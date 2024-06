Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Vendite a Messina, Brolo, Capo d'Orlando, Caronia, Montagnareale, Oliveri, Patti, Torrenova, Mistretta, Raccuja, San Piero Patti, Sant'Agata Militello

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” venerdì 31 maggio 2024

Abitazioni e box

BROLO ( ME) – VIA TOMASI DI LAMPEDUSA, 48 – PALAZZINA D INT. 2 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI UNITÀ IMMOBILIARE RESIDENZIALE della sup. lorda di circa mq.148,35. Immobile all’interno di edificio a 2 elevazioni fuori terra e una semi-interrata. Costituito da primo piano: ingresso soggiorno-cucina con balcone e finestre sulla parte posteriore dell’edificio, wc, disimpegno, ripostiglio e scala di collegamento interno al piano superiore. Balcone con tettoia di copertura in legno. Secondo piano: disimpegno, camera con balcone, wc con balcone sulla parte posteriore dell’edificio con struttura chiusa in vetro e materiale metallico, camera con balcone, terrazza e sottotetto non abitabile. Occupato. Prezzo base Euro 127.000,00. Offerta minima: Euro 95.250,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 10/09/24 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/09/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Sciacca tel. 3392069094. Rif. RGE 17/2023 PT866735 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300



BROLO ( ME) – VIA TRENTO, 278 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 COSÌ COMPOSTA: A) APPARTAMENTO (mq 168), al terzo piano di edificio a sei elevazioni; attualmente in fase di costruzione, privo di tutti gli infissi esterni (comprese le serrande ed il portone d’ingresso), delle porte interne, degli arredo bagno e delle rubinetterie, degli allacci alle reti idriche, elettriche (è presente solo il cablaggio) e del gas. B) LASTRICO SOLARE (mq 78), costituisce una quota parte dell’intera copertura a terrazza praticabile del fabbricato. Libero. Prezzo base Euro 58.500,00. Offerta minima: Euro 43.875,00. Rilancio: Euro 2.500,00. Vendita senza incanto 03/09/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/09/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Leo Decembrino tel. 3286590210. Rif. RGE 59/2019 PT865081 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300



CAPO D’ORLANDO ( ME) – FRAZIONE LOCALITÀ VINA S.S. 113, C/DA FORNO – S. PIETRO, CUI SI ACCEDE DALLA S.S.113 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DEI SEGUENTI CORPI DI FABBRICA E DEL TERRENO A SERVIZIO DEGLI STESSI, FACENTI PARTE DI UNICO COMPLESSO EDILIZIO: 1- Villetta singola composta da due piani, a. 2- Appartamento in villetta al piano terra. 3- Appartamento trivani con balconi al piano primo. 4- Appartamento quadrivani al piano primo. 5- Appartamento monovano al piano primo. 6- Terrazza di copertura al piano secondo. 7- Appartamento bivani al piano terra. 8- Unità immobiliare al piano terra destinata ad ufficio con vani da adibire a direzione, sala riunione, archivio/deposito ed ingresso. 8- Appartamento bivani al piano terra. 9- Terreno agricolo in area di tutela ambientale a servizio dell’intero complesso edilizio e quindi ad uso condominiale. 10- Deposito allo stato rustico al piano secondo sottostrada. 11- Deposito allo stato rustico al piano secondo sottostrada. 12- Deposito allo stato rustico al piano secondo e primo sottostrada. 13- Deposito allo stato rustico al piano primo sottostrada. Prezzo base Euro 112.581,00. Offerta minima: Euro 84.436,00. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 12/09/24 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 11/09/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Angelina Sidoti tel. 0941581078. Custode Giudiziario Avv. Nunziatina Starvaggi tel. 0941701236. Rif. RGE 1/2010 PT866298 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300



CARONIA ( ME) – CONTRADA RISERVA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI TERRENO AGRICOLO, in zona collinare a circa 3 km. dal centro urbano del Comune di Caronia, della sup. comm. di mq. 6.231,00. Libero. Prezzo base Euro 3.975,00. Offerta minima: Euro 2.981,25. Rilancio: Euro 500,00. VIA CADORNA, 15 – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI CANTINA della sup. comm. di mq. 30 costituita da un unico vano posto al PT. di un fabbricato a più elevazioni. Occupato. Prezzo base Euro 2.625,00. Offerta minima: Euro 1.968,75. Rilancio: Euro 200,00. VIA GALILEO GALILEI – VIA CADORNA, 18 LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO della sup.comm. di mq. 120,75 sito ai piani sottostrada e terra rispetto alla via Galileo Galilei, costituito: al piano sottostrada (piano rialzato dalla via Cadorna a da questa direttamente accessibile), dalla cucina, camera e wc; al piano terra (direttamente accessibile dalla via Galileo Galilei e raggiungibile anche dal piano sottostrada con scala interna all’unità immobiliare), da camera, bagno, ripostiglio e ingresso disimpegno. Occupato. Prezzo base Euro 23.062,50. Offerta minima: Euro 17.296,87. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 10/09/24 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/09/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Sciacca tel. 3392069094. Rif. RGE 97/2017 PT866731 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300



MONTAGNAREALE ( ME) – CONTRADA ZAMPELLICA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO al piano terra composto da soggiorno, camera, cucina, bagno e ripostiglio. Mq 97,88. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 13.615,27. Offerta minima: Euro 10.211,45. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 17/09/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 16/09/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Storniolo tel. 0941702169-3386964095. Rif. RGE 111/2012 PT866186 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300



OLIVERI ( ME) – VIA DEL MARE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) IMMOBILE CON ENTRATA INDIPENDENTE, FACENTE PARTE DI COMPLESSO RESIDENZIALE con accesso pedonale delimitato dalla portineria a servizio di tutto il residence, che all’interno ospita oltre ad alloggi, un ristorante e piscina riservata agli ospiti della struttura. A piano terra è presente un vano con angolo cottura oltre wc e scala interna di collegamento al piano primo in cui vi sono 2 vani adibiti a camera da letto illuminate: una da finestra con affaccio sul lato Est, ed una da balcone con affaccio sul lato Ovest. Superficie comm. mq. 87,33. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 86.062,50. Offerta minima: Euro 64.546,88. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 24/09/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 23/09/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Gabriella Donzi tel. 0941241567. Rif. RGE 25/2021 PT866555 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300



PATTI ( ME) – VIA DE GASPERI, 14 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO composto da ingresso, salotto, 3 camere, cucina/soggiorno con annesso balcone, wc e ripostiglio, della sup. cat. di 128 mq, con difformità urbanistiche per le quali dovrà procedersi a regolarizzazione mediante presentazione di pratica di sanatoria con pagamento di sanzione (art. 6-bis, comma 5 del d.P.R. n. 380/01) e all’aggiornamento della piantina catastale. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 60.474,63. Offerta minima: Euro 45.356,04. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 17/09/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 16/09/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Vicari tel. 0941702169 – 3331702112. Rif. RGE 10/2020 PT866188 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300



PATTI ( ME) – CONTRADA FELICIOTTO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – A) RUSTICO della sup.comm. di 29,20 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’immobile risulta nello stato di fatto unito con l’altro immobile subalterno n. 26 e benchè privo di finiture presenta la predisposizione impiantistica di un appartamento. Unità immobiliare al piano terra, altezza interna di 2,7. A.1) POSTO AUTO, composto da area scoperta. B) RUSTICO della sup. comm. di 22,30 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’immobile risulta nello stato di fatto unito con l’altro immobile subalterno n. 25 e benchè privo di finiture presenta la predisposizione impiantistica di un appartamento. Unità immobiliare al piano terra, altezza interna di 2,7. B.1) POSTO AUTO, composto da area scoperta. C) RUSTICO della sup. comm. di 40,70 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’immobile presenta la predisposizione impiantistica di un appartamento ed è parzialmente rifinito con intonaco. Unità immobiliare posta al piano terra, altezza interna di 2,7. C.1) POSTO AUTO, composto da area scoperta. D) CASCINA della sup. comm. di 87,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’immobile presenta la predisposizione impiantistica di un appartamento, è privo di infissi ma rifinito con intonaco e pavimentazione. Unità immobiliare al piano terra, altezza interna di 2,7. D.1) POSTO AUTO, composto da area scoperta. E) CASCINA della sup. comm. di 62,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’immobile presenta la predisposizione impiantistica di un appartamento, è dotato di infissi esterni ma privo di porte interne. E’ rifinito con intonaco e pavimentazione. Unità immobiliare al piano T – 1, altezza interna di 2,7. E.1) POSTO AUTO, composto da area scoperta. Libero. Prezzo base Euro 41.472,00. Offerta minima: Euro 31.104,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 10/09/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/09/24 ore 12:00. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 63/2021 PT866810 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300



PATTI ( ME) – FRAZIONE S. PAOLO, 26 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – VILLA SINGOLA Composto da piano terra adibito a zona giorno e piano primo adibito a zona notte, della superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori, di mq 182,60, con annesso terreno agricolo della superficie catastale di mq 3285. In catasto riportata al f. 20 part. 118 (villa), cat A/2 cl.7, e part. 403 (terreno). Prezzo base Euro 70.500,00. Offerta minima: Euro 52.875,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 25/07/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 24/07/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 162/1993 PT865810 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300



PATTI ( ME) – VIA TEATRO GRECO – VIA ROMA, 45-64 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – A) APPARTAMENTO di 80,48 mq comm. di vecchia costruzione, a piano terra con accesso da via Roma, e facente parte di fabbricato a più elevazioni fuori terra. Immobile di forma quasi regolare composto da 3 vani destinati a soggiorno, camera e cucina-pranzo, oltre vano ingresso e vano wc; sono presenti altresì due balconi. B) MAGAZZINO di 48,40 mq comm. di vecchia costruzione, a piano terra della via Teatro Greco, facente parte di fabbricato a più elevazioni fuori terra. Immobile di forma quasi regolare composto da 2 vani a destinazione magazzini. Prezzo base Euro 36.136,12. Offerta minima: Euro 27.102,09. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 24/09/24 ore 17:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 23/09/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 11/2021 PT866062 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300



SAN PIERO PATTI ( ME) – VIA CAVOUR 31 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della sup. comm. di 112 mq costituito da un vano a piano terra con wc sottoscala scala di accesso al 1° piano, dove si trovano ubicati 3 vani adibiti a cucina, camera e soggiorno oltre bagno, corridoio e ampio ripostiglio con secondo accesso da via Messina. Prezzo base Euro 30.150,00. Offerta minima: Euro 22.613,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 24/09/24 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 23/09/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Teresa Privitera tel. 0941349389. Rif. RGE 4/2021 PT866768 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300



TORRENOVA ( ME) – VIA U. FOSCOLO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) DEPOSITO/GARAGE allo stato rustico composto da unico ambiente al piano seminterrato, di mq. comm. 95,02 E VILLA SINGOLA di mq. comm. 325,73 a piano terra e primo composta da ingresso, cucina-sala pranzo con camino, ripostiglio, bagno, soggiorno e camera. Piano primo con 4 camere, 2 ripostigli, corridoio/disimpegno, bagno, wc, e balconi; circondata da terreno e ampia corte. Prezzo base Euro 122.784,70. Offerta minima: Euro 92.088,53. Rilancio: Euro 4.000,00. Vendita senza incanto 24/09/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 23/09/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosalia Amata tel. 094121542 – 3483153749. Rif. RGE 3/2022 PT866825 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300



Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

BROLO ( ME) – VIA VESPRI SICILIANI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI DEPOSITO composto da un unico vano con annesso wc, posto a piano cantinato facente parte di un condominio, con accesso diretto dalla corte comune. Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 110. Identificato al catasto fabbricati al foglio 6 mappale 1384 subalterno 7, categoria C/2. Prezzo base Euro 42.100,00. Offerta minima: Euro 31.600,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 25/07/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 24/07/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 20/2011 PT865809 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300



BROLO ( ME) – VIA VERGA, 28-BIS – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI MAGAZZINO composto da ampio vano e locali accessori costituiti da servizi igienici ed archivio, al piano cantinato, sviluppa una sup. lorda tot. di mq 481,40. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 96.802,34. Offerta minima: Euro 72.601,75. Rilancio: Euro 1.500,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da un ingresso-corridoio, cucina, soggiorno bagno, tre camere da letto, ripostiglio, w.c., lavanderia e ripostiglio nel sottoscala, al PT, sviluppa una sup. lorda tot. di mq 266,65 ca. Prezzo base del lotto già al netto delle spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale, che rimangono a carico dell’acquirente e delle quali si è tenuto conto nella stima (variazione di destinazione d’uso dei locali, da commerciale a residenziale, con modifiche prospettiche). Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 68.633,50. Offerta minima: Euro 51.475,12. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 26/09/24 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 25/09/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Andrea Pirri tel. 0941328495 – 3280106470. Rif. RGE 148/1995 PT866113 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300



MISTRETTA ( ME) – FRAZIONE VALLE FRASSINI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) A) CENTRO MIGLIORAMENTO ZOOTECNICO BIOLOGICO per bovini composto daa complesso produttivo composto da: fabbricato con struttura portante in acciaio con copertura a falde con pannelli coibentati ha funzione di stalla per il ricovero di bovini e servizi annessi: sala mungitura, sala latte e soprastante piano uffici il tutto per mq 1429,40; B) FABBRICATO CON STRUTTURA PORTANTE in acciaio, allo stato rustico di mq 225; C) TERRENO agricolo di circa mq 17.057,00; D) TERRENO agricolo di circa mq 8.600,00; E) TERRENO agricolo di circa mq 14.315,00; F) TERRENO agricolo di circa mq 28.325,00. Occupato. Prezzo base Euro 215.429,06. Offerta minima: Euro 107.714,53. Rilancio: Euro 5.000,00. LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO di circa mq 82.200,00. Prezzo base Euro 22.107,37. Offerta minima: Euro 11.053,68. Rilancio: Euro 500,00. LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO di circa mq 24.010,00. Prezzo base Euro 6.457,50. Offerta minima: Euro 3.228,75. Rilancio: Euro 500,00. REITANO (ME) – CONTRADA CASTAGNA FIUMARA – LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO, su cui insiste un piccolo fabbricato catastalmente non censito di mq 25,00 circa, composto da unico vano con destinazione agricola a servizio del fondo. Insiste altro piccolo fabbricato di mq 27,00 circa, piano seminterrato. Sup. tot. circa mq 44.655,00. Prezzo base Euro 7.109,02. Offerta minima: Euro 3.554,51. Rilancio: Euro 500,00. LOTTO 5) TERRENO AGRICOLO di circa mq 11.690. Prezzo base Euro 3.142,77. Offerta minima: Euro 1.571,38. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 10/09/24 ore 11:15. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/09/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Maria Tindara Impellizzeri tel. 0941912791-3886006300. Rif. RGE 141/2017 PT866290 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300



PATTI ( ME) – VIA VERDI, 14 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) NEGOZIO di mq.424,50, con secondo accesso dalla Via Pisacane, su due piani costituiti da 6 vani al PT di circa mq.297,00 e 4 vani e servizio igienico al P1 di circa mq.99,50; l’unità immobiliare con accesso dalla Via Pisacane è costituita da un unico vano di circa mq.28,00 collegato al piano superiore con una scala a chiocciola. L’unità immobiliare è comunicante con quella descritta in perizia al Lotto 2. Libero. Prezzo base Euro 47.777,03. Offerta minima: Euro 35.832,77. Rilancio: Euro 2.500,00. Vendita senza incanto 17/09/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 16/09/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Storniolo tel. 0941702169-3386964095. Rif. RGE 16/2021 PT866291 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300



PATTI ( ME) – VIA VERDI, 18-24 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) LABORATORIO ARTIGIANALE di mq 270,50 facente parte di un fabbricato a 3 elevazioni di vecchia costruzione e posto nel centro storico. L’unità immobiliare è costituita da 3 vani al piano terra di circa mq 106 e 2 vani e servizio igienico al primo piano di circa mq164,50. Libero. Prezzo base Euro 23.409,57. Offerta minima: Euro 17.557,18. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 17/09/24 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 16/09/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Storniolo tel. 0941702169-3386964095. Rif. RGE 16/2021 PT866293 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300



RACCUJA ( ME) – VIA SERROMADONIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI CAPANNONE a struttura in ferro, piano T. composto da una zona lavorazione-palmento posta all’ingresso ed una zona stoccaggio e imbottigliamento posta sul retro. Nella zona palmento sono situati i servizi costituiti da uffici, da un locale igienico con antibagno e locale spogliatoio. II Capannone è dotato di una ampia area di corte di circa 880 mq. In detta corte insiste una vasca di raccolta interrata con copertura a tettoia. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 308.000,00. Offerta minima: Euro 231.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 25/07/24 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 24/07/24 ore 12:00. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 10/2016 PT865807 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300



SAN PIERO PATTI ( ME) – VIA GARIBALDI, 1 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1-Unico) LOCALE COMMERCIALE di 98,50 mq comm. adibito a sala di esposizione di articoli regalo, al piano terra (parzialmente interrato su un lato) di fabbricato a tre elevazioni; composto da una sala principale per esposizione al pubblico, locale di deposito e bagno con antibagno. Sul bagno e l’antibagno, realizzando un solaio ribassato, è stato ricavato un soppalco-deposito altezza di circa 1 m. al quale si accede dal locale deposito mediante scala in ferro. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 44.740,56. Offerta minima: Euro 33.555,42. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 10/09/24 ore 13:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/09/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv Rosalba Recupero tel. 0941361163. Custode Giudiziario Avv Rosalba Recupero. Rif. RGE 60/2018 PT866824 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300



SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – VIA GIOVE, 12 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ DI OPIFICIO ARTIGIANALE-INDUSTRIALE, su 3 piani, di cui uno interrato e 2 fuori terra. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 360.000,00. Offerta minima: Euro 270.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 25/07/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 24/07/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 94/2019 PT865808 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300



SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – VIALE REGIONE SICILIANA, 7 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) NEGOZIO/LOCALE COMMERCIALE (mq 179), situato al piano terra, composto da un unico grande vano adibito a sala di ristorazione, un adiacente più piccolo vano adibito a cucina e circa 20mq adibiti a servizi. Attualmente sul lato nord (fronte mare) vi è una struttura precaria lignea chiusa a vetri che ospita un ampliamento (escluso dalla vendita) e sul lato sud (retro) vi è un piccolo spazio esterno di circa 15mq di altra ditta (escluso dalla vendita). Catasto fabbricati: foglio 2 particella 209 sub. 22, categoria C/1, classe 6, superfice catastale 151mq, rendita € 3.495,95. Conformità urbanistico edilizia: difforme ma sanabile. Condormità catastale: difforme ma sanabile. Occupato locazione transitoria stipulata con il tribunale. Prezzo base Euro 181.400,00. Offerta minima: Euro 136.050,00. Rilancio: Euro 8.000,00. Vendita senza incanto 03/09/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/09/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Leo Decembrino tel. 3286590210. Rif. RGE 71/2012 PT866058 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300



Terreni

CARONIA ( ME) – CONTRADA MORIZZI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 5) A) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO, sup. comm. 60.762 mq, forma irregolare e pressocchè pianeggiante, coltura erbacea a seminativo e foraggiera. Invaso artificiale per i fini irrigui, con impianto completato di tubazioni interrate. B) PIENA PROPRIETÀ DI RICOVERO ANIMALI, sup. comm. 1.101,90 mq composto da stalla ovi-caprina chiusa, stalla bovina aperta, concimaia e terreno agricolo di pertinenza esclusiva dei fabbricati. B1) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO costituente corte di pertinenza esclusiva delle costruzioni adibite a stalla, sup. comm. 3.768 mq. C) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO sup. comm. 2.944. mq., forma triangolare e giacitura scoscesa, coltura a pascolo. Prezzo base Euro 84.787,00. Offerta minima: Euro 63.590,25. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 05/09/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/09/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Cucinotta tel. 3389994045. Rif. RGE 5/2008 MST866618 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300