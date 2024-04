Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Vendite a Messina, Casalvecchio, Roccalumera, Savoca, Giardini Naxos, Pagliara, Nizza di Sicilia, Taormina

RGE 20/2017. In Casalvecchio Siculo (ME), via Sant’Onofrio snc – Lotto 1: appartamento posto al p.t., sup. catastale mq 86. garage annesso posto al piano primo sottostrada di circa 24 mq. PREZZO BASE Euro 60.500,00. Offerta minima Euro 45.375,00. In Casalvecchio Siculo (ME), via Sant’Onofrio snc – Lotto 2: appartamento posto al primo piano, sup. catastale mq 51. garage posto al piano primo sottostrada di circa 14 mq. PREZZO BASE Euro 43.300,00. Offerta minima Euro 32.475,00. In Casalvecchio Siculo (ME), via Sant’Onofrio snc – Lotto 3: appartamento in corso di ultimazione posto al piano secondo-sottotetto, sviluppa una superficie lorda di circa mq 87,35 ed una superficie commerciale complessiva di mq 103,00. garage posto al piano primo sottostrada di circa 21,65 mq. PREZZO BASE Euro 58.900,00. Offerta minima Euro 44.175,00. In Casalvecchio Siculo (ME), via Sant’Onofrio snc – Lotto 4: Garage posto al piano primo sottostrada sup. catastale 40 mq. PREZZO BASE Euro 21.200,00. Offerta minima Euro 15.900,00. In Casalvecchio Siculo (ME), via S. S. Annunziata 6 – Lotto 5: – locale deposito posto al piano primo sup. catastale mq 13. – locale deposito posto al piano terra sup. catastale mq 61. – locale deposito posto al piano primo sup. catastale mq 45. PREZZO BASE Euro 33.600,00. Offerta minima Euro 25.200,00. In Santa Teresa di Riva (ME), via Sparagonà snc – Lotto 6: locale deposito posto al piano primo sottostrada sup. catastale mq 68. PREZZO BASE Euro 36.800,00. Offerta minima Euro 27.600,00. In Santa Teresa di Riva (ME), via Savoca 43 – Lotto 7: locale per attività artigianale posto al secondo sottostrada sup. catastale mq 151. PREZZO BASE Euro 136.500,00. Offerta minima Euro 102.375,00. In Casalvecchio Siculo (ME), – Lotto 8: terreni edificabili sup. catastale del sedime mq 330,00. PREZZO BASE Euro 12.500,00. Offerta minima Euro 9.375,00. Asta senza Incanto 14/06/2024 ore 16:30 presso studio del delegato in Messina via Ghibellina n. 46 piano I°. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Sagone Carlo 090672477, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. n. 21/93 – 22/93 – 196/00 Lotto 1 – Roccalumera, C.da Rinazzo Terreno esteso are. 2.50. Prezzo base d’asta: euro 12.750,00 Lotto 2 – Roccalumera, C.da Rinazzo Terreno esteso are. 4.30. Prezzo base d’asta: euro 82.237,50. Lotto 3 – Roccalumera, Frazione Sciglio, C.da Acquitta Terreno esteso are. 3.80. Prezzo base d’asta: euro 19.387,50. Lotto 4 – Roccalumera, C.da Passalbano, Terreno esteso are 1.62. Prezzo base d’asta: euro 30.975,00. Lotto 5 – Roccalumera, C.da S. Nicola Appezzamento di terreno di complessive are 5.60. Prezzo base d’asta: euro 25.308,75. Lotto 6 – Roccalumera, C.da Pirainazzo Terreno esteso are 9.40. Prezzo base d’asta: euro 47.940,00. Lotto 7 – Roccalumera, C.da Serro di Mezzo Terreno esteso are 5.10. Prezzo base d’asta: euro 26.025,00. Lotto 8 – Roccalumera, C.da Pirainazzo Terreno esteso are 4.80. Prezzo base d’asta: euro 24.487,50. Lotto 9 – Roccalumera, Via Umberto I n. 511 Immobile a P.T., consistente in un ampio vano adibito a ferramenta e in altri tre vani, w.c. e cortile, in cattivo stato di conservazione, catastato come appartamento; posto in comunicazione con altra porzione del piano di proprietà di terzi. Prezzo base d’asta: euro 55.050,00. Occupato da terzi. Lotto 10 – Roccalumera, Via Umberto I n. 509 Unità immobiliari collegate da una scala interna, consistenti in tre vani, disimpegno e w.c. a P. 1 e in soggiorno, cucina e w.c. oltre terrazzino a livello a P. 2. Occupate da terzi. Prezzo base d’asta: euro 65.700,00. Lotto 12 – Pagliara, C.da Prioli Quota pari ad 1/3 indiviso del terreno di complessive are 11.00. Prezzo base d’asta: euro 14.025,00. Notizie sulla destinazione urbanistica dei terreni e sulla regolarità urbanistica nell’avviso integrale di vendita e nella perizia. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 19.06.2024 alle ore 9.15 Luogo: Luogo: Messina, Via C. Battisti n. 13 Notaio Delegato e custode: Giuseppe Vicari. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Per info: 090/6409852 G.D. Dott.ssa D’Angeloito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it e www.tempostretto.it

RGE 37/2023. In Messina (ME), Via Argentina N. 2 – Frazione San Licandro (ME) – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 50/100 indiviso di immobile abitazione di tipo popolare a destinazione residenziale, ubicata al primo piano di un fabbricato, composta da 4,5 vani catastali, ovvero 2 camere, cucina, soggiorno/pranzo/, spazio di disimpegno e n. 1 bagno, superficie commerciale di mq 88,00. PREZZO BASE Euro 38.816,10. Offerta minima Euro 29.112,07. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 14/06/2024 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Michienzi Simone 090770378, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 48/2020. In Messina (ME), frazione Contesse, via Contessa Beatrice n. 6 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione posto al piano 2 della superficie catastale di mq 89. PREZZO BASE Euro 40.200,00. Offerta minima Euro 30.150,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 14/06/2024 ore 10:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Cannistraci Silvana 3492634866, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 53/2019. In Savoca (ME), Via San Francesco di Paola 10 – Lotto UNICO: appartamento al piano terra della superficie commerciale di mq 86,83. cantina posta al piano S1 della superficie commerciale di mq 4,00. cantina posta al piano S1 della superficie commerciale di mq 48,08. PREZZO BASE Euro 84.000,00. Offerta minima Euro 63.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/06/2024 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Maria Pia 0942744126, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 59/2022. In Giardini-Naxos (ME), Contrada Bruderi – Lotto UNICO: Villa singola – “Residence Portofino” – Corpo C snc, della superficie commerciale di 133,67 mq. con annesso box singolo “Residence Portofino” – Corpo C snc, della superficie commerciale di 53,72 mq. PREZZO BASE Euro 144.458,00. Offerta minima Euro 108.343,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.167,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/06/2024 ore 14:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Munafò Nino 3922560476, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. N. 73/13 RG Esec.Imm. Lotto 4: Pagliara – Rocchenere, C.da Carrubbara. Intera piena proprietà di terreno, dell’estensione catastale di Ha 4.03.23, compresa quella occupata da una vasca, non inventariata, e da un piccolo fabbricato rurale non catastato insistente sulla part. 162 e da un deposito e quota di 1/3 indiviso del terreno, nel suo intero, di are 20.10; i terreni sono incolti ed abbandonati. Descrizione dettagliata, servitù, notizie urbanistiche nell’avviso integrale di vendita e nella perizia cui si fa riferimento. PREZZO BASE: Euro 201.420,00. Lotto 6: Pagliara, Fraz. Rocchenere, Via Piccolo Torrente Pagliara Terreni e fabbricato in corso di costruzione (Corpo B di progetto), facenti parte di piano di lottizzazione. Il fabbricato si compone di P. interrato, al rustico, privo di intonaco e pavimentazione, e di P. T., sempre al rustico, privo di murature perimetrali. Il terreno è esteso complessivamente mq. 3.150 circa; le particelle 1173, 1175 e 1177 nel progetto di piano di lottizzazione sono rispettivamente destinate ad area parcheggio e verde pubblico, ad allargamento strada e ad opere di urbanizzazione secondaria. Piano interrato, giusta autorizzazione del G.E., concesso dalla custodia in comodato a terzi. Notizie urbanistiche e sulla destinazione urbanistica nella perizia in atti e nell’avviso integrale di vendita. PREZZO BASE: Euro 227.205,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 26.06.2024 alle ore 16.15 Luogo: via Nino Bizio 89 – 98100 Messina Per info: 090.9148111, 090.9148222 G.E. Dott. Paolo Petrolo Notaio Delegato e custode: Andrea Zuccarello Marcolini Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it., www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e sul sito www.tempostretto.it

RGE 90/2021. In Messina (ME), via Vecchia Nazionale, Mili Marina – Lotto 1: Appartamento per civile abitazione posto al piano primo di un fabbricato a tre elevazioni f.t., della superficie commerciale di circa mq 52,80. PREZZO BASE Euro 42.628,00. Offerta minima Euro 31.971,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), via Vecchia Nazionale, Mili Marina – Lotto 2: Appartamento per civile abitazione, posto al piano secondo e terzo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra della superficie commerciale di mq 84,45. PREZZO BASE Euro 72.080,00. Offerta minima Euro 54.060,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Messina (ME), via Vecchia Nazionale, Mili Marina – Lotto 3: Appartamento per civile abitazione, posto al piano secondo e terzo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra della superficie commerciale di mq 84,45. PREZZO BASE Euro 71.910,00. Offerta minima Euro 53.932,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Roccalumera (ME), via lungomare Cristoforo Colombo – Lotto 4: area urbana della superficie di mq 145,00. Area urbana, delimitata da edifici su due lati e muri di confine sugli altri due. L’accesso all’area avviene dal Corso Umberto I mediante cancello automatico e dalla via Cristoforo Colombo a piedi tramite passaggio pedonale. Attraverso l’area urbana si accede all’edificio posto ad Est, mentre consente l’accesso ai garage dell’edificio posto ad Ovest. PREZZO BASE Euro 8.670,00. Offerta minima Euro 6.502,50. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. In Roccalumera (ME), via Luigi Mazzullo, 18 – Lotto 5: cantina della superficie di mq 13,00. Immobile al piano primo sottostrada di circa mq 13, avente accesso dalla scala condominiale. PREZZO BASE Euro 3.570,00. Offerta minima Euro 2.677,50. Rilancio minimo in aumento Euro 150,00. Asta senza Incanto 17/07/2024 ore 16:00 presso studio professionale in Messina in Via Nino Bixio n. 144. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Urzì Gaetano 0907382759, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 93/2018. In Nizza di Sicilia (ME), Via Umberto I 328 – Lotto UNICO: proprietà per la quota di 1/1 di una casa signorile della superficie commerciale di mq. 234, composta da un fabbricato a tre elevazioni fuori terra comunicanti con una scala interna. PREZZO BASE Euro 197.437,50. Offerta minima Euro 148.078,12. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/06/2024 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Filocamo Santina Roberta 090363542, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. es. n. 94/20 R.E. Taormina, Via San Pancrazio n. 27 Immobile con destinazione commerciale di complessivi mq. comm. 273,50 circa, consistente in: P. T. di mq. comm. 123,50 circa, composto da un vano, guardaroba e due w.c., oltre terrazzino interno di mq. comm. 12 circa; P. sem. di mq. comm. 90 circa, composto da due vani; P. 1 di mq. comm. 48 circa, composto da un vano ufficio, un deposito, un ripostiglio un w.c. e altri due servizi igienici non rilevati in planimetria catastale. I piani sono collegati da scala interna. Occupato da terzi giusta contratto di locazione ad uso diverso dall’abitativo reg.to il 22.04.2020 al n. 269, opponibile alla procedura esecutiva. Prezzo base d’asta: euro 900.000,00. Offerta minima: euro 675.000,00 VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 19.6.2024 alle ore 12.00 Luogo: Studio del delegato, Via Lenzi n. 5 – 98122 Messina Per info: 090/774825 – mail augustosaija@gmail.com G.E. Dott.ssa M. C. D’Angelo Delegato e custode: Avvocato Augusto Saija. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.tempostretto.it, www.rivisteastegiudiziarie.it e www.canaleaste.it

RGE 162/2017. In Pagliara (ME), Via Regina Margherita – Lotto UNICO: Appartamento della superficie catastale di mq. 137,40 su tre livelli (seminterrato, p. terra e piano primo) collegati da una scala interna. PREZZO BASE Euro 16.600,00. Offerta minima Euro 12.450,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 22/06/2024 ore 10:30 presso studio del professionista delegato, in Santa Teresa di Riva, Via Lungomare Palazzo Miramare, piano IV. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Principato Massimo 0942795000, Custode Avv. Silvana Cannistraci 3492634866, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 170/2021. In Messina (ME), Via Candore 72, frazione Contrada Catalani – Lotto 1: A. appartamento per la quota di 1/2 di piena proprietà e 1/2 di piena proprietà della superficie commerciale di 59,90 mq. B. lastrico solare per la quota di 1/2 di piena proprietà e 1/2 di piena proprietà della superficie commerciale di mq 59,00, piano secondo. Sul lastrico solare è stato creato in ampliamento un appartamento non abitabile di circa 42 mq. PREZZO BASE Euro 28.550,00. Offerta minima Euro 21.412,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 27/06/2024 ore 10:00 presso sala aste della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957. Custode Giudiziario Avv. Giovanni Cardillo 3487023046 per visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 176/2019. In Messina (ME), villaggio Bordonaro, in via Nasari o Fossa – Lotto UNICO: 1/1 di proprietà superficiaria di immobile ad uso deposito ubicato al piano seminterrato del “Complesso Futura”. PREZZO BASE Euro 138.000,00. Offerta minima Euro 103.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 02/07/2024 ore 09:00 presso studio del delegato in Messina, Via La Farina n. 171 is. G. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3427735702, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 176/2021. In Messina (ME), Via Adda 13 – Lotto UNICO: appartamento composto da ingresso, salotto, soggiorno-pranzo con angolo cottura, 2 camere da letto, altro soggiorno, disimpegno, due bagni e ripostiglio oltre a terrazza a livello. Ha una superficie catastale di 112 mq ed una superficie catastale escluse le aree scoperte di 104 mq. Il fabbricato di cui fa parte l’appartamento è a tre elevazioni fuori terra con copertura a terrazza e tettoia. PREZZO BASE Euro 82.062,00. Offerta minima Euro 61.546,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 25/06/2024 ore 10:30 presso sala aste della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott. Bucalo Marco 3281061283, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 294/2016. In Messina (ME), Via Augusto Bette – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione palazzina 27, piano terra, composto da quattro vani oltre cucina e bagno, avente una superficie commerciale di mq. 111,70 circa ed un’altezza interna di mt. 3,20. PREZZO BASE Euro 38.000,00. Offerta minima Euro 28.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 29/06/2024 ore 10:30 presso studio del delegato in Santa Teresa di Riva via Lungomare Palazzo Miramare. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Principato Massimo 0942795000, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

Proc. N.322/12 RG Esec.Imm. Lotto 1 – Messina, Fraz. Orto Liuzzo, Loc. Pontegallo, Via Nazionale n. 50 Piena proprietà di appartamento a P. T. rialzato (in catasto P. 1), di tre vani ed accessori, di mq. lordi complessivi 98,88 circa. Dall’APE allegato alla CTU in classe G. PREZZO BASE D’ASTA: euro 97.200,00. Lotto 2 – Messina, Fraz. Orto Liuzzo – Pontegallo, C.da Pontegallo Piena proprietà di terreno esteso are 47.53 dalla perizia nel PPE di Ortoliuzzo in zona F1m e di piccolo fabbricato. PREZZO BASE D’ASTA: euro 52.000,00 VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 26.06.2024 alle ore 16.30 Luogo: via Nino Bizio 89 – 98100 Messina. Per info: 090.9148111, 090.9148222 G.E. Dott.ssa D’Angelo. Notaio Delegato e custode: Andrea Zuccarello Marcolini Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it., www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e sul sito www.tempostretto.it

RGE 387/2017. In Messina (ME), Vill. CEP, via 19/C – Lotto UNICO: Piena Proprietà di appartamento di tipo popolare. L’unità immobiliare per civile abitazione si trova in un corpo di fabbrica a 4 elevazioni fuori terra. PREZZO BASE Euro 38.750,00. Offerta minima Euro 29.062,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.400,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/06/2024 ore 11:00 presso sala aste della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. D’Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Cardillo Giovanni 3487023046, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it