. B) MAGAZZINO/DEPOSITO della sup.comm.di 146,80 mq composto da unico grande vano al piano seminterrato di un fabbricato a due elevazioni. Sup. coperta pari a circa mq 146,80 e sup. utile calpestabile pari a circa mq 124,70. Occupato. Prezzo base Euro 104.001,78. Offerta minima: Euro 78.001,34. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 09/05/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/05/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Balletta tel. 0941241567- 3397829125. Rif. RGE 53/2019 PT827849 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

OLIVERI ( ME) – VIA ROSATE, 23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO, Piano 1°, della sup. comm. di 37,38 mq con accesso dal vano scala condominiale, composto da ingresso che disimpegna la cucina, la camera matrimoniale con balcone ed un bagno. Prezzo base Euro 50.000,00. Offerta minima: Euro 37.500,00. Rilancio: 2.000,00. Vendita senza incanto 11/05/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/05/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Gianluca Carrozza tel. 0909701537 – 0909410299. Rif. RGE 51/2020 PT827826 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – CONTRADA CUTURI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA CENTRALE, superficie di 233,83 Mq. Al piano di accesso composta da: vano all’ingresso, disimpegno, w.c. e vano che permette l’accesso ad una corte aperta. Al piano primo: camera da letto, ripostiglio, vano cucina/pranzo e w.c. Al piano sottotetto, si accede dal vano scala, sono presenti un vano con una grande apertura sul terrazzo panoramico. Da un disimpegno si accede ad un secondo ambiente ed un w.c. Prezzo base Euro 113.900,00. Offerta minima: Euro 85.500,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 16/05/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/05/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Stefania Rifici tel. 0941565397 – 3283235482. Rif. RGE 95/2013 PT829065 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – FRAZIONE LOCANDA – VIA MONS. PULLANO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al PT e corte. Sup. lorda, esclusi gli ambienti esterni, di mq 135 ca. Corte esterna di 150 mq ca; B) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al P 1°. Sup. lorda, esclusi gli ambienti esterni, di mq 108 ca. Sup. dei balconi di 53 mq ca. Prezzo base Euro 157.200,00. Offerta minima: Euro 117.900,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 09/05/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/05/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Saverio Sangiorgio tel. 3484950721 – 0941240525. Rif. RG 580/2014 PT828552 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – CONTRADA MARIÀ, 9 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE a 2 elevazioni f. t. e seminterrato, oltre locali a deposito-cantina, zona garage e corte esclusiva pertinenza antistante e retrostante. II fabbricato, nel piano seminterrato, occupante una sup. lorda di circa mq 122,60 e da porzione di corte esclusiva di pertinenza, antistante, da cui si accede. Composto da ampio locale garage, locale magazzino, locale cantina, wc, locale tecnico e scala per il piano soprastante adibito a zona giorno. Iimmobile a piano terra, occupante una sup. lorda di circa mq. 87,50 costituito da ampio soggiorno, zona pranzo, cucina, locale wc, corridoio e scala di collegamento la zona giorno con la soprastante zona notte, oltre a superficie scoperta, adibita a balcone e pianerottolo di arrivo scala e ampio terrazzo di sup.lorda di circa mq 64,50 con relativa porzione di corte retrostante. Immobile al piano primo occupante una superficie lorda di circa mq 87,50, si compone di 3 camere da letto, bagno, ripostiglio, corridoio con annessi 2 balconi di sup. lorda di circa mq 26,50. Prezzo base Euro 110.728,06. Offerta minima: Euro 83.046,05. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 04/05/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/05/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 70/2021 PT828363 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA SALARONA, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) NUDA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da un piano terra di mq. 75,00, piano primo di mq. 95,40 e mansarda non praticabile di mq. 95,40 il tutto per una sup. lorda tot. di circa mq 266,40. B) NUDA PROPRIETÀ DI IMMOBILE DESTINATO A CANTINA con annesso forno e cucina, al piano terra della sup. lorda tot. di mq. 35,27. C) NUDA PROPRIETÀ DI TERRENO agricolo con alcune piante di ulivo ed annesso rudere. Libero. Prezzo base Euro 46.338,00. Offerta minima: Euro 34.753,50. Rilancio: 2.000,00. Vendita senza incanto 25/05/23 ore 15:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 24/05/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv. Pino Campione tel. 0941241572 – 3289658040. Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Carianni tel. 0941362145 – 3454906550. Rif. RGE 82/2014 PT829157 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SINAGRA ( ME) – VIA PROVINCIALE, 63 – LOTTO 2) APPARTAMENTO al 2° piano di edificio a più elevazioni ft. Composto da salone, cucina, due camere, W.C., disimpegno e ripostiglio. L’unità immobiliare ha accesso sia dalla via Provinciale attraverso scala esterna, sia dalla via Messina. Sup. lorda complessiva di circa mq 135,58. Prezzo base Euro 20.000,00. Offerta minima: Euro 15.000,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 04/05/23 ore 09:30. c/o Tribunale di Patti c/o Sala D’Aste Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Termine presentazione offerte: 03/05/23 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Curatore Fallimentare Avv. Lidia Di Blasi tel. 0941240488 – 3351767101. Rif. FALL 9/2007 PT827900 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

ACQUEDOLCI ( ME) – CORSO ITALIA (INCROCIO CON VIA BOLOGNA), SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) NEGOZIO al piano terra di circa mq 117, composto da 2 vani di cui uno destinato ad attività commerciale e l’altro a retro negozio oltre anlocale bagno. In adiacenza, ampio vano adibito a retro negozio con struttura precaria in acciaio e copertura in coibentato. Prezzo base Euro 75.500,00. Offerta minima: Euro 56.625,00. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 09/05/23 ore 13:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/05/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Leo Decembrino tel. 3286590210. Rif. RGE 85/2019 PT829384 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – VIA UMBERTO I, 25 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE adibita a ristorante in prossimita di piazzetta adibita a parcheggio, al piano terra fabbricato a due elevazioni, entrambe fuori terra. Esso comprende: sala interna con ingresso da Via Umberto I, cucina, servizi igienici per clienti, servizi igienici per il personale, 2 ripostigli, corte-giardino adibita a sala esterna estiva. Immobile completo e rifinito, recentemente ristrutturato all’interno. Prezzo base Euro 164.969,06. Offerta minima: Euro 123.726,80. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 04/05/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/05/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 6/2020 PT828467 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPRI LEONE ( ME) – FRAZIONE ROCCA, VIA L. PIRANDELLO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI MAGAZZINO, sup. comm. mq. 61. Libero. Prezzo base Euro 10.700,00. Offerta minima: Euro 8.025,00. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 02/05/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 28/04/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 51/2019 PT827878 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

REITANO ( ME) – VIA TRAPPETO, 15 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) MAGAZZINO/DEPOSITO adibito ad abitazione della sup. comm. di mq. 87,50 al piano 1, composto da 2 vani, piccolo bagno, camerino, ingresso e sottoscala. Libero. Prezzo base Euro 30.424,22. Offerta minima: Euro 22.818,17. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 3) ABITAZIONE della sup. comm. di mq 81 al piano terra e seminterrato, caratterizzata da una condizione di dissesto strutturale generalizzato. Libero. Prezzo base Euro 27.540,00. Offerta minima: Euro 20.655,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VIA ARCHIMEDE, 52 – LOTTO 2) MAGAZZINO/DEPOSITO della sup. comm. di mq. 51,50 al piano terra, composto da unico vano diviso centralmente da arcone in muratura. Occupato. Prezzo base Euro 12.457,47. Offerta minima: Euro 9.343,11. Rilancio: Euro 500,00. CONTRADA ALFARANA – LOTTO 4) FABBRICATO di antica costruzione adibito a palmento della sup. comm. di mq 25, composto da unico piano terra. Struttura muraria quasi completamente diroccata e invasa da vegetazione. Libero. Prezzo base Euro 6.460,00. Offerta minima: Euro 4.845,00. Rilancio: Euro 250,00. Vendita senza incanto 11/05/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/05/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosalia Amata tel. 094121542 – 3483153749. Rif. RGE 3/2021 PT828793 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – VIA GIOVE, 12 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ DI OPIFICIO ARTIGIANALE-INDUSTRIALE, su tre piani, di cui uno interrato e due fuori terra. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 480.000,00. Offerta minima: Euro 360.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 02/05/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 28/04/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 94/2019 PT827880 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA ORECCHIAZZI, 45 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) TERRENO RESIDENZIALE della sup. comm. di 360,00 mq. B) DEPOSITO ARTIGIANALE della sup. comm. di 70,00 mq. Libero Il lotto si compone di terreno e deposito artigianale. Prezzo base Euro 34.178,63. Offerta minima: Euro 25.633,96. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 09/05/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/05/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Balletta tel. 0941241567- 3397829125. Rif. RGE 1/2020 PT827846 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

TORRENOVA ( ME) – VIA BENEDETTO CAPUTO, 156 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE COMMERCIALE al piano terra, sup. lorda tot. di circa mq 138,94 e costituito da ampio vano, deposito, disimpegno, wc, anti wc e terrazza scoperta. Prezzo base Euro 93.980,00. Offerta minima: Euro 70.485,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 09/05/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/05/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Maria Buzzanca. Custode Giudiziario Avv. Maria Buzzanca tel. 3494284237. Rif. RGE 17/2019 PT828450 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Terreni