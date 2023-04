Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Vendite ad Acquedolci, Brolo, Capri Leone, Capo d'Orlando, Galati Mamertino, Naso e Patti

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE ASTE GIUDIZIARIE IN DATA 31 MARZO 2023

Abitazioni e box

ACQUEDOLCI ( ME) – VIA FRATELLI CARLOZZO, 16 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PALAZZINA a destinazione abitativa fg 6 part 119 sub 3 cat. a4, 7,5 vani rendita 317,62 piani S1- T. 1 e 2. In Corso di liberazione piano s. occupato piani superiori liberi. Prezzo base Euro 52.530,00. Offerta minima: Euro 39.397,50. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 06/06/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/06/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 64/2021 PT830685 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – VIA LEONARDO SCIASCIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) VILLA BIFAMILIARE, all’interno allo stato rustico, Piano S1-T-1-2, circa mq. 304,74. Prezzo base Euro 320.000,00. Offerta minima: Euro 240.000,00. Rilancio: Euro 10.000,00. LOTTO 2) VILLA BIFAMILIARE, all’interno allo stato rustico, Piano S1-T-1-2, circa mq. 287,90. Prezzo base Euro 312.000,00. Offerta minima: Euro 234.000,00. Rilancio: Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 08/06/23 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/06/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Francesca La Torre tel. 348.6515598. Rif. RGE 18/2015 PT831451 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPRI LEONE ( ME) – FRAZIONE ROCCA, VIA FIUME, 23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) BENE A) APPARTAMENTO in corso di costruzione, al piano primo, sup. lorda tot. di circa mq 200,00. BENE B) APPARTAMENTO in corso di costruzione, al piano secondo, sup. lorda tot. di circa mq 186,00. Libero. Prezzo base Euro 98.430,00. Offerta minima: Euro 73.822,50. Rilancio: Euro 1.000,00. CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA CONSOLARE ANTICA, 714 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) SOTTOTETTO non abitabile composto da un unico vano al rustico con balcone, al piano secondo, sup. lorda tot. di circa mq. 60. Libero. Prezzo base Euro 20.400,00. Offerta minima: Euro 15.300,00. Rilancio: Euro 500,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) MAGAZZINO-locale deposito composto da 4 vani, disimpegno e w.c. Tre dei vani deposito sono adibiti ad abitazione, al piano S/1, sup. lorda TOT. di circa mq. 147. Occupato. Prezzo base Euro 72.865,00. Offerta minima: Euro 54.648,75. Rilancio: Euro 1.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) APPARTAMENTO al piano terra, composto da 4 camere, cucina abitabile, bagno, wc con anti wc e due balconi prospettanti su corte comune, sup. lorda tot. di circa mq. 126. Occupato. Prezzo base Euro 115.705,00. Offerta minima: Euro 86.778,75. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 06/06/23 ore 13:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/06/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Giovanni Mazzone tel. 3397497941. Rif. RGE 50/2020 PT831238 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA NAZIONALE PALERMO, 43 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO RESIDENZIALE al piano 1 e 2 di fabbricato a quattro elevazioni fuori terra, di mq.135,21 al piano secondo (terza elevazione f.t.) e di 1 locale caldaia e cortiletto coperto di pertinenza posti al piano primo. Prezzo base Euro 87.161,00. Offerta minima: Euro 65.370,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 08/06/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/06/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmen Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 79/2021 PT830809 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – FRAZIONE PISCITTINA, VIA NAZIONALE PALERMO, 553-555 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO composto da un unico corpo di fabbrica, disposto su due elevazioni fuori terra, della superficie lorda complessiva di mq. 180 circa, esclusi accessori. Il piano terra, adibito a magazzino, si compone di due vani, dotati di autonomi ingressi; il piano primo, al quale si accede per mezzo di una scala esterna a rampa unica, consta di n. 5 vani: ingresso e corridoio, bagno, cucina, soggiorno e due camere con balconi. L’unità immobiliare ha un’altezza interna di circa 3,60 mt. al piano terra e di mt. 3,90 al piano primo. Libero. Prezzo base Euro 20.660,00. Offerta minima: Euro 15.495,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 06/06/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/06/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 19/1990 PT830684 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA TORRENTE BRUCA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) A) APPARTAMENTO a piano terra di fabbricato a due elevazioni fuori terra, con antistante corte, composto da 4 vani oltre disimpegno, bagno e ripostiglio, avente sup. lorda tot. di mq 139 di cui circa mq 115 di spazi coperti e circa 24 mq di corte, con proprietà pro quota delle parti, spazi e servizi del fabbricato cumune. B) Magazzino, pertinenza dell’immobile di cui sopra, composto da unico vano a piano terra di mq 15 con antistante corte esclusiva di mq 73. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 53.517,00. Offerta minima: Euro 40.138,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 08/06/23 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/06/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Angelina Sidoti tel. 0941581078-3333175594. Rif. RGE 57/2018 PT830961 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPRI LEONE ( ME) – VIA PROVINCIALE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) IMMOBILE al piano primo di fabbricato a più elevazioni composto da ingresso sul lato Sud, cucina e bagno sul lato Est, due camere da letto di cui una sul lato Nord-Est e una sul lato Nord-Ovest, soggiorno sul lato sul lato Sud-Ovest e corridoio in posizione baricentrica. Due balconi di cui uno sul fronte principale prospiciente la via Provinciale e uno sul retro e di ulteriore vano sul lato Est adibito a ripostiglio. Prezzo base Euro 16.497,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) IMMOBILE al piano primo di fabbricato a più elevazioni composto da ingresso sul lato Nord, cucina e bagno sul lato Est, due camere da letto di cui una sul lato Sud-Est e una sul lato Sud-Ovest, soggiorno sul lato sul lato Nord-Ovest. Due balconi di cui uno sul fronte principale prospiciente la via Provinciale e uno sul retro. Prezzo base Euro 17.672,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 06/06/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/06/23 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Curatore Fallimentare Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. FALL 5/1997 PT830790 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CARONIA ( ME) – CONTRADA RICCHIÒ, S.N.C. – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da ingresso·soggiorno, 2 camere, disimpegno, WC e cucina con adiacente balcone; ha accesso da una scala esterna che conduce a terrazzino prospiciente aera adibita a corte dell’intero edificio che si innesta alla strada provinciale Caronia-Capizzi. Posto al piano primo sviluppa una sup. lorda complessiva di circa mq 70. B) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da Ingresso/soggiorno, 2 camere, wc e cucina con adiacente balcone; ha accesso da una scala esterna che conduce a terrazzino prospiciente area adibita a corte dell’intero edificio che si innesta alla strada provinciale Caronia-Capizzi. Posto al piano primo sviluppa una sup. lorda tot. di circa mq 70. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 32.632,03. Offerta minima: Euro 24.474,02. Rilancio: Euro 1.500,00. CONTRADA GIUMENTARO – LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 2.820,00 mq per la quota di: 1/4 di piena proprietà, 1/4 di piena proprietà. Terreno agricolo in stato di abbandono, in pendio con ciglioni naturali, con forma regolare, un’orografia pendio. Libero. Prezzo base Euro 4.282,87. Offerta minima: Euro 3.212,15. Rilancio: Euro 200,00. LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 4.790,00 mq per la quota di: 1/8 di piena proprietà, 1/8 di piena proprietà. Terreno agricolo in stato di abbandono, in pendio con ciglioni naturali, con forma regolare, un’orografia pendio. Libero. Prezzo base Euro 3.637,41. Offerta minima: Euro 2.728,05. Rilancio: Euro 150,00. Vendita senza incanto 20/06/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 19/06/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 30/2014 PT830792 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CARONIA ( ME) – CONTRADA SUGHERITA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di mq 133 c.ca e BOX DOPPIO di mq.35. Prezzo base Euro 43.500,00. Offerta minima: Euro 32.625,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 07/06/23 ore 10:15. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/06/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 48/2021 PT831253 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GALATI MAMERTINO ( ME) – VIA SAMBUCHI, 2 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – FABBRICATO A TRE ELEVAZIONI fuori terra, oltre il piano seminterrato e piano mansarda, edificato in zona centrale dell’ abitato di Galati Mamertino, trovano accesso al numero civico 2 della Via Sambuchi e al civico 1 della Via S.Caterina. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 98.876,25. Offerta minima: Euro 74.157,19. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 22/06/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia e sll’avviso pubblicati online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 21/06/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RG 139/2010 PT830688 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GIOIOSA MAREA ( ME) – CONTRADA RUSSA, 55 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE a due elevazioni f.t., della sup. calpestabile di 134,00 mq circa, composto: a piano terra da cucina/pranzo, soggiorno e piccolo bagno; al piano primo da 2 camere da letto, salone e bagno oltre balcone. Annesso locale accessorio non comunicante con l’abitazione adibito a cantina-garage di 98,00 mq circa a piano seminterrato quota strada. L’intera superficie commerciale è pari a mq 204,00 circa. Area pertinenziale scoperta: orto/terreno (1.200 mq), parte pavimentata (400mq). Scala esterna che collega la sede della strada S.P. 132bis con la corte a servizio del fabbricato principale. Stradella privata con diritto di passaggio che consente accesso carraio al fabbricato. Prezzo base Euro 60.435,00. Offerta minima: Euro 45.326,25. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 22/06/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 21/06/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Marcella Merlo. Custode Giudiziario Avv. Marcella Merlo tel. 0941241516 – 3334948681. Rif. RGE 135/2017 PT831258 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MILITELLO ROSMARINO ( ME) – VIA FAIA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) VILLA SINGOLA della sup. comm. di mq. 201,76. Immobile su due elevazioni f.t. oltre sottotetto, composto al p.t. da soggiorno, cucina, studio, bagno, lavanderia e ripostiglio, al piano primo da 3 camere da letto e 2 w.c., oltre terrazzo e superiore piano sottotetto, al quale si accede da scala interna con struttura in legno e ferro. Prezzo base Euro 126.267,23. Offerta minima: Euro 94.700,42. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 30/05/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/05/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santino Piraino tel. 0941/22709-3484144964. Rif. RGE 55/2020 PT830987 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

NASO ( ME) – CONTRADA BONGIORNO, SNC – LOTTO 9) A) PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI RUSTICO, piano T-1, in Catasto fabbricati al foglio 3, particella 756, categoria F/4. Superficie commerciale di 170,17 mq. B) PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI FABBRICATO RURALE, piano S1-T, identificazione nel Catasto fabbricati: – al foglio 3, particella 798, sub. 1, scheda agli atti, categoria C/2, classe 2, consistenza 29 mq, rendita 44,93 Euro, indirizzo catastale: contrada San Cono, piano: S1. – al foglio 3 particella 798 sub. 2 (catasto fabbricati), scheda agli atti, categoria C/2, classe 2, consistenza 28 mq, rendita 43,38 Euro, indirizzo catastale: contrada San Cono, piano: T. Superficie commerciale di 87 mq. C) PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI TERRENO AGRICOLO, piano S1-T, identificazione nel catasto terreni: – foglio 3 particella 760 (catasto terreni), qualità/classe seminativo arb. 3, superficie 435, reddito agrario 1,01 €, reddito dominicale 1,57 € – al foglio 3 particella 764 (catasto terreni), qualità/classe seminativo arb 3, superficie 8, reddito agrario 0,02 €, reddito dominicale 0,03 €, Superficie commerciale di 443 mq. Libero. Vendita senza incanto 01/06/23 ore 11:00 Prezzo base Euro 16.800,00. Offerta minima: Euro 12.600,00. Eventuale successiva Vendita senza incanto 29/06/23 ore 11:00 Prezzo base Euro 12.600,00. Offerta minima: Euro 9.450,00. Eventuale successiva Vendita senza incanto 28/07/23 ore 11:00. Prezzo base Euro 9.400,00. Offerta minima: Euro 7.050,00 Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita c/o Via Nazionale 150/D Piraino. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Termine presentazione offerte: entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per il singolo esperimento di vendita G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Professionista Delegato alla vendita e Curatore Fallimentare Avv. Fabrizio Donato tel. 0909573683 – 3409127065. Rif. FALL 28/1995 PT830698 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

NASO ( ME) – CONTRADA FICHERUZZA, 50 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) BENE A): FABBRICATO RESIDENZIALE costituito da due piani, terra e primo per una sup. lorda tot. di circa mq 282,84 BENE B): TERRENO AGRICOLO, sup. tot.di circa mq 3.620, adiacente all’immobile sub A). Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 141.329,24. Offerta minima: Euro 105.996,93. Rilancio: Euro 1.000,00. CONTRADA CATANZARO, SNC – LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO sup. tot. di circa mq 13.040. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 13.934,95. Offerta minima: Euro 10.451,21. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 06/06/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/06/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Rosa Natoli tel. 3384598480. Rif. RG 983/2014 PT831248 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – CONTRADA ACQUA PIOPPO, PROSSIMO ALLA FRAZIONE DI MONGIOVE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) TERRENO in zona di espansione turistico-alberghiera esteso mq.93750 sito in zona ben esposta ed a gradevole ed uniforme giacitura verso nord. Prezzo base Euro 555.506,51. Offerta minima: Euro 416.629,88. Rilancio: Euro 10.000,00. CONTRADA PANICASTRO – LOTTO 10) TERRENO AGRICOLO esteso per mq.421526 coltivato in parte ad uliveto produttivo ben mantenuto ed in parte pascolo e sughereto, prospettante in parte sulla S.S.113, con annessi n.9 fabbricati collabenti, diruti e/o magazzini, in gran parte inagibili, dotati di rispettive aree cortilizie occupanti nell’insieme una superficie di mq.1840. Il lotto è dotato tratto di stradella privata su cui grava servitù di passaggio carrabile a servizio del casale (foglio 26, mappale 45) e degli immobili del restante fondo di proprietà del fallito. Prezzo base Euro 385.659,23. Offerta minima: Euro 289.244,42. Rilancio: Euro 10.000,00. CONTRADA MONTE – LOTTO 13) SPEZZONE DI TERRENO agricolo di superficie pari a mq.18.967, coltivato ad uliveto, in area periferica rispetto al centro abitato, su discreto pendio prospettante sulla strada provinciale Patti-Montagnareale, con fascia di rispetto stradale. Prezzo base Euro 28.096,88. Offerta minima: Euro 21.072,66. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 14) USUFRUTTO PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI VILLA di circa mq 620 costituita da 7 unità immobiliari, corte, ricadente in zona agricola, su sito ben esposto e panoramico. Prezzo base Euro 50.346,56. Offerta minima: Euro 37.759,92. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 08/06/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/06/23 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Angela Daniela Bonomo tel. 0941302401-3384491172. Curatore Fallimentare Avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto tel. 0941302661 – 3299712591. Rif. FALL 13/2005 PT831285 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – VIA ROMAGNA, 2 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – MANSARDA di sup. comm.di mq 132.22 per la quota di 1/1 proprietà. Realizzata abusivamente ed adibita a civile abitazione. Posta al piano 2 con ingresso da scala utilizzata anche da altre unità abitative del fabbricato. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 18.827,00. Offerta minima: Euro 14.120,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 22/06/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 21/06/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897. Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RGE 129/2016 PT830689 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA TRAZZERA MARINA, 280/B – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) LABORATORIO ARTIGIANALE della sup. comm.di 127,35 mq, al piano terra di fabbricato a due elevazioni fuori terra piu’ copertura: si compone di: ingresso-ufficio separati da una divisione in alluminio e vetri removibile, disimpegno, bagno con antibagno, ampio locale adibito a laboratorio e un retro-laboratorio. Immobile costruito nel 1974 ristrutturato nel 2007. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 168.087,50. Offerta minima: Euro 126.065,63. Rilancio: 5% del prezzo base. Vendita senza incanto 15/06/23 ore 11:00. LOTTO 2) APPARTAMENTO della sup. comm. di 105,49 mq collocato al piano primo di fabbricato a due elevazioni fuori terra piu’ copertura: si compone di: ingresso con ampio soggiorno, camera, camera con annesso spogliatoio, cucina, disimpegno, bagno, lavanderia e 2 balconi lato nord e sud. Si accede lato via Trazzera Marina, da corte comune e scala esterna. Esiste un’ulteriore scala lato nord, sempre su corte comune, ma non accessibile. Immobile costruito nel 1974 ristrutturato nel 1976. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 152.352,51. Offerta minima: Euro 114.264,38. Rilancio: 5% del prezzo base. Vendita senza incanto 15/06/23 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 14/06/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mike Bonomo tel. 3333986403 – 0941561078. Rif. RGE 6/2022 PT830696 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FALCONE ( ME) – VIA NAZIONALE, 128 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) LOCALE DEPOSITO al piano terra di mq. 87,17 composto da due vani, oltre ingresso e corpo scale condominiali. Prezzo base Euro 40.460,00. Offerta minima: Euro 30.345,00. Rilancio: Euro 810,00. LOTTO 4) APPARTAMENTO al piano terzo, di mq. 87,17 circa composto da una lavanderia, una camera, il pozzo luce, cucina, w.c., disimpegno e corpo scale condominiale. Prezzo base Euro 14.875,00. Offerta minima: Euro 11.157,00. Rilancio: Euro 300,00. Vendita senza incanto 29/06/23 ore 13:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 28/06/23 ore 12:00. G.E. Dott. Andrea La Spada. Professionista Delegato alla vendita Not. Salvatore Cutropia tel. 0909281352. Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RGE 51/2006 PT830810 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA AGLIASTRI, 20-22 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) IMMOBILE così composto: 1) Piano terra con da due vani destinati a negozio aventi accesso dall’esterno dal porticato comune all’intero complesso; due piccoli vani rispettivamente antiwc e wc, e ampio vano. Piccolo disimpegno che unisce i due vani adibiti a negozio e al contempo ospita una scala in legno che porta al piano seminterrato. Sup. lorda di circa 73 mq. 2) Piano seminterrato composto da ampio vano deposito, secondo vano deposito al quale si accede da una zonacorridoio/disimpegno comunicante con un vano ingresso comune. Al piano seminterrato si può accedere a serranda metallica sul lato Nord che apre sul sopra citato vano ingresso comune. Sup. lorda di circa 145 mq. Nel lotto sono compresi anche diversi beni mobili meglio descritti in avviso di vendita. Prezzo base Euro 77.120,00. Rilancio: Euro 2.000,00. VIA PROVINCIALE (GIÀ CONTRADA GALICE) – LOTTO 3) A) PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE SUDDIVISIBILE IN DUE PORZIONI delle quali i una con struttura in legno e adibito ad ufficio (mq 24,50), l’altra con struttura metallica e tamponamenti in pannelli coibentati e adibita a magazzino e ricovero veicoli e presenta una zona soppalcata (mq 96) utilizzata per deposito merce. Corte esterna realizzata in battuto di cemento. B) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO di forma irregolare, orografia pianeggiante. C) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO a forma irregolare, orografia pianeggiante, coltivato e dotato di irrigazione con presenza di alberi da frutto. Nel lotto sono compresi anche diversi beni mobili meglio descritti in avviso di vendita. Prezzo base Euro 112.243,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 07/06/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/06/23 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Curatore Fallimentare Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. FALL 8/2017 PT831031 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – CONTRADA SARDELLA/VILLA LINA/CAMPANELLA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 3) C. PIENA PROPRIETÀ DI LABORATORIO INDUSTRIALE, di mq. 1.169,40, costituito da due capannoni per ricovero animali, di cui uno di mq. 527 (Stalla A, con annesso fienile di mq. 100,00) e l’altro di mq. 192 (Stalla B), un caseificio di mq. 70 con adiacente tettoia metallica di mq. 22, un maneggio di mq. 216 con paddock di mq. 80 ed una struttura metallica scoperta di mq. 120 adibita a tettoia fotovoltaica adiacente alla Stalla B. Annesso terreno agricolo di mq. 16 ha 57 are 64 ca. C.1 Terreno agricolo di mq. 49.110. C.2 Terreno agricolo di mq. 3.030. C.3 Terreno agricolo di mq. 11.254. C.4 Terreno agricolo di mq. 68.660. C.5 Terreno agricolo di mq. 60. C.6 Terreno agricolo di mq. 19.150. C.7 Terreno agricolo di mq. 14.500. Prezzo base Euro 201.172,00. Offerta minima: Euro 150.879,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 27/06/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 26/06/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Nuccio Ricchiazzi tel. 094121756. Rif. RGE 16/2019 PT830802 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’ANGELO DI BROLO ( ME) – CONTRADA SCARAPULLÌ, 5 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) LABORATORIO ARTIGIANALE di 196,63 mq su due livelli (struttura mista) composto da: 1) laboratorio e deposito al piano seminterrato; 2) laboratorio, ripostiglio, w.c. ed ufficio al piano terra; 3) soppalco all’interno del laboratorio (p.t.) e tettoia precaria esterna. L’accesso è garantito attraverso una strada esistente mentre il terreno (part. 1948) a servizio del laboratorio sviluppa una superificie di 265 mq. Consistenza 207 mq mentre quella commerciale è di 196 mq. Prezzo base Euro 21.562,50. Offerta minima: Euro 16.171,87. Rilancio: Euro 1.000,00. CONTRADA SANTA DOMENICA 5, FRAZIONE C.DA SANTA DOMENICA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) APPARTAMENTO di 235,55 mq su 3 livelli (sup. coperta di 327 mq e scoperta di 145 mq) suddiviso in: cucina, pranzo, 3 stanze da letto, 2 bagni, corriodio e disimpegno. Oltre a magazzino, box auto e corte privata. L’unità è posta al piano T-1-2. Prezzo base Euro 100.725,00. Offerta minima: Euro 75.543,75. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 06/06/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/06/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Merenda tel. 3498073210. Rif. RGE 101/2019 PT830805 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

ARONIA ( ME) – CONTRADA MORIZZI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 5) A) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO agricolo della sup. comm. di 60.762 mq, di forma irregolare e giacitura pressocchè pianeggiante, con coltura erbacea a seminativo e foraggiera. Il terreno gode di un invaso artificiale per i fini irrigui, con impianto completato di tubazioni interrate. B) PIENA PROPRIETÀ DI RICOVERO ANIMALI della sup. comm. di 1.101,90 mq composto da stalla avi-caprina chiusa, stalla bovina aperta, concimaia e terreno agricolo di pertinenza esclusiva dei fabbricati. B1) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO costituente la corte di pertinenza esclusiva delle costruzioni adibite a stalla, della sup. comm. di 3.768 mq. C) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 2.944. mq. (ex lotto n. 13 perizia Arch. Collova), con forma triangolare e giacitura scoscesa, con coltura a pascolo. Prezzo base Euro 301.463,00. Offerta minima: Euro 226.097,00. Rilancio: Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 01/06/23 ore 10:00.

SANTO STEFANO DI CAMASTRA ( ME) – VIA LEONIDA,17 – LOTTO 18) PIENA PROPRIETÀ DI MAGAZZINO della sup’ comm. di circa 28 mq composto da unico locale al piano terra destinato a magazzino, con ingresso diretto dalla via principale. Prezzo base Euro 16.410,00. Offerta minima: Euro 12.308,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 01/06/23 ore 10:15. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 31/05/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Cucinotta tel. 3389994045. Rif. RGE 5/2008 MST830860 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300