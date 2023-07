Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Abitazioni e box

RGE 15/2016 ACQUEDOLCI ( ME) – VIA BOLOGNA, 21 – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE al piano secondo di edificio a 4 elevazioni fuori terra composto da disimpegno dal quale si articolano soggiorno, cucina, camera da letto 2 camere senza aperture verso l'esterno, servizio igienico e 2 balconi, sup. comm. lorda tot. di mq. 89,30 circa. Prezzo base Euro 26.898,84. Offerta minima: Euro 20.174,13. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 07/11/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/11/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesca Tamburello tel. 0921383844 – 3334747179. Rif. RGE 15/2016 PT839563

RGE 20/2014 BROLO ( ME) – VIA DE GASPERI, 32, 34 – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO al piano 4, composto da ingresso e disimpegno, soggiorno, cucina con dispensa, 2 wc, 3 camere, balconi, di mq 151 circa. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 52.800,00. Offerta minima: 39.600,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 14/11/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 13/11/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino Liuzzo tel. 0941722485 Cell. 3936669950. Rif. RGE 20/2014 PT838874

RGE 18/2015 BROLO ( ME) – VIA LEONARDO SCIASCIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA – LOTTO 1) VILLA BIFAMILIARE, all'interno allo stato rustico, Piano S1-T-1-2, circa mq. 304,74. Prezzo base Euro 240.000,00. Offerta minima: Euro 180.000,00. Rilancio: Euro 10.000,00. LOTTO 2) VILLA BIFAMILIARE, all'interno allo stato rustico, Piano S1-T-1-2, circa mq. 287,90. Prezzo base Euro 234.000,00. Offerta minima: Euro 175.500,00. Rilancio: Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 03/11/23 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/11/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Francesca La Torre tel. 3486515598. Rif. RGE 18/2015 PT839836

RGE 106/2016 CAPO D'ORLANDO ( ME) – CONTRADA CERTARI CROCEVIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA – FABBRICATO ai piani seminterrato, terra e primo, composto al piano seminterrato da 3 grandi vani di cui uno con angolo cottura, cantina, disimpegno, lavatoio e w.c. oltre corte annessa; al piano terra da 6 vani ed accessori ed al piano primo da 3 vani e sottotetto. Sup. Cat. 404 mq, totale escluse aree scoperte mq 403. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 342.646,88. Offerta minima: Euro 256.985,16. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 16/11/23 ore 15:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/11/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Vermiglio tel. 0902923702. Rif. RGE 106/2016 PT839669

RGE 109/2019 CAPO D'ORLANDO ( ME) – QUARTIERE S.LUCIA, VIA BENEFIZIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO al piano secondo di fabbricato a 3 elevazioni fuori terra, rifinito di recente, composto da 3 camere, soggiorno con angolo cottura, 2 bagni e 2 piccoli disimpegni e balcone; sup. comm. di circa mq. 102, con comproprietà pro quota delle parti, spazi, servizi ed impianti del fabbricato comuni per legge. Al bene si accede da una scale esterna e ballatoio condominiali. Prezzo base Euro 159.375,00. Offerta minima: Euro 119.531,00. Rilancio: Euro 3.000,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO al piano secondo di fabbricato a 3 elevazioni fuori terra rifinito di recente, composto da 3 camere, cucina, bagno e disimpegno, oltre balcone lato mare; sup. comm. di circa mq. 99, con comproprietà pro quota delle parti, spazi, servizi ed impianti del fabbricato comuni per legge. Al bene si accede da una scala esterna e ballatoio condominiali. Prezzo base Euro 165.325,00. Offerta minima: Euro 123.994,00. Rilancio: Euro 3.000,00. LOTTO 3) APPARTAMENTO al piano secondo di fabbricato a 3 elevazioni fuori terra rifinito di recente, composto da 3 vani, oltre bagno e balcone; sup. comm. di circa mq. 79, con comproprietà pro quota delle parti, spazi, servizi ed impianti del fabbricato comuni per legge. Al bene si accede da una scale esterna e ballatoio condominiali. Prezzo base Euro 123.250,00. Offerta minima: Euro 92.438,00. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 16/11/23 ore 16:15. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 15/11/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Angelina Sidoti tel. 0941581078-3333175594. Rif. RGE 109/2019 PT839569

RG 139/2010 GALATI MAMERTINO ( ME) – VIA SAMBUCHI, 2 – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA – FABBRICATO A TRE ELEVAZIONI fuori terra, oltre il piano seminterrato e piano mansarda, edificato in zona centrale dell' abitato di Galati Mamertino, trovano accesso al numero civico 2 della Via Sambuchi e al civico 1 della Via S.Caterina. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 74.158,00. Offerta minima: Euro 55.618,50. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 14/11/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 13/11/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RG 139/2010 PT838938

RGE 56/2022 GIOIOSA MAREA ( ME) – CONTRADA MONACI SNC, FRAZIONE SAN GIORGIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA – MANSARDA della sup. comm. di 36,32 mq al piano secondo di una villetta a schiera, accessibile tramite scala interna. Dal vano scala condominiale si accede all'immobile nel vano cucina-soggiomo con accesso al piccolo bagno, veranda chiusa e balconcino. Prezzo base Euro 20.684,00. Offerta minima: Euro 15.513,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 09/11/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/11/23 ore 12:00. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Martino tel. 0941562278 – 3474439154. Rif. RGE 56/2022 PT838905

RGE 55/2020 MILITELLO ROSMARINO ( ME) – CONTRADA FAIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA – VILLA SINGOLA della sup. comm. di mq. 201,76. Immobile su due elevazioni f.t. oltre sottotetto, composto al p.t. da soggiorno, cucina, studio, bagno, lavanderia e ripostiglio, al piano primo da 3 camere da letto e 2 w.c., oltre terrazzo e superiore piano sottotetto, al quale si accede da scala interna con struttura in legno e ferro. Prezzo base Euro 94.700,42. Offerta minima: Euro 71.025,32. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 21/11/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 20/11/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santino Piraino tel. 0941/22709-3484144964. Rif. RGE 55/2020 PT840066

RG 983/2014 NASO ( ME) – CONTRADA FICHERUZZA, 50 – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA – LOTTO 1) BENE A): FABBRICATO RESIDENZIALE costituito da due piani, terra e primo per una sup. lorda tot. di circa mq 282,84 BENE B): TERRENO AGRICOLO, sup. tot.di circa mq 3.620, adiacente all'immobile sub A). Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 105.996,93. Offerta minima: Euro 79.497,70. Rilancio: Euro 1.000,00. CONTRADA CATANZARO, SNC – LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO, sup. tot. di circa mq 13.040. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 10.451,21. Offerta minima: Euro 7.838,41. Rilancio: Euro 300,00. Vendita senza incanto 21/11/23 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 20/11/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Natoli tel. 3384598480. Rif. RG 983/2014 PT840002

FALL 13/2005 PATTI ( ME) – CONTRADA ACQUA PIOPPO, PROSSIMO ALLA FRAZIONE DI MONGIOVE – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA – LOTTO 5) TERRENO in zona di espansione turistico-alberghiera esteso mq.93750 sito in zona ben esposta ed a gradevole ed uniforme giacitura verso nord. Occupato. Prezzo base Euro 472.180,53. Off

RGE 26/2021 PIRAINO ( ME) – FRAZIONE CALANOVELLA, VIA BENIAMINO IOPPOLO, 9 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – VILLETTA A SCHIERA di 82,47 mq con ingresso indipendente distribuita su due piani con zona giorno al piano terra e zona notte al primo piano con scala interna di collegamento. L’immobile a piano terra è composto da ampia camera soggiorno-pranzo con angolo cottura, bagno ed antibagno, con superficie esterna lato mare composta da una veranda coperta con annesso piano cucina in muratura ed ampia area scoperta piastrellata di pertinenza esclusiva; al primo piano sono presenti due camere, WC, disimpegno con terrazza coperta lato mare. L’immobile è in buono stato e non presenta nessuna difformità. Prezzo base Euro 58.425,00. Offerta minima: Euro 43.820,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 07/11/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/11/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Barbiera tel. 094122712 – 3385990162. Rif. RGE 26/2021 PT839725 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 94/2013 SAN MARCO D’ALUNZIO ( ME) – CONTRADA SANTA MARINA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 1/3 DI FABBRICATO TERRA/TETTO a 2 elevazioni fuori terra di cui una in seminterrato adibito ad abitazione popolare. Al piano S1 e primo è costituito da 3 camere, cucina e Wc, terrazzo oltre a locale di sgombero, cantina rip, wc e portico al piano sotto primo. Sup. lorda tot. di mq 220. Prezzo base Euro 37.400,00. Offerta minima: Euro 28.050,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO RURALE, sup. tot. mq.11. PIENA PROPRIETÀ PER DI FABBRICATO RURALE, SUP. TOT. MQ.15. PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO, sup. tot. mq 990. Prezzo base Euro 18.744,00. Offerta minima: Euro 14.058,00. Rilancio: Euro 500,00. LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO, sup. tot. circa mq 6.420. Prezzo base Euro 8.348,00. Offerta minima: Euro 6.261,00. Rilancio: Euro 200,00. CONTRADA SGAGLIO – LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO, sup. tot. di circa mq 5.390. Prezzo base Euro 7.009,00. Offerta minima: Euro 5.256,75. Rilancio: Euro 200,00. Vendita senza incanto 14/11/23 ore 17:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 13/11/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 94/2013 PT838777 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FALL 8/2017 PATTI ( ME) – VIA AGLIASTRI, 20-22 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) IMMOBILE così composto: 1) Piano terra con da 2 vani destinati a negozio aventi accesso dall’esterno dal porticato comune all’intero complesso; 2 piccoli vani rispettivamente antiwc e wc, e ampio vano. Piccolo disimpegno che unisce i 2 vani adibiti a negozio e ospita scala in legno che porta al piano seminterrato. Sup. lorda di circa 73 mq. 2) Piano seminterrato composto da ampio vano deposito, secondo vano deposito al quale si accede da una zonacorridoio/disimpegno comunicante con un vano ingresso comune. Al piano seminterrato si può accedere a serranda sul lato Nord che apre sul citato vano ingresso comune. Sup. lorda di circa 145 mq. Nel lotto sono compresi anche diversi beni mobili meglio descritti in avviso di vendita. Prezzo base Euro 61.695,00. Rilancio: Euro 2.000,00. VIA PROVINCIALE (GIÀ CONTRADA GALICE) -LOTTO 3) A) PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE suddivisibile in 2 porzioni delle quali una con struttura in legno e adibito ad ufficio (mq 24,50), l’altra con struttura metallica e tamponamenti in pannelli coibentati e adibita a magazzino e ricovero veicoli e presenta zona soppalcata (mq 96) utilizzata per deposito merce. Corte esterna realizzata in battuto di cemento. B) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO di forma irregolare, orografia pianeggiante. C) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO a forma irregolare, orografia pianeggiante, coltivato e dotato di irrigazione con presenza di alberi da frutto. Nel lotto sono compresi anche diversi beni mobili meglio descritti in avviso di vendita. Prezzo base Euro 89.794,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 14/11/23 ore 15:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 13/11/23 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Curatore Fallimentare Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. FALL 8/2017 PT838783 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 89/2019 PATTI ( ME) – VIA FRATELLI CERVI, 26/A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI NEGOZIO di 77,68 mq, a piano terra con annesso locale di deposito al piano cantinato e parcheggio auto riservato, prospettante su corte condominiale. Libero. Prezzo base Euro 97.750,00. Offerta minima: Euro 73.312,50. Rilancio: Euro 1.500,00. VIA FONTANELLA, SNC – LOTTO 2) A) VILLETTA A SCHIERA CENTRALE di 115,63 mq per la quota di 1/1, al piano S1-T, 5 vani. B) DEPOSITO COMMERCIALE di 276,26 mq, piena proprietà, al p. s. L’immobile presenta numerose difformità rispetto al progetto, vedasi perizia pagg. 10 e ss. Libero. Prezzo base Euro 161.500,00. Offerta minima: Euro 120.765,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 07/11/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/11/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 89/2019 PT838674 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RGE 60/2018 SAN PIERO PATTI ( ME) – VIA GARIBALDI, 1 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) LOCALE COMMERCIALE di 98,50 mq comm. adibito a sala di esposizione di articoli regalo, al piano terra (parzialmente interrato su un lato) di fabbricato a tre elevazioni; composto da una sala principale per esposizione al pubblico, locale di deposito e bagno con antibagno. Sul bagno e l’antibagno, realizzando un solaio ribassato, è stato ricavato un soppalco-deposito altezza di circa 1 m. al quale si accede dal locale deposito mediante scala in ferro. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 59.654,07. Offerta minima: Euro 44.740,56. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 09/11/23 ore 14:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/11/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Rosalba Recupero tel. 0941361163. Rif. RGE 60/2018 PT840090 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

